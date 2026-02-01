Acuzații de discriminare și „taxe comuniste” după decizia de a suprataxa cluburile private pe Stadionul Milcovul

13:50

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Aflându-se în exercitarea misiunii încredințate, respectiv de a lupta cu faptele antisociale din Piața Obor a municipiului Focșani, jandarmii vrânceni au luat la ochi doi inși care vindeau haine pe tarabă. Suspicioși cum îi știm de la evenimentele publice, jandarmii s-au apropiat și au executat regulamentar o scurtă anchetă, atât cât le permite ordinul din […]