ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 3 februarie 2026, ora 09.30 cu Bogdan Maioreanu, analist, eToro

Bucureştiul continuă să domine harta salariilor absolvenţilor de automatică şi calculatoare, dar competiţia se joacă tot mai intens între marile centre universitare. La un an după absolvire, un tânăr inginer de la Automatică şi informatică aplicată câştigă, în medie, peste 12.800 de lei net lunar în Capitală, cu până la 3.500 de lei mai mult decât un coleg din Iaşi, arată calculele ZF pe baza datelor din platforma angajabilitate.uefiscdi.ro, realizată de UEFISCDI în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara.