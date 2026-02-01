Trump vorbește pentru prima oară despre noul lot de documente din dosarele Epstein. „Cu siguranță vom da în judecată”
Digi24.ro, 1 februarie 2026 17:50
Președintele american Donald Trump a reacționat cu privire la dosarele Epstein după ce Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice vineri peste trei milioane de documente noi. Vorbind pentru prima dată despre publicarea documentelor în timp ce se îndrepta spre Florida, el a declarat reporterilor: „Nu le-am văzut personal, dar mi s-a spus de către unele persoane foarte importante că nu numai că mă absolvă, ci sunt contrare a ceea ce sperau oamenii, știți voi, stânga radicală”.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
17:50
Trump vorbește pentru prima oară despre noul lot de documente din dosarele Epstein. „Cu siguranță vom da în judecată” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a reacționat cu privire la dosarele Epstein după ce Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice vineri peste trei milioane de documente noi. Vorbind pentru prima dată despre publicarea documentelor în timp ce se îndrepta spre Florida, el a declarat reporterilor: „Nu le-am văzut personal, dar mi s-a spus de către unele persoane foarte importante că nu numai că mă absolvă, ci sunt contrare a ceea ce sperau oamenii, știți voi, stânga radicală”.
Acum o oră
17:40
Opt oferte pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii, care include un segment de 5 kilometri în R. Moldova # Digi24.ro
Patru asocieri şi patru companii au depus, luni, oferte la contractul pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii Unirii Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni, contract care include şi realizarea unui segment de 5 kilometri de autostradă în Republica Moldova, a anunţat Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR).
17:30
Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs duminică, la ora 16:14, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
17:30
Medvedev spune că Trump este un lider eficient care caută pacea. „Contactele cu americanii au devenit mult mai productive” # Digi24.ro
Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a spus într-un interviu pentru Reuters că preşedintele american Donald Trump este „un lider eficient”, care caută cu adevărat pacea, lăudându-i stilul direct şi capacitatea de a sfida establishmentul de la Washington.
Acum 2 ore
16:50
Meteorologii anunță un nou episod de ger, dar nu va fi afectată toată țara. Zonele în care temperaturile rămân, totuși, pe plus # Digi24.ro
Meteorologii anunță ger năpraznic și temperaturi de -20 de grade Calsius în mare parte din țară. ANM a extins alertele cod galben până miercuri. În unele zone va ninge, iar vântul va prinde putere. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a spus la Digi24 că vor exista însă diferențe foarte mari de temperatură între estul și vestul țării.
16:40
Un tânăr elvețian în vârstă de 18 ani, care a decedat sâmbătă, 31 ianuarie, este cea de-a 41-a persoană care și-a pierdut viața în urma incendiului produs într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou, potrivit Agerpres, care citează AFP.
16:20
Crima din Cenei. Mărturiile mamei copilului de 13 ani: „Am peste 500 de ameninţări pe telefon. Suntem terorizaţi de oameni” # Digi24.ro
Mama copilului de 13 ani, considerat principalul vinovat în cazul crimei din Cenei, județul Timiș, a mărturisit că îi este frică de revolta oamenilor și că a primit numeroase amenințări. „Nu este vina mea că nu există lege”, a susținut femeia, adăugând că nu a observat o schimbare la fiului ei înainte de tragedie.
16:20
Elon Musk afirmă că au funcționat „măsurile luate” pentru a împiedica Rusia să folosească rețeaua Starlink # Digi24.ro
Miliardarul Elon Musk a declarat duminică că măsurile luate de compania SpaceX pentru a împiedica utilizarea „neautorizată” a Starlink de către Rusia par să fi funcționat, scrie TVPWorld.
Acum 4 ore
15:40
Cum păcălesc firmele din Asia taxa de 25 de lei pe coletele din afara UE. Experți: România încasează mai puțin la buget # Digi24.ro
Firmele din Asia au găsit metode pentru a scăpa de taxele vamale pe colete. Pachetele ar fi expediate în alte țări unde nu a fost implementată măsura, după ce România și Italia au introdus de la începutul anului taxa pe pachetele mai ieftine de 150 euro, potrivit Adevărul. În țara noastră, cei care fac astfel de comenzi plătesc în plus 25 lei.
15:20
Mai mulți oameni care consumă carne ajung centenari decât vegetarienii. Explicația unui studiu care pare să contrazică tot ce știam # Digi24.ro
Oamenii care nu consumă carne au o probabilitate mai mică să ajungă la vârsta de 100 de ani decât persoanele care consumă carne, conform unui studiu recent. Dar aceste descoperiri, care par să contrazică tot ceea ce știam despre beneficiile dietei bazate pe plante, sunt mai complexe decât par prima vedere, relatează Science Alert.
15:20
Împădurirea României. Octavian Berceanu: „Pe terenuri sunt mulți primari sau prieteni de-ai lor care iau subvenții de la APIA” # Digi24.ro
Fostul comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, consideră că împăduririle din România nu țin pasul cu tăierile ilegale, adăugând că nu există presiune pe primării pentru a pune la dispoziție terenurile necesare pentru plantarea de arbori.
15:10
PSD propune ca bucureștenii rămași fără căldură să nu mai plătească facturile: Nu livrezi un produs de calitate, nu primești banii # Digi24.ro
Daniel Băluță, președintele PSD București, propune ca bucureștenii să nu mai plătească facturile la termie dacă serviciul public este întrerupt sau agentul termic este livrat sub parametrii necesari. Proiectul de hotorâre umează să fie propus în prima săptămână din luna februarie în cadrul Consiliului General al Municipiului București.
15:00
Defrișările ilegale de la Băile Felix. Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu: „Am avut comunitatea care a făcut presiune” # Digi24.ro
În contextul defrișărilor ilegale în pădurea din Băile Felix, Octavian Berceanu, fost comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, a afirmat duminică, în cadrul emisiunii „În fața ta”, că în România infracționalitatea de mediu este cea mai mare din Europa și a vorbit despre modalități de fraudare, dar și despre o situația „neplăcută” petrecută pe vremea când era la Regia Națională a Pădurii.
14:50
Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovici şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Cum a reacționat sârbul # Digi24.ro
Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 1 mondial, l-a învins, duminică, pe sârbul Novak Djokovici, cap de serie 4, şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Spaniolul a ajuns la 7 titluri de Grand Slam în carieră
14:40
Salariul minim din România, printre cele mai mici din UE. Doar două state se situează după țara noastră # Digi24.ro
România este în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime pe economie, sub 1.000 euro. Doar angajații din alte două state UE câștigă ceva mai puțin. În Luxemburg, pe de altă parte, salariul minim pe economie este de 2.700 euro, de trei ori mai mare decât în țara noastră.
14:40
Volodimir Zelenski a anunțat când vor avea loc următoarele negocieri Ucraina - SUA - Rusia: „Datele au fost stabilite” # Digi24.ro
La o zi după ce a transmis că Ucraina așteaptă mai multe informații din partea SUA cu privire la viitoarele negocieri de pace, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică, 1 februarie, datele pentru următoarele tratative.
Acum 6 ore
14:10
Zi istorică în Bulgaria: leva a fost retrasă din circulație. Euro a rămas singura monedă oficială # Digi24.ro
Zi istorică pentru Bulgaria. Începând de astăzi, oamenii vor putea plăti doar în euro, fiind singurul mijloc de plată legal acceptat. La miezul nopții a expirat perioada de o lună în care leva a fost lăsată în circulație, în paralel cu moneda unică europeană.
14:00
Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, îl contrazice pe Raed Arafat: „Limitarea accesului minorilor la rețele sociale nu e soluția” # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Interne nu este de acord cu limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale. Cătălin Predoiu susține că măsura nu ar rezolva problema de fond, iar aplicarea unei asemenea limitări este greu de realizat în prezent. Declarația ministrului vine în contextul în care șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a cerut restricții imediate pentru minori.
13:40
Zilele geroase se văd în facturile la gaze: creșteri cu 30%. Dumitru Chisăliță: „Românii se luptă să-și asigure o temperatură de 21°C” # Digi24.ro
Vremea severă vine la pachet cu explozia facturilor la gaze. Specialiștii în energie susțin că facturile din prima lună a anului vor fi cu până la 30% mai mari decât în ianuarie 2025. În cazul apartamentelor izolate, majorarea poate însemna de la 100 la 200 de lei în plus, notează Asociația Energia Inteligentă. În schimb, în cazul imobilelor neizolate este vorba de o creștere de la 200 până la 400 de lei. Expertul în energie Dumitru Chisăliță a explicat duminică, la Digi24, că zilele friguroase au pus o presiune importantă pe sistemul energetic.
13:30
Urşii polari din Svalbard au rezistat mai bine decât se preconiza la încălzirea climei (studiu) # Digi24.ro
Este „o surpriză” pentru cercetători: urşii polari din arhipelagul norvegian Svalbard şi-au sporit greutatea corporală, rezistând mai bine decât se preconiza la încălzirea climatică accelerată care afectează acea regiune, a concluzionat un studiu publicat joi, chiar dacă această adaptare ar putea fi de scurtă durată, informează AFP.
13:00
A fost descoperită o nouă planetă potențial locuibilă la 146 de ani-lumină distanță: „Un exemplu clasic de tranzit” # Digi24.ro
Astronomii au descoperit o nouă planetă potențial locuibilă, situată la aproximativ 146 de ani-lumină distanță, care are dimensiunea Pământului și condiții similare cu cele de pe Marte, relatează The Guardian.
12:40
Mărturia femeii care a descoperit rămășițele umane în Slobozia: „Am văzut o bucată de carne care părea a fi un picior” # Digi24.ro
Mai multe rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia de o femeie care își plimba câinele. Femeia a explicat, în exclusivitate pentru Digi24, că patrupedul său a fost cel care a dat de urme, chiar lângă casa ei. La fața locului au intervenit imediat polițiști și jandarmi, care au început verificările.
12:40
Ministrul german al Apărării susține că situația NATO amintește de o criză a unei căsnicii de 20 de ani: „Fuga sau lupta” # Digi24.ro
În contextul în care Donald Trump i-a denigrat pe aliații Americii din NATO, susținând că trupele din națiunile aliate „au stat puțin mai în spate, puțin în afara frontului” în timp ce luptau în Afganistan în sprijinul campaniei SUA împotriva talibanilor, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a comparat situația actuală din Alianța Nord-Atlantică cu criza care apare după 20 de ani de căsătorie, conform European Pravda.
Acum 8 ore
12:00
Ayatollahul Ali Khamenei avertizează SUA: „Națiunea iraniană va da o lovitură puternică oricui o va ataca și hărțui” # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că, dacă SUA ar ataca Iranul, acest lucru ar duce la un conflict regional, a raportat duminică presa de stat, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Teheran, relatează Reuters.
12:00
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang # Digi24.ro
Tarifele sunt valabile până când nu mai sunt. Forța militară este o opțiune și apoi este exclusă. Comportamentul haotic și imprevizibilitatea sunt în plină desfășurare în cercurile politicii externe. La Casa Albă și în alte părți, acestea par a fi considerate un atu strategic, mai degrabă decât o slăbiciune. Dar este departe de a fi o strategie nouă. Amenințările violente, schimbările bruște de politici și limbajul intenționat confuz au fost folosite de mult timp pentru a dezechilibra adversarii și a câștiga avantaje, potrivit unei analize a politologului Andrew Latham, publicată în The Conversation.
11:50
Riscul unui blackout digital: cum vrea Europa să scape de dependența periculoasă de tehnologia de internet a SUA # Digi24.ro
Imaginați-vă că internetul încetează brusc să funcționeze. Sistemele de plată din magazinul alimentar local nu mai funcționează. Sistemele de sănătate din spitalul regional nu mai funcționează. Instrumentele software de lucru și toate informațiile pe care le conțin dispar. Căutați informații, dar aveți dificultăți în a comunica cu familia și prietenii sau în a obține cele mai recente informații despre ceea ce se întâmplă, deoarece platformele de socializare nu mai funcționează. La fel cum cineva poate deconecta computerul dumneavoastră, este posibil să se închidă și sistemul la care este conectat, scrie Johan Linåker, lector în informatică la Universitatea Lund, în The Conversation.
11:50
Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Pacienții cronici protestează: „Înseamnă pâinea pe o săptămână” # Digi24.ro
Noi reguli de azi pentru plata concediilor medicale. Prima zi nu va mai fi plătită, iar modul de calcul al indemnizației se modifică în funcție de durata concediului. Măsura afectează inclusiv pacienții cronici, care au depus o petiție prin care cer să fie exceptați. De asemenea, critici vin și din partea sindicaliștilor Cartel Alfa, care au cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională.
11:20
Descoperire macabră: posibile rămășițe umane găsite lângă o casă din Slobozia. Polițiștii verifică 120 de hectare cu drone și câini # Digi24.ro
Mai multe rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia de o femeie care își plimba câinele. Verificările la fața locului au fost reluate duminică, 1 februarie, după ce sâmbătă seară au fost oprite, iar peste 30 de polițiști și jandarmi acționează în prezent. Pentru a sprijini ancheta, autoritățile folosesc drone și câini specializați în depistarea cadavrelor.
10:50
Alerte de vreme severă în România: urmează ninsori, viscol și ger în aproape toată țara. De când încep să crească temperaturile HARTĂ # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o serie de atenţionări Cod galben de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabile până marţi dimineaţa în mai multe regiuni din ţară.
10:30
Donald Trump susține că Washingtonul ar putea ajunge la un acord cu Havana: „Trăiau din banii şi petrolul Venezuelei” # Digi24.ro
După ce a amenințat cu tarife țările care vând petrol Cubei, președintele american Donald Trump a susținut sâmbătă că Washingtonul ar putea „ajunge la un acord” în privința Havanei.
Acum 12 ore
10:10
Taxă pentru dorințele de la Fontana di Trevi. Cât costă să te apropii de celebra fântână # Digi24.ro
Începând de duminică, 1 februarie, turiștii trebuie să achite un bilet de intrare în valoare de 2 euro pentru a se apropia de Fontana di Trevi. Piazza di Trevi rămâne accesibilă gratuit pentru toată lumea, iar fântâna poate fi admirată în continuare din exteriorul spațiului închis. Capodopera barocă din secolul al XVIII-lea atrage anual milioane de vizitatori, fiind unul dintre cele mai emblematice și fotografiate locuri din Italia.
10:10
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian # Digi24.ro
Au trecut mai bine de șase decenii de când Eiko Kawasaki a părăsit Japonia pentru a începe o nouă viață în Coreea de Nord. La vârsta de 17 ani, ea se număra printre zecile de mii de persoane de origine coreeană care fuseseră ademenite în statul comunist cu promisiunea unui „paradis pe pământ”, relatează The Guardian.
09:40
Președintele SUA le-a mărturisit mai multor jurnaliști aflați la bordul Air Force One ideea sa de a construi un Arc de Triumf la Washington. Donald Trump a descris o structură impresionantă, inspirată de celebrul monument din Paris, potrivit Agerpres, care citează DPA. Acesta a subliniat că astfel de monumente există în mai multe orașe din lume, însă dorește ca cel din SUA să fie cel mai mare.
09:30
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski # Digi24.ro
„Vrem să rupem majoritatea”. Potrivit înregistrărilor secrete făcute publice de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU), aceasta a fost directiva pe care Iulia Timoșenko a dat-o unui grup de deputați pe care i-ar fi plătit pentru a sabota Servitorul Poporului, partidul politic aflat la putere în țară. Planul, descoperit în timpul unei descinderi efectuate în ianuarie, în urma căreia s-au găsit 40.000 de dolari în numerar în biroul ei, era aparent conceput pentru a paraliza Rada Supremă și a bloca numirile critice în domeniul apărării. Eliberată acum pe cauțiune de 33 de milioane de grivne (n.r. 770.000 de dolari), Timoșenko se confruntă cu acuzații care o incriminează nu doar în calitate de așa-numit „funcționar corupt”, ci și ca „sabotor activ al statului”, scriu jurnaliștii Meduza.
09:10
Rezultate LOTO - Duminică, 1 februarie 2025: Bani mulți în joc la Joker. La 6/49, reportul depășește 3,85 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 1 februarie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 29 ianuarie, Loteria Română a acordat 22.345 de câștiguri în valoare totală de peste 1,91 milioane de lei.
09:00
Iranul declară „teroriste” armatele europene, după măsurile UE împotriva Gardienilor Revoluţiei # Digi24.ro
Iranul consideră armatele europene drept „grupări teroriste”, a declarat, duminică, preşedintele Parlamentului iranian Mohammad Bagher Ghalibaf, după decizia Uniunii Europene (UE) de a desemna Gardienii Revoluţiei drept „organizaţie teroristă”.
08:50
Val de controale ANPC în toată țara. Inspectorii au descoperit nereguli grave: amenzi de peste 7 milioane de lei # Digi24.ro
Inspectorii de la Protecția Consumatorilor (ANPC) au făcut controale de amploare în toată țara. Mai bine de 2.000 de firme au fost verificate, iar sancțiunile depășesc 7 milioane de lei.
08:50
Primar cu elicopter de 800.000 de dolari, comună fără apă potabilă și canalizare. Aparatul de zbor, folosit pentru navetă # Digi24.ro
Cei 166 de locuitori ai comunei Brebu Nou, județul Caraș-Severin, nu au apă potabilă și nici canalizare. Totuși, edilul folosește în scop de serviciu un elicopter de 800.000 de dolari, cumpărat din Austria împreună cu tatăl său, pe numele unei firme pe care o dețin.
08:30
Salariul minim din România, printre cele mai mici din UE. Doar două state se situează după țara noastră # Digi24.ro
România este în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime pe economie, sub 1.000 euro. Doar angajații din alte două state UE câștigă ceva mai puțin. În Luxemburg, pe de altă parte, salariul minim pe economie este de 2.700 euro, de trei ori mai mare decât în țara noastră.
07:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 1 februarie
07:10
Vaccinuri gratuite și compensate pentru adulți în 2026: Lista completă în funcție de vârstă și risc medical # Digi24.ro
Vaccinarea reprezintă una dintre cele mai eficiente strategii de prevenție medicală. În România, accesul la imunizare gratuită este garantat pentru anumite categorii de populație prin Programul Național de Vaccinare și prin schemele de compensare ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
07:10
De ce răspunsul Iranului la un atac militar al SUA ar putea fi diferit de data aceasta (Analiză BBC) # Digi24.ro
Sosirea grupului de luptă al portavionului USS Abraham Lincoln în zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA, aproape de apele iraniene, în contextul celei mai ample și violente represiuni a protestelor din Iran, arată că Washingtonul și Teheranul sunt acum mai aproape de o confruntare directă, decât în orice alt moment din ultimii ani, relatează BBC.
07:10
„Catastrofa” de pe frontul din Zaporojie. Cum reușește armata rusă să găsească breșe în apărarea Ucrainei, în ciuda înaintării lente # Digi24.ro
Cucerirea postului de comandă din localitatea ucraineană Huliaipole de către forțele ruse, după un asalt rapid care i-a luat prin surprindere pe apărători, scoate în evidență principala problemă cu care armata ucraineană se confruntă după patru ani grei de război. Fiind nevoiți să apere o linie a frontului care se întinde pe o distanță de aproximativ 1.200 de kilometri, ucrainenii nu au destule trupe ca să apere fiecare sector la fel de bine, ceea ce creează breșe pe unde soldații ruși pot avansa mai ușor.
07:10
Calendar ortodox februarie 2026: Când este celebrată cea mai importantă sărbătoare a lunii. Începe pregătirea pentru Postul Paștelui # Digi24.ro
Calendar ortodox februarie 2026: Când este celebrată cea mai importantă sărbătoare a lunii. Începe pregătirea pentru Postul Paștelui
07:10
Conducerea PSD se reunește duminică la Vila Lac. Schimbări la șefii din București, pachetul de solidaritate PSD pe masa discuțiilor # Digi24.ro
Conducerea PSD se reuneşte duminică, de la ora 17.00, în şedinţă a Consiliului Politic Naţional, la Vila Lac. Social-democraţii urmează să discute despre priorităţile legislative în noua sesiune parlamentară care începe luni, dar şi modificări în conducerea filialelor de la București.
07:10
Începe vacanța de schi din februarie 2026: Primele județe unde nu se mai fac cursuri. Când au zile libere elevii din București și Ilfov # Digi24.ro
Vacanța de schi din 2026 se va desfășura între 9 februarie și 1 martie, în intervale diferite de la un județ la altul, potrivit structurii anului școlar 2025-2026. Pauza oferă elevilor o săptămână de respiro între modulele de cursuri, fiind gândită atât pentru relaxare și refacere.
07:10
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline, un imperiu al drogurilor în Manchester # Digi24.ro
Un bărbat din Marea Britanie, în vârstă de 80 de ani, care a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la loterie, și-a construit un imperiu al drogurilor în valoare de până la 288 de milioane de lire sterline, pornind din casa sa liniștită de la țară, scrie The Times.
07:10
Conflict de viziuni asupra Groenlandei. Inuiții răspund ambițiilor lui Trump: „Nimeni nu deține teritoriul arctic, îl împărțim” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, vorbește despre Groenlanda ca despre un activ strategic care ar putea fi cumpărat de Washington, în timp ce Danemarca își afirmă suveranitatea legală asupra insulei. Pentru poporul inuit, care trăiește aici de secole, nimeni nu deține terenurile din Arctica. Conceptul de proprietate colectivă este esențial pentru identitatea inuită, spun ei. Acesta a supraviețuit unei perioade extinse de 300 de ani de colonizare și este consfințit de lege: oamenii pot deține case, dar nu și terenurile pe care acestea sunt construite, arată Reuters, într-un reportaj.
07:10
Un rit de trecere catastrofal pentru specia umană: Avertismentul marelui rival al OpenAI despre pericolul superinteligenței artificiale # Digi24.ro
Șeful companiei Anthropic, care a dezvoltat modelul de inteligență artificială Claude și este principalul rival al dezvoltatorului ChatGPT, OpenAI, a avertizat că omenirea trebuie să realizeze faptul că sistemele AI puternice prezintă riscuri potențial catastrofale și să intervină cât mai repede pentru a evita „pericolul real” ca o superinteligență să provoace pagube la nivelul întregii civilizații.
07:10
De la primul om în spațiu la regres tehnologic. Cum a condus „tehnofobul” Putin Rusia la capitulare, în cursa înarmării cu AI # Digi24.ro
Președintele Putin e obișnuit cu pixul și hârtia. Nu deține un smartphone. Folosește rar internetul. În timp ce miniștrii britanici, spre exemplu, își coordonează politica prin WhatsApp, șeful Kremlinului guvernează Rusia printr-o rețea de linii fixe criptate din biroul său, scrie The Times.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.