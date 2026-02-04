ZF LIVE. Valeriu Filip, FGO.ro: Am crescut de aproape patru ori în trei ani. Ne vom extinde în ţările din regiune, dar nu ca o insulă, ci ca un ecosistem - pe baza parteneriatelor şi integrărilor cu bănci, case de marcat, retaileri şi scheme de plată cu cardul. Platforma românească de facturare FGO.ro a depăşit 3 milioane de euro cifră de afaceri în 2025
Ziarul Financiar, 4 februarie 2026 13:30
FGO.ro, platforma românească de facturare online care ajuns la o bază de clienţi activi de aproximativ 170.000 de companii, vizează expansiunea în Europa de Sud-Est nu ca produs singular, ci ca parte a unui ecosistem de parteneriate - de la bănci şi retaileri la contabilitate şi agenţi AI. Platforma, dezvoltată de i-Tom Solutions, a depăşit 3 milioane de euro cifră de afaceri în 2025, de la 800.000 de euro în 2022, şi a integrat la finalul anului trecut ChatGPT, permiţându-le antreprenorilor să ceară date şi explicaţii despre datele firmei în limbaj natural.
• • •
Cât de mulţi bani a luat România din PNRR şi cu cât au contribuit aceşti bani la creşterea economică. Ce spun economiştii BNR # Ziarul Financiar
Studiul „Fondurile europene şi investiţiile publice în România: implicaţii ale încheierii PNRR asupra creşterii economice“ mai arată că, în ipoteza absorbţiei integrale a fondurilor PNRR rămase până în anul 2026, respectiv 2,7 la sută din PIB, se poate anticipa un impact asupra creşterii economice în anul 2026 de peste 1 punct procentual din PIB.
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Uite aici cum o să-ţi stric ziua. Ai 40 de ani, eşti pe val în business, ai rezultate, ai succes, ai cariera, ai viitor. Cerul este limita. Apropo. Când ti-ai făcut ultima dată o mamografie sau un test Babeş -Papanicolaou? Când ti-ai făcut ultima dată un examen pulmonar sau o colonoscopie? # Ziarul Financiar
Philipp Gamauf, CFO ING Bank Romania: Cred că 2026 se va fi un an de consolidare, nu de acceleraţie, dar, prin investiţii, prin fonduri europene şi integrare mai profundă în lanţurile de aprovizionare europene, este anul în care România îşi întăreşte bază de creştere pentru următorii ani # Ziarul Financiar
Bursă. Ce aşteptări au brokerii şi alţi actori din piaţa de capital de la raportările anuale? Confirmarea disciplinei financiare şi semnale privind politicile de remunerare a investitorilor, în centrul atenţiei # Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP) dă startul sezonului de raportări financiare pe 4 februarie, când cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est va publica raportul anual preliminar la Bursa de Valori Bucureşti.
Care este povestea brandului danez de jucării LEGO în România şi care sunt planurile pentru viitorul apropiat? „E loc mult de dezvoltare. În Europa peste 30% dintre adulţi au un set LEGO. În România ponderea e de 2%“ # Ziarul Financiar
Tibor Nagy îşi aminteşte că a avut primul său contact cu brandul danez de jucării LEGO în copilărie. Mulţi ani mai târziu, a devenit partenerul mărcii pe zona de retail şi distribuţie.
Pagina verde. Construcţii Erbaşu investeşte 86 mil.lei într-o fabrică de reciclare a deşeurilor din construcţii şi a sticlei. „Capacitatea estimată este de 450.000 de tone“. România produce, în medie, peste 3 milioane de tone de deşeuri de construcţii anual, conform celor mai recente date. # Ziarul Financiar
Construcţii Erbaşu, companie deţinută de familia Erbaşu şi unul dintre cel mai mari constructori de pe plan local, derulează o investiţie de circa 86 de milioane de lei într-o staţie de reciclat deşeuri din construcţii şi a celor din sticlă provenită din construcţii, care va fi finalizată în vara acestui an.
ZF Live. Bursă. George Ciubotaru, vicepreşedinte CA: Electroalfa mizează pe achiziţii, extindere externă şi modernizarea capacităţilor de producţie după listarea la bursă, iar jumătate din capitalul atras va fi alocat tranzacţiilor de tip M&A # Ziarul Financiar
Electroalfa, grup industrial cu activităţi în echipamente şi servicii pentru infrastructura energetică, mizează pe investiţii accelerate, achiziţii şi extindere externă după listarea la Bursa de Valori Bucureşti, într-o ofertă prin care vrea să atragă capital nou de până la circa 120 mil. euro.
Florin Enache, TEILOR: Obiectivul pentru 2026 este să menţinem stabilitatea businessului, cu o creştere moderată de 2–3%. Alegem să investim constant, dar cu discernământ. # Ziarul Financiar
Retailerul de bijuterii TEILOR şi-a propus pentru 2026 deschiderea a 2-3 magazine în România şi consolidarea prezenţei pe piaţa din Bulgaria, bugetul de investiţii alocat fiind de circa 1 mil. euro, similar celui de anul trecut.
OMV Petrom încheie 2025 cu afaceri de 36,6 mld. lei, dar profitul scade cu 27% la 3 mld. lei, după deprecieri şi taxe mai mari pe explorare şi producţie. Christina Verchere, CEO: Ne aşteptăm la un alt an cu provocări, cu volatilitate ridicată a preţurilor şi o creştere economică lentă, într-un context geopolitic complex # Ziarul Financiar
Comisioane mari puse românilor la credite de către instituţiile financiare, ca procent din împrumuturi? Au trecut acele vremuri. Vin reguli noi la creditele de consum ce includ şi limitarea comisioanelor. Comisioanele de acordare şi cele de administrare a creditelor de consum vor fi limitate la sume fixe maxime, în funcţie de valoarea împrumuturilor # Ziarul Financiar
Reguli noi la creditele de consum, ce includ şi limitarea comisioanelor, ar urma să fie aplicate şi în România. Astfel, comisioanele de acordare şi cele de administrare a creditelor de consum vor fi limitate la sume fixe maxime, în funcţie de valoarea împrumuturilor. De exemplu, în viitor, comisionul de analiză dosar nu poate depăşi suma de 25 de lei la creditele de consum în valoare maximă de 2.000 lei, şi creşte până la maximum 150 de lei la creditele de consum de peste 100.000 lei.
Statul deblochează normele pentru semnătura electronică. Ministrul economiei: Românii vor putea semna mai multe documente digital, cu valoare juridică deplină. Eliminăm blocajele care au ţinut pe loc folosirea semnăturii electronice şi permitem utilizarea ei în mod efectiv, atât pentru furnizori, cât şi pentru cetăţeni # Ziarul Financiar
Ordinul de ministru care deblochează aplicarea Legii semnăturii electronice a fost emis şi publicat în Monitorul Oficial, a anunţat luni ministrul economiei Irineu Darău. Măsura permite extinderea utilizării semnăturii electronice avansate şi este menită să accelereze procesele de digitalizare din relaţia cetăţenilor şi companiilor cu statul.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Andreea Cristea şi Vlad Mustiaţă, cofondatorii MedOcean – suită de agenţi AI pentru sistemul medical: Căutăm o finanţare pre-seed de 1 milion de euro pentru scalarea echipei şi validarea soluţiei pe pieţe internaţionale. În 2026 vrem să ajungem la 80-100 de clienţi # Ziarul Financiar
Start-up-ul local MedOcean, care a lansat în septembrie 2025 varianta MVP a tehnologiei sale AI pentru analiza conversaţiilor cu pacienţii, vizează atragerea unei runde de finanţare pre-seed de 1 milion de euro în cursul acestui an.
WSJ: Un anunţ al Anthropic, dezvoltatorul Claude, a provocat un măcel pe bursă. Acţiunile companiilor de software au pierdut circa 300 de miliarde de dolari într-o singură zi, pe fondul temerilor că noile instrumente AI le vor eroda businessul # Ziarul Financiar
Temerile investitorilor că noile instrumente de inteligenţă artificială vor înlocui o parte din produsele software existente au provocat marţi una dintre cele mai ample vânzări din sector, cu pierderi combinate de circa 300 de miliarde de dolari pe doi indici S&P care urmăresc acţiunile companiilor de software, date financiare şi burse, potrivit Wall Street Journal.
Ce se mai întâmplă pe piaţa auto: Mărcile chinezeşti încep 2026 cu peste 9% cotă de piaţă. BYD a intrat în top 10, Chery în top 15 # Ziarul Financiar
Producătorii auto din China au ajuns să reprezinte aproape una din zece maşini livrate pe piaţa românească: de la sub 1% cotă de piaţă în ianuarie 2025, au ajuns la 5,4% în noiembrie, peste 6% în decembrie şi acum, în ianuarie 2026, la aproape 9,5% din înmatriculările de autoturisme noi.
Wizz Air lansează din luna mai două noi zboruri de pe aeroportul din Cluj-Napoca, către Malta şi Dubrovnik # Ziarul Financiar
Wizz Air, cel mai mare operator aerian de pe plan local, va lansa din sezonul estival de vară două noi zboruri de pe aeroportul din Cluj-Napoca, către Malta şi Dubrovnik (Croaţia).
Olandezii de la HempFlax, care au investit 5 milioane de euro acum zece ani la Pianu de Jos din Alba într-o fabrică de prelucrare a cânepii, au mandatat Cushman & Wakefield Echinox să le vândă fabrica şi terenurile de 800 de hectare # Ziarul Financiar
HempFlax, producător de cânepă în regim industrial, cu activităţi în Olanda, Germania şi România, a decis să plece din România după ce vânzările locale s-au prăbuşit în doar doi ani.
