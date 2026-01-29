Turiști foarte mulți, la Vatra Dornei, după ninsori. Petru Ariciuc: Avem zăpadă, vine lumea. Nu avem zăpadă, lumea stă și așteaptă weekendul următor, poate ninge

11:40

Potrivit psihologului Doina Schipor, ”dacă am face un sondaj de opinie, dar un sondaj anonim printre elevi, am afla foarte ușor că ei sînt clar informați despre faptul că aceste substanțe interzise sînt accesibile, unde sînt accesibile, cum sînt accesibile, în școli, în preajma școlilor, în locurile pe care ei probabil deja le știu”. Declarația […] Articolul Psihologa Doina Schipor, despre controalele tot mai dese ale polițiștilor în școlile și în apropierea școlilor sucevene: Elevii știu deja unde se găsesc substanțele interzise, iar controalele sînt firești și de dorit să se întîmple apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.