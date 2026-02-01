ANAF va înființa, în premieră, o divizie specializată în criptomonede
Jurnal de Vrancea, 1 februarie 2026 05:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va crea, pentru prima dată, o divizie dedicată criptomonedelor, care va avea ca obiectiv monitorizarea și investigarea cazurilor de fraudă fiscală și spălare de bani realizate prin intermediul acestui tip de active digitale. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Adrian Nicușor Nica, în contextul procesului de reorganizare a […]
• • •
Acum 30 minute
05:40
Acuzații de discriminare și „taxe comuniste” după decizia de a suprataxa cluburile private pe Stadionul Milcovul # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sportul vrâncean este zguduit de un scandal de proporții după ce majoritatea PSD-AUR din Consiliul Județean a votat instituirea unor tarife duble pentru cluburile private față de cele de stat pentru folosirea terenurilor de antrenament de la baza sportivă Milcovul Focșani. Președintele AJF Vrancea, Dan Dumitru, și liderul PNL, Dragoș Ciobotaru, lansează atacuri dure la […]
Acum o oră
05:20
Raed Arafat cere interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale: „Este o problemă de sănătate publică” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), solicită Parlamentului României să inițieze un proiect de lege prin care accesul minorilor sub 15–16 ani la rețelele sociale să fie interzis. Oficialul face apel la un „pas curajos și responsabil", subliniind că nu este vorba despre o dezbatere ideologică, ci despre o problemă majoră de […]
05:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Horoscopul zilei de 1 februarie 2026 ♈ Berbec Ziua scoate la suprafață o tensiune legată de muncă sau de o decizie personală amânată. Ai tendința să forțezi lucrurile, dar azi câștigi mai mult dacă asculți și ce spun ceilalți. Spre seară, o conversație sinceră poate detensiona o relație importantă. ♉ Taur Banii, siguranța și stabilitatea […]
05:10
Acum 12 ore
17:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În acest moment, polițiștii vrânceni desfășoară o acțiune cu efective mărite în orașul Odobești și în comunele arondate, pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte antisociale, verificarea respectării măsurilor dispuse prin ordinele de protecție, depistarea participanților la traficul rutier care încalcă normele legale, precum și pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute sau care au încălcat măsurile preventive. […]
Acum 24 ore
11:30
„Apele noastre, viitorul nostru” – un proiect derulat de ACDB Focșani care a mobilizat comunitățile din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Proiectul „Apele noastre, viitorul nostru: Campanie de Curățare a Plasticului din Apele României", derulat de Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB) Focșani, se apropie de final cu rezultate care au depășit așteptările inițiale și au confirmat importanța implicării comunității în protejarea mediului. Inițiativa a avut un impact puternic în zona educațională. În cadrul proiectului, 78 […]
10:10
Vești bune pentru comuna Pufești: rețeaua de apă și canalizare va fi preluată de CUP pentru continuarea investițiilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În ultima săptămână a lunii ianuarie, la sediul Companiei de Utilități Publice (CUP) au avut loc discuții și analize privind furnizarea apei potabile de calitate și epurarea apelor uzate în județul Vrancea. La întâlnire au participat președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, conducerea și personalul tehnic al CUP, reprezentanții Vranceaqua, precum și primarii unităților administrativ-teritoriale […]
10:10
ALERTĂ METEO: Vrancea sub stăpânirea gerului și a poleiului. Temperaturi de până la -14 grade și vânt puternic # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Locuitorii județului Vrancea se vor confrunta cu o schimbare radicală a vremii în următoarele zile. Meteorologii au emis o informare valabilă până duminică, 1 februarie, ora 18:00, ce vizează ploi moderate, risc major de polei și un val de aer polar care va aduce temperaturi de ger năpraznic. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în regiunile […]
09:50
Salvatorii montani din Vrancea, pregătire intensivă pentru intervenții de iarnă în condiții extreme # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Salvatorii montani ai Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea au participat, în perioada 20–29 ianuarie, la stagiul anual de pregătire profesională – etapa de iarnă. Activitatea s-a desfășurat la Centrul Național Salvamont Padina, sub coordonarea instructorilor Școlii Naționale Salvamont. Stagiul a avut ca obiectiv principal perfecționarea tehnicilor de deplasare și intervenție pe teren montan dificil, în […]
09:40
Funcționari importanți ai unei administrații publice locale – fraude cu bani europeni. Prejudiciul se ridică la peste 1,4 milioane de lei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Bacău au trimis în judecată, în stare de libertate, mai mulți funcționari ai Primăriei Bacău și reprezentanți ai unor firme implicate în proiectul „Sistem de management al traficului" din municipiu, finanțat din fonduri europene. Printre inculpați se află Ciprian-Octavian Piștea, administrator public al municipiului Bacău la data faptelor, Constantin-Adrian Anghel, […]
09:20
Militarii Brigăzii 282 Blindată din Focșani, pregătire continuă indiferent de anotimp și vreme # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Militarii Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor" din Focșani au desfășurat recent o tabără de cercetare în zona montană Soveja, una dintre cele mai solicitante regiuni din județ, cunoscută pentru relieful accidentat și condițiile meteo schimbătoare. Activitatea a avut ca scop perfecționarea pregătirii militare în teren dificil și consolidarea capacității de adaptare la situații reale de […]
09:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vineri, 30 ianuarie 2026, la ora 19:31:54 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe Scara Richter, la o adâncime de 116,4 km. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Nereju din județul Vrancea, la 35 km V de Focșani, 63 km N de Buzău, 75 km E de Sfântu-Gheorghe, 87 km […]
Ieri
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua de astăzi aduce oportunități neașteptate în carieră. Fii deschis la propuneri noi și evită deciziile impulsive. Relațiile personale se vor simți mai apropiate dacă acorzi timp sincer celor dragi. Taur (20 aprilie – 20 mai) Este un moment potrivit pentru a pune ordine în finanțe și a-ți revizui […]
30 ianuarie 2026
18:50
Noi cantități de droguri descoperite de autoritățile din Vrancea! Acestea soseau prin firme de curierat # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 28 ianuarie 2026, în continuarea cercetărilor efectuate într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de de trafic internațional de droguri de risc şi trafic de droguri de risc, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea, au indisponibilizat alte 15 kilograme drog de risc (canabis) introduse în […]
17:30
Teren de peste 200 de hectare la Vânători, transmis în domeniul public al județului Vrancea pentru o investiție de amploare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Încă un pas concret pentru atragerea investițiilor majore în județul Vrancea! Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a inițiat un proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui teren în suprafață totală de 2.050.980 mp din domeniul public al comunei Vânători în domeniul public al județului Vrancea, în vederea realizării unor investiții strategice care […]
15:40
Cluburile de sport particulare, obligate să plătească în continuare „zeciuială” pentru folosirea Stadionului Milcov! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consilierii județeni de la PSD și AUR au votat astăzi în acord deplin împotriva unui amendament adus la regulamentul de funcționare al Stadionului Milcov din Focșani, inițiat de consilierul liberal Daniel Palade. Pe scurt, liberalii, susținuți de colegii de la USR, FD și PMP, au încercat eliminarea unor aspecte birocratice, legate de orar, dar și […]
14:50
Tânăr de 20 de ani, reținut pentru pornografie infantilă și șantaj! Victima – o adolescentă de 17 ani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 29 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea unui inculpat în vârstă de 20 ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și șantaj. Din actele de urmărire penală a reieșit că, începând cu luna iunie 2025, în baza […]
13:30
Incendiu la un autocamion pe raza comunei Valea Sării! Șoferul a făcut atac de panică # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii militari din cadrul ISU Vrancea au intervenit astăzi în comuna Valea Sării, pe DN 2D, acolo unde un autocamion a luat foc. „La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Secției de Pompieri Vidra, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, în cooperare cu Serviciul Voluntar […]
12:50
VIDEO Liderul de sindicat al SAJ Vrancea îți spune cum poți avea asigurare de sănătate cu doar 600 de lei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ionuț Bălan este liderul de sindicat al SAJ Vrancea și a devenit, deja, o figură cunoscută pe rețelele de socializare, acolo unde dă sfaturi extrem de utile pentru cei care nu se descurcă în hățișul legislativ din domeniul sănătății. De data aceasta, Ionuț Bălan vine cu câteva informații extrem de prețioase pentru cei care nu […]
12:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Societatea comercială ROMAN & CO DIANA SRL a câștigat concursul pentru cea mai frumoasă vitrină din Focșani! Concursul "Vitrine de Crăciun", ediția a VII-a, care s-a adresat operatorilor economici din Municipiul Focșani, a ajuns la ultima etapă – anunțarea câștigătorilor. În urma jurizării, clasamentul final este următorul Locul I – SC ROMAN & CO DIANA […]
11:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Muzeul Vrancei, organizează miercuri, 4 februarie 2026, ora 12:00, la Muzeul Unirii din Focșani, o întâlnire cu istoricul Tudor DINU, profesor doctor abilitat la Universitatea București și cel mai recent volum al autorului: Grecia din România. Mănăstirile închinate din Țara Românească și Moldova, 1564-1866 (Editura Humanitas, 2025). Celebru prin faimoasele volume […]
11:10
Așezământ cultural modern, inaugurat la Jariștea datorită unei investiții prin CNI # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din satul Jariștea beneficiază, începând de anul acesta, de un așezământ cultural complet reabilitat și modernizat, în urma unei investiții realizate de Compania Națională de Investiții (CNI). Proiectul, finalizat în cadrul obiectivului nr. 5/2026, a vizat reabilit
Mai mult de 2 zile în urmă
00:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cauți un curs de stivuitorist în Focșani pentru a obține atestatul ISCIR necesar activității de manipulare a mărfurilor? Profesional New Consult îți oferă oportunitatea de a învăța tot ce trebuie să știi pentru a deveni un specialist certificat, într-un curs complet de teorie și practică. Înscrie-te acum și profită de ofertele speciale: – Reducere de […] Articolul Curs Stivuitorist Avizat ISCIR în Focsani | Formare Profesională Certificată apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi energia ta este la cote maxime. Este o zi potrivită pentru inițiative noi și pentru a-ți urma instinctele. Evită deciziile impulsive în chestiuni financiare. Relațiile personale pot aduce surprize plăcute. Taur (20 aprilie – 20 mai) Vezi lucrurile cu mai multă claritate și vei găsi soluții creative pentru […] Articolul Horoscopul zilei de 30 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
29 ianuarie 2026
21:00
Între manuale și misiuni de salvare! Raluca, eleva din Focșani voluntar al SMURD la ISU Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În timp ce majoritatea elevilor de clasa a XII-a își numără zilele până la Bacalaureat, Raluca, elevă a Colegiului Tehnic „Ioan Mincu” din Focșani, își împarte timpul între manuale și misiuni de salvare. La doar 18 ani, ea este voluntar SMURD și paramedic, implicată direct în intervenții unde fiecare secundă poate face diferența. Pasiunea pentru […] Articolul Între manuale și misiuni de salvare! Raluca, eleva din Focșani voluntar al SMURD la ISU Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
Avertisment dur pentru firmele din Focșani și Odobești: amenzi de până la 40.000 de lei pentru aruncarea deșeurilor în pubele populației # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vrancea Curată lansează un avertisment ferm către firmele din municipiul Focșani și orașul Odobești care continuă să arunce deșeurile menajere și reciclabile la pubelele destinate populației. Practica este ilegală și va fi sancționată drastic, anunță reprezentanții asociației. Potrivit legislației naționale privind regimul deșeurilor și OUG nr. 92/2021, persoanele juridice au obligația […] Articolul Avertisment dur pentru firmele din Focșani și Odobești: amenzi de până la 40.000 de lei pentru aruncarea deșeurilor în pubele populației apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:50
Președintele consiliului județean, Nicușor Halici, prezent la inaugurarea Creșei „Sfânta Ana“ din Odobești # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Nicușor Halici a fost în mijlocul comunității din orașul Odobești și a participat alături de domnul Ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila și de domnul primar Nicolaș Gh Daniel la inaugurarea primei creșe din județul Vrancea realizată prin programul guvernamental „Sfânta Ana“. „Îi felicit pe domnul primar și pe domnul ministrul […] Articolul Președintele consiliului județean, Nicușor Halici, prezent la inaugurarea Creșei „Sfânta Ana“ din Odobești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:20
ULTIMA ORĂ Lovitură de teatru! Cazul Anei Barbosu se întoarce la TAS! Sportiva rămâne fără medalia de bronz câștigată la JO din 2024 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Scandalul medaliei de bronz din finala olimpică de gimnastică la sol de la Jocurile Olimpice Paris 2024 a luat o nouă turnură. Tribunalul Federal Elvețian a admis apelul depus de partea americană și a decis trimiterea cazului spre rejudecare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Potrivit Golazo, în urma acestei hotărâri, Ana Maria Barbosu, în […] Articolul ULTIMA ORĂ Lovitură de teatru! Cazul Anei Barbosu se întoarce la TAS! Sportiva rămâne fără medalia de bronz câștigată la JO din 2024 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Între manuale și misiuni de salvare! Raluca, eleva din Focșani voluntar al SMURD la ISU Vrancea # Jurnal de Vrancea
14:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule, dintre care o ambulanță, s-a produs joi, 29 ianuarie, în jurul orei 13:00, pe DN85 – Bacău, în comuna Săucești, sat Bogdan Vodă. La fața locului au intervenit pompierii militari și poliția, pentru asigurarea zonei și stabilirea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier. Traficul […] Articolul VIDEO Accident rutier pe DN 85! Două autoturisme și o ambulanță implicate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în această dimineață, pe raza localității Bordeasca, comuna Tătăranu. Este vorba despre o coliziune față-spate dintre o autoutilitară și un autoturism. În urma impactului, cele două vehicule au părăsit partea carosabilă și aproape că au intrat în gardul unei gospodării de la marginea drumului, autoturismul lovind și un copăcel aflat acolo. […] Articolul Accident la Tătăranu! Două autovehicule au ajuns în gardul unei case apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Femeie din Urechești, găsită decedată într-o plantație de viță-de-vie! Ea dispăruse de acasă miercuri dimineața # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Femeia din Urechești se numea Maria Chipon și avea 85 de ani. Ea plecase de acasă în dimineața zilei de miercuri (28 ianuarie), în jurul orei 05.00, și de atunci nu a mai văzut-o nimeni. De altfel, femeia suferea de Alzheimer și nu era pentru prima oară când pleca de acasă. Autoritățile au declanșat cercetările […] Articolul Femeie din Urechești, găsită decedată într-o plantație de viță-de-vie! Ea dispăruse de acasă miercuri dimineața apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Vrancea și alte 7 județe din sud-estul României, cod galben de vânt până sâmbătă seara # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt valabilă de joi, 29 ianuarie, ora 22.00, până sâmbătă, 31 ianuarie, ora 20.00. Vor fi afectate Vrancea și alte șapte județe din sud-estul țării: Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, Ilfov, Călărași și Constanța, adică sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea. În intervalul menționat, în sudul […] Articolul Vrancea și alte 7 județe din sud-estul României, cod galben de vânt până sâmbătă seara apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Prima creșă modernă din Odobești și prima din județ pe fonduri UE a fost inaugurată oficial în prezența ministrului Dezvoltării # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Orașul Odobești marchează un moment important pentru comunitate și pentru familiile tinere, odată cu inaugurarea primei creșe construite în localitate, numită „Sfânta Ana”. Evenimentul a avut loc astăzi, în prezența ministrului Dezvoltării și Lucrărilor Publice, Cseke Attila, a președintelui Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, și a primarului orașului, Daniel Nicolaș. Noua creșă a fost realizată […] Articolul Prima creșă modernă din Odobești și prima din județ pe fonduri UE a fost inaugurată oficial în prezența ministrului Dezvoltării apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Este vorba despre un individ în vârstă de 20 de ani, din localitatea Vișani, județul Brăila. În urmă cu două zile, acesta a fost reținut pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor, lovirea sau alte violențe și agresiune sexuală. Potrivit materialului probator, în perioada 19 noiembrie 2025 – 4 […] Articolul VIDEO Reținut de poliție după ce a bătut și violat o minoră de 13 ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:40
Un nou reper al frumuseții și încrederii în sine: se deschide, în Focșani, salonul Be Yourself Aesthetic # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Industria frumuseții din oraș se îmbogățește cu un nou concept modern și rafinat: Be Yourself Aesthetic, un salon dedicat îngrijirii complete a corpului și feței, unde tehnologia de ultimă generație se îmbină armonios cu profesionalismul și atenția pentru detalii. Be Yourself Aesthetic își propune să devină mai mult decât un simplu salon de înfrumusețare. Este […] Articolul Un nou reper al frumuseții și încrederii în sine: se deschide, în Focșani, salonul Be Yourself Aesthetic apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie)Astăzi energia ta este la cote maxime, iar inițiativele pe care le începi au mari șanse de succes. Ai grijă însă să nu fii prea impulsiv în relațiile cu colegii sau partenerii. Un moment bun pentru activități creative și sportive. Taur (20 aprilie – 20 mai)Concentrează-te pe stabilitate și planificare. […] Articolul Horoscopul zilei de 29 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
28 ianuarie 2026
23:50
Strategie comună pentru dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare în județul Vrancea: apă de calitate, investiții majore și prețuri corecte # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a convocat marți și miercuri o serie de întâlniri de lucru la sediul Companiei de Utilități Publice SA, la care au participat primarii din județul Vrancea și conducerea operatorului regional. Scopul acestor întâlniri a fost prezentarea planului investițional pentru anul 2026, precum și purtarea unui dialog deschis cu reprezentanții […] Articolul Strategie comună pentru dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare în județul Vrancea: apă de calitate, investiții majore și prețuri corecte apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:40
Strategie comună pentru dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare în județul Vrancea: apă de calitate, investiții majore și prețuri corecte # Jurnal de Vrancea
16:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru pompierii vrânceni, salvarea nu ține cont de specie, mărime sau de cât de complicată pare intervenția. Contează viața aflată în pericol. Astăzi, în municipiul Adjud, o pisică a căzut într-o fântână cu adâncimea de aproximativ 7 metri, rămânând captivă fără nicio șansă de a se salva singură. Apelul la numărul de urgență a mobilizat […] Articolul O pisicuță a fost salvată de pompieri după ce a căzut într-o fântână apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:10
Cadouri de Ziua Îndrăgostiților cu reduceri de până la 70% la Aurora Multimarket # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Luna iubirii vine cu surprize speciale în toate magazinele Aurora Multimarket. În această perioadă, clienții sunt invitați să descopere campanii dedicate Zilei Îndrăgostiților, cu reduceri atractive și idei de cadouri pentru toate gusturile și bugetele. Promoții speciale pentru momente trăite în doi Pentru că unele lucruri sunt mai frumoase atunci când sunt împărtășite, Aurora Multimarket […] Articolul Cadouri de Ziua Îndrăgostiților cu reduceri de până la 70% la Aurora Multimarket apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:30
Accidentul din Focșani, provocat de un tânăr de 18 ani care nu a acordat prioritate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit polițiștilor vrânceni, accidentul petrecut azi-noapte la intersecția străzilor Cuza-Vodă cu Măgura, a fost provocat de un tânăr în vârstă de 18 ani (șoferul Mercedesului), din Focșani, care venea de pe Măgura și care nu a respectat indicatorul rutier „OPRIRE”, neacordând prioritate de trecere unui autoturism condus de un bărbat de 38 de ani, și […] Articolul Accidentul din Focșani, provocat de un tânăr de 18 ani care nu a acordat prioritate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Soțul, de 93 de ani și soția, în vârstă de 87 de ani, au fost găsiți fără viață în casa lor din cartierul Adjudu Vechi al municipiului Adjud. Echipajele de intervenție au sosit la fața locului în urma unui apel prin 112. Martorii spun că, cel mai probabil, cei doi bătrânei au murit sufocați cu […] Articolul Cuplu în vârstă găsit fără viață într-o casă din Adjud apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
ULTIMA ORĂ Accident pe Drumul Surăii! O mașină răsturnată și mai multe victime, printre care un copil! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urmă cu puțin timp (în jurul orei 14.00), pe DJ 204D (cunoscut ca drumul Surăii) s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. Din informațiile noastre, se pare că a fost vorba despre o neacordare de prioritate la o intersecție. În urma impactului, o mașină în care se aflau trei […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident pe Drumul Surăii! O mașină răsturnată și mai multe victime, printre care un copil! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În curul după-amiezii de astăzi, pompierii vrânceni au fost sesizați să intre într-un apartament de la etajul 4 al unui bloc situat pe strada Constructorului, din cartierul Sud Focșani. Vecinii au alertat autoritățile după ce proprietara imobilului nu mai dăduse niciun semn în ultima perioadă, nu răspundea la ușă sau la telefon. Pompierii au intrat […] Articolul Femeie din Focșani găsită spânzurată în casă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Rata șomajului a crescut ușor la final de an. Peste 263.000 de persoane fără loc de muncă înregistrate la nivel național # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La sfârșitul lunii decembrie 2025, rata șomajului înregistrat la nivel național a ajuns la 3,29%, în creștere ușoară față de luna precedentă, cu 0,01 puncte procentuale. Potrivit datelor oficiale, numărul total al șomerilor înregistrați a fost de 263.714 persoane. Din acest total, 61.155 de persoane au beneficiat de indemnizație de șomaj, în timp ce 202.559 […] Articolul Rata șomajului a crescut ușor la final de an. Peste 263.000 de persoane fără loc de muncă înregistrate la nivel național apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
ULUITOR Doi inși care vindeau boarfe fără acte legale, prinși în flagrant de jandarmii vrânceni! Și asta fără să tragă vreun pulan pe spinare! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Aflându-se în exercitarea misiunii încredințate, respectiv de a lupta cu faptele antisociale din Piața Obor a municipiului Focșani, jandarmii vrânceni au luat la ochi doi inși care vindeau haine pe tarabă. Suspicioși cum îi știm de la evenimentele publice, jandarmii s-au apropiat și au executat regulamentar o scurtă anchetă, atât cât le permite ordinul din […] Articolul ULUITOR Doi inși care vindeau boarfe fără acte legale, prinși în flagrant de jandarmii vrânceni! Și asta fără să tragă vreun pulan pe spinare! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
VIDEO Cum s-a produs accidentul de azi-noapte, din Focșani! Primăria anunță că de acum semafoarele vor funcționa și pe timpul nopții # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Focșani a publicat imagini cu accidentul produs azi-noapte în Focșani, zona Teatrul Municipal, la intersecția dintre Măgura și Cuza-Vodă. Camerele de supraveghere au surprins exact momentul impactului dintre cele două autoturisme, în urma căruia mai multe persoane au avut nevoie de spitalizare. De asemenea, se poate observa că tânărul de 18 ani nu a […] Articolul VIDEO Cum s-a produs accidentul de azi-noapte, din Focșani! Primăria anunță că de acum semafoarele vor funcționa și pe timpul nopții apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon, extrem de activ pe rețelele de socializare, vine cu o veste bună pentru cetățeni. Începând de astăzi, pe raza comunei circulă mijloace de transport public în regim gratuit pentru locuitori. Măsura, ne spune primarul pe Facebook vine (în special) în ajutorul celor mai în vârstă, care nu se mai pot […] Articolul Transport public gratuit pentru locuitorii Sovejei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În seara de 26 ianuarie 2026, un apel la 112 a alertat polițiștii din comuna Străoane, după ce o femeie, de 36 de ani, a sesizat faptul că, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, concubinul său, de 46 de ani, a amenințat-o verbal cu moartea și a părăsit locuința, afirmând că se va […] Articolul Sinucigaș din Vrancea, salvat în ultimul moment de polițiști apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
