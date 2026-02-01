Trump anunță un acord prin care India va cumpăra petrol din Venezuela în loc de Iran

13:10

Nou proces penal pentru chinezul Zhang Jianjun, zis ”Mihai”, un bărbat care s-a mai confruntat cu legea din România, conform unei serii de dezvăluiri de presă din urmă cu opt ani. Pe rolul Tribunalului București se află un dosar în care ”Mihai” a recunoscut săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită către un funcționar […] © G4Media.ro.