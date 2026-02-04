Copiii încep să-și judece corpul de la 6 ani. Ce pot face părinții ca să oprească asta
Adevarul.ro, 4 februarie 2026 02:45
Peste jumătate dintre fetele și aproape o treime dintre băieții cu vârste între 6 și 8 ani spun deja că și-ar dori un corp mai slab decât cel pe care îl au, potrivit unui raport internațional privind imaginea corporală la copii, citat de Women’s Health.
• • •
Acum 30 minute
02:45
Acum o oră
02:15
Un fost președinte CCR desființează noul proiect de lege care ar putea duce la demiterea judecătorilor constituționali pentru absențe # Adevarul.ro
Liberalii Raluca Turcan și Daniel Fenechiu au depus în Parlament un proiect de lege care instituie obligația judecătorilor Curții Constituționale de a participa la ședințele plenului, prevăzând sancțiuni — inclusiv posibilitatea revocării — pentru absențele nemotivate.
Acum 2 ore
01:45
Adio, leu? Soluția neașteptată a unui economist de top pentru ca România să treacă la euro fără să mai aștepte după politicieni # Adevarul.ro
Profesorul Bogdan Glăvan explică, într-o analiză, cum ar putea România să treacă la moneda euro cât mai repede și să rezolve astfel o serie de probleme economice. Deocamdată, însă, politicienilor le lipsește voința politică și inventivitatea.
01:15
În ciuda reputației sale de lider imprevizibil, impulsiv și puțin dispus să asculte opinii contrare, președintele american Donald Trump pare să răspundă constant la un singur factor: reacția piețelor financiare.
Acum 4 ore
00:45
Ruleta rusească cu Ceasul Apocalipsei. Expert: „Politicienii sunt dispuși să riște și un război nuclear” # Adevarul.ro
„Ceasul Apocalipsei”, un indicator simbolic al riscurilor globale, a fost setat săptămâna trecută de savanți cel mai aproape de miezul nopții din istorie. Cristian Nițoiu, profesor la Universitatea Loughborough, explică, pentru „Adevărul”, de ce ne aflăm mai aproape ca oricând de sfârșitul lumii.
00:15
4 februarie, ziua în care George Washington a fost ales primul președinte al SUA. A pus bazele armatei și Constituției americane # Adevarul.ro
Pe 4 februarie 1789, George Washington devine primul președinte al SUA. Tot pe 4 februarie, românii câștigă titlul mondial la bob în 1934, și începe construcția autostrăzii București-Pitești în 1967.
00:00
Grindeanu, întâlnire cu Netanyahu la Ierusalim: „România și Israel au o prietenie construită pe încredere” # Adevarul.ro
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a avut o întrevedere oficială, miercuri, la Ierusalim, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.
3 februarie 2026
23:45
Gen Z și frica de singurătate. Psiholog: „Pierderea conexiunii intime poate declanșa anxietate și depresie” # Adevarul.ro
Psihologii avertizează că tinerii de azi au o frică accentuată de singurătate. Ce spun specialiștii despre „colacul de salvare” folosit de cei din Gen Z pentru a se echilibra emoțional după o despărțire în iubire.
23:45
Saif al-Islam Gaddafi, fiul dictatorului Muammar Gaddafi, ucis de indivizi înarmați în Libia # Adevarul.ro
Saif al-Islam Gaddafi, unul dintre fiii dictatorului libian Muammar Gaddafi, a fost ucis de patru bărbați înarmați, au anunțat surse din apropierea familiei.
23:15
Un raport al Congresului SUA acuză Comisia Europeană de imixtiune în alegerile din România și alte state membre # Adevarul.ro
Un raport al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA acuză Comisia Europeană că s-ar fi amestecat în procesele electorale ale statelor membre.
Acum 6 ore
23:00
Netanyahu exclude Autoritatea Palestiniană de la viitoarea guvernare a Gazei: „Nu va fi în niciun caz implicată” # Adevarul.ro
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat că Autoritatea Palestiniană nu va avea niciun rol în administrarea Fâșiei Gaza după încheierea războiului.
22:45
Cele mai bune aparate de gătit cu aburi în 2026: Top 5 modele eMAG pentru mese rapide, sănătoase și fără grăsimi – magia aburului în bucătărie # Adevarul.ro
Descoperă cele mai bune aparate de gătit cu aburi în 2026! Top 5 modele eMAG pentru mese rapide, sănătoase și fără grăsimi – recenzii reale, funcții inteligente și oferte avantajoase. Transformă gătitul într-o experiență simplă și nutritivă!
22:45
Suporterul grec operat de fractură la coloana cervicală se întoarce acasă. Chirurgii de la Spitalul Județean Timișoara l-au salvat # Adevarul.ro
Ultimul rănit supraviețuitor al accidentului microbuzului grecesc va fi transferat miercuri la Salonic.
22:45
Elon Musk, primul om din istorie cu o avere de peste 800 de miliarde de dolari, după fuziunea SpaceX–xAI # Adevarul.ro
Elon Musk a devenit primul om din istorie a cărui avere depășește pragul de 800 de miliarde de dolari, după anunțul privind fuziunea dintre SpaceX și xAI.
22:30
Gorghiu, după acuzațiile de complot: „Aflu cu uimire că în Israel aș fi pus la cale un puci cu PSD să-l dăm jos pe Ilie Bolojan” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu respinge ferm informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi pus la cale, în Israel, un presupus „puci” împotriva liderului PNL, Ilie Bolojan.
22:30
Incendiu puternic în Mureș: o casă de lemn a fost cuprinsă de flăcări. Focul se extinde la o a doua locuință # Adevarul.ro
Un puternic incendiu a izbucnit marți seară în localitatea Gruisor, județul Mureș, unde o casă de lemn arde generalizat, iar flăcările s-au extins la o a doua locuință.
22:15
Kelemen Hunor critică măsura privind neplata primei zile de concediu medical: „Nu e bună. N-am înțeles raționamentul” # Adevarul.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formațiunea pe care o conduce a cerut Guvernului să permită autorităților locale reducerea impozitelor și taxelor locale.
22:00
Parchetul General din Franța cere patru ani de închisoare cu suspendare pentru lidera extremei drepte, Marine Le Pen # Adevarul.ro
Parchetul General francez a cerut marţi o pedeapsă de cinci ani de ineligibilitate şi patru ani de închisoare cu suspendare contra liderei extremei drepte Marine Le Pen, în dosarul angajării fictive de asistenţi parlamentari din fondurile Parlamentului European.
21:45
SUA au doborât o dronă iraniană care s-a apropiat „agresiv” de portavionul Abraham Lincoln în Marea Arabiei # Adevarul.ro
SUA au doborât marți o dronă iraniană care se apropia „agresiv” de portavionul Abraham Lincoln în Marea Arabiei , a anunțat armata americană.
21:45
Horoscop miercuri, 4 februarie. Nativii unei zodii au probleme de sănătate, în timp ce alții au nevoie de un nou loc de muncă # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 zodii din horoscop. Miercuri, 4 februarie, nativii unei zodii au probleme de sănătate, în timp ce alții au nevoie de un nou loc de muncă pentru a câștiga mai mulți bani.
21:45
Locul 3 în clasamentul celor mai mari festivaluri de muzică din lume, UNTOLD lansează primul val de artiști pentru 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers, Lost Frequencies și mulți alții # Adevarul.ro
UNTOLD ONE este conceptul sub care va fi organizată ediția din 2026 și marchează începutul unei noi decade pentru festival, o etapă care promite a fi una spectaculoasă, ambițioasă și intensă.
21:30
Biserică prăbușită pe carosabil în Sălaj: salvatorii caută eventuale victime sub dărâmături. Mai multe mașini au fost avariate # Adevarul.ro
Pompierii din Sălaj intervin după ce turla unei biserici din Cehu Silvaniei s-a prăbușit peste carosabil, avariind mai multe mașini și blocând traficul. La fața locului acționează și un echipaj canin pentru căutarea eventualelor victime.
21:30
Global Records marchează un moment de referință pentru România pe scena muzicală internațională, prin implicarea directă într-un proiect premiat la Grammy Awards 2026.
21:30
Cinema Europa lansează „Săptămâni Tematice”, un program-maraton cu filme care se văd cel mai bine într-o sală plină # Adevarul.ro
Cinema Europa anunță lansarea programului „Săptămâni Tematice”, o serie de proiecții speciale desfășurate din ianuarie până în mai, dedicate unor universuri cinematografice emblematice și filmelor care funcționează cel mai bine ca experiență colectivă.
21:30
Paradox strategic: politicile lui Trump menite să apere SUA par să consolideze poziția Chinei # Adevarul.ro
În timp ce administrația americană își concentrează atenția asupra Groenlandei, Canalului Panama și a securității în emisfera vestică, China pare să fie principalul beneficiar al schimbării de direcție a politicii externe a Statelor Unite, notează Financial Times.
21:30
Radu Miruţă anunță o robotizare cum nu a mai existat în serviciile publice: „32 de instituţii vor lucra mai repede între ele” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, anunţă, marţi seară, progres în proiectul de robotizare a proceselor repetitive din instituţiile statului. 240 de procese birocratice au fost selectate şi urmează să fie automatizate în această primăvară.
21:15
Fostul soț al lui Jill Biden a fost acuzat de crimă de gradul întâi după moartea soției sale, în urma unui presupus incident domestic în Delaware.
21:15
Nu AI-ul te scoate din joc, ci lipsa direcției. De ce contează dezvoltarea personală acum # Adevarul.ro
Într-o lume în care schimbările sociale și economice sunt rapide, iar inteligența artificială aduce noi provocări pe piața muncii, dezvoltarea personală sau self-leadership-ul devine o competență esențială în vremuri de criză.
Acum 8 ore
21:00
George Simion cheamă românii la protest: „Verificați cât aveți de plătit pentru casă și manifestați-vă nemulțumirea” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion, a lansat un apel către români să participe la un protest care va avea loc pe 12 februarie, la ora 12:00, în mai multe localități din țară.
21:00
Beijingul țintește să fie lider mondial în dezvoltarea inteligenței artificiale de ultimă generație, dar încearcă simultan să se asigure că aceasta are loc în conformitate cu controlul asupra informației cerut de Partidul Comunist, evidențiind deopotrivă un paradox și o dilemă, relatează NYT.
20:45
FRF a lămurit situația medicală a selecționerului Mircea Lucescu. De ce a ajuns de fapt în spital # Adevarul.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) are nevoie să ia antibiotice și să fie monitorizat de medici.
20:45
Primarul general al Capitalei a cerut șefilor STB să vină cu un plan clar de reducere a cheltuielilor. „Nu am ce face, îmi suflec mânecile” # Adevarul.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că va încerca să afle direct ce se întâmplă la STB şi de ce a ajuns să ne coste transportul public în Bucureşti 1,8 miliarde de lei pe an.
20:45
O mare companie olandeză își vinde fabrica, utilajele și terenurile din România: o afacere de 800 de hectare disponibilă pentru investitori # Adevarul.ro
Compania olandeză HempFlax, unul dintre cei mai mari cultivatori și procesatori de cânepă din Europa, și-a anunțat retragerea de pe piața românească.
20:30
Cătălin Botezatu, jefuit la Londra de un ceas care valorează două milioane de lire sterline # Adevarul.ro
Creatorul de modă Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra, săptămâna trecută, rămânând fără un ceas extrem de rar, a cărui valoare se ridică la 2 milioane de lire sterline, potrivit The Daily Mail, care informează că poliţia a arestat un suspect.
20:30
Oana Ţoiu, discuţii la Washington cu preşedintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanţilor SUA # Adevarul.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a avut o întâlnire la Washington cu Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Apărare din Camera Reprezentanților a SUA.
20:00
Departamentul de Justiție al SUA a eliminat mii de documente despre Epstein. Victimele reclamă că identitatea lor a fost compromisă # Adevarul.ro
Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a eliminat de pe site-ul său mii de documente referitoare la Jeffrey Epstein, după ce victimele au declarat că identitatea lor a fost compromisă.
19:45
Scandal în Biserica Catolică: episcopul de Iași, cercetat penal pentru că nu a denunțat abuzul sexual asupra unei copile de 13 ani # Adevarul.ro
Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, este vizat de o anchetă penală pentru nedenunțarea unui abuz sexual asupra unei fete de 13 ani. Procurorii au stabilit că acesta a aflat, în 2022, că preotul Augustin Benchea a agresat-o pe fată, însă nu a sesizat autoritățile.
19:30
Animale care cad din copaci din cauza frigului. Fenomenul neobișnuit din Florida: „Pierd controlul asupra mușchilor” # Adevarul.ro
Un fenomen neobișnuit a captat atenția locuitorilor din Florida: zeci de creaturi au început să cadă din copaci în timpul valului de frig record care a cuprins statul american.
19:30
Hubert Thuma, despre acuzațiile că membri PNL ar fi susținut PSD în interiorul partidului: „E o problemă de logică la mijloc” # Adevarul.ro
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, reacționează la acuzațiile potrivit cărora unii membri PNL ar fi susținut PSD în interiorul partidului.
19:30
Un sfert dintre primării, favorizate de reforma administrației locale. Cseke Attila: „Nu vor trebui să reducă niciun post ocupat” # Adevarul.ro
Un sfert dintre administraţiile publice locale nu vor trebui să concedieze niciun angajat, conform măsurilor prevăzute în pachetul de reforme pentru acest sector, a declarat, marţi, la Botoşani, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila.
Acum 12 ore
19:00
„Încheierea acestui război teribil va necesita alegeri dificile”. Mark Rutte reafirmă sprijinul NATO pentru Ucraina # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că încheierea unui acord de pace cu Rusia va cere decizii complicate.
19:00
Sorin Grindeanu, primit la Ierusalim de premierul Benjamin Netanyahu. „Am convenit să accelerăm legăturile economice româno-israeliene” # Adevarul.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a fost primit, marţi, de premierul israelian Benjamin Netanyahu, la Ierusalim, el arătând că au convenit să accelereze legăturile economice română-israeliene.
18:45
Ilie Bolojan e primul șef de guvern liberal care cere un vot de încredere în interiorul partidului, fiindcă e hăituit de proprii oameni. Cei din jurul lui nu-l susțin cu entuziasm și nu-l apără când e nevoie.
18:45
Un bărbat care a fost prins cu 14 bușteni furați, pe care a reușit să-i înghesuie într-un autoturism.
18:30
Situație dificilă pentru apărarea ucraineană în orașul Vovceansk. Atacurile au loc exclusiv cu infanterie # Adevarul.ro
Trupele rusești pun presiune asupra apărării ucrainene în orașul Vovceansk din regiunea Harkov, grupuri mici de soldați ruși încercând să se infiltreze pe flancuri, potrivit armatei ucrainene.
18:15
Curtea de Apel Napoli a dispus, marți, predarea către autoritățile române a fraților Mocanu.
18:15
O femeie din Iași a fost amenințată cu moartea după ce a cumpărat o vilă: „I-a spus că o va omorî pe ea și câinii din curte” # Adevarul.ro
O femeie din Iași, medic veterinar, a fost terorizată de un bărbat după ce a cumpărat o vilă în cartierul Tătărași. Agresorul, identificat ca fiind Mihăiță Căldăraru, a intrat de mai multe ori în imobil fără permisiune și a amenințat-o cu moartea.
18:15
„Se pregătește” reluarea dialogului cu Putin. Macron acuză Moscova de lipsă de voință pentru pace # Adevarul.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat marți că o reluare a dialogului cu omologul său rus, Vladimir Putin, este „pe cale să fie pregătită”.
17:45
Lewis Hamilton a spart 140.000 de euro împreună cu Kim Kardashian. Vedetele au avut parte de masaj de cuplu cu acces exclusiv la spa # Adevarul.ro
Cele două vedete sunt singure de ceva vreme.
17:45
Ministerul Finanțelor: Platformele de comerț online pot adapta rutele avioanelor în funcție de diversi factori comerciali # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor a precizat marți că platformele de comerț online pot adapta rutele avioanelor în funcție de diversi factori comerciali, de reglementare și operaționali, nu doar de un singur element fiscal cum ar fi taxa de 25 de lei impusă pe coletele extracomunitare.
