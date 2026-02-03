Note despre Venezuela, Trump și dilema (sau iluzia…) privitorului: schimbare sau spectacol?

08:40

Cel chemat prin funcția sa să țină ordine în ograda Justiției se plânge că nimeni nu i-a spus cât de murdară e ograda. „Solicită” (cui?) „să se ia măsuri ferme” (dar nu el trebuie să le ia?), să-i sancționăm cu toții pe magistrații corupți (dar cine suntem noi ăștia, care să-i sancționăm pe autorii „faptelor de corupție”?). Interjecția „haideți”, devenită verb în gura ministrului, m-a făcut să tresar Articolul Adevărul și numai adevărul apare prima dată în Contributors.