Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în următoarele 48 de ore

1 februarie 2026
Președintele sârb Aleksandar Vučić a afirmat că SUA ar putea lansa un atac împotriva Iranului în următoarele două zile, potrivit Pink.
• • •
Cum poate greși AI în planificarea unei călătorii: Cazul turiștilor trimiși să caute izvoare termale inexistente în Tasmania # Digi24.ro
Utilizarea inteligenței artificiale în planificarea călătoriilor poate duce la informații eronate, așa cum arată cazul unor turiști trimiși în mod repetat într-o zonă izolată din Tasmania, în căutarea unor izvoare termale care nu există, în urma publicării unui articol generat cu AI pe un site de turism.
21 de prieteni din Belgia au câştigat un jackpot de 123 de milioane de euro la loteria EuroMillions. Fiecare a plătit câte 5 euro # Digi24.ro
Un grup de 21 de prieteni din Belgia a câştigat în această săptămână jackpotul EuroMillions în valoare de 123 de milioane de euro, relatează Le Parisien, citat de News.ro.
Un băiat de 14 ani, care a bătut un alt adolescent în fața unui mall din Cluj și l-a lăsat inert, a fost plasat în arest la domiciliu # Digi24.ro
Băiatul de 14 ani din comuna clujeană Floreşti, care a bătut un adolescent în faţa unui centru comercial din Cluj-Napoca, lăsându-l inert, pe caldarâm, a fost plasat în arest la domiciliu. Judecătorii au respins propunerea procurorilor privind arestarea preventivă.
Rusia a anexat de facto Belarusul, arată o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului # Digi24.ro
Rusia a anexat de facto Belarusul, arată o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot felul de experimente financiare” # Digi24.ro
PSD anunță că a decis, la ședința de duminică a Consiliului Politic Național, să susțină adoptarea în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate. Acesta din urmăvizează măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile în fața creșterii costului vieții, potrivit unui comunicat de presă.
Acțiune de salvare în Munții Bucegi: o persoană, dusă la spital cu elicopterul SMURD. Salvamontiștii trag un semnal de alarmă # Digi24.ro
Salvamont Braşov anunţă o acţiune în zona Mălăieşti din Munţii Bucegi, unde o persoană cu suspiciune de fractură a primit primul ajutor din partea salvatorilor montani. Elicopterul SMURD a fost trimis în zonă pentru preluarea victimei şi transportarea ei la spital.
Cel puțin 12 morți în Ucraina. O dronă rusească a lovit un autobuz în regiunea Dnipropetrovsk # Digi24.ro
Un atac cu dronă rusească asupra unui autobuz care transporta angajaţi ai unei mine din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk s-a soldat cu cel puţin 12 morți şi şapte răniţi duminică, au anunţat serviciile de urgenţă şi autorităţile locale.
Rezultate LOTO - Duminică, 1 februarie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română # Digi24.ro
Duminică, 1 februarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 29 ianuarie, Loteria Română a acordat 22.345 de câștiguri în valoare totală de peste 1,91 milioane de lei.
Țara în care oamenii stau la cozi la automate care le schimbă bijuteriile de familie în bani, după ce prețul aurului a explodat # Digi24.ro
Într-un centru comercial din Shanghai, China, o mulţime s-a format în jurul unui automat care cumpără aur: pe măsură ce preţul metalului preţios creşte vertiginos, chinezii se grăbesc să încheie tranzacţii profitabile despărţindu-se de bijuteriile de familie.
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol de figurant la deschiderea JO de la Milano # Digi24.ro
După ce a emoţionat întreaga Italie prin nefericita sa întâmplare, micuţul Riccardo va participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, care va avea loc vineri.
„Nu vrem fascism!”. Sute de demonstranți s-au adunat la Milano pentru a protesta față de desfășurarea agenților ICE la JO de iarnă # Digi24.ro
Sute de manifestanți s-au adunat sâmbătă la Milano pentru a protesta la adresa desfășurării agenților ICE în timpul viitoarelor Jocuri Olimpice de iarnă, în ciuda faptului că agenții vor fi staționați într-o cameră de control și nu vor opera pe străzi, scrie France 24.
Trump vorbește pentru prima oară despre noul lot de documente din dosarele Epstein. „Cu siguranță vom da în judecată” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a reacționat cu privire la dosarele Epstein după ce Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice vineri peste trei milioane de documente noi. Vorbind pentru prima dată despre publicarea documentelor în timp ce se îndrepta spre Florida, el a declarat reporterilor: „Nu le-am văzut personal, dar mi s-a spus de către unele persoane foarte importante că nu numai că mă absolvă, ci sunt contrare a ceea ce sperau oamenii, știți voi, stânga radicală”.
Opt oferte pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii, care include un segment de 5 kilometri în R. Moldova # Digi24.ro
Patru asocieri şi patru companii au depus, luni, oferte la contractul pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii Unirii Târgu Neamţ - Iaşi - Ungheni, contract care include şi realizarea unui segment de 5 kilometri de autostradă în Republica Moldova, a anunţat Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR).
Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs duminică, la ora 16:14, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Medvedev spune că Trump este un lider eficient care caută pacea. „Contactele cu americanii au devenit mult mai productive” # Digi24.ro
Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a spus într-un interviu pentru Reuters că preşedintele american Donald Trump este „un lider eficient”, care caută cu adevărat pacea, lăudându-i stilul direct şi capacitatea de a sfida establishmentul de la Washington.
Meteorologii anunță un nou episod de ger, dar nu va fi afectată toată țara. Zonele în care temperaturile rămân, totuși, pe plus # Digi24.ro
Meteorologii anunță ger năpraznic și temperaturi de -20 de grade Calsius în mare parte din țară. ANM a extins alertele cod galben până miercuri. În unele zone va ninge, iar vântul va prinde putere. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a spus la Digi24 că vor exista însă diferențe foarte mari de temperatură între estul și vestul țării.
Un tânăr elvețian în vârstă de 18 ani, care a decedat sâmbătă, 31 ianuarie, este cea de-a 41-a persoană care și-a pierdut viața în urma incendiului produs într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou, potrivit Agerpres, care citează AFP.
Crima din Cenei. Mărturiile mamei copilului de 13 ani: „Am peste 500 de ameninţări pe telefon. Suntem terorizaţi de oameni” # Digi24.ro
Mama copilului de 13 ani, considerat principalul vinovat în cazul crimei din Cenei, județul Timiș, a mărturisit că îi este frică de revolta oamenilor și că a primit numeroase amenințări. „Nu este vina mea că nu există lege”, a susținut femeia, adăugând că nu a observat o schimbare la fiului ei înainte de tragedie.
Elon Musk afirmă că au funcționat „măsurile luate” pentru a împiedica Rusia să folosească rețeaua Starlink # Digi24.ro
Miliardarul Elon Musk a declarat duminică că măsurile luate de compania SpaceX pentru a împiedica utilizarea „neautorizată” a Starlink de către Rusia par să fi funcționat, scrie TVPWorld.
Cum păcălesc firmele din Asia taxa de 25 de lei pe coletele din afara UE. Experți: România încasează mai puțin la buget # Digi24.ro
Firmele din Asia au găsit metode pentru a scăpa de taxele vamale pe colete. Pachetele ar fi expediate în alte țări unde nu a fost implementată măsura, după ce România și Italia au introdus de la începutul anului taxa pe pachetele mai ieftine de 150 euro, potrivit Adevărul. În țara noastră, cei care fac astfel de comenzi plătesc în plus 25 lei.
Mai mulți oameni care consumă carne ajung centenari decât vegetarienii. Explicația unui studiu care pare să contrazică tot ce știam # Digi24.ro
Oamenii care nu consumă carne au o probabilitate mai mică să ajungă la vârsta de 100 de ani decât persoanele care consumă carne, conform unui studiu recent. Dar aceste descoperiri, care par să contrazică tot ceea ce știam despre beneficiile dietei bazate pe plante, sunt mai complexe decât par prima vedere, relatează Science Alert.
Împădurirea României. Octavian Berceanu: „Pe terenuri sunt mulți primari sau prieteni de-ai lor care iau subvenții de la APIA” # Digi24.ro
Fostul comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu, consideră că împăduririle din România nu țin pasul cu tăierile ilegale, adăugând că nu există presiune pe primării pentru a pune la dispoziție terenurile necesare pentru plantarea de arbori.
PSD propune ca bucureștenii rămași fără căldură să nu mai plătească facturile: Nu livrezi un produs de calitate, nu primești banii # Digi24.ro
Daniel Băluță, președintele PSD București, propune ca bucureștenii să nu mai plătească facturile la termie dacă serviciul public este întrerupt sau agentul termic este livrat sub parametrii necesari. Proiectul de hotorâre umează să fie propus în prima săptămână din luna februarie în cadrul Consiliului General al Municipiului București.
Defrișările ilegale de la Băile Felix. Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu: „Am avut comunitatea care a făcut presiune” # Digi24.ro
În contextul defrișărilor ilegale în pădurea din Băile Felix, Octavian Berceanu, fost comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, a afirmat duminică, în cadrul emisiunii „În fața ta”, că în România infracționalitatea de mediu este cea mai mare din Europa și a vorbit despre modalități de fraudare, dar și despre o situația „neplăcută” petrecută pe vremea când era la Regia Națională a Pădurii.
Carlos Alcaraz l-a învins pe Novak Djokovici şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Cum a reacționat sârbul # Digi24.ro
Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 1 mondial, l-a învins, duminică, pe sârbul Novak Djokovici, cap de serie 4, şi a câştigat Australian Open pentru prima oară. Spaniolul a ajuns la 7 titluri de Grand Slam în carieră
Salariul minim din România, printre cele mai mici din UE. Doar două state se situează după țara noastră # Digi24.ro
România este în topul țărilor cu cele mai mici salarii minime pe economie, sub 1.000 euro. Doar angajații din alte două state UE câștigă ceva mai puțin. În Luxemburg, pe de altă parte, salariul minim pe economie este de 2.700 euro, de trei ori mai mare decât în țara noastră.
Volodimir Zelenski a anunțat când vor avea loc următoarele negocieri Ucraina - SUA - Rusia: „Datele au fost stabilite” # Digi24.ro
La o zi după ce a transmis că Ucraina așteaptă mai multe informații din partea SUA cu privire la viitoarele negocieri de pace, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică, 1 februarie, datele pentru următoarele tratative.
Zi istorică în Bulgaria: leva a fost retrasă din circulație. Euro a rămas singura monedă oficială # Digi24.ro
Zi istorică pentru Bulgaria. Începând de astăzi, oamenii vor putea plăti doar în euro, fiind singurul mijloc de plată legal acceptat. La miezul nopții a expirat perioada de o lună în care leva a fost lăsată în circulație, în paralel cu moneda unică europeană.
Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, îl contrazice pe Raed Arafat: „Limitarea accesului minorilor la rețele sociale nu e soluția” # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Interne nu este de acord cu limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale. Cătălin Predoiu susține că măsura nu ar rezolva problema de fond, iar aplicarea unei asemenea limitări este greu de realizat în prezent. Declarația ministrului vine în contextul în care șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a cerut restricții imediate pentru minori.
Zilele geroase se văd în facturile la gaze: creșteri cu 30%. Dumitru Chisăliță: „Românii se luptă să-și asigure o temperatură de 21°C” # Digi24.ro
Vremea severă vine la pachet cu explozia facturilor la gaze. Specialiștii în energie susțin că facturile din prima lună a anului vor fi cu până la 30% mai mari decât în ianuarie 2025. În cazul apartamentelor izolate, majorarea poate însemna de la 100 la 200 de lei în plus, notează Asociația Energia Inteligentă. În schimb, în cazul imobilelor neizolate este vorba de o creștere de la 200 până la 400 de lei. Expertul în energie Dumitru Chisăliță a explicat duminică, la Digi24, că zilele friguroase au pus o presiune importantă pe sistemul energetic.
Urşii polari din Svalbard au rezistat mai bine decât se preconiza la încălzirea climei (studiu) # Digi24.ro
Este „o surpriză” pentru cercetători: urşii polari din arhipelagul norvegian Svalbard şi-au sporit greutatea corporală, rezistând mai bine decât se preconiza la încălzirea climatică accelerată care afectează acea regiune, a concluzionat un studiu publicat joi, chiar dacă această adaptare ar putea fi de scurtă durată, informează AFP.
A fost descoperită o nouă planetă potențial locuibilă la 146 de ani-lumină distanță: „Un exemplu clasic de tranzit” # Digi24.ro
Astronomii au descoperit o nouă planetă potențial locuibilă, situată la aproximativ 146 de ani-lumină distanță, care are dimensiunea Pământului și condiții similare cu cele de pe Marte, relatează The Guardian.
Mărturia femeii care a descoperit rămășițele umane în Slobozia: „Am văzut o bucată de carne care părea a fi un picior” # Digi24.ro
Mai multe rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia de o femeie care își plimba câinele. Femeia a explicat, în exclusivitate pentru Digi24, că patrupedul său a fost cel care a dat de urme, chiar lângă casa ei. La fața locului au intervenit imediat polițiști și jandarmi, care au început verificările.
Ministrul german al Apărării susține că situația NATO amintește de o criză a unei căsnicii de 20 de ani: „Fuga sau lupta” # Digi24.ro
În contextul în care Donald Trump i-a denigrat pe aliații Americii din NATO, susținând că trupele din națiunile aliate „au stat puțin mai în spate, puțin în afara frontului” în timp ce luptau în Afganistan în sprijinul campaniei SUA împotriva talibanilor, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a comparat situația actuală din Alianța Nord-Atlantică cu criza care apare după 20 de ani de căsătorie, conform European Pravda.
Ayatollahul Ali Khamenei avertizează SUA: „Națiunea iraniană va da o lovitură puternică oricui o va ataca și hărțui” # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că, dacă SUA ar ataca Iranul, acest lucru ar duce la un conflict regional, a raportat duminică presa de stat, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Teheran, relatează Reuters.
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang # Digi24.ro
Tarifele sunt valabile până când nu mai sunt. Forța militară este o opțiune și apoi este exclusă. Comportamentul haotic și imprevizibilitatea sunt în plină desfășurare în cercurile politicii externe. La Casa Albă și în alte părți, acestea par a fi considerate un atu strategic, mai degrabă decât o slăbiciune. Dar este departe de a fi o strategie nouă. Amenințările violente, schimbările bruște de politici și limbajul intenționat confuz au fost folosite de mult timp pentru a dezechilibra adversarii și a câștiga avantaje, potrivit unei analize a politologului Andrew Latham, publicată în The Conversation.
Riscul unui blackout digital: cum vrea Europa să scape de dependența periculoasă de tehnologia de internet a SUA # Digi24.ro
Imaginați-vă că internetul încetează brusc să funcționeze. Sistemele de plată din magazinul alimentar local nu mai funcționează. Sistemele de sănătate din spitalul regional nu mai funcționează. Instrumentele software de lucru și toate informațiile pe care le conțin dispar. Căutați informații, dar aveți dificultăți în a comunica cu familia și prietenii sau în a obține cele mai recente informații despre ceea ce se întâmplă, deoarece platformele de socializare nu mai funcționează. La fel cum cineva poate deconecta computerul dumneavoastră, este posibil să se închidă și sistemul la care este conectat, scrie Johan Linåker, lector în informatică la Universitatea Lund, în The Conversation.
Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Pacienții cronici protestează: „Înseamnă pâinea pe o săptămână” # Digi24.ro
Noi reguli de azi pentru plata concediilor medicale. Prima zi nu va mai fi plătită, iar modul de calcul al indemnizației se modifică în funcție de durata concediului. Măsura afectează inclusiv pacienții cronici, care au depus o petiție prin care cer să fie exceptați. De asemenea, critici vin și din partea sindicaliștilor Cartel Alfa, care au cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională.
Descoperire macabră: posibile rămășițe umane găsite lângă o casă din Slobozia. Polițiștii verifică 120 de hectare cu drone și câini # Digi24.ro
Mai multe rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia de o femeie care își plimba câinele. Verificările la fața locului au fost reluate duminică, 1 februarie, după ce sâmbătă seară au fost oprite, iar peste 30 de polițiști și jandarmi acționează în prezent. Pentru a sprijini ancheta, autoritățile folosesc drone și câini specializați în depistarea cadavrelor.
Alerte de vreme severă în România: urmează ninsori, viscol și ger în aproape toată țara. De când încep să crească temperaturile HARTĂ # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o serie de atenţionări Cod galben de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabile până marţi dimineaţa în mai multe regiuni din ţară.
Donald Trump susține că Washingtonul ar putea ajunge la un acord cu Havana: „Trăiau din banii şi petrolul Venezuelei” # Digi24.ro
După ce a amenințat cu tarife țările care vând petrol Cubei, președintele american Donald Trump a susținut sâmbătă că Washingtonul ar putea „ajunge la un acord” în privința Havanei.
Taxă pentru dorințele de la Fontana di Trevi. Cât costă să te apropii de celebra fântână # Digi24.ro
Începând de duminică, 1 februarie, turiștii trebuie să achite un bilet de intrare în valoare de 2 euro pentru a se apropia de Fontana di Trevi. Piazza di Trevi rămâne accesibilă gratuit pentru toată lumea, iar fântâna poate fi admirată în continuare din exteriorul spațiului închis. Capodopera barocă din secolul al XVIII-lea atrage anual milioane de vizitatori, fiind unul dintre cele mai emblematice și fotografiate locuri din Italia.
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian # Digi24.ro
Au trecut mai bine de șase decenii de când Eiko Kawasaki a părăsit Japonia pentru a începe o nouă viață în Coreea de Nord. La vârsta de 17 ani, ea se număra printre zecile de mii de persoane de origine coreeană care fuseseră ademenite în statul comunist cu promisiunea unui „paradis pe pământ”, relatează The Guardian.
Președintele SUA le-a mărturisit mai multor jurnaliști aflați la bordul Air Force One ideea sa de a construi un Arc de Triumf la Washington. Donald Trump a descris o structură impresionantă, inspirată de celebrul monument din Paris, potrivit Agerpres, care citează DPA. Acesta a subliniat că astfel de monumente există în mai multe orașe din lume, însă dorește ca cel din SUA să fie cel mai mare.
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski # Digi24.ro
„Vrem să rupem majoritatea”. Potrivit înregistrărilor secrete făcute publice de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU), aceasta a fost directiva pe care Iulia Timoșenko a dat-o unui grup de deputați pe care i-ar fi plătit pentru a sabota Servitorul Poporului, partidul politic aflat la putere în țară. Planul, descoperit în timpul unei descinderi efectuate în ianuarie, în urma căreia s-au găsit 40.000 de dolari în numerar în biroul ei, era aparent conceput pentru a paraliza Rada Supremă și a bloca numirile critice în domeniul apărării. Eliberată acum pe cauțiune de 33 de milioane de grivne (n.r. 770.000 de dolari), Timoșenko se confruntă cu acuzații care o incriminează nu doar în calitate de așa-numit „funcționar corupt”, ci și ca „sabotor activ al statului”, scriu jurnaliștii Meduza.
Rezultate LOTO - Duminică, 1 februarie 2025: Bani mulți în joc la Joker. La 6/49, reportul depășește 3,85 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 1 februarie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 29 ianuarie, Loteria Română a acordat 22.345 de câștiguri în valoare totală de peste 1,91 milioane de lei.
Iranul declară „teroriste” armatele europene, după măsurile UE împotriva Gardienilor Revoluţiei # Digi24.ro
Iranul consideră armatele europene drept „grupări teroriste”, a declarat, duminică, preşedintele Parlamentului iranian Mohammad Bagher Ghalibaf, după decizia Uniunii Europene (UE) de a desemna Gardienii Revoluţiei drept „organizaţie teroristă”.
Val de controale ANPC în toată țara. Inspectorii au descoperit nereguli grave: amenzi de peste 7 milioane de lei # Digi24.ro
Inspectorii de la Protecția Consumatorilor (ANPC) au făcut controale de amploare în toată țara. Mai bine de 2.000 de firme au fost verificate, iar sancțiunile depășesc 7 milioane de lei.
Primar cu elicopter de 800.000 de dolari, comună fără apă potabilă și canalizare. Aparatul de zbor, folosit pentru navetă # Digi24.ro
Cei 166 de locuitori ai comunei Brebu Nou, județul Caraș-Severin, nu au apă potabilă și nici canalizare. Totuși, edilul folosește în scop de serviciu un elicopter de 800.000 de dolari, cumpărat din Austria împreună cu tatăl său, pe numele unei firme pe care o dețin.
