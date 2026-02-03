Ungaria a stabilit noi recorduri la producţia internă de petrol şi gaze. Iar cu gazele extrase de campionul naţional din energie Orlen, Polonia îşi acoperă mai mult de 40% din consum
În Ungaria, aproximativ 1,17 milioane de tone de ţiţei au fost produse din zăcămintele interne în 2025, reprezentând cea mai mare cantitate produsă din anii 2000 încoace, relevă datele ministerului energiei, analizate de Portfolio.
Cum a ajuns India să fie cea mai dorită dintre naţiuni: Atât americanii, cât şi europenii încearcă să intre în graţiile noii puteri emergente # Ziarul Financiar
La doar o săptămână după ce preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen şi premierul indian Narendra Modi au semnat un acord istoric de comerţ liber între UE şi India, preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat şi el o înţelegere de aceeaşi natură între cea mai mare economie din lume şi cea mai mare democraţie din lume ca număr de locuitori. Analiştii şi presa din India văd între cele două evenimente o legătură de cauzalitate: UE a luat faţa SUA şi de aceea Washingtonul a trebuit să se grăbească.
Başak Değim Taşpınar, co-CEO al HomeRun – platforma turcă de servicii pentru casă prezentă şi pe plan local: România este a treia cea mai mare piaţă pentru noi. Anul acesta vrem să menţinem ritmul de creştere la fel ca în 2025, la peste 40% # Ziarul Financiar
Platforma de servicii pentru casă HomeRun, parte a grupului turcesc Homerun Technology Inc., ţinteşte o creştere de cel puţin 40% în România şi în 2026, similară cu cea raportată pentru 2025, potrivit declaraţiilor făcute de managementul companiei în cadrul unei întâlniri cu presa organizate la Bucureşti. Compania, fondată în 2011 în Turcia sub numele Armut, conectează consumatorii cu profesionişti din diverse domenii, de la curăţenie şi renovări, la montaj panouri solare sau consiliere psihologică, şi a intrat pe piaţa din România în 2017.
Ce aşteptări au directorii financiari privind evoluţiile macroeconomice în 2026? Cum estimează că vor evolua companiile şi sectoarele în care activează? Care sunt marile semne de întrebare pentru companii la începutul acestui an? # Ziarul Financiar
Într-un context economic incert, marcat de o ajustare fiscală dureroasă pentru cetăţeni şi companii, opiniile şi sfaturile liderilor de top din mediul de afaceri din România sunt mai importante ca niciodată.
Ce spune Ministerul Finanţelor despre taxa de 25 de lei aplicată coletelor din afara UE? „Este o măsură care protejează suveranitatea economică a României” # Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor susţine că informaţiile privind reloacrea zborurilor cargo din România către alte aeroporturi din UE, după aplicarea taxei de 25 lei, sunt false.
Distribuţia dispozitivelor medicale a ajuns la 2 mld. lei afaceri în 2024, dublu în cinci ani. Sunt peste 1.100 de companii în total care se ocupă de distribuţia de dispozitive medicale şi ortopedice. Primele zece companii după cifra de afaceri au un sfert din piaţă # Ziarul Financiar
Distribuţia de dispozitive medicale şi ortopedice se bazează pe 1.100 de companii, de la cele care distribuie aparate auditive, la proteze ortopedice, la produse şi materiale dentare. Datele de pe platforma Bridge to Information arată cum a evoluat această piaţă, de la cifră de afaceri de 1 mld. lei în 2020, la 2 mld. lei în 2024.
Economia se mişcă. Lidl a dublat numărul de deschideri în 2025 versus 2024, iar acum apasă pedala acceleraţiei la podea: „Ne propunem să avem un ritm şi mai accelerat de expansiune în România“ # Ziarul Financiar
Discounterul german Lidl a deschis anul trecut în România 26 de magazine noi, de aproape două ori mai multe decât în 2024, şi anunţă că vrea să accelereze expansiunea în continuare.
Paradoxul competiţiei între România şi Bulgaria. Ei au trecut la euro, dar PIB per capita este mai mic cu 10% faţă de noi. Ei au 90% din PIB active bancare, noi avem 50%. Care ţară este mai dezvoltată? Ce spun analiştii Aurelian Dochia şi Dragoş Cabat # Ziarul Financiar
Intrarea Bulgariei în zona euro pune reflectorul pe diferenţa între dezvoltarea economică dintre România şi Bulgaria. Iată că deşi Bulgaria a reuşit să intre în zona euro şi este o ţară mult mai bancarizată decât România, cu 90% active bancare în PIB, salariile din România sunt mai mari şi PIB per capita este mai mare.
Se clatină firmele mari din agricultură: Agricultorul din Bacău şi-a cerut insolvenţa, iar Plantagro-Com din Vaslui deja cheamă creditorii „la masă“. Plantagro-Com este a doua cea mai mare firmă din judeţul Vaslui, după Vanbet, iar Agricultorul este a noua cea mai mare firmă din judeţul Bacău luând în calcul cifra de afaceri # Ziarul Financiar
Începutul de an vine cu un semnal negativ pentru agricultură, având în vedere că două firme mari din sector şi anume Agricultorul din Bacău şi Plantagro-Com din Vaslui încep să aibă probleme financiare. Astfel, trei firme din grupul Agricultorul şi-au cerut insolvenţa. Astfel, firmele Agricultorul, Panimon şi Agrotehnogrup au depus dosare la Tribunalul Bacău pentru deschiderea acestei proceduri.
