Afacerile companiei de curierat Cargus au crescut cu aproape 9% în 2025, la peste120 mil. euro, pe fondul avansului livrărilor cu 7,5% an/an şi al extinderii reţelei out-of-home

00:15

„Din experienţa mea la nivel global, acest tip de proiect se numeşte «deschiderea unui bazin». Toată in­frastructura începe să prindă contur. Gazul începe să vină. Iar când con­sumatorii cred că gazul va fi dispo­nibil, atunci încep să ia decizii despre utilizarea lui. Vedem deja acest efect, deoarece apar tot mai multe centrale electrice pe gaz. Dar întâi, oamenii trebuie să fie siguri că gazul vine. Când această siguranţă există, apar in­vestiţiile. Aşadar, gazul este pe drum. Este posibil! Paharul poate fi pe jumătate plin, nu mereu pe jumă­tate gol“, spunea Chris­tina Verchere, CEO, OMV Petrom, în cadrul ediţiei de anul trecut a ZF Power Summit.