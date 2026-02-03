Iulian Stanciu de la eMag a dat lovitura cu Foraj Sonde Videle: Compania în care a intrat anul trecut urmează să semneze un contract de 660 mil. lei cu francezii de la Dalkia–EDF, miză de aproape trei ori capitalizarea bursieră a firmei
Ziarul Financiar, 3 februarie 2026 19:30
Iulian Stanciu de la eMag a dat lovitura cu Foraj Sonde Videle: Compania în care a intrat anul trecut urmează să semneze un contract de 660 mil. lei cu francezii de la Dalkia–EDF, miză de aproape trei ori capitalizarea bursieră a firmei
Ce aşteptări au directorii financiari privind evoluţiile macroeconomice în 2026? Cum estimează că vor evolua companiile şi sectoarele în care activează? Care sunt marile semne de întrebare pentru companii la începutul acestui an? # Ziarul Financiar
Într-un context economic incert, marcat de o ajustare fiscală dureroasă pentru cetăţeni şi companii, opiniile şi sfaturile liderilor de top din mediul de afaceri din România sunt mai importante ca niciodată.
Ce spune Ministerul Finanţelor despre taxa de 25 de lei aplicată coletelor din afara UE? „Este o măsură care protejează suveranitatea economică a României” # Ziarul Financiar
Ministerul Finanţelor susţine că informaţiile privind reloacrea zborurilor cargo din România către alte aeroporturi din UE, după aplicarea taxei de 25 lei, sunt false.
Distribuţia dispozitivelor medicale a ajuns la 2 mld. lei afaceri în 2024, dublu în cinci ani. Sunt peste 1.100 de companii în total care se ocupă de distribuţia de dispozitive medicale şi ortopedice. Primele zece companii după cifra de afaceri au un sfert din piaţă # Ziarul Financiar
Distribuţia de dispozitive medicale şi ortopedice se bazează pe 1.100 de companii, de la cele care distribuie aparate auditive, la proteze ortopedice, la produse şi materiale dentare. Datele de pe platforma Bridge to Information arată cum a evoluat această piaţă, de la cifră de afaceri de 1 mld. lei în 2020, la 2 mld. lei în 2024.
Economia se mişcă. Lidl a dublat numărul de deschideri în 2025 versus 2024, iar acum apasă pedala acceleraţiei la podea: „Ne propunem să avem un ritm şi mai accelerat de expansiune în România“ # Ziarul Financiar
Discounterul german Lidl a deschis anul trecut în România 26 de magazine noi, de aproape două ori mai multe decât în 2024, şi anunţă că vrea să accelereze expansiunea în continuare.
Paradoxul competiţiei între România şi Bulgaria. Ei au trecut la euro, dar PIB per capita este mai mic cu 10% faţă de noi. Ei au 90% din PIB active bancare, noi avem 50%. Care ţară este mai dezvoltată? Ce spun analiştii Aurelian Dochia şi Dragoş Cabat # Ziarul Financiar
Intrarea Bulgariei în zona euro pune reflectorul pe diferenţa între dezvoltarea economică dintre România şi Bulgaria. Iată că deşi Bulgaria a reuşit să intre în zona euro şi este o ţară mult mai bancarizată decât România, cu 90% active bancare în PIB, salariile din România sunt mai mari şi PIB per capita este mai mare.
Se clatină firmele mari din agricultură: Agricultorul din Bacău şi-a cerut insolvenţa, iar Plantagro-Com din Vaslui deja cheamă creditorii „la masă“. Plantagro-Com este a doua cea mai mare firmă din judeţul Vaslui, după Vanbet, iar Agricultorul este a noua cea mai mare firmă din judeţul Bacău luând în calcul cifra de afaceri # Ziarul Financiar
Începutul de an vine cu un semnal negativ pentru agricultură, având în vedere că două firme mari din sector şi anume Agricultorul din Bacău şi Plantagro-Com din Vaslui încep să aibă probleme financiare. Astfel, trei firme din grupul Agricultorul şi-au cerut insolvenţa. Astfel, firmele Agricultorul, Panimon şi Agrotehnogrup au depus dosare la Tribunalul Bacău pentru deschiderea acestei proceduri.
Christina Verchere, CEO OMV Petrom: România are o oportunitate uriaşă de a se poziţiona şi mai semnificativ pe harta regională în ceea ce priveşte energia. Când furnizaţi energie şi pentru vecini, acest lucru vă schimbă relaţia, relevanţa şi aceasta este o mare oportunitate pentru România # Ziarul Financiar
