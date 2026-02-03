Sindicatele din învățământ se pregătesc pentru grevă

11:10

Aseara, la ora 18:01, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat prin SNUAU 112 de către un bărbat cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Principală, în comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea. Vrancea | Un adolescent a furat mașina bunicului său și s-a plimbat prin sat cu alți prieteni până când