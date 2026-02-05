Gândirea și discursul care schimbă Școala

07:00

Lumea trăiește într-o policriză care pulsează ca un motor supraîncălzit: războaie care se extind, lanțuri de aprovizionare care se rup la primul șoc, prețuri la facturi care împing spre sărăcie energetică, pandemii care nu se lasă uitate. Totul pare fragil, reversibil, aproape provizoriu. Dar istoria are un mod brutal de a ne reaminti că există […] Articolul Ce se întâmplă când planeta decide să ne reamintească cine conduce, de fapt? apare prima dată în Contributors.