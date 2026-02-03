11:10

Când ninge în București, oricât de puțin ar dura acest fenomen meteo foarte obișnuit în anotimpul Iarna, două sunt marile și enervantele neajunsuri; primul e că, într-un fel sau altul, deszăpezirea se dovedește a fiu […] Articolul FOTO | Premiul 1 la categoria „șoferii-pericol”, care conduc prin București cu tone de zăpadă pe mașină. Cât e amenda pentru concitadinii cu derdeluș pe 4 roți apare prima dată în B365.