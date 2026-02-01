Bolojan e pus să distrugă România. Temu s-a mutat de la București la Budapesta. ”Incompetență abisală sau ticăloșie maximală?”
ActiveNews.ro, 1 februarie 2026 17:50
„Într-o țară normală, decizia cretină a lui Bolojan de a pune "taxă pe Temu" ar trebui să se lase măcar cu interpelări în Parlament și demitere, dacă nu chiar cu anchetă penală și pușcărie.”, scrie jurnalistul Lucian Davidescu:
• • •
Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:40
Am fost supărat că se induce ideea că România ar fi un popor antisemit. Am votat împotrivă (singurul - n.n.) pentru că am avut curaj. A fost un semnal: încetați să ne mai etichetați! România are minorități reprezentate în Guvern și Parlament. Românii nu sunt o națiune care să fi făcut genocid sau să fi colonizat alte popoare. Nu suntem antisemiți!
17:20
Alex Jones despre Fișierele Epstein: Democrații și o armată de indivizi instabili au inundat DOJ cu rapoarte false, încercând să-l lege pe Trump de Epstein, pentru a-l face pe Trump să pară vinovat, când în realitate este nevinovat” - VIDEO # ActiveNews.ro
Cunoscutul jurnalist conservator american Alex Jones dă câteva explicații pe marginea celor 3.5 milioane de fișiere din Dosarele Epstein publicate de Depoartamentul de Justinție la ordinul președintele SUA, Donald Trump:
Acum 2 ore
17:00
Acum 4 ore
16:00
ULTIMĂ ORĂ. Trump: Iranul negociază ”serios” cu SUA pentru un acord ”acceptabil”. Ayatollahul Khamenei: Războiul poate deveni regional. În timp ce lumea e cu ochii pe America, Parlamentul iranian a declarat război Uniunii Europene # ActiveNews.ro
Se pare că „șantajul” cu Dosarele Epstein publicate chiar de el nu l-a influențat prea tare pe președintele SUA, Donald Trump, conform propriilor sale declarații:
15:30
Între a te „numi” și „a fi creștin”. Gând de Duminică – a vameșului și a fariseului - de Elena Solunca # ActiveNews.ro
Credința în Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu a făcut ca femeia canananeană să se roage pentru eliberarea fiicei sale de demonul care o chinuia și, stăruind, copila i-a fost vindecată iar
14:40
Duminica a 33-a după Rusalii, a Vameșului și a Fariseului: Predica Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria și cea a Mitropolitului Bartolomeu Anania. TRIODUL # ActiveNews.ro
În multe locuri ale Sfintei Scripturi se arată cât de mare, cât de păgubitoare de suflet și cât de urâtă de Dumnezeu este patima mândriei, dar nu puțin se poate cunoaște răutatea acestui păcat și din învățătura Sfintei Evanghelii de astăzi.
14:30
1 februarie: Sf. Mc. Trifon; Sf. Mc. Perpetua și Felicitas. Mâine: Întâmpinarea Domnului # ActiveNews.ro
Sfântul Mucenic Trifon este pomenit în calendarul creștin ortodox la 1 februarie. Sfânta Muceniță Perpetua era originară din Cartagena. Împreună cu Felicitas au fost rănite grav în arenă de către animalele sălbatice, iar în aceeași zi ele au primit cununa muceniciei prin sabie.
Acum 6 ore
13:20
Magie în Biroul lui Zelenski: Vrăjitori din toată lumea, vizite la cimitir, apă din cadavre și un misterios cufăr cu păpuși # ActiveNews.ro
Fosta secretară de presă a lui Zelenski, Iulia Mendel, apostat pe contul său de Facebook o relatare despre preocupările stranii ale fostuluișef al administrației prezidențiale, Andrei Yermak, demis recent în urma unorgrave acuzații de corupție.
Acum 24 ore
03:00
Cea mai mare nerozie planetară anti-Trump auzită vreodată: Israelul a dat ordin să se publice Dosarele Epstein ca să-l șantajeze pe Trump să bombardeze Iranul # ActiveNews.ro
Ultima „bombă”: Dosarele Epstein „au bubuit” în toată lumea la „ordinul” lui Netanyahu pentru că „Trump și-a pierdut controlul asupra administrației sale”. Totul cu scopul de a-l forța pe Trump să bombardeze Iranul.
00:50
Mitropolitului Bartolomeu Anania, FOST DEȚINUT POLITIC cu FIȘĂ DE LEGIONAR. Când a anunțat continuarea grevei, studenții s-au ridicat în picioare și au cântat: ”Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină”. Cuvânt VIDEO # ActiveNews.ro
În urmă cu 104 de ani se năștea, în comuna Glăvile, județul Vâlcea, Bartolomeu Anania, mare cărturar ortodox, primul mitropolit al Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, fost deținut politic și candidat la scaunul
31 ianuarie 2026
22:20
ILUSTRAȚIA ZILEI. Mircea cel Batran, reconstituire FOTO după pictura de pe pereții din biserica Episcopiei de Argeș și un VIDEO cu binecredinciosul și de Hristos iubitorul domnitor # ActiveNews.ro
Artistul Florin Roștariu a reușit să transforme portretul lui Mircea cel Bătrân de pe pereții bisericii Episcopiei de Argeș.
22:20
Frumoasa și Bestia: CTP, fake-news anti-Melania Trump și analfabetism cronic despre ”familia MediciS” # ActiveNews.ro
Cine putea să scrie două tâmpenii într-un singur rând făcâND pe deșteptul, scoțâND la iveală din ghena serviciilor pretutindenare craniul descărnat pe Facebook, însoțit de-o mutră cadaverică clonată din iadul cu broaște penetrate de inoRogi, așa cum a fost pictat de Hieronymus Bosch, altul decât CTP-ul cel bolâND?
19:40
APEL LA SOLIDARITATE de la Familia Ortodoxă: Rugăciune pentru Valeriu Paloș, TATĂ A 6 COPII. Interviu despre convertirea sa de la neoprotestantism la Ortodoxie: ”În Biserica Ortodoxă toate au un rost” # ActiveNews.ro
Între timp, Valeriu trebuie să se interneze la fiecare 10 zile pentru transfuzii, iar familia lucrează în paralel la dosarul de transplant de măduvă, frații săi fiind chemați pe rând pentru testele de compatibilitate.
19:20
Novak Djokovici: ”Pentru tot ce-am câștigat în picioare, mulțumesc în genunchi!” - FILMARILE ZILEI: ”Foarte dificil nu înseamnă imposibil!” # ActiveNews.ro
Novak Djokovici, din nou în finala din Australia! A 38-a finală de Grand Slam la 38 de ani. „Bog se javi!” - „Dumnezeu s-a arătat!”. De aici își ia puterea, cum a mărturisit de fiecare dată, până la capăt. Haide Nole, încă o dată! - a scris un apologet ortodox pe internet.
18:40
Institutul pentru MemoriaNațională din Ucraina i-a etichetat oficial pe Fiodor Mihailovici Dostoievskiși Lev Nicolaevici Tolstoi ca „vectori ai propagandei imperiale rusești”, caretrebuie supuși epurării generale.
18:30
18:20
NECUNOSCUTA ADA GEORGESCU. Luminița Arhire: CHERCHEZ LA FEMME! AHA, AȚI ȘI GĂSIT-O... # ActiveNews.ro
Măi, societate civilă... măi dragă... stai să vezi ce s-a-ntâmplat: a venit minerii ăia, brutele ălea fără inimă de la DNA și a găsit corupție la PENELEU! Daʼ să vezi, mamițo, ce mai „corriupsion” -că acum ne-am franțuzit cu toții- cu plete blonde s-a găsit!
Ieri
16:50
31 ianuarie: 608 ani de la mutarea la cele veșnice a domnitorului Mircea cel Bătrân, binecredinciosul și de Hristos iubitorul. SCRISOAREA III - de Mihai Eminescu - recitată de Gheorghe Cozorici # ActiveNews.ro
„Eu, cel întru Hristos Dumnezeu, binecredinciosul și de Hristos iubitorul și binefăcătorul, Io Mircea, mare voievod și domn din mila lui Dumnezeu și cu darul lui Dumnezeu, stăpânind și domnind peste toată țara Ungrovlahiei…”
16:20
IPS BARTOLOMEU ANANIA. 31 ianuarie - 15 ani de la plecarea la Domnul. Legăturile IPS Bartolomeu Anania cu Mănăstirea Văratic - de Stavrofora Iosefina Giosanu, stareța mănăstirii # ActiveNews.ro
Toată săptămâna o petrecea la masa de lucru și scria, scria, scria, scria... Duminica și în sărbători lăsa masa de lucru pentru Sfânta masă a Altarului.
16:10
31 ianuarie: Sfinții Mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan. Sfinții mucenici Victorian, Victor, Nichifor, Claudie, Diodor, Serapion și Papia. Sfinta muceniță Trifina # ActiveNews.ro
Sfinții Mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan sunt pomeniți în calendarul creștin ortodox la 31 ianuarie.
16:10
31 ianuarie: 15 ani de la trecerea în veșnicie a Mitropolitului Bartolomeu Anania. Cuvintele sale, mai actuale ca oricând: Am dorit să intrăm în Europa. Dar Europa, nu Sodoma! De ce această ofensivă de poluare a spiritului în România? # ActiveNews.ro
„Nu este important că pleci, important e să te întorci. Să nu mori rătăcind prin străinătăți, fără să îți aduci aminte că ai un părinte care te așteaptă cu brațele deschise”
14:10
Rezoluție a Consiliului Europei: Promovarea accelerată a Ideologiei LGBT în rândul copiilor + Interzicerea Rugăciunilor pentru a împiedica schimbarea sexului la copii # ActiveNews.ro
Europa pare decisă să deaasaltul final pentru pervertirea și îndrăcirea copiilor. Adunarea Parlamentarăa Consiliului Europei a adoptat un document halucinant, care duhnește a catranși pucioasă.
03:30
Dr. Adrian Cacovean - VICTORIE DEFINITIVĂ! Adevărul a învins calomnia după 2000 de zile de prigoană! # ActiveNews.ro
„Astăzi s-a încheiat ticăloșia! Tot ce s-a urzit împotriva mea s-a dovedit a fi o calomnie. Am demonstrat în instanță, cu martori de o probitate indubitabilă — magistrați, avocați și profesori — că remediile mele homeopate, au făcut diferența între viață și moarte în pandemie.”
03:00
30 ianuarie 1962 - Minunea de Sfinții Trei Ierarhi cu trei Părinți-Martiri: Sfântul Ilie Lăcătușu, Mărturisitorul Justin Pârvu și Mucenicul Valerian Grecu - MĂRTURIE/VIDEO # ActiveNews.ro
30 ianuarie 1962 - Minune a lui Dumnezeu de ziua Sfinților Trei Ierarhi, în lagărul de muncă de la Periprava, la rugăciunile Sfântului Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu, povestită de Părintele Valerian Grecu, martor la eveniment - VIDEO mai sus - și de Cuviosul Părinte Justin Pârvu:
02:30
Cu profundă tristețe, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu” anunță trecerea la cele veșnice marți, 27 ianuarie 2026, a Domnului Conferențiar Dr. Nicolae Poiana, personalitate marcantă a medicinei românești și reper al excelenței profesionale.
00:50
Un înalt oficial de laTeheran a respins solicitarea ultimativă a Washingtonului de a renunța laprogramele sale nucleare și balistice.
00:10
39 de ani de la nașterea în Ceruri a mărturisitorului Traian Marian, cel care, alături de Traian Trifan, a fost îndrumător al celor care aveau să devină Sfinții închisorilor comuniste. La Sfinții Trei Ierarhi - 30 ianuarie 1987 # ActiveNews.ro
Au fost urmați de tineri care aveau să devină sfinți ai închisorilor comuniste: preotul Vasile Serghie, Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide, Anghel Papacioc (Părintele Arsenie Papacioc), Virgil Maxim, Marin Naidim, Nicu Mazăre, Aurel Dragodan, Ion Schiau, Constantin Pascu și alții.
00:10
”Nu mai dați în Baurceanu, degeaba dați în el, ăsta e mai tare ca un câine, ăsta nu dă un scuipat pe viață!”. Fostul deținut politic Ion Baurceanu a plecat la Domnul pe 30 ianuarie 2021. ”Să nu mă uitați, băieți!” # ActiveNews.ro
„Să nu mă uitați, băieți!” - ne spunea de fiecare dată când plecam de la el. Acum pleacă el de la noi... Dumnezeu să-l numere cu drepții Săi!
00:00
Eminescu la 30 ianuarie 1880: DIN TRANSILVANIA: Unitate în limbă, unitate în biserică, iată în scurte vorbe un întreg program pentru apărarea naționalităței române amenințate # ActiveNews.ro
Vijelia mugește împrejurul stîncei care cu nepăsare ține capul sus, disprețuind sforțurile ei zadarnice. Norii se risipesc, stînca a rămas neclintită la locul ei, tot cu fruntea sus; iată viața naționalităței române din vremuri uitate.
00:00
La mulți ani, carte românească! 30 ianuarie 1561 - Apariția Tetraevanghelului tipărit de diaconul Coresi # ActiveNews.ro
La 30 ianuarie, în anul 1561, apărea la Brașov prima carte tipărită în limba română de diaconul Coresi – Tetraevanghelul – care cuprindea textul integral al celor patru Evanghelii și la traducerea căreia cu contribuit și preoții români din Șcheii Brașovului.
00:00
30 ianuarie: 174 de ani de la nașterea lui Caragiale. Scrisoarea gazetarului dramaturg pentru Vlahuță, elogiu adus neamului românesc: Să nu ne mai facem inimă rea și spaimă gândindu-ne că lumea românească ar fi mai stricată decât altele # ActiveNews.ro
Se împlinesc la 30 ianuarie/1 februarie 174 de ani de la nașterea lui I.L. Caragiale, figură emblematică a culturii românești. Dar întoarca-se Oltul si Mureșul de-a'ndaratelea către obârșia lor în creerii munților Cicului, neamul românesc tot el, neam românesc va fi
30 ianuarie 2026
22:50
Varianta "frumoasă" a protestelor ungurilor din Covasna- Harghita împotriva taxelor si primarilor UDMR este că maghiarii "s-au trezit".
22:40
Deputata AUR Laura Gherasim: Avem nevoie de clarificarea completă a anulării alegerilor! # ActiveNews.ro
Deputata AUR Laura Gherasim, președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, cercetarea corupției și pentru petiții din Camera Deputaților, face bilanțul celor cinci zile de audieri publice din Parlamentul României pe tema Anulării Alegerilor Prezidențiale din 2024:
21:40
Pr. Bogdan Florin Vlaicu în dialog cu Monahul Filotheu Bălan de la Petru Vodă despre APOCALIPSĂ: Îngerul, pogorându-se din cer - VIDEO ÎN DIRECT # ActiveNews.ro
Vom continua să vorbim despre semnele vremurilor și interpretarea Apocalipsei în lumina scrierilor Sfinților Părinți, despre îngerul, pogorându-se din cer, având cheia adâncului și un lanț mare în mâna lui, care l-a prins pe balaur și l-a legat pe mii de ani, din capitolul 20, cheia interpretării corecte a Apocalipsei.
21:10
Din păcate, mai toate administrațiile americane în afară de cea a președintelui Trump, nu au făcut nimic pentru noi. Pentru neomarxiștii globaliști de peste Ocean a fost mai importantă frăția cu cei din UE.
20:10
O nouă tragedie în sport: Canotoarea Florentina Filipovici a murit la 32 de ani de un cancer dobândit acum 4 ani. A lăsat în urmă 3 copii # ActiveNews.ro
O nouă tragedie în sport. O cunoscută canotoare a fost răpusă de o boală necruțătoare la doar 32 de ani. David Popovici și alți români cu suflet mare au încercat să o ajute, dar totul a fost în zadar.
20:10
Lumea Justiției: REPRESALII PENTRU CĂ AU REFUZAT SĂ ARESTEZE LA COMANDĂ. Fost magistrat dezvăluie de ce a fost executat de DNA: ”Am refuzat să încălcăm legea. Să înțeleagă haștagiștii din instanțe și parchete semnează petiții și fac proteste” # ActiveNews.ro
Fostul judecător Ovidiu Galea (foto) de la Tribunalul Bihor – în prezent pensionar – a dezvăluit pentru Lumea Justiției miercuri, 28 ianuarie 2026, că mascarada judiciară căreia i-a căzut victimă împreună cu judecătoarele
20:10
19:50
DAN PURIC ÎN DIRECT DE LA SUCEAVA - SUNTEM ÎMPREUNĂ PENTRU CĂ SUNTEM ÎN ACELAȘI DUH! PENTRU MINE PETRE ȚUȚEA ESTE UN SFÂNT MARTIR - VIDEO # ActiveNews.ro
CONFERINȚĂ DAN PURIC LA SUCEAVA - LIVE. Ipocrizia useristă: ”politică” în biserică doar când ”trebuie”. Dan Puric deranjează, Bolojan nu
19:50
E-mailuri-bombă din dosarele Epstein. Pedofilul spunea că Bill Gates s-a infectat cu o boală cu transmitere sexuală de la rusoaice. Ministerul Justiției publică 3,5 milioane de pagini de materiale, 2.000 de videoclipuri și 180.000 de imagini # ActiveNews.ro
Un nou set de documente publicat de Departamentul de Justiție al SUA scoate la iveală e-mailurile infractorului sexual Jeffrey Epstein. Acestea îl descriu pe Bill Gates ca făcând „sex cu fete din Rusia”, contractând o „boală cu transmitere sexuală”
19:50
Lumea Justiției: REPRESALII PENTRU CĂ AU REFUZAT SĂ ARESTEZE LA COMANDĂ. Fost magistrat dezvăluie de ce a fost executat de DNA: „Am refuzat să încălcăm legea. Să înțeleagă haștagiștii din instanțe și parchete semnează petiții și fac proteste” # ActiveNews.ro
Fostul judecător Ovidiu Galea (foto) de la Tribunalul Bihor – în prezent pensionar – a dezvăluit pentru Lumea Justiției miercuri, 28 ianuarie 2026, că mascarada judiciară căreia i-a căzut victimă împreună cu judecătoarele
19:30
DAN PURIC ÎN DIRECT DE LA SUCEAVA - SUNTEM ÎMPREUNĂ PENTRU CĂ SUNTEM ÎN ACELAȘI DUH! - VIDEO # ActiveNews.ro
CONFERINȚĂ DAN PURIC LA SUCEAVA - LIVE:
19:20
Georgescu, lucrat ca Trump? Tulsi Gabbard, șefa serviciilor de informații din SUA, publică documentele care dovedesc că Obama a fost cel care a orchestrat farsa Russiagate împotriva lui Trump # ActiveNews.ro
Șefa Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a publicat miercuri un raport șocant cu informații noi și compromițătoare. De asemenea, Gabbard a împărtășit informații reporterilor
19:20
E-mailuri-bombă din dosarele Epstein. Pedofilul spunea că Bill Gates s-a infectat cu o boală cu transmitere sexuală de la „rusoaice” și plănuia să-i dea în secret antibiotice Melindei # ActiveNews.ro
Un nou set de documente publicat de Departamentul de Justiție al SUA scoate la iveală e-mailurile infractorului sexual Jeffrey Epstein. Acestea îl descriu pe Bill Gates ca făcând „sex cu fete din Rusia”, contractând o „boală cu transmitere sexuală”
18:50
O nouă tragedie în sport: Canotoarea Florentina Filipovici moartă fulgerător, la doar 32 de ani. O întreagă comunitate e în stare de șoc # ActiveNews.ro
O nouă tragedie în sport. O cunoscută canotoare a fost răpusă de o boală necruțătoare la doar 32 de ani. David Popovici și alți români cu suflet mare au încercat să o ajute, dar totul a fost în zadar.
18:50
George Simion anunță pentru sâmbătă un protest uriaș la Curtea de Argeș în sprijinul românilor care nu au apă potabilă de patru luni # ActiveNews.ro
Liderul AUR, George Simion, va merge, sâmbătă, în mijlocul românilor din Curtea de Argeș, care nu au de 4 luni apă potabilă. George Simion transmis și un mesaj de ultim moment pe pagina sa de Facebook.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Tulsi Gabbard, șefa serviciilor de informații din SUA, publică documente-bombă care dovedesc că Obama a fost cel care a orchestrat farsa Russiagate împotriva lui Trump. Documentele au fost predate Departamentului Justiției # ActiveNews.ro
Șefa Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, a publicat miercuri un raport șocant cu informații noi și compromițătoare. De asemenea, Gabbard a împărtășit informații reporterilor
18:00
STENOGRAME-BOMBĂ din dosarul avocatei șpăgare. Planul lui Kovesi de a ajunge la șefia SRI # ActiveNews.ro
Jocuri de putere și mutări făcute la nivel înalt. Asta reiese din stenogramele explozive din dosarul avocatei PNL prinsă în flagrant când lua mită. Din interceptări, potrivit șpăgarei, Nicușor Dan ar fi vrut să o pună pe fosta șefă
