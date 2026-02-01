Grindeanu s-a răfuit cu Bolojan în ședința PSD de la Vila Lac: ”Avem o guvernare din topor, trebuie să încetăm/ Mai bine pleacă cei care sunt hotărâți să nu facă nimic pentru oameni. Și aceștia nu suntem noi”

20:10

Statele Unite și Rusia se află în pragul unei noi curse a înarmărilor nucleare, pe fondul expirării ultimului tratat major de control al armelor rămas în vigoare. Acordul New START urmează să expire pe 5 februarie, iar absența unei înțelegeri privind prelungirea sau înlocuirea sa ar elimina, pentru prima dată de la Războiul Rece, orice […]