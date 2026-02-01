Donald Trump zice din avion că documentele din dosarul Epstein îi sunt favorabile și promite răzbunare dușmanilor politici
Gândul, 1 februarie 2026 18:20
Donald Trump a oferit prima reacție oficială după ce Departamentul de Justiție al SUA a desecretizat, vineri, peste trei milioane de documente noi legate de cazul Jeffrey Epstein, relatează The Independent. Într-o declarație făcută la bordul AirforceOne, în drum spre casă, în Florida, Donald Trump a susținut că noile informații îi sunt favorabile, „contrazicând așteptările […]
