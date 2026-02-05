Ucraina şi Rusia continuă joi discuţiile la Abu Dhabi, după o primă zi „productivă” a negocierilor de pace mediate de SUA

09:20

Donald Trump a anunțat că Statele Unite au încheiat un acord comercial cu India, țară despre care a spus că s-a angajat astfel să înceteze importurile de petrol rusesc și să cumpere mai mult petrol din SUA și chiar din Venezuela, în timp ce premierul indian Narendra Modi a confirmat acordul, dar fără a face vreo referire la achiziția petrolului rusesc.