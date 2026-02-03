Primăria Baia Mare a accesat un proiect european de peste 15 mil. lei pentru construirea unui centru multifuncţional cultural-sportiv

Ziarul Financiar, 3 februarie 2026 16:30

Primăria Baia Mare a accesat un proiect european de peste 15 mil. lei pentru construirea unui centru multifuncţional cultural-sportiv

Acum 5 minute
16:45
Valentin Naumescu, consilier prezidenţial: NATO, Uniunea Europeană şi parteneriatul cu SUA rămân în continuare pilonii politicii externe şi de securitate ai României Ziarul Financiar
Acum 30 minute
16:30
Estimările celor care mişcă pieţele financiare din România pentru 2026, într-un sondaj CFA România: curs stabil la 5,10–5,15 lei/euro, BET-XT în creştere, PIB între 1–1,5% şi dobânzi uşor scăzute Ziarul Financiar
16:30
Primăria Baia Mare a accesat un proiect european de peste 15 mil. lei pentru construirea unui centru multifuncţional cultural-sportiv Ziarul Financiar
16:30
Proiect european de 2,3 mil. euro pentru construirea unui centru de îngrijire temporară a persoanelor adulte cu dizabilităţi la Carei, judeţul Satu Mare Ziarul Financiar
Acum o oră
16:15
Mario Draghi, fostul preşedinte al BCE, lansează un avertisment dur la adresa Europei: Vechea ordine este moartă. Europa trebuie să se federalizeze, altfel riscă să devină simultan subordonată, divizată şi dezindustrializată Ziarul Financiar
16:15
Economia se mişcă. Lidl a dublat numărul de deschideri în 2025 versus 2024, iar acum apasă pedala acceleraţiei la podea: „Ne propunem să avem un ritm şi mai accelerat de expansiune în România“ Ziarul Financiar
Discounterul german Lidl a deschis anul trecut în Ro­mâ­nia 26 de magazine noi, de aproape două ori mai multe decât în 2024, şi anunţă că vrea să accelereze expansiunea în continuare.
Acum 2 ore
15:30
Aproape jumătate din bugetul lunar al tinerilor este cheltuit pe chirie şi întreţinere şi peste 30% dintre tineri recunosc că nu prea le mai rămân bani pentru altceva Ziarul Financiar
15:30
Investitorii respiră uşuraţi: Pieţele asiatice cresc după datele industriale optimiste venite din SUA, aurul şi argintul recuperează pierderile, Bitcoin urcă, iar India intră în centrul atenţiei globale Ziarul Financiar
15:15
Avioane Craiova, companie de stat listată la Bursă, cheamă acţionarii pentru aprobarea prelungirii unui credit de 300 mil. lei, vânzarea unor active şi planul de reorganizare financiară Ziarul Financiar
15:00
Studiu White Image: Mesajele personalizate de email marketing au atins rate de deschidere de peste 75% în 2025. Ziarul Financiar
15:00
Palantir rupe toate aşteptările Wall Street cu profituri triplate şi creşteri record în SUA în timp ce Europa rămâne în urmă Ziarul Financiar
Acum 4 ore
14:30
ASF declară dosarul CCP.RO complet şi începe evaluarea pentru autorizarea instituţiei ca operator central de compensare, într-un proces de 80 de zile lucrătoare Ziarul Financiar
14:15
Paradoxul competiţiei între România şi Bulgaria. Ei au trecut la euro, dar PIB per capita este mai mic cu 10% faţă de noi. Ei au 90% din PIB active bancare, noi avem 50%. Care ţară este mai dezvoltată? Ce spun analiştii Aurelian Dochia şi Dragoş Cabat Ziarul Financiar
Intrarea Bulgariei în zona euro pune reflectorul pe diferenţa între dezvoltarea economică dintre România şi Bulgaria. Iată că deşi Bulgaria a reuşit să intre în zona euro şi este o ţară mult mai bancarizată decât România, cu 90% active bancare în PIB, salariile din România sunt mai mari şi PIB per capita este mai mare.
14:15
Procurorii francezi au descins la birourile X ale lui Elon Musk din Paris. Poliţia investighează acuzaţii cum că platforma X ar fi găzduit şi ar fi fost utilizată pentru distribuirea de materiale cu minori, postări care neagă crime împotriva umanităţii şi falsificat de date Ziarul Financiar
14:15
Vicepremierul Oana Gheorghiu: România poate să câştige mult prin investiţii în energie competitivă şi sigură şi în infrastructură, care poate să devină un factor de multiplicare a productivităţii; Stabilitatea şi predictibilitatea sunt esenţiale pentru investitori Ziarul Financiar
14:00
Războiul bugetului din Franţa: Cum guvernul minoritar al lui Lecornu a impus austeritatea pe 2026, a învins moţiunea de cenzură şi a sacrificat reforma pensiilor lui Macron Ziarul Financiar
13:45
FNGCIMM şi Asociaţia de Microfinanţare lansează un produs de garantare pentru IMM-urilor şi start-up-uri: credite garantate de până la 150.000 euro pentru investiţii, capital de lucru şi dezvoltarea afacerilor Ziarul Financiar
13:45
Adio, Instagram: Spania se pregăteşte să interzică platformele de social media pentru copiii şi adolescenţii sub 16 ani Ziarul Financiar
13:45
Preşedintele Trump vrea acum despăgubiri de 1 mld. dolari de la universitatea Harvard. „Acest caz va continua până când se va face dreptate” Ziarul Financiar
13:30
Economist J.P. Morgan: creştere economică globală peste potenţial, risc de recesiune în scădere şi condiţii financiare favorabile; România rămâne sub potenţial, dar beneficiază de fluxuri de capital, fonduri europene şi un context extern mai stabil Ziarul Financiar
13:30
Democraţia la licitaţie? Cum imperiul financiar de 429 de milioane de dolari ridicat de industria crypto şi AI au transformat campania lui Trump într-un colos politic Ziarul Financiar
13:30
Employee Wellbeing Index: Salariul şi beneficiile trec pe locul 2 în topul pentru angajaţi în topul motivaţiei. Burnout-ul nu apare ca rezultat al muncii intense, ci al muncii desfăşurate într-un context perceput ca nedrept, impredictibil sau insuficient explicat Ziarul Financiar
13:30
Bursă. 2Performant vrea să atragă 5,65 mil. lei într-o majorare de capital destinată dezvoltării platformei de marketing afiliat şi extinderii în afara ţării Ziarul Financiar
13:30
Dan Bucşa, Wellington Management: Cred că în continuare trebuie să avem această poveste a unei ajustări fiscale. Ea nu s-a terminat, a trebui să dureze nişte ani şi va trebui să ne gândim cum aranjăm structura de impozite şi taxe pentru a creşte şi economia Ziarul Financiar
13:30
Dispută publică la Fondul Proprietatea înaintea votului pentru noul mandat al Franklin Templeton: Comitetul acuză modificări unilaterale ale contractului, administratorul reintroduce penalităţi pentru rezilierea anticipată şi invocă nevoia de stabilitate Ziarul Financiar
13:15
Cushman & Wakefield Echinox: Compania olandeză HempFlax, cultivator şi procesator de cânepă, lichidează businessul din România şi vinde aproape 800 de hectare de teren agricol şi o fabrică de procesare a cânepei din zona Sebeş–Alba Iulia Ziarul Financiar
13:15
Bursă. Reţeaua de plată SelfPay contractează credite de 1 mil. euro şi 20 mil. lei de la Banca Transilvania pentru achiziţia de terminale şi susţinerea lichidităţii Ziarul Financiar
13:15
Firma de avocatură NNDKP, premiată de Legal Benchmarking Group pentru programele dedicate studenţilor la Drept Ziarul Financiar
13:15
Valentin Tătaru, economist şef ING Bank: Sustenabilitatea datoriei publice depinde acum în totalitate de implementarea consecventă a unui program multianual de ajustare fiscală Ziarul Financiar
Acum 6 ore
12:30
Gigantul francez în reasigurări SCOR îl numeşte pe Andrei Romanescu la conducerea biroului din România Ziarul Financiar
12:30
Ramona Jurubiţa, Country Managing Partner KPMG Romania: România are o serie de atuuri pentru investitori, dar este în competiţie cu ţările din jur şi există în prezent o doză foarte mare de precauţie în decizia de investiţie; un mare minus este tot ce ţine de partea birocratică Ziarul Financiar
12:15
Se clatină firmele mari din agricultură: Agricultorul din Bacău şi-a cerut insolvenţa, iar Plantagro-Com din Vaslui deja cheamă creditorii „la masă“. Plantagro-Com este a doua cea mai mare firmă din judeţul Vaslui, după Vanbet, iar Agricultorul este a noua cea mai mare firmă din judeţul Bacău luând în calcul cifra de afaceri Ziarul Financiar
Începutul de an vine cu un sem­nal negativ pentru agricultură, având în vedere că două firme mari din sec­tor şi anume Agri­cul­torul din Bacău şi Plantagro-Com din Vaslui încep să aibă probleme financiare. Astfel, trei firme din grupul Agricultorul şi-au cerut insol­venţa. Astfel, firmele Agri­cultorul, Panimon şi Agrotehno­grup au depus dosare la Tribu­nalul Bacău pentru deschiderea acestei proceduri.
12:00
Guvernul anunţă: Romgaz şi Azomureş vor relua negocierile privind achiziţia combinatului. Reprezentanţii Ameropa, acţionarul Azomureş, prezenţi la Bucureşti Ziarul Financiar
12:00
Revolut are concurenţă: Nubank din Brazilia, fondată în urmă cu 13 ani de un trio de tineri antreprenori din São Paulo, s-a listat la Bursa din New York şi a obţinut o evaluare de 90 mld. dolari. După ultima rundă de finanţar, Revolut era evaluată la 75 mld. dolari Ziarul Financiar
12:00
XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale, a avut în 2025 un venit operaţional record, de 506 mil.euro, şi 1,19 milioane de investitori activi, cu active de 10,8 mld.euro Ziarul Financiar
11:45
Christina Verchere, CEO OMV Petrom: România are o oportunitate uriaşă de a se poziţiona şi mai semnificativ pe harta regională în ceea ce priveşte energia. Când furnizaţi energie şi pentru vecini, acest lucru vă schimbă relaţia, relevanţa şi aceasta este o mare oportunitate pentru România Ziarul Financiar
11:45
Guvenrul anunţă: Romgaz şi Azomureş vor relua negocierile pentru preluare. Ameropa, acţionarul Azomureş, prezent la Bucureşti Ziarul Financiar
11:30
De ce a ales un tânăr profesor să rămână în România şi să contribuie la formarea noilor generaţii? „Am simţit că dacă toţi vom pleca, nu o să mai rămână nimeni să transmită lucrurile mai departe” Ziarul Financiar
11:15
​Aeroporturile locale au fost tranzitate de circa 28,5 milioane de pasageri în 2025, plus 9,6% faţă de anul anterior Ziarul Financiar
11:15
​Hotelul Cişmigiu a încheiat anul 2025 cu venituri de 2 milioane de euro şi un grad mediu de ocupare de 78%. Aproape nouă din zece turişti cazaţi în hotel au fost străini anul trecut Ziarul Financiar
11:00
Bursa de la Bucureşti, în urcare cu 1% la deschiderea de marţi: Digi şi Transgaz cresc cu câte 2%, Nuclearelectrica câştigă 1,5%, iar TeraPlast 1,4%. Urcă şi pieţele vestice Ziarul Financiar
Acum 8 ore
10:45
Compania olandeză HempFlax, cultivator şi procesator de cânepă, lichidează businessul din România şi vinde aproape 800 de hectare de teren agricol şi o fabrică de procesare a cânepei din zona Sebeş–Alba Iulia Ziarul Financiar
10:30
Aeroportul Otopeni rupe monopolul unei ape scumpe, cu preţuri mai mari decât pe alte aeroporturi europene. Aeroportul va oferi pasagerilor apă potabilă gratis, prin instalarea a 14 staţii cu apă potabilă. Ce se va întâmpla cu apa îmbuteliată de 15 lei de la automate şi restaurante? Ziarul Financiar
Una dintre cel mai intens discutate teme legate de aeroportul Otopeni ţine de preţurile mari practicate de comercianţi, de la apa de 15 lei până la sendvişurile de 60 de lei. În multe situaţii, pasagerii au comparat preţurile de pe Otopeni cu alte terminale din marile oraşe europene, iar aeroportul din Bucureşti pierdea de multe ori la competitivitatea preţurilor, cu toate că nu oferă aceleaşi condiţii şi nu este la fel de mare precum alte aeroporturi.
10:30
Cătălin Suliman şi Silviu Vasile, Filip&Company: Retrospectiva anului 2025 în materie de concurenţă şi la ce să ne aşteptăm în 2026 Ziarul Financiar
10:15
Între fluctuaţiile indicilor globali, evoluţia aurului şi scăderile preţului petrolului şi criptomonedelor, investitorii devin mai exigenţi în privinţa factorilor care le pot influenţa randamentele, spune Bogdan Maioreanu, eToro. Mai multe, în ediţia ZF Deschiderea de Astăzi, 3 februarie Ziarul Financiar
10:15
Distribuitorul clujean Safeway investeşte 5,2 mil. euro într-un centru logistic de 5.500 mp în judeţul Cluj şi îşi dublează capacitatea de stocare Ziarul Financiar
10:15
Elon Musk îşi consolidează imperiul: SpaceX cumpără xAI într-o tranzacţie de 250 de miliarde de dolari şi duce evaluarea producătorului de rachete la 1.250 mii de miliarde de dolari. Musk vrea să câştige cursa AI prin dezvoltarea de centre de date în spaţiu Ziarul Financiar
09:45
MedLife finalizează achiziţia grupului de clinici MEDSTAR din Cluj-Napoca şi îl integrează în reţeaua Sfânta Maria Ziarul Financiar
09:30
Preţurile producţiei industriale pe piaţa internă şi externă au crescut în luna decembrie 2025 cu 0,4% faţă de noiembrie şi cu 6% faţă de perioada similară din 2024 Ziarul Financiar
09:15
Scurt ghid pentru tinerii investitori: zece idei de ţinut minte despre investiţii pe care să le pui în aplicare atunci când faci primii paşi pe piaţa de capital Ziarul Financiar
