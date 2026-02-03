Cum a fost atacat Băluță cu arsenic și mercur: „Cineva chiar mi-a făcut rău, n-am vrut să zic în campanie, să nu pară că mă victimizez” Legătura cu sârma Gabrielei Firea
B365.ro, 3 februarie 2026 08:50
Despre straniile probleme de sănătate ale primarului Sectorului 4, recent au tot apărut diverse informații în media de la București, dar Daniel Băluță vorbește acum pentru prima dată despre cum, de fapt, a fost atacat
Acum 15 minute
08:50
Cum a fost atacat Băluță cu arsenic și mercur: „Cineva chiar mi-a făcut rău, n-am vrut să zic în campanie, să nu pară că mă victimizez” Legătura cu sârma Gabrielei Firea # B365.ro
Despre straniile probleme de sănătate ale primarului Sectorului 4, recent au tot apărut diverse informații în media de la București, dar Daniel Băluță vorbește acum pentru prima dată despre cum, de fapt, a fost atacat
Acum 4 ore
06:10
FOTO | Poftiți la legume bocnă în Obor. E doar ger, cumpărați acum sau în august și le congelați voi # B365.ro
Oborul este un loc care, indiferent dacă afară soarele arde și topește asfaltul la 40 de grade sau îngheață totul într-un decor siberian cu temperaturi mai degrabă pe placul pinguinilor, își va continua viața nestingherit.
Acum 6 ore
03:10
Fenomen extrem printre bucureșteni, în această iarnă. E ok și să nu circulăm când ninge un pic, putem și fără căldură. Atât se poate # B365.ro
În București există o unitate de măsură specială pentru iarnă: centimetrul de zăpadă care paralizează orașul. Nu contează că pe stațiile meteo s-au văzut valori mai apropiate de 8–15 cm decât de 5. În mentalul
Acum 24 ore
19:40
FOTO | Inconștiența unui șofer din București care a mers cu mașina plină de zăpadă pe o stradă cu sens unic. Bucureștean: „Era pe contrasens!” # B365.ro
Zăpada a pus stăpânire pe Capitală și nici măcar acest lucru nu i-a oprit pe bucureșteni să se deplaseze neregulamentar. Printre cele mai periculoase isprăvi se numără cea a unui șofer care a circulat pe
19:30
Irlandez înjunghiat în abdomen de un altul, într-un apartament din București. S-a dus la farmacie cu rana însângerată. Agresorul a fost reținut 24 de ore # B365.ro
Un tânăr irlandez a fost înjunghiat de un altul, într-un apartament din București. Ar fi fost vorba de un accident, în urma unei glume. Ulterior, victima s-a dus la o farmacie din Sectorul 5. Agresorul
18:10
Troleibuze și autobuze ar putea circula deviat, dacă va fi nevoie, joi seară. STB: Schimbările se fac pentru meciul FCSB – FC Botoșani de pe Arena Națională # B365.ro
Joi, 5 februarie, va avea loc meciul de fotbal dintre FCSB și FC Botoșani din Superliga României pe Arena Națională. STB anunță posibilitatea modificării traseelor troleibuzelor liniilor 86, 90 și autobuzelor liniilor 104, 143 în
17:50
Terenuri ale Administrației Naționale de Meteorologie expropriate pentru lucrările de la viitorul metrou spre Otopeni. Vor fi date în folosință la Metrorex # B365.ro
Zilele trecute, Guvernul a aprobat lista terenurilor care vor trece de la ANM la Ministerul Transporturilor. Decizia este pentru continuarea lucrărilor de la viitoarea Magistrala de metrou M6, care va duce la Aeroportul Otopeni. Terenurile
17:20
Denise Rifai a bătut palma cu o altă televiziune. Nu va mai prezenta emisiunea „40 de întrebări” de la Kanal D # B365.ro
Denise Rifai pleacă de la Kanal D la Antena Group. Ea a prezentat în ultimii ani emisiune „40 de întrebări cu Denise Rifai". Se alătură din luna februarie la Antena Group, compania care deține televiziunile
16:50
Picii din București vor „prepara” mini croissante la Lego Breakfast, în această sâmbătă. Atelierul are loc la Cereal Crunch # B365.ro
Weekendul acesta picii din București se pot distra la Lego Breakfast. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 7 ianuarie la Cereal Crunch, mai precis pe Bulevardul Națiunile Unite nr. 3. Acesta va începe la ora 10:30.
16:50
Dl. Bolojan, ședință grea cu liberalii la Vila Lac (greu era și să ajungi la Guvern prin nămeți). Le-ar putea cere colegilor un vot de încredere # B365.ro
În București, orașul care luptă cu o zi de iarnă mai degrabă banală de parcă ar fi nins ca în Canada, mai există și dificultăți politice mari, inclusiv la domnul Bolojan n partid (PNL, adică),
16:30
Primăria orașului cu patinoare pe trotuare avertizează: Proprietarii, asociațiile de proprietari, comercianții trebuie să dea zăpada din fața clădirii. „Am dat 300 de somații” # B365.ro
Administrația locală reamintește comercianților, asociațiilor de proprietari și celor care stau la casă în București că ei trebuie să se ocupe de curățarea trotuarelor de zăpadă. Între timp, echipele de salubritate intervin, deși nu se
15:50
Ateliere de împâslit lână, de făcut mărțișoare și de apicultură, la Muzeul Satului. Sunt în fiecare în weekend, în perioada 14 februarie – 14 martie # B365.ro
În perioada 14 februarie – 14 martie, Muzeul Satului „Dimitrie Gusti" organizează mai multe ateliere inspirate din obiceiuri, sărbători și meșteșuguri tradiționale. Ele sunt dedicate atât copiilor, cât și adulților, în funcție de specificul fiecărei
15:50
Băluță, avocatul proiectului PSD „N-ai căldură, nu plătești factură”. Primarul S4 se duce la TV să vorbească despre refuz de plată pentru apă călâie și calorifere reci # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a transmis astăzi, 2 februarie, că va participa la ora 21.00, la Digi24 unde va vorbi despre proiectul de hotărâre prin care bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura
15:30
Pericol de gheață, la noapte, pe autostrăzile care vin și pleacă din București, unde e god galben de ger. Recomandările polițiștilor și promisiunea că utilajele intervin constant # B365.ro
În prezent, este în vigoare un cod galben de ger în București și alte județe din țară. În acest context, Centrul Infotrafic anunță că se circulă în condiții de iarnă, pe mai multe autostrăzi sunt
14:50
VIDEO | „S-a mai deschis o șosea în București!”. Grăbit sau poate rătăcit, un șofer a condus prin Parcul Plumbuita ca pe bulevard # B365.ro
A nins ca în povești în București toată noaptea. Orașul a fost acoperit de zăpadă, iar șoferii după ce au stat zeci de minute pentru a deszăpezi mașinile au ieșit cu ele pe străzile care
14:40
VAMA va da liber la distracție pe 25 iulie, la Arenele Romane! Așa cum a obișnuit fanii, trupa pregătește show-ul special de vară în aer liber – cel mai bun prilej de reconectare
14:40
FOTO | Cocheta Roxy, o cățelușă de numai 4 luni, ajunsă în adăpost la sfârșitul anului trecut. ASPA îi caută acum o familie # B365.ro
Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) caută, prin intermediul rețelelor de socializare, o familie pentru o cățelușă de numai 4 luni, pe care au botezat-o Roxy. Ea a ajuns în adăpostul din Bragadiru la
14:40
Crimă comisă cu inimaginabilă sălbăticie în București. Un bărbat și-a ucis tatăl cu sute de lovituri de cuțit # B365.ro
Un bărbat și-a omorât tatăl, cu mai multe lovituri de cuțit. Fapta s-a petrecut în Sectorul 3 al Capitalei. Agenții de poliție l-au arestat preventiv pe agresorul în cauză. Crima a avut loc la finalul
13:20
Apă potabilă gratis, de la robinet, de azi la Aeroportul Otopeni (la cafenele și magazine costă vreo 15 lei sticluța). De asemenea, 14 cișmele și punte de refill vor fi montate # B365.ro
Pasagerii care ajung pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă" vor beneficia, de astăzi, de apă potabilă la robinet. Apa va fi oferită gratuit și la stații speciale, amplasate în toane zonele din terminale, anunță Compania Națională
13:20
Tren direct Aeroportul Otopeni – Ploiești, un proiect al CFR Infrastructură. Care ar fi condițiile care trebuie îndeplinite # B365.ro
Călătorii ar putea avea un tren direct pe ruta Ploiești – Aeroportul Otopeni. Reprezentanți ai CFR Infrastructura au precizat că acest lucru este posibil după mai multe lucrări din proiectul de modernizare a Complexului Feroviar
13:20
„Rezistența din Berceni” | Opoziție la extinderea Magistralei M2, “Metroul Corporatiștilor”. Un consilier local reclamă „izolare suplimentară” # B365.ro
Un consilier local al comunie Berceni susține că traseul suprateran al Magistralei 2 de metrou propus în cadrul extinderii acesteia către sud va izola și mai mult locuitorii din zonă. Chiar în urmă cu o
13:10
Un incendiu a cuprins, la orele prânzului, un apartament de pe Strada Popovici Nicolae din Sectorul 5 al Capitalei. O persoană a suferit arsuri, iar alte 30 au fost evacuate din bloc. Pompierii au reușit
13:00
Ce se întâmplă cu prețurile „La Cocoș”, după vânzare. Condiția pusă de Consiliul Concurenței gigantului Schwarz, care are Lidl și Kaufland și vrea să cumpere lanțul românesc # B365.ro
Magazinele „La Cocoș" ar putea trece în posesia grupului german Schwarz, proprietarii lanțurilor de magazine Lidl și Kaufland. Însă, Consiliul Concurenței a impus condiții pentru ca această tranzacție să se încheie. Hotărârea va fi dată
12:40
Ultima sută de metri pentru contractele de salubritate ale bucureștenilor din S6, exclusiv cu Urban. Ce trebuie să faci ca să nu rămâi cu gunoiul în casă # B365.ro
Administrația locală reamintește bucureștenilor că operatorul Urban SA va fi singurul care se va ocupa de colectarea gunoiului din Sectorul 6. Asocaițiile de proprietari trebuie să fi încheiat contractele cu alte companii și să trimită
12:20
Pasajul de la Apărătorii Patriei va fi gata anul acesta, susține Băluță. Ba chiar promite și construirea unui pod rutier peste Șoseaua Olteniței, în următorii doi ani # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, asigură bucureștenii că anul acesta va fi gata Pasajul de la Apărătorii Patriei. El a mai anunțat, în cadrul unei conferințe, și că se va ocupa de pasajul de peste
11:50
FOTO | Cum arată intervenția la tramvaiul deraiat dimineață la prima oră, pe Bulevardul Timișoara. Linia 25, blocată și acum, STB a introdus autobuzele 625 # B365.ro
Dis-de-dimineață, un tramvai de pe linia 25 a deraiat în zona Bulevardul Timișoara/Strada Moinești. Călătorii sunt preluați de linia navetă 625, anunță STB. Un tramvai a deraiat pe Bd. Timișoara. Linia 25 este blocată Societatea
11:10
FOTO | Premiul 1 la categoria „șoferii-pericol”, care conduc prin București cu tone de zăpadă pe mașină. Cât e amenda pentru concitadinii cu derdeluș pe 4 roți # B365.ro
Când ninge în București, oricât de puțin ar dura acest fenomen meteo foarte obișnuit în anotimpul Iarna, două sunt marile și enervantele neajunsuri; primul e că, într-un fel sau altul, deszăpezirea se dovedește a fiu
10:50
Când scăpăm de ger și ninsoare în București. O veste bună, cu temperaturi brusc mari, și-una rea, care anunță mocirlă în oraș. Prognoza ANM pentru următoarele zile # B365.ro
Meteorologii au emis prognoza specială pentru Capitală, ce este valabilă până miercuri dimineață. Până atunci, Bucureștiul se va afla sub incidența unei informări ce vizează vreme deosebit de rece. Potrivit ANM, doar azi va mai
10:20
VIDEO | Tuță, supărat pe Romprest, care a ignorat cererea de suplimentare a utilajelor de deszăpezire. Mari bulevarde din București, încă pline de zăpadă. „Nu vor să respecte contractul” # B365.ro
Mari bulevarde din Sectorul 1 al Capitalei încă sunt acoperite de zăpadă, se circulă greu, încet, bară la bară. Primarul Sectorului 1, George Cristian Tuță, pasează vina la operatorul de salubritate, Romprest, care nu și-a
09:40
FOTO | Negoiță se laudă cu străzi și străduțe deszăpezite toată noaptea, bucureșteni din Sectorul 3 înoată prin troiene. „Brățării și Gura Făgetului așteaptă vara” # B365.ro
Pe Facebook, acolo unde deszăpezirea câtorva centimetri de zăpadă (că, de fapt, cam atât a nins) se face în vreo bătăi de pleoape, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, se simte eficient și se arată aproape
09:20
ESENȚIAL | Marea problemă de pe Șantierul Planșeul Unirii: banii. Erbașu: „Lucrarea ar trebui să fie gata în 2027, depinde de bugetul alocat în acest an” # B365.ro
Constructorul Erbașu trage tare pentru a termina cât mai repede marele șantier din centrul orașului, cel de la Unirii, însă acest lucru depinde de bugetul alocat pentru anul acesta. În funcție de finanțare, ritmul lucrărilor
Ieri
08:40
FOTO | O ninsoare de iarnă obișnuită transformă Bucureștiul într-o infernală pârtie. Străzi și bulevarde mari sunt pline de zăpăda, despre străduțe n-are rost să vorbim # B365.ro
Străzile și bulevardele mari din Capitală sunt acoperite de zăpadă, după o noapte în care ninsoarea nu a luat nicio pauză. Este, totuși, o iarnă obișnuită, în care autoritățile au fost luate din nou prin
08:30
Iad în transportul public din București, în această dimineață cu ceva zăpădă. Deraiere la prima oră și linii de tramvai blocate din cauza unor „deficiențe tehnice” la „incidente” # B365.ro
Un al doile episod de iarnă, de fapt, obișnuită transformă Bucureștiul într-un spațiu urban aventuros, cu mari străzi șio bulevarde deszăpezite și cu inevitabil iad în transportul public din oraș. Toate istoricele probleme de infrastructură,
07:10
De ce i se spune Campusul „Leu”? Dar Piața „Leu”? Monumentul Eroilor Geniști, colțul de istorie devenit reper studențesc # B365.ro
La una dintre marile intersecții ale Bucureștiului, acolo unde Bulevardul Iuliu Maniu se întâlnește cu Bulevardul Geniului, un leu de bronz privește orașul de aproape un secol. Poate prea puțini știu, dar datorită lui campusul
03:00
Destinul amar al Vilei profesorilor Perianu. Nepoata lor ne spune povestea casei cu prăjituri din Cotroceni, opera primei femei arhitect din București # B365.ro
Totul stă sub semnul surprizei, al neașteptatului, la casa din Cotroceni a profesorilor Radu și Paulina Perianu. După ce am publicat un articol dedicat operei Virginiei Andreescu Haret, prima femeie arhitect din România, am descoperit-o
1 februarie 2026
17:40
Se întrerupe curentul în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice România are lista străzilor vizate în perioada 2 – 6 februarie # B365.ro
Rețele Electrice România a transmis o nouă listă cu întreruperi ce vor afecta mai multe adrese din București, Ilfov și Giurgiu. Compania a precizat că se vor face lucrări de mentanță în perioada 2 –
16:20
PSD va propune un proiect pentru ca bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura, dacă nu le primesc. „Să se ocupe cine este de vină pentru probleme”, spune Băluță # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a transmis că PSD va propune un proiect de hotărâre prin care bucureștenii să nu plătească apa caldă și căldura la Termoenergetica, dacă acestea nu sunt livrate. Anunțul a fost
15:10
Este în vigoare un cod galben de vânt și ninsori puternice, mâine vremea va fi geroasă. Care sunt recomandările ISU București – Ilfov # B365.ro
Este în vigoare un cod galben de vânt și ninsori puternice în București. ANM a transmis că va fi ger și la începutul săptămânii ce urmează. ISU București – Ilfov are mai multe recomandări pentru
14:30
Necazul de pe Aeroportul Otopeni. Taxa „Temu” a gonit firmele străine și produce probleme financiare la bugetul de stat # B365.ro
Taxa „Temu, impusă de la 1 ianuarie, pentru coletele extracomunitare, aduce probleme financiare pentru Compania de Aeroporturi București și la bugetul statului român. Acest tarif este unul de 25 de lei, pentru un colet provenit
13:50
FOTO | Stații de încărcare electrică în șapte locații din Sectorul 1. Cât trebuie să plătească șoferii ca să le folosească # B365.ro
Începând de astăzi, 1 februarie, primele stații de încărcare electrică devin active în Sectorul 1. Acestea sunt amplasate în șapte locații. Unde se găsesc stații de încărcare electrică active în Sectorul 1 Ion Enache, consilier
13:40
FOTO | Marele coșmar al unei bucureștence într-o parcare albastră de pe Șoseaua Mihai Bravu. Mașina i-a fost distrusă și nici nu știe cine e făptașul # B365.ro
O bucureșteancă și-a găsit mașina distrusă în parcare albastră din Capitală. Cel care i-a avariat autotursimul nu a lăsat niciun număr de telefon. A lăsat mașina parcată, apoi a găsit-o avariată O bucureșteancă a avut
13:00
Pasaj subteran de la Aeroportul Otopeni cu ieșire pe DN1, care să mai reducă din traficul aglomerat spre București. Licitație pentru proiectare, lansată în SEAP # B365.ro
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a lansat licitație pentru proiectarea unui pasaj subteran la ieșirea directă din Aeroportul Otopeni pe DN1, pe sesnul spre București. Termenul lucrărilor ar fi de un an, iar contractul este
12:00
VIDEO | Ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 2 de la extinderea Magistralei M4, semnat astăzi de Băluță. Secțiunea va fi între Eroii Revoluției și Gara Progresul # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 2 al extinderii Magistralei de metrou M4. Aceasta secțiune va fi între Eroii Revoluției și Gara Progresul). A fost semnat
11:30
Locurile de parcare albastre din București se vor plăti doar online sau la stațiile SelfPay, de la finalul lui februarie. Nu vor mai fi încasatori la locații # B365.ro
Administrația locală a făcut alte schimbări privind parcările din Capitală. Începând cu finalul lui februarie, plățile la parcările publice din Capitală se vor face doar online sau cash la automatele Selfpay. Primăria renunță la încasatorii […] Articolul Locurile de parcare albastre din București se vor plăti doar online sau la stațiile SelfPay, de la finalul lui februarie. Nu vor mai fi încasatori la locații apare prima dată în B365.
10:20
VIDEO | Seară cu probleme la metroul din București. Au circulat trenuri goale pe Magistrala M1 # B365.ro
În cursul serii de sâmbătă, 31 ianuarie, au fost câteva probleme la metroul din București. Pe ruta Magistralei M1, au circulat trenuri fără căcători. Acestea nu au oprit în stațiile de pe traseu. Călătorii au […] Articolul VIDEO | Seară cu probleme la metroul din București. Au circulat trenuri goale pe Magistrala M1 apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:10
Casa Sacha Roman, superba vilă devenită spațiu cultural. Aici s-a instalat primul lift privat din București # B365.ro
Deși Bucureștiul este un amalgam de stiluri arhitecturale, poți încadra majoritatea clădirilor mai mult sau mai puțin într-un anumit curent. Câteva clădiri însă nu prea se potrivesc cu totul sub o singură definiție, acesta fiind […] Articolul Casa Sacha Roman, superba vilă devenită spațiu cultural. Aici s-a instalat primul lift privat din București apare prima dată în B365.
31 ianuarie 2026
17:40
FOTO | Ce e și cum arată Dracula Land Arena, proiectul uriaș care ar urma să se construiască lângă București și care a luat premiul juriului la World Architecture Awards # B365.ro
În curând, lângă București va fi amenajat Dracula Land, un nou parc de distracții unde se vor îmbina elemente de divertisment, tehnologie și un spațiu de pentru activitatea retail. Arhitectul Bogdan Bârsan a primit Premiul […] Articolul FOTO | Ce e și cum arată Dracula Land Arena, proiectul uriaș care ar urma să se construiască lângă București și care a luat premiul juriului la World Architecture Awards apare prima dată în B365.
16:50
FOTO | Aventura pisicuței Jessy până la PMB, unde s-a mutat Ciucu. Care este rugămintea de la PS6, unde este casa ei # B365.ro
Cei de la Primăria Sectorului 6 cer bucureștenilor să nu mai ia pe pisica Jessy din jurul clădirii. Felina a dispărut de aici și a ajuns aproape pe PMB. Acolo unde s-a mutat Ciucu. Micuța […] Articolul FOTO | Aventura pisicuței Jessy până la PMB, unde s-a mutat Ciucu. Care este rugămintea de la PS6, unde este casa ei apare prima dată în B365.
16:00
Primele noi șine de tramvai sunt pe poziții pe Bulevardul Chișinău. Constructorii le-au montat pe circa 40% din lungimea Lotului 9 # B365.ro
Lucrările de reabilitare a liniei de tramvai din București au avansat, în ultimele săptămâni. Constructorii au instalat primele noi șine de tramvai pe Bulevardul Chișinău. Reabilitarea șinelor de tramvai continuă în București Mai multe linii […] Articolul Primele noi șine de tramvai sunt pe poziții pe Bulevardul Chișinău. Constructorii le-au montat pe circa 40% din lungimea Lotului 9 apare prima dată în B365.
15:00
VIDEO | Cât te costă să te strecori pe STBandă? Polițiștii pot da amenzi care depășesc 1.600 de lei # B365.ro
În București, există benzi unice pentru mijlaocele de transport STB. Șoferii care circulă pe aici riscă să primească amenzi. Suma pe care ar trebui să o plătească este până la peste 1.600 de lei. Autobuzele […] Articolul VIDEO | Cât te costă să te strecori pe STBandă? Polițiștii pot da amenzi care depășesc 1.600 de lei apare prima dată în B365.
