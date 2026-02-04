(P) Abordarea multidisciplinară modernă, esenţială pentru pacienţii oncologici

08:30

Reguli noi la creditele de consum, ce includ şi limi­tarea comisioanelor, ar urma să fie aplicate şi în Româ­nia. Astfel, comisioanele de acordare şi cele de admi­nistrare a creditelor de consum vor fi limitate la sume fixe maxime, în funcţie de valoarea împru­muturilor. De exemplu, în viitor, comisionul de analiză dosar nu poate depăşi suma de 25 de lei la creditele de consum în valoare maximă de 2.000 lei, şi creşte până la maximum 150 de lei la creditele de consum de peste 100.000 lei.