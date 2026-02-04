Raiffeisen Bank trece de 10 mld. euro active administrate pentru clienţii persoane fizice şi susţine că a ajuns la o cotă de piaţă de 11% în segmentul de economisire şi fonduri de investiţii
Ziarul Financiar, 4 februarie 2026 12:30
Raiffeisen Bank trece de 10 mld. euro active administrate pentru clienţii persoane fizice şi susţine că a ajuns la o cotă de piaţă de 11% în segmentul de economisire şi fonduri de investiţii
Bursă. Ce aşteptări au brokerii şi alţi actori din piaţa de capital de la raportările anuale? Confirmarea disciplinei financiare şi semnale privind politicile de remunerare a investitorilor, în centrul atenţiei # Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP) dă startul sezonului de raportări financiare pe 4 februarie, când cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est va publica raportul anual preliminar la Bursa de Valori Bucureşti.
Care este povestea brandului danez de jucării LEGO în România şi care sunt planurile pentru viitorul apropiat? „E loc mult de dezvoltare. În Europa peste 30% dintre adulţi au un set LEGO. În România ponderea e de 2%“ # Ziarul Financiar
Tibor Nagy îşi aminteşte că a avut primul său contact cu brandul danez de jucării LEGO în copilărie. Mulţi ani mai târziu, a devenit partenerul mărcii pe zona de retail şi distribuţie.
Pagina verde. Construcţii Erbaşu investeşte 86 mil.lei într-o fabrică de reciclare a deşeurilor din construcţii şi a sticlei. „Capacitatea estimată este de 450.000 de tone“. România produce, în medie, peste 3 milioane de tone de deşeuri de construcţii anual, conform celor mai recente date. # Ziarul Financiar
Construcţii Erbaşu, companie deţinută de familia Erbaşu şi unul dintre cel mai mari constructori de pe plan local, derulează o investiţie de circa 86 de milioane de lei într-o staţie de reciclat deşeuri din construcţii şi a celor din sticlă provenită din construcţii, care va fi finalizată în vara acestui an.
ZF Live. Bursă. George Ciubotaru, vicepreşedinte CA: Electroalfa mizează pe achiziţii, extindere externă şi modernizarea capacităţilor de producţie după listarea la bursă, iar jumătate din capitalul atras va fi alocat tranzacţiilor de tip M&A # Ziarul Financiar
Electroalfa, grup industrial cu activităţi în echipamente şi servicii pentru infrastructura energetică, mizează pe investiţii accelerate, achiziţii şi extindere externă după listarea la Bursa de Valori Bucureşti, într-o ofertă prin care vrea să atragă capital nou de până la circa 120 mil. euro.
Pagina verde. Construcţii Erbaşu investeşte 86 mil. euro într-o fabrică de reciclare a deşeurilor din construcţii şi a sticlei. „Capacitatea estimată este de 450.000 de tone“. România produce, în medie, peste 3 milioane de tone de deşeuri de construcţii anual, conform celor mai recente date. # Ziarul Financiar
Construcţii Erbaşu, companie deţinută de familia Erbaşu şi unul dintre cel mai mari constructori de pe plan local, derulează o investiţie de circa 86 de milioane de euro într-o staţie de reciclat deşeuri din construcţii şi a celor din sticlă provenită din construcţii, care va fi finalizată în vara acestui an.
Florin Enache, TEILOR: Obiectivul pentru 2026 este să menţinem stabilitatea businessului, cu o creştere moderată de 2–3%. Alegem să investim constant, dar cu discernământ. # Ziarul Financiar
Retailerul de bijuterii TEILOR şi-a propus pentru 2026 deschiderea a 2-3 magazine în România şi consolidarea prezenţei pe piaţa din Bulgaria, bugetul de investiţii alocat fiind de circa 1 mil. euro, similar celui de anul trecut.
OMV Petrom încheie 2025 cu afaceri de 36,6 mld. lei, dar profitul scade cu 27% la 3 mld. lei, după deprecieri şi taxe mai mari pe explorare şi producţie. Christina Verchere, CEO: Ne aşteptăm la un alt an cu provocări, cu volatilitate ridicată a preţurilor şi o creştere economică lentă, într-un context geopolitic complex # Ziarul Financiar
Comisioane mari puse românilor la credite de către instituţiile financiare, ca procent din împrumuturi? Au trecut acele vremuri. Vin reguli noi la creditele de consum ce includ şi limitarea comisioanelor. Comisioanele de acordare şi cele de administrare a creditelor de consum vor fi limitate la sume fixe maxime, în funcţie de valoarea împrumuturilor # Ziarul Financiar
Reguli noi la creditele de consum, ce includ şi limitarea comisioanelor, ar urma să fie aplicate şi în România. Astfel, comisioanele de acordare şi cele de administrare a creditelor de consum vor fi limitate la sume fixe maxime, în funcţie de valoarea împrumuturilor. De exemplu, în viitor, comisionul de analiză dosar nu poate depăşi suma de 25 de lei la creditele de consum în valoare maximă de 2.000 lei, şi creşte până la maximum 150 de lei la creditele de consum de peste 100.000 lei.
Statul deblochează normele pentru semnătura electronică. Ministrul economiei: Românii vor putea semna mai multe documente digital, cu valoare juridică deplină. Eliminăm blocajele care au ţinut pe loc folosirea semnăturii electronice şi permitem utilizarea ei în mod efectiv, atât pentru furnizori, cât şi pentru cetăţeni # Ziarul Financiar
Ordinul de ministru care deblochează aplicarea Legii semnăturii electronice a fost emis şi publicat în Monitorul Oficial, a anunţat luni ministrul economiei Irineu Darău. Măsura permite extinderea utilizării semnăturii electronice avansate şi este menită să accelereze procesele de digitalizare din relaţia cetăţenilor şi companiilor cu statul.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Andreea Cristea şi Vlad Mustiaţă, cofondatorii MedOcean – suită de agenţi AI pentru sistemul medical: Căutăm o finanţare pre-seed de 1 milion de euro pentru scalarea echipei şi validarea soluţiei pe pieţe internaţionale. În 2026 vrem să ajungem la 80-100 de clienţi # Ziarul Financiar
Start-up-ul local MedOcean, care a lansat în septembrie 2025 varianta MVP a tehnologiei sale AI pentru analiza conversaţiilor cu pacienţii, vizează atragerea unei runde de finanţare pre-seed de 1 milion de euro în cursul acestui an.
WSJ: Un anunţ al Anthropic, dezvoltatorul Claude, a provocat un măcel pe bursă. Acţiunile companiilor de software au pierdut circa 300 de miliarde de dolari într-o singură zi, pe fondul temerilor că noile instrumente AI le vor eroda businessul # Ziarul Financiar
Temerile investitorilor că noile instrumente de inteligenţă artificială vor înlocui o parte din produsele software existente au provocat marţi una dintre cele mai ample vânzări din sector, cu pierderi combinate de circa 300 de miliarde de dolari pe doi indici S&P care urmăresc acţiunile companiilor de software, date financiare şi burse, potrivit Wall Street Journal.
Ce se mai întâmplă pe piaţa auto: Mărcile chinezeşti încep 2026 cu peste 9% cotă de piaţă. BYD a intrat în top 10, Chery în top 15 # Ziarul Financiar
Producătorii auto din China au ajuns să reprezinte aproape una din zece maşini livrate pe piaţa românească: de la sub 1% cotă de piaţă în ianuarie 2025, au ajuns la 5,4% în noiembrie, peste 6% în decembrie şi acum, în ianuarie 2026, la aproape 9,5% din înmatriculările de autoturisme noi.
Wizz Air lansează din luna mai două noi zboruri de pe aeroportul din Cluj-Napoca, către Malta şi Dubrovnik # Ziarul Financiar
Wizz Air, cel mai mare operator aerian de pe plan local, va lansa din sezonul estival de vară două noi zboruri de pe aeroportul din Cluj-Napoca, către Malta şi Dubrovnik (Croaţia).
Olandezii de la HempFlax, care au investit 5 milioane de euro acum zece ani la Pianu de Jos din Alba într-o fabrică de prelucrare a cânepii, au mandatat Cushman & Wakefield Echinox să le vândă fabrica şi terenurile de 800 de hectare # Ziarul Financiar
HempFlax, producător de cânepă în regim industrial, cu activităţi în Olanda, Germania şi România, a decis să plece din România după ce vânzările locale s-au prăbuşit în doar doi ani.
În condiţiile în care administraţia Trump retrage SUA din instituţii internaţionale, China îşi intensifică activitatea diplomatică, urmărind în acelaşi timp roluri de lider în anumite domenii, scrie Deutsche Welle.
Furtuna a trecut, lecţiile rămân. De ce prevenţia contează mai mult decât despăgubirea # Ziarul Financiar
Fenomenele meteo extreme nu mai sunt o excepţie, ci o realitate tot mai prezentă: ploi torenţiale, inundaţii, furtuni cu vânt puternic, valuri de căldură sau grindină apar din ce în ce mai des şi pot afecta direct locuinţa şi siguranţa familiei. În acest context, prevenţia devine un element esenţial în reducerea pagubelor şi a riscurilor asociate acestor evenimente.
Pagina verde. Plastic - realităţi şi prejudecăţi. Ambalajele din PET pentru băuturi trebuie să aibă minimum 30% conţinut de rPET până în 2030. Ce rol are SGR în atingerea acestui target? # Ziarul Financiar
Directiva privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje (PPWD) stabileşte ca până în 2030 toate ambalejele PET să aibă minim 30% conţinut de PET reciclat adică rPET, faţă de 25% media din prezent. Iar în acest context se pune problema la nivel european dacă companiile din toate ţările au capacitatea de a-şi asigura materia primă pentru ambalajele pe care trebuie să le pună pe piaţă peste patru ani.
ZF Agropower. Ce se schimbă pe piaţa îngrăşămintelor după introducerea taxei de carbon pentru importuri? Gabriel Stoean, Profeco: Cererea pentru îngrăşăminte organice este mai bună în 2026, conştientizarea este mai mare, iar fermierii se uită cu mai multă atenţie la noi # Ziarul Financiar
Odată cu introducerea taxei de carbon pentru importurile de îngrăşăminte chimice de la 1 ianuarie 2026 şi anunţarea creşterii preţurilor cu 10-30%, cererea pentru îngrăşămintele organice creşte, potrivit lui Gabriel Stoean, CEO-ul companiei Profeco, care spune că fermierii devin tot mai atenţi la produsele sustenabile, pentru că vor să aibă profit, în loc de producţie mare per hectar la final de an
Meet the speakers. Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, cel mai puternic executiv din economia României, participă la ZF Power Summit 2026: cum se poate vedea gazul din Marea Neagră în PIB, securitate în alimentare, impact regional? # Ziarul Financiar
„Din experienţa mea la nivel global, acest tip de proiect se numeşte «deschiderea unui bazin». Toată infrastructura începe să prindă contur. Gazul începe să vină. Iar când consumatorii cred că gazul va fi disponibil, atunci încep să ia decizii despre utilizarea lui. Vedem deja acest efect, deoarece apar tot mai multe centrale electrice pe gaz. Dar întâi, oamenii trebuie să fie siguri că gazul vine. Când această siguranţă există, apar investiţiile. Aşadar, gazul este pe drum. Este posibil! Paharul poate fi pe jumătate plin, nu mereu pe jumătate gol“, spunea Christina Verchere, CEO, OMV Petrom, în cadrul ediţiei de anul trecut a ZF Power Summit.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Bogdan Maioreanu, eToro: Propunerea lui Trump pentru conducerea Rezervei Federale ar putea forţa pieţele să reevalueze riscul, cu accent pe fundamente şi fluxuri de numerar # Ziarul Financiar
Intenţia lui Donald Trump de a-l numi pe Kevin Warsh la conducerea Rezervei Federale (Fed) – instituţia care dictează direcţia politicii monetare în cea mai mare economie a lumii – a readus în prim-plan importanţa deciziilor de la Washington asupra evoluţiei pieţelor financiare globale.
Nicolaie Chidesciuc (JP Morgan), Dan Bucşa (Wellington), Dan Gheorghe (NN Pensii) şi Andrei Popovici (consilier prezidenţial): România, între potenţial şi provocări: creştere economică peste regiune, presiuni fiscale şi nevoie de IPO-uri pentru dezvoltarea pieţei de capital şi atragerea investiţiilor # Ziarul Financiar
România traversează o etapă economică şi geopolitică importantă, marcată de tranziţia energetică, digitalizare, presiuni demografice şi angajamente europene, însă analiştii prezenţi la un eveniment organizat marţi seară de CFA România estimează perspective favorabile pentru 2026, deşi succesul depinde de măsuri concrete de politici şi finanţe publice.
Anomalia persistă: firmele au fost şi în 2025 creditor net faţă de bănci, având depozite mai mari cu 23 mld. lei decât creditele corporate. În loc să scadă, diferenţa între depozitele şi creditele corporate creşte # Ziarul Financiar
Sistemul bancar românesc este în continuare debitor net faţă de companii, adică firmele „creditează“ practic băncile, depozitele companiilor la bănci fiind mai mari decât soldul creditelor corporate, când normal ar fi să fie invers.
Mărcile chinezeşti încep 2026 cu peste 9% cotă de piaţă. BYD a intrat în top 10, Chery în top 15 # Ziarul Financiar
Producătorii auto din China au ajuns să reprezinte aproape una din zece maşini livrate pe piaţa românească: de la sub 1% cotă de piaţă în ianuarie 2025, au ajuns la 5,4% în noiembrie, peste 6% în decembrie şi acum, în ianuarie 2026, la aproape 9,5% din înmatriculările de autoturisme noi.
România a importat 300 de camioane cu cartofi congelaţi pe lună în 2025. Din ianuarie până în octombrie, cartofii gata de prăjit au costat 24 mil. euro # Ziarul Financiar
Cartofii congelaţi la pungă, cel mai des întâlniţi în restaurantele fast-food, ne creează deficit, pentru că abia în 2025 s-a deschis prima fabrică de procesare în România. Astfel, ne bazăm pe importuri.
Bani aruncaţi la gunoi. De doi ani containerele care permit colectarea separată a deşeurilor pe cinci fracţii nu pot fi folosite, dar adună gunoaie în jurul lor # Ziarul Financiar
În vara anului trecut, ZF descria situaţia containerelor care ar fi permis colectarea separată a deşeurilor pe cinci fracţii, un sistem implementat de sectorul 2 al Capitalei. La acel moment, containerele erau închise şi adunau doar gunoaie în jurul lor. Jumătate de an mai târziu, aceste containere zac în aceeaşi situaţie, poate doar mai degradate şi cu şi mai multe gunoaie în jurul lor.
