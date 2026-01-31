Încărcarea wireless distruge bateria telefonului? Experții din domeniu explică avantajele și dezavantajele acestei tehnologii fără cabluri

10:00

Un recrutor al unei mari companii de asigurări controlate de statul chinez a stârnit un val de indignare online, după ce i-a transmis unui candidat că „nu merită” weekenduri libere pentru că „are doar o diplomă de licență”, relatează Mediafax. Cazul a ieșit la iveală, când un solicitant de loc de muncă din Urumqi a […] © G4Media.ro.