Condiții de schi ”foarte bune” în toată Bucovina. Petru Ariciuc: Este zăpadă peste tot
Radio Top Suceava, 29 ianuarie 2026 11:50
Administratorul site-ului dornaecoturism.ro, Petru Ariciuc, spune că în municipul-stațiune Vatra Dornei este zăpadă și se schiază, chiar dacă în ultimele zile a plouat. A precizat acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Este zăpadă, se schiază. Acum facem o mică pauză, pentru că a plouat două zile, ușor, nu a plouat foarte tare, […] Articolul Condiții de schi ”foarte bune” în toată Bucovina. Petru Ariciuc: Este zăpadă peste tot apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 5 minute
12:20
Anul trecut, ambulatoriul de diabet al Spitalului Clinic Județean Suceava a gestionat 813 cazuri noi # Radio Top Suceava
În 2025, la nivelul județului au fost consemnate 2.095 de cazuri noi de diabet zaharat. Dintre acestea, ambulatoriul de diabet al Spitalului Clinic Județean a gestionat 813 cazuri, adică 38,8% din total. În fiecare lună din 2025, ambulatoriul Spitalului a fost pe primul loc ca volum de cazuri noi, iar în 11 din 12 luni […] Articolul Anul trecut, ambulatoriul de diabet al Spitalului Clinic Județean Suceava a gestionat 813 cazuri noi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 30 minute
12:00
Garda de Mediu Suceava, în 2025: Peste 2.300 de inspecții,166 de amenzi și 85 de avertismente # Radio Top Suceava
În cursul anului 2025, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava a efectuat 2.302 inspecții în domeniul controlului poluării industriale și în domeniul controlului biodiversității, biosecurității și ariilor naturale protejate. Conform șefului instituției, George Mîndruță, au fost aplicate 166 de amenzi în valoare totală de 3,2 milioane de lei și 85 de avertismente. Totodată, […] Articolul Garda de Mediu Suceava, în 2025: Peste 2.300 de inspecții,166 de amenzi și 85 de avertismente apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Turiști foarte mulți, la Vatra Dornei, după ninsori. Petru Ariciuc: Avem zăpadă, vine lumea. Nu avem zăpadă, lumea stă și așteaptă weekendul următor, poate ninge # Radio Top Suceava
Petrică Ariciuc, administratorul site-ului dornaecoturism.ro, a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că lipsa zăpezii a afectat turismul de Crăciun din municipiul-stațiune Vatra Dornei, însă situația s-a schimbat radical înainte de Revelion. A explicat acesta: ”De Crăciun, lipsa zăpezii a făcut ca unii să se răzgîndească puțin în privința destinațiilor de iarnă. […] Articolul Turiști foarte mulți, la Vatra Dornei, după ninsori. Petru Ariciuc: Avem zăpadă, vine lumea. Nu avem zăpadă, lumea stă și așteaptă weekendul următor, poate ninge apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
Acum o oră
11:30
Un singur elev din județul Suceava a avut media 10 la simularea Evaluării Naționale: Rebeca Ștefania Dănilă, de la Școala Gimnazială nr. 4 Suceava # Radio Top Suceava
Rebeca Ștefania Dănilă, de la Școala Gimnazială nr. 4 Suceava, este singurul elev din județ care a obținut nota 10 la cea de-a doua simulare a Evaluării Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. Profesorii Rebecăi la Română și Matematică sînt Alina Serhei, respectiv Dana Ignat. Diriginta elevei este Monica Marchitan. Rata de promovare a simulării […] Articolul Un singur elev din județul Suceava a avut media 10 la simularea Evaluării Naționale: Rebeca Ștefania Dănilă, de la Școala Gimnazială nr. 4 Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 4 ore
10:00
A doua simulare a Evaluării Naționale. Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton: Pentru noi e important că acești copii au luat contact cu ceea ce urmează pentru ei și că au văzut anumite lucruri pe care trebuie să le îmbunătățească # Radio Top Suceava
Într-o intervenție telefonică la Radio Top, șeful Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, le-a mulțumit tuturor celor care au participat la cea de-a doua simulare a Evaluării Naționale organizată de Inspectorat. Domnul Anton a spus: ”În primul rînd, mulțumesc tuturor celor implicați, colegilor mei, părinților, colegilor care au corectat, colegilor care au supravegheat și, nu în […] Articolul A doua simulare a Evaluării Naționale. Șeful IȘJ Suceava, Ciprian Anton: Pentru noi e important că acești copii au luat contact cu ceea ce urmează pentru ei și că au văzut anumite lucruri pe care trebuie să le îmbunătățească apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Județul Suceava este pe locul 17 în ceea ce privește contribuția la Produsul Intern Brut al României. Conform unei analize profit.ro, județul nostru contribuie cu 1,85%. Cea mai mare contribuție o are Capitala, cu 25,51%. Urmează la mare distanță Clujul, cu 5,32%, și Timișul, cu 4,32%. Sub județul Suceava se află județe precum Galați, Maramureș, […] Articolul Județul Suceava, locul 17 la contribuția la Produsul Intern Brut al României apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 6 ore
07:30
S-au făcut lucruri și în județul Suceava. Și se vor mai face, dar poate nu în același ritm # Radio Top Suceava
O analiză a respectatei publicații ”Ziarul Financiar” arată că, ”în ultimii cinci ani, 543.700 de noi consumatori casnici şi noncasnici au fost conectaţi la reţelele gestionate de cei doi mari operatori de distribuţie a gazului: Delgaz Grid şi Distrigaz Sud Reţele. În total, peste 4,3 milioane de puncte de consum sunt în cele două reţele. Judeţele Moldovei […] Articolul S-au făcut lucruri și în județul Suceava. Și se vor mai face, dar poate nu în același ritm apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
19:10
Două meciuri amicale cu CSM București, ambele pierdute de CSU Suceava. Antrenorul principal Bogdan Șoldănescu: Au fost două teste utile în care am realizat la ce nivel sîntem # Radio Top Suceava
Antrenorul principal al CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, e de părere că meciurile de pregătire cu CSM București, ambele disputate în deplasare și ambele pierdute, au reprezentat două teste utile. Bucureștenii au cîștigat primul meci cu 40 la 26, iar cel de-al doilea cu 28 la 22. A declarat domnul Șoldănescu: „Chiar dacă am pierdut ambele […] Articolul Două meciuri amicale cu CSM București, ambele pierdute de CSU Suceava. Antrenorul principal Bogdan Șoldănescu: Au fost două teste utile în care am realizat la ce nivel sîntem apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:00
Gheorghe Șoldan: Ministerul Muncii are o inițiativă care să permită preluarea caselor de cultură de la sindicate, pentru a putea fi renovate și redate în circuit # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că sînt șanse ca administrațiile locale să preia casele de cultură aflate în proprietatea sindicatelor, în condițiile în care Ministerul Muncii pregătește o inițiativă legislativă în acest sens. Potrivit lui Gheorghe Șoldan, în ultimele luni a avut mai multe discuții la Ministerul Muncii pentru a găsi o […] Articolul Gheorghe Șoldan: Ministerul Muncii are o inițiativă care să permită preluarea caselor de cultură de la sindicate, pentru a putea fi renovate și redate în circuit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
La prima probă a simulării examenului de bacalaureat organizată de Inspectoratul Școlar Suceava, care a avut loc astăzi, au absentat 998 de candidați. La proba de Română au fost 5.703 candidați. Vor fi evaluate 4.705 lucrări. Examenul s-a desfășurat în 41 de centre. Articolul 998 de absenți, la simularea Bacalaureatului, prima probă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
Rezultatele la a doua simulare a Evaluării Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. Rata de respingere a fost de 58,56%. Au trecut ambele probe 2.514 elevi din totalul de 6.068 prezenți # Radio Top Suceava
Rata de promovare a simulării Evaluării Naționale la cea de-a doua simulare organizată de Inspectoratul Școlar este de numai 41,3%, cea de respingere fiind de 58,56%. Prezenți la ambele probe au fost 6.068 elevi de clasa a VIII-a, iar media generală a fost de 5,56. Au fost admiși 2.514 elevi și respinși 3.554. La Română […] Articolul Rezultatele la a doua simulare a Evaluării Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. Rata de respingere a fost de 58,56%. Au trecut ambele probe 2.514 elevi din totalul de 6.068 prezenți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
Al doilea meci de verificare cu CSM București, al doilea meci pierdut de CSU Suceava # Radio Top Suceava
CSU Suceava a pierdut și cel de-al doilea meci de verificare cu CSM București. Însă, dacă marți, 27 ianuarie, CSU Suceava a pierdut la scor, 40-26, astăzi, bucureștenii au cîștigat la o diferență mai mică: 28-22. CSM este pe locul IV în Liga Zimbrilor, iar CSU este pe VII. Campionatul național de handbal masculin se […] Articolul Al doilea meci de verificare cu CSM București, al doilea meci pierdut de CSU Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
Colegiul Medicilor Suceava, mulțumiri adresate USV pentru implicarea în campania de informare privind vaccinare # Radio Top Suceava
Colegiul Medicilor Suceava anunță continuarea, și în acest an, a campaniei județene de informare privind beneficiile vaccinării, un demers dedicat promovării unei informări corecte și responsabile a populației. Reprezentanții instituției subliniază importanța colaborării cu mediul academic, mulțumind Universității din Suceava pentru sprijinul acordat în desfășurarea acestei inițiative. Parteneriatul este cu atît mai […] Articolul Colegiul Medicilor Suceava, mulțumiri adresate USV pentru implicarea în campania de informare privind vaccinare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
Apariția poleiului pe unele segmente de drum din județul Suceava, temă de discuție în cadrul ședinței Colegiului Prefectural # Radio Top Suceava
În cadrul ședinței Colegiului Prefectural Suceava de astăzi au fost analizate situațiile referitoare la apariția poleiului pe segmentele drum Cornu Luncii – Sasca – Spătărești – Rădășeni, Ipotești – Udești (DJ 208A) și DJ 209D Calafindești – Șerbăuți. Pentru aceste sectoare, s-a procedat la verificarea punctuală a intervențiilor efectuate, inclusiv prin corelarea coordonatelor GPS ale […] Articolul Apariția poleiului pe unele segmente de drum din județul Suceava, temă de discuție în cadrul ședinței Colegiului Prefectural apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Universitatea suceveană, în eșalonul 581-590 la nivel continental, în clasamentul QS World University Rankings: Europe # Radio Top Suceava
Ediția 2026 a clasamentului QS World University Rankings: Europe, apărută astăzi, plasează Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava în eșalonul 581-590 la nivel continental. Conform USV, ediția 2026 a prestigiosului clasament ierarhizează 958 de universități europene, înregistrînd 291 de intrări noi, și are la bază 12 indicatori: prestigiul academic, reputația în rîndul angajatorilor, diversitatea în ceea […] Articolul Universitatea suceveană, în eșalonul 581-590 la nivel continental, în clasamentul QS World University Rankings: Europe apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
11:50
Psihologa Doina Schipor: Interzicerea rețelelor de socializare pentru copii după modelul altor țări ar putea genera apariția ”efectului fructului oprit” # Radio Top Suceava
Psihologa Doina Schipor consideră că o lege care să blocheze accesul copiilor la rețelele de socializare ”este o lege care ar putea să ajute și cu siguranță este bună, ar putea avea efect pozitiv în acest sens, dacă știm că ea chiar poate fi aplicată”. În Australia, copiii pînă la vîrsta de 16 ani au […] Articolul Psihologa Doina Schipor: Interzicerea rețelelor de socializare pentru copii după modelul altor țări ar putea genera apariția ”efectului fructului oprit” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Psihologa Doina Schipor, despre controalele tot mai dese ale polițiștilor în școlile și în apropierea școlilor sucevene: Elevii știu deja unde se găsesc substanțele interzise, iar controalele sînt firești și de dorit să se întîmple # Radio Top Suceava
Potrivit psihologului Doina Schipor, ”dacă am face un sondaj de opinie, dar un sondaj anonim printre elevi, am afla foarte ușor că ei sînt clar informați despre faptul că aceste substanțe interzise sînt accesibile, unde sînt accesibile, cum sînt accesibile, în școli, în preajma școlilor, în locurile pe care ei probabil deja le știu”. Declarația […] Articolul Psihologa Doina Schipor, despre controalele tot mai dese ale polițiștilor în școlile și în apropierea școlilor sucevene: Elevii știu deja unde se găsesc substanțele interzise, iar controalele sînt firești și de dorit să se întîmple apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Tratatul UE-India. Analist economic: Nu este vorba că Uniunea Europeană a semnat un tratat cu o țară anume, este vorba de o țară care are un miliard și jumătate de locuitori, o mare piață de desfacere și în același timp o mare piață de producție # Radio Top Suceava
”Europa cu două viteze” este un concept mai vechi, susține analistul economic Daniel Apostol. Germania va insista pentru o Uniune Europeană cu „două viteze” pentru a rupe inerţia decizională în blocul Celor 27 şi a le impulsiona economiile, dorind ca un grup central de state membre să avanseze în ce priveşte politici cheie pentru a […] Articolul Tratatul UE-India. Analist economic: Nu este vorba că Uniunea Europeană a semnat un tratat cu o țară anume, este vorba de o țară care are un miliard și jumătate de locuitori, o mare piață de desfacere și în același timp o mare piață de producție apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Cartea de poeme a suceveanului Constantin Severin, ”Viețile Pictorilor”, a apărut la o editură din India tradusă în limbile engleză și bengali # Radio Top Suceava
La Editura Red River din India a apărut o ediție bilingvă, engleză/bengali, a cărții de poeme ”Viețile Pictorilor”, semnată de suceveanul Constantin Severin. Poetul sucevean aduce ”mii de mulțumiri poeților Dibyajyoti Sarna, fondatorul editurii, și Debasish Lahiri, traducătorul poemelor, care a semnat și o incitantă prezentare”. În prezentarea volumlui se arată că acesta ”nu este […] Articolul Cartea de poeme a suceveanului Constantin Severin, ”Viețile Pictorilor”, a apărut la o editură din India tradusă în limbile engleză și bengali apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Pe 29 ianuarie, în premieră pentru municipiul Suceava, va avea loc o licitație pentru atribuirea de locuri de parcare. Primul lot licitat este format din 300 de locuri de parcare situate pe strada Păcii, din cartierul Burdujeni. Alte 300 de locuri de parcare de pe strada Păcii vor fi licitate o zi mai tîrziu. Conform […] Articolul Licitația pentru parcări. Sucevenii meritau mai mult decît un tutorial sec apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:00
Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți. Expoziție de planșe tematice realizate de elevi # Radio Top Suceava
Cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, sub coordonarea profesorilor de istorie Nicoleta Mitrofan, Gabriela Pogorevici, Loredana Puiu și Adrian-Nicolae Puiu, au organizat activități dedicate temei. Punctul central al evenimentului a fost expoziția de planșe tematice realizate de elevi. Conform unui comunicat […] Articolul Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți. Expoziție de planșe tematice realizate de elevi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
27 ianuarie 2026
18:50
CSU Suceava a pierdut cu 40-26 meciul de pregătire disputat, astăzi, pe terenul formației CSM București. Cele două echipe se vor reîntîlni mîine, de la ora 11:30. Antrenorul Bogdan Șoldănescu mizează în dubla amicală cu bucureștenii pe următorii jucători: George Șelaru, Dragoș Podovei, Răzvan Rîpă (portari) – Teodor Ilucă, Sorin Grigore, Cosmin Lupu, Eduard Rusu, […] Articolul Înfrîngere dură pentru CSU Suceava în meciul de pregătire cu CSM București apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17:10
Întîlnire privind cooperarea interinstituțională în domeniul civil-militar, la Palatul Administrativ Suceava. La aceasta au participat și reprezentanți ai structurilor de Afaceri Civile ale Statelor Unite ale Americii # Radio Top Suceava
Astăzi, la Palatul Administrativ Suceava, a avut loc o întîlnire de lucru cu o echipă de specialiști în cooperare civil-militară (CIMIC) din cadrul Batalionului 1 CIMIC al Statului Major al Forțelor Terestre, alături de reprezentanți ai structurilor de Afaceri Civile ale Statelor Unite ale Americii. Partea română a fost reprezentată de specialiști ai Armatei, sub […] Articolul Întîlnire privind cooperarea interinstituțională în domeniul civil-militar, la Palatul Administrativ Suceava. La aceasta au participat și reprezentanți ai structurilor de Afaceri Civile ale Statelor Unite ale Americii apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Delegație româno-americană, vizită la Primăria Suceava și discuții despre cooperarea civil-militară și Afaceri Civile # Radio Top Suceava
O delegație mixtă româno-americană, formată din specialiști în cooperare civil-militară – România și Afaceri Civile – Statele Unite a vizitat, astăzi, Primăria municipiului Suceava, iar la discuții a participat viceprimarul Daniel Ungurian. A transmis Daniel Ungurian: ”Am avut onoarea de a primi, astăzi, o delegație mixtă româno-americană, formată din specialiști în cooperare civil-militară(RO) și Afaceri […] Articolul Delegație româno-americană, vizită la Primăria Suceava și discuții despre cooperarea civil-militară și Afaceri Civile apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Accidentul de la Stroiești-Ilișești. Un mort și trei răniți grav, după ce un autotren a intrat pe contrasens și a lovit un microbuz # Radio Top Suceava
Accidentul grav de luni seară, care a avut loc în jurul orei 22.00 între Stroiești și Ilișești, s-a produs din cauza pătrunderii pe contrasens a autotrenului care a lovit violent un microbuz în care se aflau patru oameni. Șoferul a murit, iar celelalte trei persoane din microbuz sînt la spital în stare gravă. Din cercetările […] Articolul Accidentul de la Stroiești-Ilișești. Un mort și trei răniți grav, după ce un autotren a intrat pe contrasens și a lovit un microbuz apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Profesori de istorie și 45 de elevi, la Memorialul Holocaustului din Siret, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. ”Din perspectiva istoricului, astfel de activități au o valoare care depășește cu mult cadrul ceremonial” # Radio Top Suceava
Astăzi, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, la Memorialul Holocaustului din Siret s-a desfășurat o activitate comemorativă deosebită, menită să readucă în conștiința publică una dintre cele mai tragice pagini ale istoriei secolului XX. La eveniment au participat 45 de elevi de la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni și de la Colegiul Național […] Articolul Profesori de istorie și 45 de elevi, la Memorialul Holocaustului din Siret, de Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. ”Din perspectiva istoricului, astfel de activități au o valoare care depășește cu mult cadrul ceremonial” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Emil Ursu, despre tezaurul furat din Olanda în urmă cu un an: Am vrut circ ieftin, am avut circ ieftin, s-a terminat problema # Radio Top Suceava
”Eu cred că nu are rost să mai discutăm despre acest subiect. România a rezolvat problema”, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, directorul Muzeului Național al Bucovinei, dr. Emil Ursu, întrebat despre cazul tezaurului dacic furat din Olanda. Incidentul de la Muzeul Drents a avut loc în urmă cu un an. […] Articolul Emil Ursu, despre tezaurul furat din Olanda în urmă cu un an: Am vrut circ ieftin, am avut circ ieftin, s-a terminat problema apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:30
Expoziție de ceramică grecească, în premieră la Suceava. Emil Ursu: Se adresează tuturor. Nu îți vine a crede că aceste piese sînt făcute în urmă cu 2.500-2.700 de ani # Radio Top Suceava
Potrivit directorului Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, expoziția ”se adresează tuturor”, iar ”lumea ar trebui să vină să o vadă cel puțin din trei considerente”. Vernisajul expoziției, care poate fi vizitată pînă pe 6 martie 2026, a avut loc pe 23 […] Articolul Expoziție de ceramică grecească, în premieră la Suceava. Emil Ursu: Se adresează tuturor. Nu îți vine a crede că aceste piese sînt făcute în urmă cu 2.500-2.700 de ani apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava. Premierea spectacolului ”Dealurile Californiei”, pe 14 februarie # Radio Top Suceava
Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava va avea premierea spectacolului ”Dealurile Californiei” de Jez Butterworth, în regia lui Horia Suru, pe 14 februarie, de la ora 19.00. Montarea textului ”Dealurile Californiei” tradus de Adrian Solomon reprezintă o premieră națională. Conform teatrului sucevean, ”Dealurile Californiei” propune o întîlnire între o echipă de producție performantă, un text atractiv […] Articolul Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava. Premierea spectacolului ”Dealurile Californiei”, pe 14 februarie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
Directorul TPL: Autobuzele opresc în stații care sînt la 300-400 de metri distanță și se deschid ușile. Cînd e foarte frig afară este greu să ai o temperatură ridicată în autobuze # Radio Top Suceava
Directorul societății Transport Public Local Suceava, Gabriel Petruc, spune că atunci cînd este foarte frig afară este greu să menții o temperatură ridicată în autobuzele electrice ale firmei. TPL are în prezent o flotă de 112 autobuze mari și mici fabricate în China și în Polonia. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Petruc a […] Articolul Directorul TPL: Autobuzele opresc în stații care sînt la 300-400 de metri distanță și se deschid ușile. Cînd e foarte frig afară este greu să ai o temperatură ridicată în autobuze apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
Directorul TPL, Gabriel Petruc, optimist în ceea ce privește răspunsul Guvernului care să permită angajarea de șoferi. Prin achiziționarea a 15 autobuze cu cîte 23 de locuri, flota de autobuze electrice se mărește la 127 # Radio Top Suceava
Luni, 26 ianuarie, societatea Transport Public Local a primit 8 autobuze electrice cu cîte 23 de locuri produse în China și urmează ca în aceste zile să primească încă 7 și să facă recepția acestora. În total, flota de autobuze electrice va fi de 127 de autobuze mari și mici. Într-o intervenție telefonică la Radio […] Articolul Directorul TPL, Gabriel Petruc, optimist în ceea ce privește răspunsul Guvernului care să permită angajarea de șoferi. Prin achiziționarea a 15 autobuze cu cîte 23 de locuri, flota de autobuze electrice se mărește la 127 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
La evenimentul dedicat Unirii Principatelor Române organizat în centrul municipiului Suceava, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, a spus că ”astăzi, 24 ianuarie 2026, elogiem din nou Unirea, dar, paradoxal, constatăm cu toții că sîntem parcă mai dezbinați ca niciodată”. Prezentă la manifestările dedicate Unirii, colega Dana Humoreanu de la ”Monitorul de Suceava” a scris că […] Articolul Ziua Unirii Principatelor Unite, la Suceava, pe modelul venit, bifat, plecat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:00
O persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite, într-un accident produs între Stroiești și Ilișești. O vreme, traficul a fost blocat complet # Radio Top Suceava
O persoană a decedat într-un accident de circulație produs aseară, înainte de ora 23.00, pe DN 17, între Stroiești și Ilișești. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bucovina” Suceava a anunțat că s-au ciocnit un autotren, fără încărcătură, și un microbuz. Au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială […] Articolul O persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite, într-un accident produs între Stroiești și Ilișești. O vreme, traficul a fost blocat complet apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
26 ianuarie 2026
18:50
Fermierii suceveni au încetat protestul, după o întîlnire cu autoritățile. A fost dat publicității un comunicat în care se arată care sînt cele trei subiecte abordate # Radio Top Suceava
După ce protestul fermierilor suceveni declanșat în urmă cu o săptămînă a fost suspendat, Asociația Producătorilor Agricoli din Bucovina a transmis un comunicat. Asociația condusă de Vladislaw Petriceac reunește în jur de o sută de fermieri din domeniul vegetal și din domeniul crescătorilor de animale. Membri ai asociației s-au întîlnit, astăzi, la Palatul Admnistrativ, cu […] Articolul Fermierii suceveni au încetat protestul, după o întîlnire cu autoritățile. A fost dat publicității un comunicat în care se arată care sînt cele trei subiecte abordate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:20
Protestul fermierilor suceveni, întrerupt, după o discuție cu autoritățile. Fermierii au formulat o serie de solicitări și așteaptă rezolvarea acestora # Radio Top Suceava
Fermierii din județul Suceava au decis să suspende protestele pentru o lună. În după-amiaza zilei de azi, fermierii au început să-și mute tractoarele parcate pe marginea drumului european 85, în zona Cumpărătura, unde se aflau de aproximativ o săptămînă. Decizia a fost luată după o întîlnire pe care fermierii au avut-o cu președintele Consiliul Județean […] Articolul Protestul fermierilor suceveni, întrerupt, după o discuție cu autoritățile. Fermierii au formulat o serie de solicitări și așteaptă rezolvarea acestora apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
Membri ai USR Suceava, acțiune de donare de sînge pentru o persoană rănită grav într-un accident de circulație # Radio Top Suceava
La inițiativa Cristinei Sbîrnea, consilier local USR în cadrul Consiliului Local Suceava, cîțiva membri ai organizației au participat la o acțiune de donare de sînge pentru Alin Bogdan Vasileniuc. Acesta a fost grav rănit în accidentul rutier produs recent la intersecția DN2 cu DC38. Au mai donat sînge Mihai Doru Anghelea, consilier local USR Suceava, […] Articolul Membri ai USR Suceava, acțiune de donare de sînge pentru o persoană rănită grav într-un accident de circulație apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
Alexandra Harja-Samsonescu, propusă pentru Adunarea Generală şi Consiliul Director al Organizației de Management al Destinației ”Suceava – Oraşul Cetății de Scaun” # Radio Top Suceava
Consilierul local Alexandra Harja-Samsonescu îi va lua locul viceprimarului Daniel Ungurian în Adunarea Generală şi Consiliul Director al Organizației de Management al Destinației ”Suceava – Oraşul Cetății de Scaun”. Proiectul de hotărîre privind desemnarea doamnei Samsonescu în calitate de reprezentant al Municipiului Suceava în Adunarea Generală şi Consiliul Director al Organizației de Management al Destinației […] Articolul Alexandra Harja-Samsonescu, propusă pentru Adunarea Generală şi Consiliul Director al Organizației de Management al Destinației ”Suceava – Oraşul Cetății de Scaun” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
Flota de 112 autobuze electrice a societății Transport Public Local Suceava, din care 58 mari și 64 mici, se mărește cu încă 15 autobuze mici cu cîte 23 de locuri. Primele 8 autobuze fabricate în China au sosit la Suceava astăzi. Acestea sînt achiziționate prin Programul Operațional Regional. Directorul TPL, Gabriel Petruc, a mai spus […] Articolul Încă 8 autobuze electrice, pentru TPL Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Traian Andronachi, după ampla acțiune desfășurată de polițiști pe 24 ianuarie: Scopul nostru este prevenția. Mai bine să intervenim înainte și să dăm dovadă că sîntem un județ sigur, decît să luăm măsuri după ce se întîmplă # Radio Top Suceava
Prefectul de Suceava, Traian Andronachi, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că ”pentru toți locuitorii, siguranța este cea care primează”. A mai spus acesta, subliniind importanța planului de măsuri adoptat încă de anul trecut, la nivelul Colegiului Prefectural: ”Ne dorim să avem un județ sigur și punem amprentă pe tot ceea […] Articolul Traian Andronachi, după ampla acțiune desfășurată de polițiști pe 24 ianuarie: Scopul nostru este prevenția. Mai bine să intervenim înainte și să dăm dovadă că sîntem un județ sigur, decît să luăm măsuri după ce se întîmplă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Ziua Unirii, sărbătorită la Broșteni de prefectul de Suceava, Traian Andronachi. De ce? ”Comunitatea de la Broșteni a dat cel mai bun exemplu de unitate și solidaritate” # Radio Top Suceava
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită anual pe 24 februarie, a fost marcată și la Broșteni, localitate grav afectată de inundațiile din vara trecută, iar acolo a fost prezent și prefectul Traian Andronachi. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat de ce a ales Broșteniul, domnul Andronachi a declarat: ”Din punctul meu de vedere, această comunitate, […] Articolul Ziua Unirii, sărbătorită la Broșteni de prefectul de Suceava, Traian Andronachi. De ce? ”Comunitatea de la Broșteni a dat cel mai bun exemplu de unitate și solidaritate” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Concurs destinat elevilor, care combină elemente de istorie, informatică și științe sociale # Radio Top Suceava
Pe 14 februarie va avea loc concursul ”Istorie și Societate în dimensiune virtuală”. Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, a declarat, într-o intervenție telefonică la Radio Top, că este vorba despre ”o combinație între istorie, științe sociale și informatică, adică presupune și cunoștințe de calculator foarte bune, și […] Articolul Concurs destinat elevilor, care combină elemente de istorie, informatică și științe sociale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:50
Faza județeană a Olimpiadei de Istorie, pe 7 martie, la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava. Daniel Hrenciuc: Olimpiada, fiind un concurs de excelență, mizăm pe faptul că profesorii îi vor selecta pe cei mai buni # Radio Top Suceava
Faza județeană a Olimpiadei de Istorie va avea loc în județul Suceava pe 7 martie, după ce pe 7 februarie va avea loc faza pe localități. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, a declarat, referitor la faza județeană a Olimpiadei: ”Olimpiada, fiind […] Articolul Faza județeană a Olimpiadei de Istorie, pe 7 martie, la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava. Daniel Hrenciuc: Olimpiada, fiind un concurs de excelență, mizăm pe faptul că profesorii îi vor selecta pe cei mai buni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Aberația taxei de salubrizare plătită de suceveni aflați la muncă ăn străinătate # Radio Top Suceava
Eusebiu Lucian Țăpoi, un fălticenean care lucrează în Belgia de 14 ani, unde are o firmă în domeniul construcțiilor, este nemulțumit, pe bună dreptate, fiidcă trebuie să plătească taxa de salubrizare pentru o locuință pe care o are la Fălticeni și unde nu stă nimeni. Domnul Țăpoi a lansat o petiție on-line pentru stoparea acestei […] Articolul Aberația taxei de salubrizare plătită de suceveni aflați la muncă ăn străinătate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
25 ianuarie 2026
15:10
8.000 de lei, pentru prezența județului Suceava la Tîrgul de Turism de la Romexpo # Radio Top Suceava
Județul Suceava va fi promovat la Tîgul de Turism al României, care va fi organizat în perioada 12-15 februarie la Romexpo-București. Hotărîrea privind participarea la acest tîrg urmează să fie fi aprobată în ședința Consiliului Județean de miercuri, 28 ianuarie. Potrivit proiectului inițiat de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, delegația suceveană va fi compusă din cinci persoane: […] Articolul 8.000 de lei, pentru prezența județului Suceava la Tîrgul de Turism de la Romexpo apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Contract de asociere CJ-Primăria Cajvana, pentru construirea unui dispensar modern # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava se asociază cu Primăria Cajvana pentru a construi un dispensar uman modern, în locul celui vechi care urmează a fi demolat. Asocierea urmează a fi aprobată în ședința deliberativului județean de miercuri, 28 ianuarie, la propunerea președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, care originar din Cajvana. Potrivit proiectului, Consiliul Județean va contribui la […] Articolul Contract de asociere CJ-Primăria Cajvana, pentru construirea unui dispensar modern apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Elevii de la ”Hurmuzachi” Rădăuți, la ”o valoroasă lecție de istorie, concepută sub forma unei dezbateri”, cu ocazia Unirii Principatelor Române (Foto) # Radio Top Suceava
Vineri, 23 ianuarie, Sala de festivități a Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” a găzduit o serie de manifestări dedicate Unirii Principatelor Române. La evenimentul organizat în parteneriat cu Institutul ”Bucovina” au participat aproximativ 100 de elevi, profesori de istorie și cercetători. Activitatea a debutat cu mesajul transmis de directorul Colegiului, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, care a […] Articolul Elevii de la ”Hurmuzachi” Rădăuți, la ”o valoroasă lecție de istorie, concepută sub forma unei dezbateri”, cu ocazia Unirii Principatelor Române (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Incendiu din cauza unui scurtcircuit, la Pîrteștii de Jos. O femeie a suferit un atac de panică # Radio Top Suceava
O femeie în vîrstă de 46 de ani a suferit un atac de panică după ce la o locuință din Pîrteștii de Jos a izbucnit un incendiu în noaptea de 24 spre 25 ianuarie, în jurul orei 00.00. Aceasta a fost stabilizată la fața locului de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava și […] Articolul Incendiu din cauza unui scurtcircuit, la Pîrteștii de Jos. O femeie a suferit un atac de panică apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Portarul Florin Sîrghie, de la CSU Suceava, împrumutat la echipa de handbal de liga a II-a CSU Pitești # Radio Top Suceava
Portarul Florin Sîrghie, în vîrstă de 21 de ani, jucător legitimat la CSU Suceava și fost internațional de tineret, va juca sub formă de împrumut, până în vară, la divizionara secundă CSU Pitești. Argeșenii ocupă locul III în Seria B a Diviziei A de handbal masculin. Articolul Portarul Florin Sîrghie, de la CSU Suceava, împrumutat la echipa de handbal de liga a II-a CSU Pitești apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Amplă razie a polițiștilor suceveni, la care au fost folosiți cîini dresați să indentifice substanțe interzise. Au fost aplicate 205 sancțiuni contravenționale și au fost suspendate 22 de permise de conducere (Foto) # Radio Top Suceava
În seara zilei de 24 ianuarie, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a organizat la nivel județean o amplă acțiune cu efective sporite, obiectivele principale vizate fiind siguranța rutieră și siguranța în mediul stradal. La acțiune au participat peste 300 de polițiști din structurile de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale și investigarea criminalității economice. La […] Articolul Amplă razie a polițiștilor suceveni, la care au fost folosiți cîini dresați să indentifice substanțe interzise. Au fost aplicate 205 sancțiuni contravenționale și au fost suspendate 22 de permise de conducere (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
