Influencer pro-Trump care susținea că toți migranții reținuți sunt niște „infractori”, arestat de ICE în SUA
Digi24.ro, 2 februarie 2026 19:50
Un influencer brazilian, susținător al lui Trump, cunoscut pentru mesajele sale pe TikTok și Instagram în care susținea că migranții reținuți de autoritățile americane sunt „toți infractori”, a fost arestat de ICE în New Jersey. Júnior Pena, care și-a construit popularitatea prezentând „realitatea SUA” din perspectiva migranților și criticând guvernul brazilian, a ajuns în custodia autorităților, stârnind reacții ironice pe internet.
