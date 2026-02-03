Ungaria a stabilit noi recorduri la producţia internă de petrol şi gaze. Iar cu gazele extrase de campionul naţional din energie Orlen, Polonia îşi acoperă mai mult de 40% din consum

23:30

La doar o săptămână după ce pre­şedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen şi premi­erul indian Narendra Modi au semnat un acord istoric de comerţ liber între UE şi India, preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat şi el o înţelegere de aceeaşi natură între cea mai mare economie din lume şi cea mai mare democraţie din lume ca număr de locuitori. Analiştii şi presa din India văd între cele două evenimente o legătură de cauzalitate: UE a luat faţa SUA şi de aceea Washingtonul a trebuit să se grăbească.