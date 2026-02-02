AUR susţine o iniţiativă de indexare a pensiilor şi a alocaţiilor cu rata inflaţiei, dar şi recâştigarea drepturilor pentru persoanele cu dizabilităţi
Rador, 2 februarie 2026 15:20
Opoziţia şi-a prezentat astăzi priorităţile în actuala sesiune parlamentară. AUR susţine o iniţiativă de indexare a pensiilor şi a alocaţiilor cu rata inflaţiei, dar şi recâştigarea drepturilor pentru persoanele cu dizabilităţi. Reprezentanţii Alianţei pentru Unirea Românilor vor propune şi eliminarea impozitului pentru prima locuinţă. Nu în ultimul rând, AUR a anunţat că are pregătite la […]
Întreaga istorie a frescei îngerului cu chipul Giorgiei Meloni: monumentul construit în 1985, decorațiunile adăugate în 2000 și controversata restaurare # Rador
Este sau nu este Giorgia Meloni? Chipul heruvimului care ține harta Italiei în dreapta monumentului votiv dedicat ultimului rege al Italiei, Umberto al II-lea, din Capela Crucifixului din Bazilica „San Lorenzo in Lucina” din centrul Romei a stârnit o controversă politică și artistică. Biserica s-a umplut de spectatori, camere de filmat și presa italiană și […]
15:20
AUR susţine o iniţiativă de indexare a pensiilor şi a alocaţiilor cu rata inflaţiei, dar şi recâştigarea drepturilor pentru persoanele cu dizabilităţi # Rador
Premiile Grammy, o noapte a muzicii și politicii: Billie Eilish câștigă trofeul pentru piesa anului, Bad Bunny câștigă trofeul pentru cel mai bun album # Rador
Cea de-a 68-a ediție a Premiilor Grammy, desfășurată la Crypto.com Arena din Los Angeles, s-a transformat într-o scenă puternică pentru rezonanță politică: celebrarea excelenței muzicale împletită cu critici dure la adresa politicilor de imigrație ale administrației Trump, care au dus la vărsare de sânge în Minnesota, prin uciderea a două persoane de către agenți ICE. […]
Uniunea Europeană respinge desemnarea armatelor europene drept „organizaţii teroriste” de către autorităţile iraniene # Rador
Uniunea Europeană a anunţat că respinge decizia autorităţilor de la Teheran de a considera armatele ţărilor membre ale UE „grupări teroriste”, după ce UE a inclus Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice pe lista organizațiilor teroriste a blocului comunitar. „Respingem anunțul includerii armatelor UE pe listă și acuzația de terorism”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei […]
În ultima lună de iarnă, când pe vremuri serile se petreceau la gura sobei și la șezătoare cu povești, Orchestra Națională Radio ne propune un concert special dedicat basmelor și copilăriei. Vineri, 6 februarie 2026, de la 19.00, la Sala Radio, vom asculta suita Mama mea, gâsca semnată de Ravel, marele compozitor francez de la […]
Președintele american, Donald Trump, spune că instituția Kennedy Center din Washington DC se va închide pentru renovări timp de doi ani, începând cu 4 iulie. Trump a demis anul trecut consiliul de administrație și a numit noi membri, care l-au ales președinte al consiliului./aspanily/atataru (BBC SERVICIUL MONDIAL – 2 februarie)
Navetiștii din întreaga Germanie s-au confruntat luni cu temperaturi scăzute și peroane goale, după ce zeci de mii de angajați din transportul public au încetat lucrul într-o grevă convocată de sindicatul Verdi, care a dus la suspendarea serviciilor de autobuz și tramvai în majoritatea orașelor. Verdi, care reprezintă aproape 100.000 de lucrători din transporturi, a […]
Prețul barilului de petrol a scăzut în această dimineață pe bursele asiatice, după ce ieri președintele american Donald Trump a declarat că ar prefera să ajungă la o înţelegere cu Iranul, transmite France-Presse. Statele Unite și-au suplimentat semnificativ în ultimă perioadă forțele pe care le aveau în regiunea Orientului Mijlociu, după ce Donald Trump a […]
UE trebuie să promoveze o strategie „Fabricat în Europa”, spune comisarul european pentru industrie # Rador
Europa trebuie să își protejeze propriile industrii printr-o strategie „Fabricat în Europa”, a declarat comisarul european pentru industrie, Stephane Séjourné, într-un articol publicat duminică seara și co-semnat de peste 1.100 de directori executivi și alți lideri de afaceri. „Fără o politică industrială ambițioasă, eficientă și pragmatică, economia europeană este sortită să devină doar un teren […]
2 februarie 1990 – Reînființarea Societății Române de Filosofie. Destinul unei tradiții intelectuale # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La 2 februarie 1990, la puțin timp după prăbușirea regimului comunist, în România se producea un gest de o semnificație intelectuală profundă: reînființarea Societății Române de Filosofie. Evenimentul a marcat atât revenirea unei instituții academice, cât și recuperarea simbolică a libertății de gândire, după aproape jumătate de secol de constrângeri ideologice. […]
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Premiile Grammy sunt fără îndoială cele mai prestigioase distincții din industria muzicală americană și una dintre cele mai urmărite gale de premiere la nivel global. De la debutul lor în 1959, Grammy au evoluat de la un simplu moment artistic la un fenomen cultural prin care sunt reflectate tensiuni sociale, schimbări […]
EVENIMENTE INTERNE -Senat * ora 12:00 – Şedinţa Biroului permanent şedinţa Comitetului liderilor grupurilor parlamentare * Lucrări în grupurile parlamentare *ora 16:00 – Şedinţă în plen deschiderea sesiunii ordinare a Senatului alegerea membrilor Biroului permanent * Şedinţa Biroului permanent nou ales şedinţa Comitetului liderilor grupurilor parlamentare * Şedinţă în plen (continuare lucrări) *Lucrări în comisiile […]
Ministrul de interne, Cătălin Predoiu, nu susţine interzicerea totală a accesului copiilor la rețelele sociale # Rador
Meteorologii spun că după episodul de ninsori care a cuprins de aseară sudul României vor urma încă două zile de ger; va fi și cod galben în acest sens, începând cu ora 10:00, până mâine dimineață. Alerta va viza Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei și prognozează temperaturi cu 7-9 grade mai mici […]
Astăzi începe prima sesiune a legislativului din acest an. Conducerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor vor avea şedinţe separate, în care fiecare grup parlamentar va depune propunerile pentru funcţiile de vicepreşedinţi, secretari şi chestori, iar nominalizările vor fi supuse aprobării plenului din cele două camere. Ulterior, Birourile permanente în noua formulă vor stabili calendarul activităţilor […]
O nouă rundă de discuții mediate de Statele Unite între Ucraina și Rusia va avea loc la Abu Dhabi în cursul acestei săptămâni, a anunțat președintele ucrainean, citat de Reuters. Volodimir Zelenski a precizat că administrația de la Kiev este pregătită pentru „convorbiri substanțiale”. „Echipa noastră de negociere tocmai a prezentat un raport. Datele pentru […]
Se preconizează că va fi într-o fostă unitate militară de lângă Senovo SEGA (Bulgaria), 1 februarie 2026 – Bulgaria va construi o tabără pentru migranți de tip închis și la granița cu România, a declarat primarul orașului Vetovo, dr. Mehmed Mehmed, în timpul ultimei ședințe a Consiliului Municipal Vetovo (regiunea Ruse-n.red.), relatează BTA. „Există posibilitatea […]
În fiecare an, la 2 februarie, la 40 de zile de la Naşterea Domnului, Biserica Ortodoxă marchează Întâmpinarea Domnului, un eveniment deosebit de important din viaţa pământească a Mântuitorului, un mare praznic împărătesc şi una din cele mai vechi sărbători religioase creştine. În tradiţia populară, la 2 februarie este marcată Ziua Ursului sau Stretenia. În […]
Ucraina – Cel puțin 12 oameni au murit în urma unui atac rusesc cu dronă în regiunea Dnipropetrovsk # Rador
Oficiali din Ucraina declară că cel puțin 12 oameni au murit și șapte au fost răniți după ce o dronă rusească a lovit un autobuz în care se aflau mineri, în regiunea Dnipropetrovsk. Mai devreme, drone ruseşti au lovit o maternitate din Zaporijjia, atac soldat cu rănirea a șase persoane. Acest atac a avut loc […]
1 februarie 2026
Brazilia – Manifestații în urma decesului unui îndrăgit câine care a fost bătut crunt pe străzile orașului Florianópolis # Rador
În Brazilia au loc proteste în urma decesului unui îndrăgit câine vagabond care a fost bătut pe străzile orașului Florianópolis. Câinele în vârstă de zece ani, Orelha, a trebuit să fie eutanasiat în urma abuzului suferit. Potrivit localnicilor, Orelha era un câine blând și era mascota unui cartier din oraș. În São Paulo, cel mai […]
SUA – Un judecător a ordonat eliberarea unui copil de cinci ani și a tatălui său care fuseseră reținuți luna trecută de agenți ICE # Rador
Un copil de cinci ani și tatăl său care fuseseră reținuți luna trecută de agenți anti-imigrație din SUA (ICE) sunt trimiși înapoi în Minneapolis. Cei doi au fost duși la un centru de detenție din Texas, însă noaptea trecută un judecător a ordonat eliberarea lor. Un avocat al familiei a declarat că cei doi s-au […]
Organizația mondială de taekwondo a decis să permită revenirea în competiții a sportivilor ruși și belaruși (Yonhap) # Rador
Organizația mondială de taekwondo a decis să permită sportivilor ruși și belaruși să concureze în turnee internaționale, potrivit unui anunț postat duminică pe site-ul organizației, demers luat în conformitate cu o decizie similară a Comitetului Internațional Olimpic (CIO). World Taekwondo (WT) a făcut anunțul în urma reuniunii extraordinare a consiliului său, eveniment desfășurat în Emiratele […]
Marea Britanie dorește relaţii mai strânse cu UE în domeniul apărării, alături de o posibilă aderare la noul fond SAFE # Rador
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că guvernul său va lua în considerare cererea de aderare la un al doilea posibil fond al Uniunii Europene pentru proiecte de apărare în valoare de mai multe miliarde de euro, în condiţile în care miniștrii cabinetului său se pregătesc pentru discuții cu omologii lor din UE, săptămâna viitoare. […]
Cehii s-au adunat să-şi susțină președintele, pe fondul unei dispute tot mai puternice cu guvernul # Rador
Zeci de mii de cehi s-au adunat duminică în sprijinul președintelui Peter Pavel, după ce acesta a refuzat să aprobe nominalizarea în noul guvern de coaliție a unui ministru eurosceptic, care a efectuat un salut nazist și a afișat suveniruri naziste. Ca parte a unei dispute tot mai profunde cu guvernul, preşedintele pro-UE și pro-Ucraina […]
Vremea va fi geroasă până la mijlocul săptămânii viitoare, în sud-estul țării. Un cod galben de ninsori și rafale puternice este deja activ în partea de sud, inclusiv în capitală. Iar peste câteva ore, intră în vigoare și o atenționare de ger, care va cuprinde jumătatea estică a țării, a spus pentru RRA, meteorologul Oana […]
O nouă campanie internațională amplă de promovare a Republicii Moldova a fost lansată pe platforma BBC, considerată una dintre cele mai influente și credibile surse media la nivel global. Inițiativa vizează prezentarea produselor autentice, serviciilor competitive și talentelor locale care definesc identitatea țării, transmite MOLDPRES. În următoarele luni, milioane de cititori și telespectatori ai BBC […]
Data celei de-a doua runde de negocieri între reprezentanții Rusiei, Statelor Unite și Ucrainei de la Abu Dhabi privind soluționarea crizei ucrainene a fost amânată pentru câteva zile, a informat ziarul The New York Times (NYT). După cum a remarcat ziarul citat, nu se cunoaște motivul amânării întâlnirii de la Abu Dhabi. Cu toate acestea, […]
Cel puţin 15 morţi după ce o dronă rusească a lovit un autobuz cu mineri, în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk # Rador
Ministrul iranian de externe s-a declarat încrezător că administraţia de la Teheran poate ajunge la un acord cu SUA privind programul său nuclear. Vorbind pentru CNN, Abbas Araghchi a spus că Iranul şi-a pierdut încrederea în SUA ca partener de negocieri, adăugând însă că un schimb de mesaje prin intermediul unor „ţări prietenoase” a facilitat […]
Biroul prezidențial iranian a publicat duminică în presa de stat o listă cu 2.986 de persoane ucise în proteste, inclusiv prenumele, numele de familie, numele taților și o parte din codurile lor naționale. „Publicarea listei, furnizată de Poliția Criminalistică de Stat, a fost făcută la ordinul președintelui Masoud Pezeshkian, în conformitate cu principiile transparenței, responsabilității […]
Reprezentanții PSD în Consiliul General al Municipiului București vor să propună un proiect de hotărâre în sprijinul asociaţiilor de proprietari # Rador
Reprezentanții PSD în Consiliul General al Municipiului București vor propune, săptămâna viitoare, un proiect de hotărâre care prevede ca asociațiile de proprietari sau persoanele racordate la sistemul centralizat de termoficare să nu-și mai plătească facturile dacă serviciul este întrerupt sau agentul termic este livrat sub parametrii necesari. Președintele organizației București, primarul sectorului 4, Daniel Băluță, […]
MAE al Elveției face tot posibilul pentru ca delegația Federației Ruse să participe la Consiliul miniștrilor de externe al OSCE # Rador
Autoritățile elvețiene depun toate eforturile posibile pentru a asigura participarea delegației ruse la Consiliul miniștrilor de externe al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), care va avea loc în 3-4 decembrie 2026, în orașul elvețian Lugano, a declarat șeful serviciului de informații al Ministerului elvețian de Externe, Nicolas Bidault, pentru agenția rusă de […]
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer solicită, printr-o scrisoare deschisă, intervenția Avocatului Poporului în legătură cu măsura intrată în vigoare de astăzi, prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită. Federația consideră că adoptarea sa nu a fost susținută de o fundamentare adecvată și că limitarea abuzurilor privind concediile medicale nu poate fi […]
Sute de clădiri din capitala Ucrainei, Kiev, nu au în continuare căldură, pe fondul unor temperaturi extrem de scăzute # Rador
În Ucraina continuă lucrările în vederea reluării livrării de energie termică către oamenii afectaţi de o pană majoră de curent, sâmbătă. Sute de clădiri din capitala ţării, Kiev, nu au în continuare căldură, în condiţiile în care temperaturile de noaptea trecută au scăzut sub -20 de grade Celsius. De asemenea, întreruperea atacurilor ruseşti împotriva infrastructurii […]
Sudul țării se află până diseară sub un cod galben de ninsoare și vânt puternic. Şi în capitălă vor fi rafale și este posibil să ningă, a spus pentru postul nostru de radio, meteorologul Oana Păduraru. Oana Păduraru: Pentru după-amiaza aceasta, până mâine dimineață, la ora 10:00, este în vigoare un mesaj cod galben, pentru […]
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate rus, Dmitri Medvedev, îl consideră pe Trump un lider „eficient” # Rador
Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că președintele SUA, Donald Trump, este un lider eficient care caută cu adevărat pacea, dar că Moscova nu a identificat nicio urmă a submarinelor nucleare despre care Trump spusese în 2025 că le-a dislocat în apropierea coastelor rusești. Într-un interviu acordat agenţiilor de presă […]
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, consideră că interzicerea totală a accesului copiilor la rețelele de socializare va duce la frustrare și curiozitate excesivă # Rador
„Vineri vor începe Jocurile Olimpice Milano-Cortina, urmate de Jocurile Paralimpice. Aceste mari evenimente sportive transmit un puternic mesaj de fraternitate și reaprind speranța unei lumi pașnice; acesta este și sensul Armistițiului Olimpic. Sper ca cei care au pacea în suflet și se află în poziții de autoritate să poată face cu această ocazie gesturi concrete […]
Donald Trump le-a cerut agenților săi anti-migrație să nu intervină la proteste sau revolte în state guvernate de democrați # Rador
Președintele Donald Trump le-a cerut agenților săi anti-migrație să nu intervină la proteste sau revolte în state guvernate de democrați, după o zi de manifestații la Minneapolis și în alte orașe din țară împotriva prezenței forțelor federale în statul Minnesota, considerate responsabile de uciderea a doi protestatari americani. Trump a spus într-un mesaj pe rețeaua […]
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate rus, Dmitri Medvedev, afirmă că Rusia va câştiga în „curând” războiul din Ucraina # Rador
Dmitri Medvedev, vicepreședinte al puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei, a declarat că Rusia va obține „curând” victoria militară în războiul din Ucraina, dar că lucrul esențial este să se prevină orice conflict viitor. „Curând”, a spus Medvedev, care a fost președinte al Rusiei între 2008 și 2012, întrebat de bloggerul rus de război WarGonzo […]
O nouă rundă de discuţii trilaterale SUA-Rusia-Ucraina este programată pe 4 şi 5 februarie la Abu Dhabi (Zelenski) # Rador
O nouă rundă de discuții trilaterale mediate de Statele Unite între Ucraina și Rusia va avea loc la Abu Dhabi pe 4 și 5 februarie, a declarat duminică președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, adăugând că Kievul este pregătit pentru „convorbiri substanţiale”. „Echipa noastră de negociere tocmai a prezentat un raport. Datele pentru următoarele întâlniri trilaterale au […]
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat că un conflict declanşat de un atac al SUA asupra Iranului s-ar extinde la nivel regional, a scris duminică presa de stat iraniană, pe fondul tensiunilor sporite dintre Washington și Teheran. Statele Unite și-au consolidat prezența navală în Orientul Mijlociu după ce președintele Donald Trump a […]
Rusia încearcă să distrugă logistica și conexiunile dintre orașe și comunități în Ucraina (Volodimir Zelenski) # Rador
Rusia încearcă să distrugă logistica și conexiunile dintre orașe și comunități prin atacurile sale cu drone, bombe și rachete, a declarat duminică președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. „În ultima săptămână, Rusia a folosit peste 980 de drone de atac, aproape 1.100 bombe aeriene ghidate și două rachete împotriva Ucrainei„, a scris Zelenski pe X, adăugând: „Înregistrăm […]
Sindicatele din sănătate amenință cu proteste în perioada următoare. Sunt nemulțumiri legate de posibile reduceri bugetare în domeniu și se tem că reducerea cheltuielilor de personal cu 10% se va aplica și în sănătate. Reprezentanți ai Sanitas au spus că au în vedere și o grevă generală, urmând ca numai urgențele grave să fie asigurate […]
Este ședință astăzi a Consiliului Politic Național al PSD. Liderii partidului se întâlnesc după-amiază la Vila Lac ca să discute despre prioritățile legislative ale social-democraților, în contextul în care mâine începe prima sesiune parlamentară din acest an. Un alt punct pe agenda reuniunii este proiectul bugetului de stat pe acest an și propunerile pe care […]
Après la confirmation par l’Inde de deux cas d’infection par le virus Nipah, dont le taux de mortalité est estimé entre 40 % et 75 % et contre lequel il n’existe toujours pas de vaccin, de nombreuses allégations concernant la possibilité d’appariton d’une pandémie similaire à celle de la COVID-19 ont circulé dans la presse […]
După ce India a confirmat apariţia a două cazuri de persoane infectate cu virusul Nipah, care are o rată estimată a mortalităţii între 40% şi 75% şi împotriva căruia nu există încă un vaccin, o serie de alegaţii privind posibilitatea declanşării unei pandemii similare cu cea de COVID-19 au apărut în presă şi pe reţelele […]
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în marea parte a Ucrainei, după o întrerupere majoră a reţelei de energie electrică din cauza unei defecţiuni tehnice la liniile electrice care leagă Republica Moldova, România şi Ucraina. Milioane de ucraineni au rămas fără curent electric, căldură şi apă, în condiţiile unor temperaturi extrem de scăzute. Preşedintele […]
Duminică, 1 februarie, se împlinesc 125 de ani de la naşterea lui Clark Gable, unul dintre cei mai mari actori de film din istoria Hollywood-ului. Gable a fost premiat cu Oscar pentru „cel mai bun actor” pentru rolul interpretat în „New York – Miami” şi a jucat cu mari actiţe ale epocii sale, precum Joan […]
