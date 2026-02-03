11:30

Administrația locală a făcut alte schimbări privind parcările din Capitală. Începând cu finalul lui februarie, plățile la parcările publice din Capitală se vor face doar online sau cash la automatele Selfpay. Primăria renunță la încasatorii […] Articolul Locurile de parcare albastre din București se vor plăti doar online sau la stațiile SelfPay, de la finalul lui februarie. Nu vor mai fi încasatori la locații