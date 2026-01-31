Administrația Națională de Meteorologie: Repaus vegetativ în toată țara. Îngheț la sol și ninsori în perioada 31 ianuarie – 6 februarie

10:20

Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben de ger valabile până luni în mai multe județe din țară și în Capitală. Temperaturile pot ajunge până la minus 20 de grade, anunță Mediafax. Una dintre avertizări este în vigoare de sâmbătă de la ora 10.00 până duminică la ora 20.00. Aceasta vizează județele Suceava, Botoșani, […] © G4Media.ro.