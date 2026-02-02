Revoltă internă în Comisia Europeană. Un apropiat al Ursulei von der Leyen îi contestă stilul de management: „Dăunează Europei”
Digi24.ro, 2 februarie 2026 18:20
Modul „autoritar” în care Ursula von der Leyen conduce Comisia Europeană dăunează Europei, potrivit unui fost membru al echipei sale. „Am impresia că, acum, comisarii sunt în mare parte reduși la tăcere”, a declarat Nicolas Schmit - care s-a ocupat de departamentul pentru locuri de muncă și drepturi sociale în prima Comisie von der Leyen - într-un interviu acordat Politico.
Acum 5 minute
18:50
Un turist român de 42 de ani a fost rănit la Roma, după ce un pin istoric a căzut peste el. Incidentul a avut loc la Forurile Imperiale, în plin centru turistic. Românul a fost transportat la spital, alături de alte două persoane care se aflau și ele în trecere.
18:50
Un tribunal din Bosnia şi Herţegovina a emis prima dată în istoria ţării un verdict pentru discriminare anti-LGBT+ # Digi24.ro
Un tribunal bosniac a emis pentru prima dată în istoria ţării un verdict pentru discriminare împotriva unei deputate care a îndemnat la „izolarea” membrilor comunităţii LGBT+, a anunţat luni ONG-ul care a depus plângerea, informează AFP.
Acum 15 minute
18:40
O nouă emisiune de titluri Fidelis, anunțată de Ministerul Finanţelor. Când se pun în vânzare # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor va derula, din 6 februarie, o nouă ediţie a programului de titluri de stat pentru populaţie Fidelis, cu dobânzi între 6%, pentru emisiuni în euro, şi 7,25%, pentru emisiunile în lei.
Acum 30 minute
18:30
Sorin Grindeanu, vizită oficială în Israel, în calitate de peședinte al Camerei Deputaților: agenda deplasării și membrii delegației # Digi24.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, împreună cu o delegaţie parlamentară, va efectua o vizita oficială în Statul Israel, în perioada 3-5 februarie. În cadrul vizitei oficiale, acesta va avea întrevederi cu Isaac Herzog, preşedintele Statului Israel şi cu premierul Benjamin Netanyahu. De asemenea, Grindeanu va vizita Memorialul Holocaustului Yad Vashem, unde va depune o coroană de flori la Sala Amintirilor.
Acum o oră
18:20
Fostul ministru al Sănătății Florian Bodog a scăpat de o condamnare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Explicațiile ÎCCJ # Digi24.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat definitiv, pe 2 februarie, pe Florian Bodog. Fostul ministru al Sănătății fusese condamnat în primă instanță la 2 ani de închisoare cu suspendare, fiind acuzat că ar fi angajat fictiv o consilieră la Ministerul Sănătății.
18:20
18:10
Mircea Negulescu a fost exclus încă o dată din magistratură de Înalta Curte de Casație și Justiție. Motivele invocate # Digi24.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis pe 2 februarie să îl excludă din magistratură pe procurorul Mircea Negulescu, a doua oară în ultimii șapte ani. În același proces, ÎCCJ a decis să îi reducă indemnizația cu 20%, pe o perioadă de șase luni, procurorului Alfred Savu.
18:10
Un irlandez de 22 de ani, înjunghiat de un prieten de aceeaşi naţionalitate într-un apartament închiriat în Bucureşti # Digi24.ro
Un irlandez de 22 de ani a fost înjunghiat de un prieten de aceeaşi naţionalitate într-un apartament pe care suspectul îl avea închiriat în Bucureşti. Incidentul s-a produs după o glumă, iar victima s-a prezentat la o farmacie din Sectorul 5. A fost sesizată Poliţia şi s-a deschis o anchetă, persoana bănuită fiind reţinută pentru 24 de ore.
18:10
Bărbat angajat ca personal auxiliar la o școală din Neamț, arestat pentru agresiune sexuală și mituire a unei eleve # Digi24.ro
Un bărbat angajat ca personal didactic auxiliar la o școală din județul Neamț a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi racolat și agresat sexual o elevă minoră, oferindu-i bani, bunuri și avantaje în schimbul acceptării unei relații. Dosarul include infracțiuni de agresiune sexuală asupra unui minor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și folosirea abuzivă a funcției în scop sexual.
18:00
Oana Țoiu începe marți o vizită la Washington. Șefa diplomației române: „Delegația va avea întâlniri cu înalți oficiali americani” # Digi24.ro
Oana Țoiu începe marți o vizită la Washington, iar miercuri, 4 februarie va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, la invitația secretarului de stat american Marco Rubio. În drum spre SUA, șefa diplomației române a transmis pe X că întrunirea „este un pas esențial pentru promovarea autonomiei strategice a sectoarelor economice cheie”.
18:00
Compania BAT își menține investițiile în România și mizează pe știință și inovație
Acum 2 ore
17:50
Ce cred românii despre impozitele pe proprietate din România, comparate cu restul țărilor UE # Digi24.ro
Aproape două treimi dintre români (62.4%) consideră că impozitele pe proprietate din România sunt mai mari decât în alte state membre ale Uniunii Europene, arată datele unui sondaj INSCOP realizat la comanda Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.
17:50
Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate # Digi24.ro
Desecretizarea dosarelor Epstein scoate la iveală noi secrete ale prădătorului sexual și legături cu România. Țara noastră e menționată de peste 800 de ori în documenele publicate de Departamentul de Justiție din Statele Unite, inclusiv pentru transferuri de bani.
17:50
Mașini declarate daună totală, revândute ca noi: anchetă europeană cu legături în România # Digi24.ro
O anchetă, cu ramificații inclusiv în România, a fost declanșată de către procurorii europeni. Aceștia au depistat o grupare care achiziționa mașini grav avariate, pe care ulterior le cosmetiza, vânzându-le ca noi. Fraudele fiscale au creat un prejudiciu de zeci de milioane de euro, anunță Digi24.
17:40
Un bărbat cu dublă cetăţenie, română şi americană, a murit după ce a făcut infarct în sediul Poliţiei Corabia # Digi24.ro
Decesul unui bărbat cu dublă cetăţenie română şi americană, produs în urmă cu două zile în sediul Poliţiei Corabia, ar fi fost consecinţa unui infarct miocardic acut, au informat, luni, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, potrivit Agerpres.
17:40
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască: Nu se poate trăi în România din ajutor social # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că, în prezent, în România nu se poate trăi din ajutor social şi că orice guvern trebuie să încurajeze munca.
17:30
Un bărbat a fost găsit mort, luni, în incinta unei clinici private din municipiul Piteşti, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.
17:30
Ajutor pentru pensionarii cu venituri mici: impact bugetar de 2,3 miliarde de lei. Florin Manole anunță cum vor ajunge banii la seniori # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat luni măsurile propuse de PSD în pachetul de solidaritate, el arătând că sprijinul pentru pensionari are un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei iar întreg pachetul de solidaritate înseamnă 320 de milioane de lei.
17:20
Ministrul Energiei anunță bonificații pentru românii cu venituri mici: 100 lei la gaze și 50 lei la curent # Digi24.ro
Consumatorii cu venituri sub 2.500 de lei vor beneficia de sprijin financiar în sezonul rece, potrivit propunerii PSD prezentate de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Cei care folosesc gaze naturale ar urma să primească o bonificație de 100 de lei lunar, iar pentru energia electrică schema de sprijin va continua, cu o reducere de 50 de lei la factură. Măsura vizează aproximativ 3,7 milioane de persoane pentru curent electric și 1,7 milioane pentru gaze naturale.
17:20
„Trebuie să fie legată de SUA și guvernată de acolo”. Premierul Groenlandei avertizează că Trump încă vrea controlul asupra insulei # Digi24.ro
Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a avertizat luni că, deși președintele american Donald Trump a exclus utilizarea forței armate, Washingtonul continuă să dorească controlul asupra insulei arctice, relatează Reuters.
17:10
„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor # Digi24.ro
Procurorul general al statului New Mexico acuză Meta că a permis ca Facebook și Instagram să fie folosite pentru exploatarea sexuală a copiilor și traficul de persoane. Conform plângerii, compania ar fi prioritizat stimulentele de profit și implicarea utilizatorilor în detrimentul siguranței copiilor, permițând grupuri nemoderate pentru sex comercial și distribuirea de materiale cu abuz sexual asupra minorilor.
Acum 4 ore
16:50
Apa din Curtea de Argeș rămâne nepotabilă: poate fi folosită doar pentru igienă, după analizele DSP # Digi24.ro
Apa din rețeaua de distribuție de la Curtea de Argeș poate fi folosită pentru igienă și uz menajer, dar nu este bună pentru băut sau gătit, au transmis, luni, reprezentanții societății Aquaterm, după ce au primit rezultatele analizelor de la Direcția de Sănătate Publică Argeș.
16:40
Armistițiu parțial în Ucraina: Rusia a oprit loviturile asupra infrastructurii energetice, dar atacă pe front. Anunțul lui Zelenski # Digi24.ro
Rusia nu a efectuat niciun atac cu rachete sau drone asupra infrastructurii energetice ucrainene în ultimele 24 de ore, deși instalațiile energetice din zonele de front au fost atacate, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarația lui Zelenski a evidențiat limitele armistițiului energetic pe termen scurt pe care Rusia l-a acceptat săptămâna trecută la cererea președintelui american Donald Trump, anunță Reuters.
16:40
Avertismentul lui Mario Draghi: „Europa riscă să devină subordonată, divizată și dezindustrializată”. Ce a spus despre SUA și China # Digi24.ro
În cadrul unui discurs susținut la Universitatea Ku Leuven din Belgia, fostul premier italian Mario Draghi a susținut că Uniunea Europeană riscă să se confrunte simultan cu subordonarea, divizarea și dezindustrializarea dacă nu se transformă într-o „federație autentică”, relatează Euronews.
16:30
Ce spune Sorin Grindeanu despre un guvern minoritar: „Din punctul nostru de vedere, nu se poate” # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre scenariul guvernului minoritar, că din punctul PSD de vedere, nu se poate. El a arătat că nu e nevoie ca PSD-ul să facă moţiune de cenzură, pentru că, în momentul în care a ieşit dintr-o coaliţie, guvernul e picat.
16:10
Facturi la gaze cu până la 30% mai mari în ianuarie, deși prețul rămâne plafonat. De ce gerul și importurile scumpe cresc costurile # Digi24.ro
Deși prețul gazelor naturale rămâne plafonat în România până la 31 martie 2026, românii ar putea primi în ianuarie facturi cu până la 30% mai mari față de aceeași lună a anului trecut. Diferența nu este generată de o scumpire a gazului, ci de consumul mult mai ridicat determinat de ger și de apelul masiv la importuri scumpe în vârf de iarnă, a declarat pentru Digi24.ro Corneliu Bodea, președintele Centrului Român de Energie.
16:00
Marea Britanie a anunţat luni expulzarea unui diplomat rus, convocându-l totodată pe ambasadorul Rusiei la Londra, în ceea ce a numit drept un gest de reciprocitate, după ce Moscova a expulzat luna trecută un diplomat britanic, pe care l-acuzat că ar fi „spion” nedeclarat.
15:50
Prințesa moștenitoare a luat decizii greșite privind legăturile cu Epstein, afirmă premierul Norvegiei. Fiul ei, arestat din nou # Digi24.ro
Premierul norvegian Jonas Gahr Store a afirmat că prinţesa moştenitoare Mette-Marit a luat decizii greşite privind legătura sa cu Jeffrey Epstein, a relatat luni Reuters, după ce noi dosare publicate recent de către Departamentul de Justiţie arată corespondenţa pe e-mail extinsă între cei doi. Prințesa este menționată de sute de ori în ultima tranșă de 3,5 milioane de pagini din dosarele Epstein, publicate svineri de Departamentul de Justiție al SUA, scrie The Independent.
15:30
Circa 40% dintre ucraineni ar fi dispuşi să renunţe la regiunea Donbas dacă Ucraina primeşte garanţii de securitate ferme care să prevină o nouă invazie rusă în viitor, potrivit unui sondaj efectuat de Institutul Internaţional de Sociologie de la Kiev. Însă o majoritate de 52% respinge retragerea trupelor ucrainene din Donbas, scrie agenţia EFE, potrivit Agerpres.
15:10
Proiect PNL pentru funcționarea Curții Constituționale. Raluca Turcan: „Boicotul nu mai poate fi o opţiune” # Digi24.ro
Deputata PNL Raluca Turcan anunţă că a depus în Parlament, alături de senatorul liberal Daniel Fenechiu, un proiect pentru modificarea şi completarea Legii de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, precizând că niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independenţa judecătorilor CCR în exercitarea mandatului şi nici inamovibilitatea pe durata acestuia.
15:10
Bulgarii încă deţin miliarde de leva, deşi a fost retrasă din circulație și toate plăţile în ţară se fac exclusiv în euro # Digi24.ro
La o lună după ce Bulgaria s-a alăturat oficial zonei euro, moneda euro este singurul mijloc legal de plată, înlocuind leva bulgară, informează Novinite. La 1 februarie 2026, leva a fost retrasă oficial, după ce în ianuarie cetăţenii bulgari au folosit în paralel leva şi euro. Până la 30 ianuarie, aproximativ 75% din leva aflată în circulaţie a fost retrasă, rămânând încă aproximativ 7,7 miliarde de leva deţinută de populaţie.
15:10
Declarație șocantă a unui primar liberal din Bacău: „Cel care nu muncește nu merită să trăiască”. Reacție din PNL # Digi24.ro
Primarul comunei Cleja, Petru Iștoc, a stârnit controverse după ce a declarat, într-o ședință de consiliu local, că persoanele care beneficiază de ajutoare sociale și refuză să muncească „nu merită să trăiască”, afirmație criticată ulterior de reprezentanți ai Partidul Național Liberal.
Acum 6 ore
14:50
Conducerea PNL intră în ședință. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încredere în partid. Șefii unor filiale pleacă acasă # Digi24.ro
Liderii Partidului Național Liberal se reunesc în ședință, de la ora 18:00, la Vila Lac din Capitală. Ilie Bolojan ar putea cere un vot de încredere pentru a vedea dacă se bucură în continuare de sprijinul partidului, după ce mai mulți liberali au criticat activitatea acestuia. Potrivit informațiilor Digi24.ro, a urma să fie schimbați și unii șefi de filiale.
14:50
Belgia, care se confruntă cu supraaglomerarea cronică a închisorilor, va purta discuţii cu autorităţile din Estonia privind posibilitatea de a închiria spaţii penitenciare în această ţară baltică pentru a găzdui deţinuţi străini fără acte.
14:40
Partidul AUR a anunțat că va depune în Parlament, în zilele următoare, un proiect legislativ privind eliminarea impozitării primei locuințe, Alianța pentru Unirea Românilor susține că dreptul la o casă nu trebuie tratat ca un lux, într-un context economic marcat de inflație ridicată și creșterea poverii fiscale.
14:40
Preşedintele Serbiei anunţă că următoarea paradă militară va include mii de roboţi înarmaţi: „Vom oferi securitate suplimentară ţării” # Digi24.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a anunţat luni că următoarea paradă militară a Serbiei va include mii de roboţi înarmaţi şi că va solicita preşedintelui chinez Xi Jinping sprijinul Chinei în această privinţă, informează Tanjug.
14:20
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, vine azi la Digi24
14:20
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa locală # Digi24.ro
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a cerut începerea negocierilor cu SUA asupra programului nuclear al Iranului, a relatat luni agenţia de presă Fars, într-un context de tensiuni puternice cu Washingtonul, care nu a exclus recurgerea la forţa militară, relatează AFP, preluată de Agerpres.
14:10
Cursurile au fost suspendate luni într-o unitate de învăţământ, iar în alte patru se desfăşoară online din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile din judeţele Argeş, Vâlcea, Dolj şi Mehedinţi, a informat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
14:10
„Potențial cel mai important caz al anului”. Consiliul Concurenței vrea să încheie în acest semestru investigația privind ROBOR # Digi24.ro
Consiliul Concurenței urmează să finalizeze investigația privind modul de calcul al indicelui ROBOR, demarată după apariția unor suspiciuni legate de posibile schimburi de informații între băncile participante, potrivit anunțului făcut luni, 2 februarie, de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, în cadrul unei conferințe de presă.
14:10
Rusia se oferă să preia uraniul îmbogățit al Iranului pentru reducerea tensiunilor privind armele nucleare # Digi24.ro
Moscova continuă să depună eforturi pentru dezescaladarea tensiunilor în jurul Iranului, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, evocând că Rusia de mult timp şi-a oferit serviciile în vederea procesării sau depozitării uraniului îmbogăţit al Iranului pe teritoriul său, potrivit Reuters şi EFE.
13:50
Stenograme din ședința PSD: Grindeanu acuză „setea de sânge bolnavă” a partenerilor de guvernare: „Nu vom mai accepta tăieri” # Digi24.ro
Social democrații își avertizează partenerii de Coaliție că nu mai accepte niciun fel de tăieri. Potrivit informațiilor Digi24, în ședința de duminică, Sorin Grindeanu a acuzat „setea de sânge” a USR-ului și a lui Ilie Bolojan când vine vorba de reducerea cheltuielilor la stat. În schimb, social democrații vin cu o serie de propuneri de ajutoare sociale care întorc practic mai multe decizii luate de Coaliție anul trecut.
13:50
Sancțiuni pentru proprietari și firme dacă nu curăță trotuarele după ninsoare. Poliția Locală aplică amenzi în 24 de ore # Digi24.ro
Persoanele fizice, firmele și asociațiile de proprietari sunt responsabile pentru îndepărtarea zăpezii și a țurțurilor de pe trotuarele și acoperișurile imobilelor pe care le dețin sau le administrează. Nerespectarea acestor obligații poate fi sancționată, iar în București amenzile pot ajunge până la 2.000 de lei.
13:50
Plăţi în valoare totală de aproape 18 milioane de lei au fost efectuate anul trecut pentru măsura de sprijin destinată mamelor cu nou-născuţi defavorizate, potrivit datelor Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.
13:40
Liderul PPE, Manfred Weber, insistă pentru discuții privind umbrela nucleară europeană pe fondul tensiunilor cu SUA # Digi24.ro
Liderul Partidului Popular European, Manfred Weber, a solicitat liderilor UE să discute un cadru european de protecție, având în vedere recentele tensiuni în relația blocului cu Washingtonul, scrie TVPWorld.
13:30
Kremlinul anunță noi negocieri cu Ucraina și SUA la Abu Dhabi. Când va avea loc întâlnirea # Digi24.ro
A doua rundă trilaterală privind Ucraina, mediată de Statele Unite, va începe miercuri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, a anunţat Kremlinul luni.
13:20
De la ger, la temperaturi de primăvară. Cum va fi vremea în primele două săptămâni din februarie, în fiecare regiune # Digi24.ro
După zilele geroase, vremea se încălzește și va aduce temperaturi cu mult peste normalul perioadei, anunță meteorologii. Temperaturile cresc începând de marți în toată țara, iar maximele vor ajunge la 13 grade Celsius, în anumite zone, potrivit prognozei pentru perioada 2-15 februarie, emisă de ANM.
13:10
Zăpadă și polei în Capitală și alte zone. IGSU avertizează: circulați cu grijă pe zăpadă și aveți grijă la țurțuri # Digi24.ro
Din cauza ninsorilor și a temperaturilor scăzute, autoritățile recomandă prudență maximă pe drumuri și trotuare. Pietonii sunt sfătuiți să poarte încălțăminte antiderapantă și să evite zonele cu țurțuri, iar șoferii să circule cu viteză redusă și să-și echipeze corespunzător mașinile pentru iarnă.
13:10
Kaja Kallas critică formarea unei armate europene independente: „Să nu aruncăm NATO pe fereastră” # Digi24.ro
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat ideea formării unei armate europene separate, avertizând că o astfel de inițiativă ar putea slăbi securitatea continentului și rolul NATO, subliniind că apărarea europeană trebuie consolidată în cadrul alianței.
13:00
Tumorile cerebrale ridică adesea semne de întrebare tocmai pentru că simptomele lor pot fi nespecifice, fluctuante sau ușor de pus pe seama oboselii ori a stresului. Când apar însă modificări persistente sau progresive, evaluarea neurologică și investigațiile imagistice devin esențiale pentru clarificare.
