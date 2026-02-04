Ministrul Apărării, anunț despre automatizarea birocrației. 240 de procese în vizorul reformei

17:10

Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a afirmat duminică, la Forumul antreprenorilor români din diaspora organizat la Palatul Parlamentului, că Ministerul Afacerilor Externe trebuie să aibă şi o componentă dedicată comerţului exterior, relatează Agerpres. „În viitoarea guvernare AUR, care trebuie să vină cât mai curând, de Ministerul de Externe nu o să se […]