A crescut cantitatea de deșeuri reciclate în județul Iași în 2025
TeleM Iași , 3 februarie 2026 14:50
Cantitatea de deșeuri reciclate în județul Iași a crescut semnificativ în anul 2025, potrivit bilanțului realizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași. În total, peste 23.000 de tone de deșeuri au fost trimise la reciclare, cu aproximativ 4.000 de tone mai mult față de anul precedent. A crescut cantitatea de deșeuri reciclate în […]
• • •
Acum 30 minute
14:50
Sindicatele din învățământ organizează un miting de amploare pe 4 februarie, în Piața Victoriei, nemulțumite de măsurile guvernamentale. Sunt așteptați să participe aproximativ 2.000 de sindicaliști, începând cu ora 12:00. Profesorii cer revenirea asupra deciziilor din anul trecut, printre care mărirea normei didactice de la 18 la 20 de ore și creșterea numărului de elevi […]
14:50
Începând cu aceasta luna, Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei" din Buhuși face un pas important spre digitalizare. Unitatea medicală a implementat un sistem de asistenți virtuali bazați pe inteligență artificială conversațională. Noua tehnologie este integrată direct în centrala telefonică a spitalului. Spitalul din Buhuși introduce asistenți virtuali cu inteligență artificială Asistenții virtuali sunt disponibili 24 […]
14:50
Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț anunță că, începând cu 15 februarie, va introduce un sistem de monitorizare informatică a timpilor de răspuns pentru consulturile de specialitate solicitate în Unitatea de Primiri Urgențe. Măsura vine după numeroase sesizări privind timpii mari de așteptare din UPU. Fiecare solicitare de consult va fi înregistrată în sistem, cu ora […]
14:50
Acum o oră
14:40
Drumul Național 2, cunoscut și ca Drumul European 85, una dintre cele mai periculoase artere rutiere care traversează tara, s-a aflat ieri dupa amiaza în centrul unei ample acțiuni coordonate a Poliției Rutiere, menită să reducă drastic numărul accidentelor grave. Acțiunea rutiera de amploare a avut loc în sistem „RELEU", cu scopul combaterii principalelor cauze […]
14:40
O investiție majoră pentru județul Galați rămâne momentan blocată. Licitația pentru construcția unui drum de legătură între Drumul Expres Brăila–Galați și Varianta de Ocolire Galați, estimată la aproape 480 de milioane de lei, nu a ajuns nici măcar la etapa depunerii ofertelor. Procedura ar fi trebuit să se încheie pe 29 ianuarie 2026, însă a […]
Acum 2 ore
13:40
În jurul orei 10:30, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în comuna Pâncești. În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau cinci persoane. Neamț | Trei femei au fost rănite într-un accident produs în comuna Pâncești La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de […]
13:30
Primarii din Pașcani, Roman, Moinești și Bârlad i-au cerut lui Ilie Bolojan criterii obiective pentru clasificarea spitalelor municipale de urgență # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, consultări cu primarii municipiilor care au în administrare spitale municipale de urgență. Întâlnirea a fost organizată la solicitarea primarilor municipiilor Roman, Laurențiu Dan Leoreanu, Moinești, Valentin Vieru, Bârlad, Dumitru Boros, Pașcani, Marius Pintilie, Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi, Caransebeș, Felix Cosmin Borcean. Primarii din Pașcani, Roman, Moinești […]
13:20
Anul 2026 aduce noi scumpiri în domeniul serviciilor funerare și în costurile pentru înmormântări în România. Înmormântările se transformă tot mai mult într-o povară financiară pentru multe familii. Prețuri și costuri pentru înmormântări în România anului 2026 Prețurile pentru servicii funerare au crescut semnificativ în 2026, iar diferențele dintre opțiuni sunt tot mai evidente. De la […]
Acum 4 ore
12:50
Numărul nemțenilor care au solicitat încadrarea în grad de handicap a scăzut după 5 ani de creșteri consecutive # TeleM Iași
Numărul nemțenilor care au solicitat pentru prima oară încadrarea în grad de handicap a scăzut în 2025 după 5 ani de creșteri consecutive. Astfel, anul trecut au fost emise 2.346 de certificate de încadrare în grad de handicap pentru cazuri noi, în scădere comparativ cu 2024 când au fost peste 2.700 de astfel de cazuri […]
12:40
Trei moldoveni au fost prinși de Parchetul European că au construit o fabrica ilegală de țigări în provincia italiană Padova # TeleM Iași
La cererea Parchetului European (EPPO) din Palermo (Italia), Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Palermo și Padova a confiscat o instalație industrială de mari dimensiuni pentru fabricarea țigărilor, precum și 5,5 tone de țigări și 16 tone de tutun, în provincia Padova. Trei moldoveni au fost prinși de Parchetul European că au construit o […]
12:00
Unul dintre cele mai mediatizate dosare de corupție cu implicații politice urmează să primească astazi o decizie definitivă, la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) după 13 amânări succesive. Instanța trebuie să pronunțe astazi sentința în cazul în care Costel Alexe este judecat pentru luare de mită și instigare la delapidare in dosarul Tabla. […]
11:20
La invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, efectuează o vizită de lucru în Washington, în perioada 3-6 februarie. Oana Țoiu, în vizită la Washington pentru o reuniune dedicată mineralelor critice Delegația României, condusă de ministrul de externe, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată în […]
Acum 6 ore
11:10
Vrancea | Un adolescent a furat mașina bunicului său și s-a plimbat prin sat cu alți prieteni până când s-a răsturnat # TeleM Iași
Aseara, la ora 18:01, dispeceratul Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat prin SNUAU 112 de către un bărbat cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Principală, în comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea. Vrancea | Un adolescent a furat mașina bunicului său și s-a plimbat prin sat cu alți prieteni până când […]
11:10
Violență în școli: Tânăr de 19 ani, reținut după ce și-a agresat colega într-un liceu din Huși. Trei minori cercetați în Neamț # TeleM Iași
Un tânăr de 19 ani a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat o colegă într-un liceu din municipiul Huși. Incidentul a avut loc în data de 28 ianuarie, în jurul orei 13:30. Potrivit IPJ Vaslui, agresiunea s-a produs pe holul unității de învățământ. Conflictul ar fi pornit dintr-o stare tensionată anterioară între cei […]
10:30
Iașul, dependent de finanțarea guvernamentală: proiecte majore în așteptare în bugetul de stat pe 2026 # TeleM Iași
Municipiul Iași se află într-un moment critic în ceea ce privește marile proiecte de infrastructură și dezvoltare publică. În pofida eforturilor administrației locale de a-și organiza veniturile din taxe și impozite sau de a apela la împrumuturi, anumite investiții nu pot fi realizate fără sprijin financiar direct de la Guvern, prin alocări clare în bugetul […]
10:20
Milioane de lei din banii ieșenilor aruncați pe apa sâmbetei din cauza unor incompetenți. CSM Iași 2020, obligat la plăți uriașe de Federația Română de Handbal # TeleM Iași
Clubul CSM Iași 2020 din subordinea Primariei Iasi a suferit o serie de înfrângeri importante în fața Comisiei de Apel, în urma soluționării definitive a mai multor dosare care au vizat litigii cu sportive și antrenori. Deciziile confirmă în mare parte încetarea fără justă cauză a contractelor de activitate sportivă și obligă clubul la plata […]
10:10
A fost lansată prima licitație a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA din 2026, care vizează încheierea unor contracte de tip acord-cadru pe doi ani pentru salubrizare la SRFC Constanța. În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație cu titlul "Salubrizare locații CF pe raza SRCF Constanța". Valoarea totală estimată este de […]
10:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni seară că administraţia sa solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard, informează Reuters. „Solicităm acum despăgubiri în valoare de un miliard de dolari şi nu dorim să mai avem nimic de-a face, pe viitor, cu Universitatea Harvard", a scris el într-o postare pe platforma […]
09:50
Remiză în duelul moldovenilor din Superliga. FC Botoșani și Oțelul Galați păstrează șanse reale la play-off # TeleM Iași
Peste 600 de curajoși au venit în tribunele Municipalului, la -10 grade, pentru a susține echipa lui Leo Grozavu, în lupta pentru calificarea în play-off. Remiză în duelul moldovenilor din Superliga. FC Botoșani și Oțelul Galați păstrează șanse reale la play-off Prima repriză a fost una modestă, cu o posesie mai bună a oaspeților și […]
09:40
Reguli noi la Spitalul Județean Piatra Neamț pentru reducerea timpilor de așteptare a consultațiilor # TeleM Iași
În urma numeroaselor sesizări primite cu privire la timpii mari de așteptare pentru consulturile de specialitate din cadrul Unității de Primiri Urgențe, conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț a analizat în detaliu modul de funcționare al fluxurilor medicale și timpii de intervenție ai personalului implicat. Reguli noi la Spitalul Județean Piatra Neamț pentru reducerea timpilor […]
09:40
Noile prevederi includ majorarea pedepselor atunci când violenţa împotriva femeilor are loc în prezenţa minorilor sau în public, iar copiii rămaşi orfani în urma acestor crime sunt recunoscuţi ca victime directe, ce beneficiază de măsuri de ocrotire imediată. Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced a fost votat […]
09:30
Păruiala în PNL. Ilie Bolojan a primit un vot de încredere dar a fost criticat de greii partidului # TeleM Iași
În ședința Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal (PNL) desfășurată luni seară la Vila Lac, premierul și președintele formațiunii, Ilie Bolojan, s-a confruntat cu critici puternice din partea unor lideri importanți ai partidului, potrivit stenogramelor citate de surse apropiate dezbaterilor. Ședința, care a durat circa cinci ore, a fost marcată de atacuri, reproșuri și […]
09:30
Premierul se va întâlni cu o delegaţie de reprezentanţi ai primarilor pentru a vorbi despre bugetul # TeleM Iași
Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Primării ameninţă că va declanşa o grevă generală dacă guvernul adoptă proiectul de reformă în administraţie fără a consulta şi reprezentanţii salariaţilor. Citește și Păruiala în PNL. Ilie Bolojan a primit un vot de încredere dar a fost criticat de greii partidului Premierul Ilie Bolojan se întâlneşte marți cu o delegaţie […]
Acum 8 ore
09:10
Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Pașcani au intervenit azi noapte pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință situată pe strada Fântânele, în municipiul Pașcani. Incendiu provocat intenționat la o locuință din Pascani Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor calificat (EPA) și […]
Acum 24 ore
19:30
Atenție, șoferi! Mesaje false în numele CNAIR și al rovinietei încearcă să vă fure datele bancare # TeleM Iași
În această perioadă, numeroși șoferi din România sunt vizați de o campanie de mesaje înșelătoare care pretind în mod fals că ar fi transmise în numele „Rovinietei" sau al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Atenție, șoferi! Mesaje false în numele CNAIR și al rovinietei încearcă să vă fure datele bancare Aceste mesaje […]
19:00
Înaintea ședinței Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal (PNL), desfășurată la Vila Lac, europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat critici aspre la adresa premierului și președintelui partidului Ilie Bolojan, susținând că direcția politică actuală „seamănă foarte mult cu Guvernul Ciorbea", exprimând astfel nemulțumiri față de modul în care conducerea partidului și executivul guvernamental gestionează politica […]
18:50
Un mediator școlar de la o unitate din Municipiul Roman a fost arestat după ce a abuzat sexual o elevă # TeleM Iași
Un mediator scolar de la o unitate de invatamant din Municipiul Roman a fost arestat pentru 30 zile fiind acuzat de săvârşirea unei infracţiuni de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, în formă continuată, a unei infracţiuni de racolarea minorilor în scopuri sexuale, în formă continuată şi a unei infracţiuni de folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, […]
18:30
Fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog a fost achitat definitiv în dosarul angajării fictive a unei consiliere # TeleM Iași

16:10
Potrivit Parchetului de pe langa Judecatori Cluj Napoca, procurorul de caz din cadrul Parchetului s-a dispus luarea măsurii reţinerii pentru o durată de 24 de ore față de un Aurel Litan, fost sef al Inspectoratului de Jandarmi Cluj Napoca cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor. La data de 31.01.2026, […] Articolul Fost șef al Jandarmeriei Cluj arestat după ce a agresat sexual o adolescentă apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Bătălia internă din PNL: Ilie Bolojan îl critică dur pe Hubert Thuma și tabăra sa pentru „sabotajul” din interior # TeleM Iași
Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a lansat un atac dur la adresa unor colegi din propriul partid, acuzându-i că își sabotează propria politică internă într-un moment decisiv pentru PNL și pentru coaliția de guvernare, potrivit stenogramelor obținute dintr-o ședință de grup parlamentară. Bătălia internă din PNL: Ilie Bolojan îl critică dur pe Hubert Thuma […] Articolul Bătălia internă din PNL: Ilie Bolojan îl critică dur pe Hubert Thuma și tabăra sa pentru „sabotajul” din interior apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Casa Corpului Didactic „Spirul Haret” din Iași a obținut acreditarea Erasmus+, valabilă pe următorii cinci ani. Instituția a obținut un punctaj excelent, clasându-se pe poziția a șasea la nivel național. Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, acreditare Erasmus+ pe 5 ani Acreditarea va permite organizarea de activități de formare extinse pentru profesori din întreg județul, […] Articolul Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, acreditare Erasmus+ pe 5 ani apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
14:40
Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat lansarea licitației pentru supervizarea lucrărilor pe primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț, Iași, Ungheni. Ofertele se pot depune până pe 10 martie 2026. Contractul vizează tronsonul Târgu Neamț – Târgu Frumos, are o valoare estimată de 57 de milioane de lei și o durată totală de 110 […] Articolul Start pentru supervizarea lucrărilor pe A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
Au început forajele geotehnice pentru trenul metropolitan Iași, o etapă esențială pentru stabilirea soluției tehnice finale a proiectului. Sucursala Regională de Căi Ferate Iași anunță că lucrările au debutat în zona DN 28 Iași–Tomești, la trecerea la nivel cu calea ferată Iași–Nicolina–Socola–Cristești Jijia–Ungheni Prut. Aici este propus un pasaj rutier suprateran, motiv pentru care forajele […] Articolul Au început forajele geotehnice pentru trenul metropolitan Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Moldova se află sub influența unui val de frig extrem, iar temperaturile minime vor ajunge până la -20°C în nordul regiunii. Gerul va persista pe timpul zilei, iar vântul și ninsorile slabe vor amplifica senzația de frig. Meteorologii anunță că până miercuri dimineață vremea va fi deosebit de rece. Gerul va fi persistent în timpul […] Articolul Vremea în Moldova se schimbă drastic: ce temperaturi ne așteaptă în zilele următoare apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Casa Corpului Didactic „Spirul Haret” din Iași a obținut acreditarea Erasmus+, valabilă pe următorii cinci ani. Instituția a obținut un punctaj excelent, clasându-se pe poziția a șasea la nivel național. Acreditarea va permite organizarea de activități de formare extinse pentru profesori din întreg județul, cu accent pe cadre didactice din școlile profesionale și liceele tehnologice […] Articolul Casa Corpului Didactic „Spirul Haret” Iași, acreditare Erasmus+ pe 5 ani apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Membrii Asociației Reset au organizat astăzi o acțiune în fața Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, prin care au atras atenția asupra procedurilor de selecție pentru conducerea parchetelor. Scopul acțiunii a fost de a evidenția necesitatea unei competiții reale între candidați și a transparenței în numirea șefilor parchetelor. Procurorii din Iași, chemați să rupă tăcerea […] Articolul Procurorii din Iași, chemați să rupă tăcerea apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Val de frig extrem în Moldova: temperaturi până la -20°C și planuri de iarnă activate la Iași # TeleM Iași
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo valabilă până pe 4 februarie, anunțând un val de frig extrem în regiunile extracarpatice. Moldova va fi cea mai afectată zonă, iar temperaturile pot scădea până la -20°C. În Iași, autoritățile au activat planurile de iarnă. Peste 2.000 de tone de sare sunt pregătite pentru […] Articolul Val de frig extrem în Moldova: temperaturi până la -20°C și planuri de iarnă activate la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Trei adolescenți au fost reținuți la Piatra Neamț după ce au lovit și tâlhărit un băiat # TeleM Iași
Sâmbătă, în jurul orei 12.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați de către minor, de 16 ani, din Piatra-Neamț, cu privire la faptul că a fost victima infracțiunilor de lovire și tâlhărie. Trei adolescenți au fost reținuți la Piatra Neamț după ce au lovit și tâlhărit un băiat În urma verificărilor efectuate […] Articolul Trei adolescenți au fost reținuți la Piatra Neamț după ce au lovit și tâlhărit un băiat apare prima dată în TeleM Regional.
11:40
Un accident feroviar s-a produs în municipiul Iași, în zona Păcurari, unde un pieton a fost surprins și lovit de trenul IR 1830 care circula pe ruta Galați – Cluj-Napoca. Un bărbat și-a pierdut viața la Iași după ce a fost lovit de tren La locul evenimentului intervin de urgență forțe și mijloace de intervenție […] Articolul Un bărbat și-a pierdut viața la Iași după ce a fost lovit de tren apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Pe 2 februarie 2026, în sala de ședințe a Consiliului Local Iași, a avut loc dezbaterea publică privind PUZ-ul pentru „restaurarea și extinderea Casei Racoviță”. Monumentul istoric, cunoscut și ca „Micul Trianon”, din a doua jumătate a secolului XIX, se află pe bd. Carol I nr. 26, în cartierul Copou. Discuțiile au fost tensionate, iar […] Articolul Șoc în Copou! Dezbaterea pentru Casa Racoviță stârnește controverse uriașe la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Berbec (21 martie – 19 aprilie) Săptămâna aduce energie și inițiativă. Ai șansa să începi proiecte noi la serviciu. Evită deciziile impulsive și concentrează-te pe organizare. Relațiile personale se îmbunătățesc prin dialog deschis. Taur (20 aprilie – 20 mai) Se conturează oportunități financiare. Fii atent la cheltuieli și negocieri. În familie, comunicarea sinceră va evita […] Articolul Horoscop săptămânal 2–8 februarie 2026: sfaturi pentru fiecare zodie apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Un bebeluș de doar trei luni luptă pentru viață după ce a suferit un stop cardio-respirator. Copilul, născut prematur și cântărind 5100 de grame, era internat în secția de pediatrie a Spitalului Județean, din cauza unei bronșiolite acute suprainfectate. Luni dimineață, micuțul a intrat în stop cardio-respirator. Medicii pediatri au reușit să îi repornească inima […] Articolul Bebeluș de 3 luni resuscitat și transportat cu elicopterul SMURD apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
România a readus în discuție achiziția sistemelor germane de apărare antiaeriană IRIS-T SLM. În vara anului 2025, țara noastră semnase un acord-cadru pentru 18 sisteme SPYDER de la compania israeliană Rafael, potrivit Defense Express. Subiectul IRIS-T a fost central în întâlnirile recente dintre miniștrii apărării din România și Germania. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale […] Articolul România redeschide discuțiile pentru sistemele IRIS-T SLM apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
De la 1 aprilie, românii se pregătesc pentru o creștere semnificativă a prețurilor la gazele naturale # TeleM Iași
România se pregătește pentru o creștere semnificativă a prețurilor la gazele naturale începând cu 1 aprilie 2026, ca urmare a eliminării mecanismului de plafonare a prețului care a fost în vigoare din perioada pandemiei și ulterior prelungit prin acte normative speciale. De la 1 aprilie, românii se pregătesc pentru o creștere semnificativă a prețurilor la […] Articolul De la 1 aprilie, românii se pregătesc pentru o creștere semnificativă a prețurilor la gazele naturale apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Ce este Întâmpinarea Domnului Întâmpinarea Domnului se sărbătorește pe 2 februarie. Ea amintește momentul în care pruncul Iisus a fost dus la Templu, la 40 de zile după naștere, de Maria și Iosif. Acolo, Simeon și Ana L-au recunoscut ca Mesia. Pentru credincioși, sărbătoarea simbolizează întâlnirea dintre om și Dumnezeu. Hristos este văzut ca lumina […] Articolul Întâmpinarea Domnului: semnificație și tradiții pe 2 februarie apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Anunțul ministrului Sănătății Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat modificarea codurilor de boală, în urma deciziei privind neplata primei zile de concediu medical.Noile reguli vor fi puse în transparență decizională în această săptămână pentru a reduce inechitățile. Ministrul a subliniat că măsura este tranzitorie și poate fi ajustată, adăugând că se vor face modificări pentru […] Articolul Modificări la concediile medicale: transparență și coduri noi de boală apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Primăria Piatra-Neamț repară modulele de colectare a deșeurilor: primele 400 retrase în februarie # TeleM Iași
Modulele de colectare din Piatra-Neamț În Piatra-Neamț există 2.100 de module pentru colectarea deșeurilor. Acestea sunt amplasate în peste 300 de puncte. Modulele sunt destinate deșeurilor menajere, cartonului, sticlei și plasticului. Multe dintre module au fost deteriorate. Cauzele sunt: expunerea la intemperii și utilizarea necorespunzătoare sau excesivă. Evaluare și reparații Primăria a primit numeroase semnale […] Articolul Primăria Piatra-Neamț repară modulele de colectare a deșeurilor: primele 400 retrase în februarie apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași se implică activ într-un proiect propus de Academia Română, care are ca obiectiv identificarea unor soluții inteligente pentru reducerea traficului sufocant din municipiul Iași. USV Iași își va pune dronele utilitare în slujba comunității Proiectul presupune utilizarea inteligenței artificiale în sprijinul dezvoltării urbane, iar […] Articolul USV Iași își va pune dronele utilitare în slujba comunității apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Ateneul Național din Iași, performanță remarcabilă în 2025: locul 2 la nivel județean și locul 7 la nivel național # TeleM Iași
Rezultate excepționale confirmate de veniturile proprii Ateneul Național din Iași a încheiat anul 2025 cu rezultate deosebite. Performanța este confirmată de situațiile centralizate ale veniturilor proprii ale instituțiilor publice de cultură. Instituția s-a clasat pe locul 2 la nivelul județului Iași, în rândul instituțiilor publice de cultură. În categoria instituțiilor de spectacole și concerte, Ateneul […] Articolul Ateneul Național din Iași, performanță remarcabilă în 2025: locul 2 la nivel județean și locul 7 la nivel național apare prima dată în TeleM Regional.
