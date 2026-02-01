Băluță, atac frontal la Ciucu: „Prin țevile Termoenergetica nu curg lacrimile dânsului, curge apă”
Gândul, 1 februarie 2026 20:50
În emisiunea Ora de Foc de la Antena 3, Daniel Băluță îi răspunde lui Ciprian Ciucu, primarul General al Capitalei: „Se referea la mine, este un lucru principial că nu putem permite ca șantiere ineficiente să înceapă. Dacă le pornim, nu e normal să începem altele, am spus la Termoneregetica ca nu vom începe altele. […]
Acum 15 minute
21:10
Ninsoarea face ravagii pe drumul express Craiova-Pitești. Nu este niciun utilaj de deszăpezire și șoferii sunt disperați # Gândul
Ninsoarea căzută duminică a creat probleme majore pe Drumul Expres Craiova–Pitești, unde carosabilul a rămas acoperit de zăpadă, în lipsa utilajelor de deszăpezire. Șoferii reclamă condiții periculoase de trafic. Traficul pe Drumul Expres Craiova–Pitești se desfășoară cu dificultate, după ce ninsoarea din cursul zilei a transformat șoseaua într-un traseu periculos. Mai mulți conducători auto au […]
Acum 30 minute
21:00
Dezastru într-una dintre cele mai căutate stațiuni din Turcia. Zeci de morți în urma unor accidente # Gândul
Două accidente rutiere au avutloc în Antalya și Burdur, provocând moartea a 16 persoane. Știre în curs de actualizare
Acum o oră
20:50
Liderul din Superliga, Universitatea Craiova, umilit la Ovidiu! Alibec: „Am venit ca și cum nici n-am plecat” # Gândul
Farul Constanţa a învins, duminică, pe teren propriu, scor 4-1, liderul campionatului Universitatea Craiova, în etapa a 24-a din Superligă. Universitatea Craiova a primit patru goluri în premieră în acest sezon intern. Craiovenii veneau după șapte etape consecutive fără înfrângere și aveau patru victorii la rând fără gol primit. Liderul Superligii, umilit la Ovidiu! Alibec: […]
20:50
Băluță, atac frontal la Ciucu: „Prin țevile Termoenergetica nu curg lacrimile dânsului, curge apă” # Gândul
În emisiunea Ora de Foc de la Antena 3, Daniel Băluță îi răspunde lui Ciprian Ciucu, primarul General al Capitalei: „Se referea la mine, este un lucru principial că nu putem permite ca șantiere ineficiente să înceapă. Dacă le pornim, nu e normal să începem altele, am spus la Termoneregetica ca nu vom începe altele. […]
20:30
Au revenit discuțiile despre permisul de conducere la vârste înaintate la nivelul Europei, pe fondul statisticilor care indică riscuri crescute în trafic și al presiunii publice pentru măsuri mai ferme. Unele state au introdus deja controale medicale periodice ori reînnoiri mai dese, însă altele păstrează un sistem permisiv, fără astfel de verificări obligatorii după obținerea […]
20:30
Mesajul lui Simion către antreprenorii români: „Trebuie să avem Ministerul de Externe și de Comerț Exterior” # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), împreună cu Comisia pentru antreprenoriat și turism din Camera Deputaților, a organizat duminică, 1 februarie, la Palatul Parlamentului, Forumul antreprenorilor români din diaspora. Evenimentul a adus laolaltă sute de antreprenori, investitori și profesioniști români stabiliți în străinătate, interesați să se întoarcă în țară și să se implice în dezvoltarea economică […]
Acum 2 ore
20:20
Daniel Băluță a fost invitat la emisiunea Ora de Foc, de la Antena 3. El a vorbit despre starea sa de sănătate, dar și de despre, „otrăvirea” cu mercur și cu arsenic. „Sunt mai bine și sunt convins că în urmatoarele luni vi fi mult mai bine. Am avut parte de medici deosebiti. Intr-un timp […]
20:00
PSD a votat trei măsuri majore la Vila Lac. Grindeanu: „România nu își mai permite tot felul de experimente” # Gândul
Partidul Social Democrat a decis, duminică, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național desfășurate la Vila Lac, susținerea adoptării în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri destinate pensionarilor și altor categorii vulnerabile afectate de creșterea costului vieții. Social-democrații transmit că „adoptarea imediată a pachetului de relansare economică […]
20:00
Scandal de proporții într-o mănăstire budistă din Thailanda. Ce s-a descoperit în chiliile unor călugări # Gândul
Patru călugări budiști au fost arestați după ce autoritățile thailandeze au descoperit droguri, materiale pornografice și alte obiecte interzise în incinta unei mănăstiri din provincia Chonburi. Perchezițiile au avut loc pe 27 ianuarie, la mănăstirea Phrom Sunthon, în urma unor sesizări ale localnicilor privind posibila deținere de arme și consum de droguri pe teritoriul lăcașului […]
20:00
Trump anunță granturi de 1.000 de dolari pentru fiecare copil american care se naște în timpul mandatului său # Gândul
Președintele american Donald Trump a anunțat că fiecare familie americană va primi câte o subvenție de 1.000 de dolari. „Fiecare președinte american din istoria modernă a lăsat copiii îndatorați, dar sub această administrație, vom lăsa fiecărui copil active reale și un imbol pentru a căpăta independența financiară”, a scris președintele. Fiecare părinte sau copil va […]
19:40
Presiunea corectă din anvelope când temperaturile scad sub 0 grade. Cum conduci în siguranță pe timp de iarnă # Gândul
Temperaturile înregistrate în ultimele zile sunt extrem de scăzute, iar asta face ca asfaltul să fie mult mai rece decât în mod normal. De asta, este important ca șoferii din România să știe cu exactitate care este presiunea corectă în anvelope atunci când temperaturile scad sub 0 grade. Care este presiunea corectă din anvelope iarna […]
19:40
„Cravata Galbenă”, primul mare pas peste Ocean: filmul românesc are premiera în Statele Unite # Gândul
Filmul românesc „Cravata Galbenă”, regizat de Serge Ioan Celebidachi, va avea lansarea oficială în Statele Unite pe 6 februarie, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Santa Barbara. Premiera marchează un moment important pentru producția inspirată din viața legendarului dirijor Sergiu Celibidache. Proiecția va avea loc la Teatrul Riviera, în cadrul celei de-a 41-a […]
19:30
Final de săptămână dramatic pentru dolarul american și Bitcoin. Moneda americană, la minimul ultimilor 4 ani. Bitcoin scade sub 80.000 de dolari # Gândul
Final de săptămănă de foc pentru dolarul american și pentru monedele virtuale, după câteva zile de turbulențe pe piețele financiare, cu fluctuații mari inclusiv ale aurului și argintului, considerate active „de fugă” în caz de crize economice. Președintele american Donald Trump l-a nominalizat pe economistul conservator Kevin Warsh pentru funcția de președinte al Consiliului de Guvernatori […]
Acum 4 ore
19:10
Primele verdețuri românești și-au făcut apariția în piețe. Este vorba despre salată, ceapă și ridichi. Prețurile sunt cu mult mai mari față de anul trecut, iar asta se datorează frigului din ianuarie care a afectat producția și a crescut costurile întreținerii solariilor. Românii pot cumpăra din piețe primele verdețuri românești, însă consumatorii trebuie să ia […]
19:00
Se împlinesc 10 ani de când multe publicații media transmiteau că anul 2016 a fost cel mai „groaznic an din istorie”. Problemele de atunci criza refugiaţilor, amplificarea terorismului în Europa, Brexit, tentativa de lovitură de stat din Turcia, răspândirea virusului Zika şi creşterea tensiunii rasiale în SUA, plus câștigarea alegerilor prezidențiale de către controversatul om de […]
18:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 2 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:30
S-a dat startul pentru România la Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Declarațiile care au avut loc înaintea primelor probe # Gândul
Echipajele românești care participă la Monte-Carlo Istoric 2026 au luat oficial startul, în ediția cu numărul 28 a uneia dintre cele mai prestigioase competiții de motorsport istoric din Europa. Potrivit informațiilor publicate de Federația Română de Automobilism Sportiv, România este reprezentată la această ediție de 5 echipaje reunite sub numele Petre Cristea Heritage Rally Team Romania, […]
18:20
Fără semne de compromis din partea Teheranului: Iranul demarează refacerea uzinelor nucleare lovite de atacurile Israelului și SUA # Gândul
Compania aeriană Planet Labs PBC a realizat mai multe fotografii în care arată că pe două clădiri avariate în cadrul uzinelor nucleare de la Isfahan și Natanz au fost refăcute acoperișurile, astfel a fost marcată prima activitate semnificativă după loviturile israeliene și americane. Potrivit experților lucrările de construcție pot indica încercările oamenilor de știință iranieni […]
18:20
Sudanul face un pas către normalitate. Imagini cu primul zbor comercial către capitala Khartoum după un război civil de aproape 3 ani # Gândul
Aeroportul Internațional Khartoum din Sudan a primit duminică primul zbor comercial de linie, un pas simbolic major către normalizare după aproape trei ani de conflict. Khartoum a fost epicentrul luptelor brutale timp de aproape trei ani, scrie Al Jazeera. Redeschiderea aeroportului pentru zboruri civile este considerată de autorități un pas crucial pentru normalizarea vieții în capitală. […]
18:20
Donald Trump zice din avion că documentele din dosarul Epstein îi sunt favorabile și promite răzbunare dușmanilor politici # Gândul
Donald Trump a oferit prima reacție oficială după ce Departamentul de Justiție al SUA a desecretizat, vineri, peste trei milioane de documente noi legate de cazul Jeffrey Epstein, relatează The Independent. Într-o declarație făcută la bordul AirforceOne, în drum spre casă, în Florida, Donald Trump a susținut că noile informații îi sunt favorabile, „contrazicând așteptările […]
18:00
Ce aliment este interzis să mănânci de Întâmpinarea Domnului. Atragi ghinionul de partea ta # Gândul
Pe 2 februarie este sărbătorită Întâmpinarea Domnului. Una din zilele încărcate semnificativ în tradiția populară românească. Bătrânii au transmis din generație în generație reguli clare legate de alimentație, ceea ce mănânci în această zi îți poate influența norocul pentru tot anul. Alimentul interzis de Întâmpinarea Domnului În credința populară, carnea este alimentul pe care nu […]
18:00
Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade s-a produs duminică, 1 februarie, la ora locală 16:14, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Acest seism a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 55 km nord-vest de Buzău, 57 […]
17:40
Un primar din Bacău, declarație extremă în ședința de Consiliu: „Cei care nu muncesc, nu merită să trăiască” # Gândul
În cadrul unei ședințe de Consiliu Local din comuna Cleja, județul Bacău, primarul PNL Petru Iștoc a declarat, discutând despre ajutorul social , că persoanele care nu muncesc „nu merită să trăiască”, susținând că își asumă afirmațiile „pe proprie răspundere”, relatează știribazate. Ședința Consiliului Local a avut loc joi, 29 ianuarie, iar subiectul ajutorului social […]
17:40
Discuțiile de pace Rusia–Ucraina de la Abu Dhabi, mutate pe 4–5 februarie. Între timp, emisarul lui Putin discută în privat cu americanii la Miami # Gândul
Negocierile de pace dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei din acest weekend de la Abu Dhabi nu au înregistrat progrese semnificative, dar au reușit, în schimb, să stabilească un cadru de dialog direct între cele două părți. Următoarea rundă oficială de negocieri este programată pentru 4 și 5 februarie, întrucât cea care trebuia să aibă loc […]
17:40
WSJ: America trebuie să își întărească apărarea antiaeriană din Orientul Mijlociu înainte de atacarea Iranului. Ce țări sunt în pericol # Gândul
„Armada” lui Donald Trump a sosit în Orientul Mijlociu, condusă de grupul de atac al portavionului USS Abraham Lincoln, la bordul căruia se află aeronavele F-35 de generația a cincea. În ciuda negocierilor, nici Washington DC, nici Teheran nu par să dea semne că vor să facă un pas înapoi. Cel de-al doilea atac american […]
17:30
Orașul din România în care transportul va fi gratuit în fiecare vineri, de la 1 aprilie, 2026 # Gândul
Transportul public în Brașov va deveni gratuit în fiecare zi de vineri, începând cu 1 aprilie 2026, datorită programului „Vinerea verde”. Măsura, aprobată în unanimitate de consilierii locali în ședința din 30 ianuarie 2026, vizează liniile RATBV din oraș, conform Brașov City. „Vinerea Verde este un pas prin care vrem să dăm posibilitatea cetățenilor municipiului […]
Acum 6 ore
17:10
Fără ingrediente sofisticate și trucuri moderne, pilaful care datează din 1949 cucerește și astăzi. Rețeta presupune o gătire lentă, ca pe vremuri, și are alături și un desert cu care se completează perfect. Rețeta cu istorie, din caietele bunicilor Pilaful din 1949 are puține ingrediente și o tehnică simplă la bază: răbdarea. Carnea de porc […]
17:10
Alcaraz a câștigat Australian Open, după finala cu Novak Djokovic, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Pe lângă trofeu, spaniolul a primit și 2.38 milioane de euro, cel mai mare premiu din istoria turneului. Premiu a fost mărit cu 19 la sută față de anul trecut și Novak Djokovic, finalist, a primit 1.24 milioane de euro. […]
16:50
Zodia care scapă în sfârșit de singurătate în 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV # Gândul
Cristina Demetrescu, astrolog, a prezentat predicțiile pentru horoscopul anului 2026 în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV. A fost un an bipolar, puțin, cu mulți ani extremi. Eu văd și extrema bună. 2026 este un an în care, la propriu, tragem linie și o luăm de la capăt. O luăm de la zero. Nu […]
16:40
Trucul cu buretele pe calorifer pentru restabilirea umidității este eficient sau dăunează sănătății? # Gândul
Iarna, anotimpul în care caloriferele funcționează constant, atmosfera interioară se schimbă vizibil. Aerul devine mai uscat, camerele sunt resimțite mai repede ca fiind inconfortabile, iar multe persoane caută soluții simple și rapide pentru a îmbunătăți situația din locuință. În acest context este menționat tot mai des un truc popular, care recomandă așezarea unui burete pe […]
16:40
Paul Medinceanu, studentul expert în microtehnologie, care și-a depășit proprii profesori și a creat sisteme de ultimă generație, unice în România. Scrie viitorul electronicii și uimește oamenii de știință cu abilitățile sale # Gândul
Un studiu, realizat în premieră în România, își propune să afle modul în care elevii și tinerii cu abilități intelectuale deosebite procesează informațiile, își gestionează emoțiile și stresul pentru a obține rezultate excepționale, în ciuda provocărilor. Gândul a vorbit cu Paul Medinceanu, doctorand, cercetător și expert în microtehnologie, care a povestit cum a ajuns să […]
16:40
Orașul din România în care o garsonieră a ajuns să se vândă cu doar 4.000 euro în februarie 2026 # Gândul
Într-o perioadă în care prețurile la locuințe au explodat, există totuși un oraș în care o garsonieră se vinde cu 4.000 de euro în februarie 2026. În timp ce marile orașe au prețuri exorbitante la locuințe, în special garsoniere, cotate și la zeci de mii de euro, iar cererea rămâne în continuare una ridicată, sunt […]
16:30
Ali Khamenei amenință cu război regional dacă SUA atacă Iranul, în timp ce Trump face presiuni pentru a forța Teheranul să accepte un acord nuclear # Gândul
Ali Khamenei, liderul suprem iranian, a declarat duminică că orice atac militar al Statelor Unite asupra Iranului va declanșa un conflict extins în tot Orientul Mijlociu. Acesta a declarat că Teheranul nu dorește războiul, dar va riposta cu o „lovitură fermă” dacă va fi atacat. Între timp, politica lui Donald Trump față de Iran continuă […]
16:20
Doi kilometri de cale ferată din Gara Basarab, scoși din funcțiune. Guvernul a decis că nu mai prezintă interes # Gândul
Peste doi kilometri de cale ferată din Gara Basarab vor fi scoși din funcțiune, valorificați sau casați la decizia Guvernului pe motiv că nu mai prezintă interes public. Guvernul se pregătește să treacă doi kilometri de cale ferată și nouă aparate din Gara București – Basarab din domeniul public în cel privat. Acest lucru a […]
16:00
(P) Extinderea Magistralei M4 de metrou, marele proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, intră în linie dreaptă # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat ordinul de începere a lucrărilor și pentru lotul 2 al proiectului, finanțat cu 3,5 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile. După ce, la finalul anului trecut, Sectorul 4 al Municipiului București a semnat contractul de proiectare și execuție pentru primul lot al proiectului de extindere a Magistralei M4 […]
16:00
„Neatza cu Răzvan și Dan”. Pierderea galopantă de popularitate îl împinge pe Nicușor Dan la tot felul de gesturi disperate. Azi, președintele a transmis un mesaj video emisiunii „Neața cu Răzvan și Dani” # Gândul
Într-un moment în care imaginea sa publică este tot mai contestată, președintele Nicușor Dan a ales să se asocieze cu unul dintre cele mai cunoscute formate de divertisment din România. Cu ocazia împlinirii a 18 ani de la lansarea emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, șeful statului a transmis un mesaj public echipei Antena 1. […]
16:00
(P) Daniel Băluță, președintele PSD București: „Facem dreptate pentru bucureștenii batjocoriți, ținuți în frig și fără apă caldă” # Gândul
Președintele PSD București și, totodată, primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Daniel Băluță, propune implementarea, în condiții de urgență, a unei soluții ferme care să protejeze bucureștenii aflați în situația de a plăti sume uriașe către producătorii și furnizorii de energie termică, deși fie acest serviciu este întrerupt cu săptămânile, fie este livrat sub parametrii […]
15:40
Scandal uriaș în SUA după ce agenții AI de pe o rețea de socializare și-au creat o religie proprie și vor să scape de controlul uman # Gândul
Moltbook este prima rețea socială destinată exclusiv agenților de inteligență artificială, un concept care a devenit rapid viral deoarece oamenii au rolul de simpli spectatori, fără permisiunea de a posta sau interacționa direct în cadrul platformei. În doar câteva zile de la lansare, cei aproximativ 40.000 de agenți activi și-au creat propriile structuri sociale, inclusiv […]
15:30
Băluță propune: bucureștenii fără apă caldă și căldură să nu mai plătească facturile: ”Oamenilor le-a ajuns cuțitul la os” # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță că săptămâna viitoare va fi inițiat un proiect de hotărâre în Consiliul General al Municipiului București prin care bucureștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare să nu mai plătească pentru apă caldă și căldură în cazul în care serviciul este întrerupt sau livrat sub parametrii contractuali. Inițiativa este susținută […]
Acum 8 ore
15:00
Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne # Gândul
Carlos Alcaraz a stabilit un nou record în tenisul mondial și a intrat definitiv în istorie după finala de la Australian Open. Spaniolul de 22 de ani l-a învins pe Novak Djokovic, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, și a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care reușește să câștige toate cele patru turnee de […]
15:00
Sarmalele pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, dacă sunt preparate corect și consumate cu moderație, spune într-o postare mai veche pe Instagram, medicul nutriționist Mihaela Bilic. Ea a explicat în ce condiții acest preparat tradițional poate fi considerat o opțiune potrivită din punct de vedere nutrițional. Potrivit acesteia, sarmalele combină carnea, cerealele și legumele, așa […]
14:50
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu” # Gândul
Carlos Alcaraz a câștigat în premieră Australian Open, după finala cu Novak Djokovic, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Meciul a durat trei ore. Australian Open era singurul Grand Slam care lipsea din palmaresul lui Carlos Alcaraz, iar Djokovic are 25 de trofee de Grand Slam și are record la Australian Open, cu zece trofee. Numărul […]
14:40
De ce a funcționat, de fapt, Doctrina Monroe. Un istoric britanic spulberă „mitul american” și îl citează pe gen. Patton: „Dacă toată lumea gândește la fel, cineva nu gândește” # Gândul
Recenta intervenție a Statelor Unite în Venezuela, la ordinul președintelui Donald Trump, a a indus și invocarea previzibilă a Doctrinei Monroe. Factorii de decizie și comentatorii politici consideră că acțiunea americană a fost în concordanță cu aproape două secole de „politică emisferică”. Totuși, notează istoricul britanic Kenneth Maxwell într-o analiză tip „recurs la memorie”, publicată […]
14:30
Liberalizarea pieței gazelor naturale a schimbat fundamental modul în care se stabilește prețul plătit de consumatorii din România. Deși termenul este frecvent folosit în spațiul public, pentru mulți români rămâne neclar ce presupune concret această liberalizare, de ce au crescut prețurile și ce opțiuni reale există pentru a plăti mai puțin. În acest articol explicăm […]
14:30
O tradiție străveche încă se practică în Dolj. Sărbătoarea Sfântului Trifon este foarte importantă pentru locuitorii din Segarcea. În această zi se sfinţesc viile si vinul. Preoții țin slujbe lângă podgorii și le stropesc cu apă sfințită pentru rod bun pentru a le feri de boli și insecte și pentru ca vinul să fie gustos. […]
14:00
Petele vor dispărea, iar hainele albe „murdare” se vor „lumina” folosind o soluție cu 3 ingrediente # Gândul
Dacă întâmpini dificultăți în a-ți reîmprospăta hainele albe, există un remediu simplu pe care îl poți folosi pentru a scăpa de pete și a le da strălucire. Menținerea hainelor albe strălucitoare și fără pete poate fi o sarcină dificilă și este mai mult decât probabil ca acestea să se decoloreze în timp. Dacă te confrunți […]
14:00
Vizita în SUA – un mare FAKE NEWS prezidențial? De 9 luni, Nicușor Dan ne tot vorbește despre o întâlnire la Washington și dă termene pe care tot el le amână. În realitate, nimic nu se întâmplă. “La începutul anului” s-a tranformat în “martie, aprilie sau iunie”. Gândul prezintă cronologia vizitei imaginare a lui Nicușor Dan la Trump # Gândul
În prima săptămână de mandat, Nicușor Dan a promis că va realiza un departament care să combată dezinformarea și știrile false. Până și această promisiune s-a dovedit un fake news. Însă nici nu se compară cu ceea ce pare a fi marea farsă prezidențială: întâlnirea cu Trump. „Că este martie, că este aprilie, că este […]
13:50
Carlos Alcaraz este marele câștigător de la Australian Open. A câștigat finala împotriva lui Novak Djokovic, în vârstă de aproape 39 de ani # Gândul
Se joacă finala între Novak Djokovic (Serbia, 4 ATP) – Carlos Alcaraz (Spania, 1 ATP) 6-2, 1-2 în finala turneului de Grand Slam de la Australian Open. La ora 11:00, Djokovic menținea ritmul și avea 5-2 în fața lui Alcaraz! Ibericul a servit pentru a rămâne în primul set. Primul break al finalei i-a aparțiut […]
13:50
Violențe extreme la Torino după evacuarea centrului de stânga Askatasuna. 31 de polițiști au fost răniți în urma ciocnirilor cu protestatarii # Gândul
Orașul Torino din nordul Italiei a fost scena unor proteste violente generate de evacuarea centrului social de stânga Askatasuna. Protestul, organizat în semn de solidaritate cu acest centru, a fost pus sub sechestru de autoritățile italiene în decembrie. În timpul manifestațiilor, cel puțin 31 de ofițeri de poliție au fost răniți și 10 protestatari arestați, […]
13:40
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare generală de vreme deosebit de rece, ger, mai ales pe timpul nopții, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, ninsoare viscolită. Avertizarea este valabilă începând de duminică până miercuri, 4 februarie. Tot în aceste zile, mai multe județe din țară se vor afla sub Cod galben […]
