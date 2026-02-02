Zeci de mii de lucrători din transporturi intră în grevă în Germania

22:30

Primarul orașului american Chicago, Brandon Johnson, a semnat un ordin executiv prin care dispune departamentului de poliție al orașului să investigheze orice presupusă activitate ilegală a agenților federali de imigrare (ICE) și să îi trimită pe aceștia în judecată, dacă este necesar, a anunțat sâmbătă biroul său de presă. „Prin ordinul de astăzi, avertizăm ICE […]