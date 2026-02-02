Fostul ministru al Sănătății Florian Bodog a scăpat de o condamnare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Explicațiile ÎCCJ

15:50

Premierul norvegian Jonas Gahr Store a afirmat că prinţesa moştenitoare Mette-Marit a luat decizii greşite privind legătura sa cu Jeffrey Epstein, a relatat luni Reuters, după ce noi dosare publicate recent de către Departamentul de Justiţie arată corespondenţa pe e-mail extinsă între cei doi. Prințesa este menționată de sute de ori în ultima tranșă de 3,5 milioane de pagini din dosarele Epstein, publicate svineri de Departamentul de Justiție al SUA, scrie The Independent.