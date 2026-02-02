Ce regretă Andrei Niculae de la Power Couple cel mai mult. Claudia l-a dat de gol: "E impulsiv"

22:10

După divorțul de Lino Golden, Delia Salchievici și-a refăcut viața alături de medicul estetician Auday, însă povestea lor de iubire s-a terminat brusc și foarte rapid! Cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite, însă acum Delia iubește din nou, iar Spynews.ro are toate detaliile. Cine e noul bărbat din viața ei, dar și de cât timp sunt împreună. Tânărul are grijă să o răsfețe de fiecare dată.