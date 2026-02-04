Bacău | Accident cu o victimă în comuna Mărgineni

18:50

Un mediator scolar de la o unitate de invatamant din Municipiul Roman a fost arestat pentru 30 zile fiind acuzat de săvârşirea unei infracţiuni de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, în formă continuată, a unei infracţiuni de racolarea minorilor în scopuri sexuale, în formă continuată şi a unei infracţiuni de folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual,