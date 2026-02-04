Jimmy Kimmel, ironic după ce o prezentatoare de la Fox News a spus că documentarul „Melania” ar trebui „nominalizat la Oscar”: „Eu voi prezenta acea gală. Indiferent dacă mă vor invita sau nu”

15:30

Anul 2026 aduce încă o etapă importantă în evoluția trustului media al Grupului DIGI. Digi FM, radioul care însoțește zi de zi milioane de români, deschide oficial un nou capitol în strategia sa de digitalizare, odată cu activarea propriei aplicații mobile. Un spațiu creat pentru a oferi libertate totală de conectare – oriunde, oricând, direct de pe telefon. Începând de luni, 2 februarie, Digi FM poate fi ascultat și „în app”, printr-o platformă dedicată, disponibilă gratuit în Google Play sau App Store. Publicul se poate bucura de mixul distinctiv de știri, muzică și producții exclusive Digi FM pe smartphone, într-un format adaptat ritmului și obiceiurilor actuale de consum digital.