Ungaria a stabilit noi recorduri la producţia internă de petrol şi gaze. Iar cu gazele extrase de campionul naţional din energie Orlen, Polonia îşi acoperă mai mult de 40% din consum

Ziarul Financiar, 3 februarie 2026 23:30

În Ungaria, aproximativ 1,17 mi­li­oane de tone de ţiţei au fost produse din zăcămintele interne în 2025, re­pre­zentând cea mai mare cantitate produsă din anii 2000 încoace, relevă datele ministerului energiei, anali­zate de Portfolio.

Bursă. Iulian Stanciu de la eMag a dat lovitura cu Foraj Sonde Videle: Compania în care a intrat anul trecut urmează să semneze un contract de 660 mil. lei cu francezii de la Dalkia–EDF, miză de aproape trei ori capitalizarea bursieră a firmei
Cum a ajuns India să fie cea mai dorită dintre naţiuni: Atât americanii, cât şi europenii încearcă să intre în graţiile noii puteri emergente
La doar o săptămână după ce pre­şedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen şi premi­erul indian Narendra Modi au semnat un acord istoric de comerţ liber între UE şi India, preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat şi el o înţelegere de aceeaşi natură între cea mai mare economie din lume şi cea mai mare democraţie din lume ca număr de locuitori. Analiştii şi presa din India văd între cele două evenimente o legătură de cauzalitate: UE a luat faţa SUA şi de aceea Washingtonul a trebuit să se grăbească.
Başak Değim Taşpınar, co-CEO al HomeRun – platforma turcă de servicii pentru casă prezentă şi pe plan local: România este a treia cea mai mare piaţă pentru noi. Anul acesta vrem să menţinem ritmul de creştere la fel ca în 2025, la peste 40%
Platforma de servicii pentru casă HomeRun, parte a grupului turcesc Homerun Technology Inc., ţinteşte o creştere de cel puţin 40% în România şi în 2026, similară cu cea raportată pentru 2025, potrivit declaraţiilor făcute de managementul companiei în cadrul unei întâlniri cu presa organizate la Bucureşti. Compania, fondată în 2011 în Turcia sub numele Armut, conectează consumatorii cu profesionişti din diverse domenii, de la curăţenie şi renovări, la montaj panouri solare sau consiliere psihologică, şi a intrat pe piaţa din România în 2017.
Ediţia 04 februarie 2026 epaper
Cum au rămas investitorii de retail fără bani din cauza creşterii şi scăderii abrupte a argintului pe pieţele internaţionale? În doar câteva zile, preţul metalului preţios a scăzut cu 40%. „Argintul este întotdeauna o capcană mortală"
Iulian Stanciu de la eMag a dat lovitura cu Foraj Sonde Videle: Compania în care a intrat anul trecut urmează să semneze un contract de 660 mil. lei cu francezii de la Dalkia–EDF, miză de aproape trei ori capitalizarea bursieră a firmei
Ce aşteptări au directorii financiari privind evoluţiile macroeconomice în 2026? Cum estimează că vor evolua companiile şi sectoarele în care activează? Care sunt marile semne de întrebare pentru companii la începutul acestui an?
Într-un context economic incert, marcat de o ajustare fiscală dureroasă pentru cetăţeni şi companii, opiniile şi sfaturile liderilor de top din mediul de afaceri din România sunt mai importante ca niciodată.
Ce spune Ministerul Finanţelor despre taxa de 25 de lei aplicată coletelor din afara UE? „Este o măsură care protejează suveranitatea economică a României"
Ministerul Finanţelor susţine că informaţiile privind reloacrea zborurilor cargo din România către alte aeroporturi din UE, după aplicarea taxei de 25 lei, sunt false.
Bursa creşte cu 1,5% marţi, trasă în sus de Transgaz, TTS, Premier Energy şi MedLife. Acţiunile operatorului BVB avansează cu 5% pe fondul progreselor în autorizarea Contrapărţii Centrale
Când preţul dansează, banii urmează. Fiecare fluctuaţie ascunde o oportunitate
Distribuţia dispozitivelor medicale a ajuns la 2 mld. lei afaceri în 2024, dublu în cinci ani. Sunt peste 1.100 de companii în total care se ocupă de distribuţia de dispozitive medicale şi ortopedice. Primele zece companii după cifra de afaceri au un sfert din piaţă
Distribuţia de dispo­zitive medicale şi ortopedice se bazează pe 1.100 de companii, de la cele care distribuie aparate auditive, la proteze ortopedice, la pro­duse şi materiale den­tare. Datele de pe platforma Bridge to Information arată cum a evoluat această piaţă, de la cifră de afaceri de 1 mld. lei în 2020, la 2 mld. lei în 2024.
Walmart, cel mai mare jucător din industria retailului american, depăşeşte pragul de 1.000 de miliarde de dolari capitalizare bursieră la New York. Acţiunile companiei s-au dublat în ultimii doi ani
Cea mai scumpă criză din companii nu apare în bilanţ. Ce se întâmplă în companii când cei care dau totul la muncă nu mai au ce da?
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie miercuri, 4 februarie 2026, ora 09.30 cu Alexandru Combei, director de investiţii al BRD Asset Management
EXCLUSIV ZF. Listarea Electroalfa este acoperită şi pe tranşa investitorilor instituţionali
Valentin Naumescu, consilier prezidenţial: NATO, Uniunea Europeană şi parteneriatul cu SUA rămân în continuare pilonii politicii externe şi de securitate ai României
Estimările celor care mişcă pieţele financiare din România pentru 2026, într-un sondaj CFA România: curs stabil la 5,10–5,15 lei/euro, BET-XT în creştere, PIB între 1–1,5% şi dobânzi uşor scăzute
Primăria Baia Mare a accesat un proiect european de peste 15 mil. lei pentru construirea unui centru multifuncţional cultural-sportiv
Proiect european de 2,3 mil. euro pentru construirea unui centru de îngrijire temporară a persoanelor adulte cu dizabilităţi la Carei, judeţul Satu Mare
Mario Draghi, fostul preşedinte al BCE, lansează un avertisment dur la adresa Europei: Vechea ordine este moartă. Europa trebuie să se federalizeze, altfel riscă să devină simultan subordonată, divizată şi dezindustrializată
Economia se mişcă. Lidl a dublat numărul de deschideri în 2025 versus 2024, iar acum apasă pedala acceleraţiei la podea: „Ne propunem să avem un ritm şi mai accelerat de expansiune în România"
Discounterul german Lidl a deschis anul trecut în Ro­mâ­nia 26 de magazine noi, de aproape două ori mai multe decât în 2024, şi anunţă că vrea să accelereze expansiunea în continuare.
Aproape jumătate din bugetul lunar al tinerilor este cheltuit pe chirie şi întreţinere şi peste 30% dintre tineri recunosc că nu prea le mai rămân bani pentru altceva
Investitorii respiră uşuraţi: Pieţele asiatice cresc după datele industriale optimiste venite din SUA, aurul şi argintul recuperează pierderile, Bitcoin urcă, iar India intră în centrul atenţiei globale
Avioane Craiova, companie de stat listată la Bursă, cheamă acţionarii pentru aprobarea prelungirii unui credit de 300 mil. lei, vânzarea unor active şi planul de reorganizare financiară
Studiu White Image: Mesajele personalizate de email marketing au atins rate de deschidere de peste 75% în 2025.
Palantir rupe toate aşteptările Wall Street cu profituri triplate şi creşteri record în SUA în timp ce Europa rămâne în urmă
ASF declară dosarul CCP.RO complet şi începe evaluarea pentru autorizarea instituţiei ca operator central de compensare, într-un proces de 80 de zile lucrătoare
Paradoxul competiţiei între România şi Bulgaria. Ei au trecut la euro, dar PIB per capita este mai mic cu 10% faţă de noi. Ei au 90% din PIB active bancare, noi avem 50%. Care ţară este mai dezvoltată? Ce spun analiştii Aurelian Dochia şi Dragoş Cabat
Intrarea Bulgariei în zona euro pune reflectorul pe diferenţa între dezvoltarea economică dintre România şi Bulgaria. Iată că deşi Bulgaria a reuşit să intre în zona euro şi este o ţară mult mai bancarizată decât România, cu 90% active bancare în PIB, salariile din România sunt mai mari şi PIB per capita este mai mare.
Procurorii francezi au descins la birourile X ale lui Elon Musk din Paris. Poliţia investighează acuzaţii cum că platforma X ar fi găzduit şi ar fi fost utilizată pentru distribuirea de materiale cu minori, postări care neagă crime împotriva umanităţii şi falsificat de date
Vicepremierul Oana Gheorghiu: România poate să câştige mult prin investiţii în energie competitivă şi sigură şi în infrastructură, care poate să devină un factor de multiplicare a productivităţii; Stabilitatea şi predictibilitatea sunt esenţiale pentru investitori
Războiul bugetului din Franţa: Cum guvernul minoritar al lui Lecornu a impus austeritatea pe 2026, a învins moţiunea de cenzură şi a sacrificat reforma pensiilor lui Macron
FNGCIMM şi Asociaţia de Microfinanţare lansează un produs de garantare pentru IMM-urilor şi start-up-uri: credite garantate de până la 150.000 euro pentru investiţii, capital de lucru şi dezvoltarea afacerilor
Adio, Instagram: Spania se pregăteşte să interzică platformele de social media pentru copiii şi adolescenţii sub 16 ani
Preşedintele Trump vrea acum despăgubiri de 1 mld. dolari de la universitatea Harvard. „Acest caz va continua până când se va face dreptate"
Economist J.P. Morgan: creştere economică globală peste potenţial, risc de recesiune în scădere şi condiţii financiare favorabile; România rămâne sub potenţial, dar beneficiază de fluxuri de capital, fonduri europene şi un context extern mai stabil
Democraţia la licitaţie? Cum imperiul financiar de 429 de milioane de dolari ridicat de industria crypto şi AI au transformat campania lui Trump într-un colos politic
Employee Wellbeing Index: Salariul şi beneficiile trec pe locul 2 în topul pentru angajaţi în topul motivaţiei. Burnout-ul nu apare ca rezultat al muncii intense, ci al muncii desfăşurate într-un context perceput ca nedrept, impredictibil sau insuficient explicat
Bursă. 2Performant vrea să atragă 5,65 mil. lei într-o majorare de capital destinată dezvoltării platformei de marketing afiliat şi extinderii în afara ţării
Dan Bucşa, Wellington Management: Cred că în continuare trebuie să avem această poveste a unei ajustări fiscale. Ea nu s-a terminat, a trebui să dureze nişte ani şi va trebui să ne gândim cum aranjăm structura de impozite şi taxe pentru a creşte şi economia
Dispută publică la Fondul Proprietatea înaintea votului pentru noul mandat al Franklin Templeton: Comitetul acuză modificări unilaterale ale contractului, administratorul reintroduce penalităţi pentru rezilierea anticipată şi invocă nevoia de stabilitate
Cushman & Wakefield Echinox: Compania olandeză HempFlax, cultivator şi procesator de cânepă, lichidează businessul din România şi vinde aproape 800 de hectare de teren agricol şi o fabrică de procesare a cânepei din zona Sebeş–Alba Iulia
Bursă. Reţeaua de plată SelfPay contractează credite de 1 mil. euro şi 20 mil. lei de la Banca Transilvania pentru achiziţia de terminale şi susţinerea lichidităţii
Firma de avocatură NNDKP, premiată de Legal Benchmarking Group pentru programele dedicate studenţilor la Drept
Valentin Tătaru, economist şef ING Bank: Sustenabilitatea datoriei publice depinde acum în totalitate de implementarea consecventă a unui program multianual de ajustare fiscală
Gigantul francez în reasigurări SCOR îl numeşte pe Andrei Romanescu la conducerea biroului din România
Ramona Jurubiţa, Country Managing Partner KPMG Romania: România are o serie de atuuri pentru investitori, dar este în competiţie cu ţările din jur şi există în prezent o doză foarte mare de precauţie în decizia de investiţie; un mare minus este tot ce ţine de partea birocratică
Se clatină firmele mari din agricultură: Agricultorul din Bacău şi-a cerut insolvenţa, iar Plantagro-Com din
Începutul de an vine cu un sem­nal negativ pentru agricultură, având în vedere că două firme mari din sec­tor şi anume Agri­cul­torul din Bacău şi Plantagro-Com din Vaslui încep să aibă probleme financiare. Astfel, trei firme din grupul Agricultorul şi-au cerut insol­venţa. Astfel, firmele Agri­cultorul, Panimon şi Agrotehno­grup au depus dosare la Tribu­nalul Bacău pentru deschiderea acestei proceduri.
Guvernul anunţă: Romgaz şi Azomureş vor relua negocierile privind achiziţia combinatului. Reprezentanţii Ameropa, acţionarul Azomureş, prezenţi la Bucureşti Ziarul Financiar
Revolut are concurenţă: Nubank din Brazilia, fondată în urmă cu 13 ani de un trio de tineri antreprenori din São Paulo, s-a listat la Bursa din New York şi a obţinut o evaluare de 90 mld. dolari. După ultima rundă de finanţar, Revolut era evaluată la 75 mld. dolari Ziarul Financiar
