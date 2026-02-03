Iulian Stanciu de la eMag a dat lovitura cu Foraj Sonde Videle: Compania în care a intrat anul trecut urmează să semneze un contract de 660 mil. lei cu francezii de la Dalkia–EDF, miză de aproape trei ori capitalizarea bursieră a firmei

18:15

Distribuţia de dispo­zitive medicale şi ortopedice se bazează pe 1.100 de companii, de la cele care distribuie aparate auditive, la proteze ortopedice, la pro­duse şi materiale den­tare. Datele de pe platforma Bridge to Information arată cum a evoluat această piaţă, de la cifră de afaceri de 1 mld. lei în 2020, la 2 mld. lei în 2024.