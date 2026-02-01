Fără semne de compromis din partea Teheranului: Iranul demarează refacerea uzinelor nucleare lovite de atacurile Israelului și SUA

11:20

O zi de schi în Poiana Brașov poate crea mai multe probleme decât bucurii dacă nu ști să te organizezi. Mai ales în week-end este recomandat să evitați transportul cu mașina. Trenul și transportul în coomun sunt opțiunea cea mai ieftină și confortabilă. Evitați pierderea de timp și problemele legate de parcare. Pentru un sejur […]