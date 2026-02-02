Daniel Băluță propune ca subvenționarea căldurii în Capitală să se facă în funcție de veniturile bucureștenilor

19:10

Eforturile lui Elon Musk de a împiedica Rusia să utilizeze sateliții Starlink pentru atacuri cu drone au „dat rezultate concrete”, a declarat un oficial ucrainean. Catalogându-l pe fondatorul SpaceX drept „un adevărat campion al libertății și un prieten adevărat al poporului ucrainean”, ministrul Apărării, Mykhailo Fedorov, a afirmat că Musk a reacționat rapid atunci când a aflat că drone rusești conectate la Starlink operau în țară. Dronele au fost asociate cu o serie de atacuri recente ale Rusiei asupra Ucrainei, inclusiv unul asupra unui tren de pasageri în mișcare, care a provocat moartea a șase persoane, conform BBC.