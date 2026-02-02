Cum ar putea fi salvate unele companii din Apărare. Ministrul Economiei: „Credibilitatea se câştigă şi neîncercând să vinzi iluzii

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, luni seară, că unul dintre obiectivele strategice ale României în legătură cu Programul SAFE este ca cea mai mare parte a componentelor să fie realizate în ţară, astfel încât să sprijinim industria românească. Nu peste tot, însă, acest lucru va fi posibil, dar se va încerca maximizarea tuturor posibilităţilor. Până în luna mai, România trebuie să încheie contractele, iar aceste lucru presupune o analiză reală a situaţiei în care este industria de apărare din ţară. „Credibilitatea se câştigă şi neîncercând să vinzi iluzii”, a afirmat ministrul.

