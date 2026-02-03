Ediţia 04 februarie 2026 epaper

22:45

Platforma de servicii pentru casă HomeRun, parte a grupului turcesc Homerun Technology Inc., ţinteşte o creştere de cel puţin 40% în România şi în 2026, similară cu cea raportată pentru 2025, potrivit declaraţiilor făcute de managementul companiei în cadrul unei întâlniri cu presa organizate la Bucureşti. Compania, fondată în 2011 în Turcia sub numele Armut, conectează consumatorii cu profesionişti din diverse domenii, de la curăţenie şi renovări, la montaj panouri solare sau consiliere psihologică, şi a intrat pe piaţa din România în 2017.