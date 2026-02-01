Acțiune de salvare în Munții Bucegi: o persoană, dusă la spital cu elicopterul SMURD. Salvamontiștii trag un semnal de alarmă

07:10

Cucerirea postului de comandă din localitatea ucraineană Huliaipole de către forțele ruse, după un asalt rapid care i-a luat prin surprindere pe apărători, scoate în evidență principala problemă cu care armata ucraineană se confruntă după patru ani grei de război. Fiind nevoiți să apere o linie a frontului care se întinde pe o distanță de aproximativ 1.200 de kilometri, ucrainenii nu au destule trupe ca să apere fiecare sector la fel de bine, ceea ce creează breșe pe unde soldații ruși pot avansa mai ușor.