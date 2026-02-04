Papa Leon, apel public cu o zi înainte de expirarea acordului nuclear între SUA și Rusia: "Situaţia actuală cere să facem tot ceea ce putem pentru a preveni o nouă cursă a înarmării"
4 februarie 2026
Papa Leon al XIV-lea cere miercuri, 4 februarie, ”să se prevină o nouă cursă a înarmării”, cu o zi înaintea expirării Tratatului de dezarmare nucleară New START, ultimul acord de control al armamentului nuclear între Moscova şi Washington, relatează AFP.
• • •
Acum 30 minute
15:20
Papa Leon, apel public cu o zi înainte de expirarea acordului nuclear între SUA și Rusia: "Situaţia actuală cere să facem tot ceea ce putem pentru a preveni o nouă cursă a înarmării"
Papa Leon al XIV-lea cere miercuri, 4 februarie, ”să se prevină o nouă cursă a înarmării”, cu o zi înaintea expirării Tratatului de dezarmare nucleară New START, ultimul acord de control al armamentului nuclear între Moscova şi Washington, relatează AFP.
Acum o oră
15:00
Mihai Covaliu se declară optimist după decizia Tribunalului Federal Elveţian: Eu cred că medalia va rămâne a Anei Bărbosu
Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, s-a arătat optimist în ceea ce priveşte medalia de bronz obţinută de Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după ce Tribunalul Federal Elveţian a trimis cazul la TAS pentru reexaminare după apelul formulat de gimnasta americană Jordan Chiles.
15:00
Simona Halep, mesaj la un an de la retragerea din tenis: "Simt aceeaşi linişte în privinţa deciziei mele, mândră de tot ce am realizat"
Simona Halep a postat un mesaj în social media, la un an de când şi-a încheiat cariera de jucătoare de tenis. Ea se declară mândră de tot ce a reuşit şi hotărâtă să rămână aproape de tenis.
Acum 2 ore
13:50
"Trump este la fel de nebun ca Putin". O sportivă din Groenlanda îl atacă pe preşedintele american înaintea Jocurilor Olimpice
Ukaleq Slettemark nu se fereşte să spună ce gândeşte. Cu câteva zile înainte de începerea Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, biatlonista din Groenlanda l-a atacat verbal pe Donald Trump, într-un context geopolitic tensionat între Groenlanda şi Statele Unite, relatează Le Figaro.
Acum 4 ore
13:40
Tudor de la Fly Project dezvăluie cum a creat noul hit 'Lonely' și de ce singurătatea îl inspiră
Tudor Ionescu, liderul trupei Fly Project, a fost invitatul special al emisiunii matinale de la Digi FM, alături de Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Artistul a dezvăluit secretele din spatele noului single "Lonely" și a oferit o lecție neașteptată despre... cum se face cafeaua turcească perfectă.
13:20
Jimmy Kimmel, ironic după ce o prezentatoare de la Fox News a spus că documentarul „Melania" ar trebui „nominalizat la Oscar": „Eu voi prezenta acea gală. Indiferent dacă mă vor invita sau nu"
Jimmy Kimmel le-a spus telespectatorilor în timpul monologului său din 2 februarie că va cere să prezinte Oscarurile în 2027 dacă producția „Melania” va fi nominalizată la categoria „Cel mai bun documentar”.
12:50
Dosarele Epstein și elita care se crede „deasupra legii": Analiza lui Florin Negruțiu la Digi FM
În această ediție a matinalului Digi FM, Florin Negruțiu analizează impactul devastator al „dosarelor Epstein” – o bază de date masivă, de peste 3 milioane de pagini, care expune degradarea unei elite globale supranaționale .De la politicieni de rang înalt la miliardari tech, documentele publicate de Departamentul de Justiție din SUA scot la iveală o lume în care regulile statului de drept par să nu se aplice pentru cei foarte bogați .
12:40
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Un zbor de rutină spre Bangkok s-a transformat într-un episod șocant, după ce un pasager aflat, potrivit martorilor, sub influența alcoolului și-a dat hainele jos în timpul cursei și ar fi vrut să sară din avion.
12:30
Primăria Capitalei informează că preţul agentului termic este stabilit în funcţie de parametrii de livrare. Cum se calculează întreţinerea afişată la bloc
Primăria Capitalei a informat miercuri că agentul termic este tarifat la nivel maxim doar atunci când apa caldă şi căldura sunt livrate la parametrii normali.
12:30
Scandalul Epstein. Fostul prinţ Andrew a părăsit reşedinţa sa regală din Windsor. Unde va locui fratele regelui Charles
În contextul noilor dezvăluiri din scandalul Epstein, fostul prinţ britanic Andrew, căzut între timp în dizgraţie, a părăsit reşedinţa sa luxoasă din Windsor şi s-a mutat pe domeniul regal Sandringham, în estul Angliei, a raportat marţi seară BBC.
12:10
James Cameron, episod incredibil la începutul carierei. I s-a cerut să distribuie cocaină echipei de pe platoul de filmare: "Aveam senzația că devenisem dealer"
James Cameron a povestit recent un episod incredibil de la debutul carierei sale la Hollywood. La primul său job important pe un platou de filmare, acesta a fost rugat să distribuie cocaină echipei.
Acum 6 ore
11:20
Moș Crăciun revine în România în luna februarie | Unguru' Bulan sărbătorește Crăciunul pe rit foarte vechi
Moș Crăciun i-a sunat dimineață pe Oana Zamfir și Vlad Craioveanu și le-a spus că va mai face o vizită în România, în februarie. Dacă tot a nins... Așa că Moșul s-a hotărât să aducă niște cadouri mai modeste, pe care să le lase sub preș. El vine cu cauciucuri de iarnă, dar doar două, pentru Vlad, iar pentru Oana - gel de duș din țări membre NATO.
10:40
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat jos 70 kg
Kristy McCammon, în vârstă de 53 de ani, din statul american Texas, își începea ziua cu o pungă de chipsuri, un pachet de biscuiți sau dulciuri. Nu reușea să-și controleze poftele, mai ales pe cele pentru zahăr, și recunoaște că acestea s-au transformat rapid într-o dependență.
Acum 8 ore
09:40
Fostul soț al lui Jill Biden, acuzat de uciderea soţiei sale. Joe Biden și fosta Primă Doamnă a SUA nu au făcut niciun comentariu până acum
William Stevenson, fostul soţ al lui Jill Biden, soţia fostului preşedinte Joe Biden, a fost acuzat de uciderea soţiei sale, Linda Stevenson, la sfârşitul lunii decembrie, în Wilmington, Statele Unite, relatează Le Figaro.
09:40
Averea lui Elon Musk depăşeşte 800 de miliarde de dolari după anunţul de fuziune SpaceX–xAI, devenind primul om din istorie care atinge acest prag
Averea lui Elon Musk a depăşit pentru prima dată în istorie pragul de 800 de miliarde de dolari, după anunţul privind fuziunea spectaculoasă dintre compania sa spaţială SpaceX şi startupul său de inteligenţă artificială xAI, relatează Forbes.
09:40
Trump consideră că Putin „şi-a ţinut cuvântul" în ceea ce priveşte pauza temporară şi nu este surprins de reluarea bombardamentelor asupra Kievului
Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că omologul său rus Vladimir Putin şi-a ţinut cuvântul, neatacând oraşele ucrainene timp de o săptămână, chiar şi după ce Moscova a lansat cel mai mare atac cu rachete şi drone din acest an asupra Kievului, în cursul nopţii de luni spre marţi, relatează CNN.
Acum 24 ore
20:00
Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra de un ceas extrem de rar, în valoare de 2 milioane de lire sterline
Creatorul de modă Cătălin Botezatu ar fi fost jefuit la Londra, săptămâna trecută, rămânând fără un ceas extrem de rar, a cărui valoare se ridică la 2 milioane de lire sterline, potrivit The Daily Mail, care informează că poliţia a arestat un suspect, dat tabloidul nu precizează dacă valoroasa bijuterie a fost recuperată.
16:40
Un înger de pe o frescă recent restaurată dintr-o biserică din Roma are chipul Giorgiei Meloni. Pictura a devenit magnet pentru vizitatori
Un înger de pe o frescă recent restaurată dintr-o biserică din Roma şi care pare să aibă chipul prim-ministrului italian Giorgia Meloni ar putea fi restaurat pentru a fi readus la aspectul său iniţial, după ce a dobândit brusc notorietate internaţională, informează DPA, agenție de știri citată de Agerpres.
16:30
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă marţi că o reluare a dialogului cu omologul său rus Vladimir Putin este ”pe cale să fie pregătită” şi acuză totodată Moscova de faptul că nu dă semne de o ”voinţă adevărată” de a negocia o pace în Ucraina, relatează AFP.
16:00
Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, se află în aceste zile internat în spital pentru un tratament cu antibiotic în urma unei infecţii subcutanate, anunţă Federaţia Română de Fotbal într-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial.
Ieri
15:30
Digi FM lansează propria aplicație mobilă – o experiență completă de „Newsic Radio", acum la un click distanță
Anul 2026 aduce încă o etapă importantă în evoluția trustului media al Grupului DIGI. Digi FM, radioul care însoțește zi de zi milioane de români, deschide oficial un nou capitol în strategia sa de digitalizare, odată cu activarea propriei aplicații mobile. Un spațiu creat pentru a oferi libertate totală de conectare – oriunde, oricând, direct de pe telefon. Începând de luni, 2 februarie, Digi FM poate fi ascultat și „în app”, printr-o platformă dedicată, disponibilă gratuit în Google Play sau App Store. Publicul se poate bucura de mixul distinctiv de știri, muzică și producții exclusive Digi FM pe smartphone, într-un format adaptat ritmului și obiceiurilor actuale de consum digital.
14:40
Avocatul Poporului a sesizat CCR în legătură cu neplata primei zile a concediului medical
Avocatul Poporului a trimis Curţii Constituţionale a României (CCR) o sesizare în legătură cu măsura Guvernului privind neplata primei zile a concediilor medicale.
14:30
Germania are cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană, un sfert (24%) din forţa de muncă a primei economii europene având între 55 şi 64 de ani, conform cifrelor oficiale publicate marţi, o tendinţă pe care cancelarul Friedrich Merz o încurajează pentru a stimula economia, transmite AFP.
13:40
Barcelona intră în cursă pentru găzduirea finalei CM de fotbal din 2030. Turneul se va juca în Spania, Portugalia și Maroc
Oraşul Barcelona a decis să intre în cursa pentru găzduirea finalei Cupei Mondiale de fotbal din anul 2030, pe care Spania o va organiza în comun cu Portugalia şi Maroc, a anunţat primarul metropolei catalanei, Jaume Colboni, citat de presa spaniolă.
13:30
Mircea Lucescu, internat de urgență la Spitalul Universitar: „Situația lui este gravă, este monitorizat permanent"
Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României în vârstă de 80 de ani, a fost internat de urgență la începutul acestei săptămâni la Spitalul Universitar din București, unde este supravegheat atent de cadrele medicale.
13:20
Ioana Ginghină e supărată pe fostul ei soț, Alexandru Papadopol. Ce a dezamăgit-o recent: "Mă doare sufletul pentru copilul meu"
Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în 2019. Fiecare și-a refăcut viața sentimentală de atunci și s-a recăsătorit. Tot ceea ce-i mai leagă este fiica lor adolescentă, Ruxandra, căci între cei doi actori nu pare să mai existe nici măcar cale de dialog.
13:10
Danezii și-au schimbat total opiniile despre SUA. Doar 17% mai consideră America lui Trump un aliat
Mai puţin de 20% dintre danezi continuă să considere Statele Unite ca un aliat al ţării lor, în timp ce 60% văd acum în SUA un adversar, indică un sondaj realizat la comanda postului public DR
12:40
Jurnalistul Don Lemon, după ce a fost arestat de agenți federali americani: "Vor să instaureze frica. De aceea au procedat așa"
Jurnalistul Don Lemon a vorbit, în emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, despre momentele care au dus la arestarea sa. Lemon a spus că se afla în Los Angeles, participând la petrecerile premergătoare premiilor Grammy, înainte de a se întoarce la hotel, unde a fost arestat de agenţii federali.
12:30
Florentin Petre, mesaj în ziua în care Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani: "Căpitane, Dinamo încă te aşteaptă! Dinamo încă te strigă!"
Florentin Petre, antrenor secund la FC Dinamo, a transmis un mesaj emoţionant, marţi, 3 februarie, în ziua în care Cătălin Hîldan, supranumit de dinamoviști “Unicul Căpitan", ar fi împlinit 50 de ani.
11:50
Erdogan vizitează Arabia Saudită și Egiptul pentru a discuta despre 'cooperarea regională'
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan efectuează marți și miercuri vizite în Arabia Saudită și, respectiv, Egipt, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, precum și evoluțiile regionale și globale, a informat biroul său de comunicare, transmite dpa.
11:50
Un adolescent din Australia a înotat patru ore pentru a-şi salva familia care plutea în derivă. Salvamar: „Mi-am spus: Omule, asta e ceva incredibil!"
Un adolescent de 13 ani a înotat patru kilometri în ocean, într-un interval de patru ore, înainte să ajungă la ţărm pentru a alerta serviciile de salvare, în timp ce mama, fratele şi sora lui pluteau în derivă în apele din largul coastelor Australiei, a raportat luni Poliţia din această ţară.
11:40
Vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, polei şi gheţuş, până joi seară. Ce regiuni se află sub Cod galben de ger
Meteorologii anunţă că, până joi seară, vremea va fi deosebit de rece, vor fi intensificări ale vântului şi precipitaţii, iar în unele zone se vor forma polei şi gheţuş. De altfel, pentru marţi a fost emis Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute, cu maxime între -8 şi -4 grade, în Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei şi a Munteniei, iar pe parcursul nopţii următoare în Moldova, Oltenia şi în cea mai mare parte a Munteniei.
11:40
Lamine Yamal spune că vrea să-şi petreacă întreaga carieră la FC Barcelona: „Sper să pot rămâne aici toată viaţa"
Onorat luni în cadrul galei organizate de ziarul catalan Mundo Deportivo, Lamine Yamal (18 ani) şi-a dezvăluit intenţia de a-şi petrece întreaga carieră la FC Barcelona, clubul care l-a format.
11:00
UNTOLD ONE 2026 anunță primii artiști: Flo Rida, Swae Lee, Kygo și The Chainsmokers vin la Cluj-Napoca
Festivalul UNTOLD, clasat pe locul 3 în topul celor mai mari festivaluri de muzică din lume, a anunțat primul val de artiști pentru ediția din 2026. Evenimentul va avea loc între 6 și 9 august 2026, în Cluj-Napoca, și marchează începutul unei noi etape pentru brand, sub conceptul UNTOLD ONE.
10:10
Dosarul Epstein. Soții Clinton acceptă să fie audiaţi în faţa Congresului. „Sunt dornici să stabilească un precedent care să se aplice tuturor"
Bill şi Hillary Clinton vor depune mărturie în faţa unei comisii de anchete a Congresului american privind afacerea Epstein, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al fostului preşedinte democrat, în contextul în care cuplul era vizat de o procedură de obstrucţionare a Congresului pentru refuzul lor anterior de a se prezenta, relatează AFP.
10:00
OCDE avertizează asupra creşterii numărului diagnosticelor de cancer în UE: 2,7 milioane de cazuri noi în 2024
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a avertizat luni asupra creşterii cu circa 30% a diagnosticelor de cancer în UE în mai puţin de 25 de ani şi a pledat pentru dezvoltarea unei îngrijiri integrate, care să conecteze diagnosticul de tratament, pentru a reduce timpii de aşteptare şi a îmbunătăţi rata de supravieţuire a pacienţilor, relatează EFE.
09:20
Donald Trump a anunțat un acord comercial între SUA și India, care ar urma să nu mai cumpere petrol rusesc
Donald Trump a anunțat că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, țară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc și să cumpere mai mult petrol din SUA și chiar din Venezuela, în timp ce premierul indian Narendra Modi a confirmat acordul, dar fără a face vreo referire la achiziția petrolului rusesc.
2 februarie 2026
16:10
Turiştii care vizitează Roma trebuie să plătească o taxă pentru a avea acces la Fontana di Trevi începând de luni.
16:10
Sunt pregătit să lupt pentru titlul mondial, spune pilotul britanic George Russell. Noul sezon de F1 începe în martie
Pilotul britanic de Formula 1 George Russell a declarat că este pregătit să lupte pentru titlul mondial în noul sezon competiţional care va începe luna viitoare şi nu simte vreo ''presiune'' chiar dacă este considerat unul dintre favoriţii Campionatului Mondial, scrie DPA.
16:00
Noi documente din dosarul Epstein o vizează pe Sarah Ferguson, fosta soție a prințului Andrew. Ce îi scria într-un e-mail
Publicarea unor noi documente despre infractorul sexual american Jeffrey Epstein o pune într-o situaţie şi mai jenantă pe Sarah Ferguson, fosta soţie a prinţului Andrew, care afirmă într-un email că finanţistul este ”fratele” la care a ”visat întotdeauna”, relatează AFP.
15:50
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o grămadă de muncă, dar merită!"
Elena Cârstea a traversat, de-a lungul anilor, mai multe momente dificile. A înregistrat un eșec în domeniul imobiliar și a suferit un atac vascular cerebral care i-a pus viața în pericol. Cu toate acestea, artista a reușit să își reconstruiască parcursul profesional, dezvoltând o afacere neobișnuită peste Ocean.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
A doua rundă trilaterală privind Ucraina va avea loc miercuri la Abu Dhabi, potrivit Rusiei
A doua rundă trilaterală privind Ucraina, mediată de Statele Unite, va începe miercuri la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, a anunțat luni Kremlinul, relatează EFE.
13:40
Un suport Inter Milano a rămas fără trei degere după ce a aruncat o petardă spre portarul echipei Cremonese
Gazzetta dello Sport scrie că suporterul echipei Inter Milano care a aruncat o petardă în direcţia portarului echipei Cremonese, Emil Audero, duminică, a fost arestat după ce a fost internat în spital pentru pierderea a trei degete.
13:30
ANM a realizat prognoza pe următoarele două săptămâni, din 2 februarie şi până la mijlocul lunii. Potrivit meteorologilor, până în jurul datei de 10 februarie, valorice termice vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, în majoritatea regiunilor ţării, cu temperaturi diurne de până la 10-12 grade, însă apoi vor începe să scadă treptat.
13:00
FC Liverpool plăteşte 70 de milioane de euro pentru Jeremy Jacquet. Fundașul francez a fost și în atenția echipei Chelsea Londra
FC Liverpool, campioana en titre a Angliei la fotbal, este pe punctul de a-şi asigura serviciile tânărului fundaş central francez Jeremy Jacquet (20 de ani) de la formaţia Rennes, informează mass-media britanică.
12:50
Apă potabilă gratuită în Aeroportul Otopeni, de luni. Și în cel de la Băneasa vor fi montate staţii de apă
Apa furnizată la robinet în Aeroportul "Henri Coandă" este potabilă începând de luni şi poate fi folosită de către pasageri, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.
12:50
Japonia a găsit pământuri rare în sedimente extrase în timpul unei misiuni în ape adânci
Japonia a anunţat luni că sedimente care conţin elemente de pământuri rare au fost extrase de la o adâncime de 6.000 de metri în timpul unei misiuni de testare pe mare, în cadrul căreia se încearcă reducerea dependenţei sale de Beijing pentru aceste minerale strategice, relatează AFP.
12:40
„Când o vezi cu pălăria aia impunătoare, zici că e Grigore Leșe în Mortal Kombat" | Unguru' Bulan, despre „Melania"
Pirania Cremenișan, personajul Ungurului Bulan, a fost la premiera filmului „Melania”. Ea și încă un spectator. „Când o vezi cu pălăria aia impunătoare, zici că e Grigore Leșe în Mortal Kombat”, a povestit Pirania. Ea este de părere că filmul își va scoate banii investiți... dacă îl mai lansează de 2-3 mii de ori.
11:40
Calin Georgescu, declarații la tribunal: "Sistemul încearcă să mă doboare şi probabil că va înregistra astăzi un succes efemer"
Călin Georgescu s-a prezentat luni dimineaţa, 2 februarie, la Tribunalul Bucureşti, la un proces în care contestă o decizie prin care s-a dispus începerea judecării pe fond în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.
11:30
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis luni, 2 februarie, o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger, valabilă până marţi dimineaţa în peste jumătate de ţară.
