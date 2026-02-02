SEGA: Bulgaria va construi o tabără închisă pentru migranți la granița cu România

22:00

Companiile de stat pot fi restructurate, dar acest lucru nu se face prin gesturi bruște sau decizii luate pe genunchi – spune vicepremierul Oana Gheorghiu. Într-un mesaj pe rețelele sociale la trei luni de la preluarea mandatului, ea vorbește despre zeci de ani de ineficiență, pierderi și blocaje în sectorul public care au produs incertitudine […]