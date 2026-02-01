Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în următoarele 48 de ore

09:30

„Vrem să rupem majoritatea”. Potrivit înregistrărilor secrete făcute publice de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU), aceasta a fost directiva pe care Iulia Timoșenko a dat-o unui grup de deputați pe care i-ar fi plătit pentru a sabota Servitorul Poporului, partidul politic aflat la putere în țară. Planul, descoperit în timpul unei descinderi efectuate în ianuarie, în urma căreia s-au găsit 40.000 de dolari în numerar în biroul ei, era aparent conceput pentru a paraliza Rada Supremă și a bloca numirile critice în domeniul apărării. Eliberată acum pe cauțiune de 33 de milioane de grivne (n.r. 770.000 de dolari), Timoșenko se confruntă cu acuzații care o incriminează nu doar în calitate de așa-numit „funcționar corupt”, ci și ca „sabotor activ al statului”, scriu jurnaliștii Meduza.