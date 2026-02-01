Trump vorbește pentru prima oară despre noul lot de documente din dosarele Epstein. „Cu siguranță vom da în judecată”

07:10

Președintele SUA, Donald Trump, vorbește despre Groenlanda ca despre un activ strategic care ar putea fi cumpărat de Washington, în timp ce Danemarca își afirmă suveranitatea legală asupra insulei. Pentru poporul inuit, care trăiește aici de secole, nimeni nu deține terenurile din Arctica. Conceptul de proprietate colectivă este esențial pentru identitatea inuită, spun ei. Acesta a supraviețuit unei perioade extinse de 300 de ani de colonizare și este consfințit de lege: oamenii pot deține case, dar nu și terenurile pe care acestea sunt construite, arată Reuters, într-un reportaj.