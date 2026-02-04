CJ Botoșani cere sprijin guvernamental pentru finalizarea Secției de Oncologie
TeleM Iași , 4 februarie 2026 10:20
Președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, a solicitat sprijinul ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, pentru identificarea unor soluții care să permită finalizarea lucrărilor la Secția de Oncologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati". Demersul vine în contextul întârzierilor majore înregistrate în derularea proiectului. Lucrări blocate din cauza insolvenței constructorului Șeful CJ Botoșani
Acum 10 minute
10:30
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, respinge afirmația potrivit căreia PSD ar bloca intenționat reformele guvernamentale și susține că, dintr-o perspectivă strict rațională, partidul condus de Sorin Grindeanu ar trebui să fie principalul susținător al premierului Ilie Bolojan. În opinia sa, problemele actuale ale coaliției nu țin de strategii politice ascunse, ci mai degrabă de o incapacitate
Acum 30 minute
10:20
10:20
Astazi, în jurul orei 09:20, pompierii militari din cadrul ISU BACĂU au fost solicitați să intervină în comuna Mărgineni, satul Luncani, pe DN 2G, în urma producerii unui accident rutier. Bacău | Accident cu o victimă în comuna Mărgineni La locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță
10:20
Sindicatele din educație protestează în Capitală împotriva Legii 141/2025. 50 de profesori din Iași participă # TeleM Iași
Sindicatele din educație organizează astăzi un protest în Capitală, ca reacție la măsurile introduse prin aplicarea Legii 141/2025. Manifestanții își exprimă nemulțumirea față de schimbările care afectează activitatea cadrelor didactice și condițiile de muncă din sistemul de învățământ. Cadre didactice și personal auxiliar din toată țara, prezenți la manifestație La protest participă cadre didactice și
10:10
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC) a aprobat oferta educațională și condițiile de admitere pentru anul universitar 2026–2027, consolidându-și poziția de una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior din România. În cadrul celor 15 facultăți, candidații au la dispoziție 229 de programe de studii, dintre care 94 de programe universitare de licență
10:10
Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, este vizat de un dosar penal pentru infracțiunea de nedenunțare, potrivit unui articol publicat de PressOne și semnat de jurnalista Emilia Șercan. Informația a fost făcută publică în contextul unei anchete jurnalistice privind un caz de agresiune sexuală asupra unei minore. Sesizare din oficiu înaintată Parchetului de pe lângă
10:10
Mai multe organe prelevate la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, de la o persoană aflată în moarte cerebrală, vor salva viețile unor pacienți aflați pe listele de așteptare pentru transplant. Intervenția oferă o nouă șansă la viață unor bolnavi care așteaptă de mult timp un transplant salvator. Donatorul este un tânăr de 17 ani din
Acum o oră
10:00
În 2024, 9,2% din populația Uniunii Europene nu a putut să-și mențină locuința încălzită corespunzător, potrivit unui raport prezentat de Eurostat. Comparativ cu 2023, aceasta reprezintă o îmbunătățire de 1,4 puncte procentuale. Peste 10 la sută dintre români se chinuie să-și mențină locuințele încălzite iarna Sărăcia energetică rămâne o problemă majoră la nivelul Uniunii Europene, chiar dacă,
09:40
În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu aproape 2%, în timp ce în cazul motorinei, preţul mediu a crescut cu 3,2 procente. Majorări de prețuri la benzină și motorină În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu aproape 2%, în
09:40
Principalul contestatar din partid al lui Ilie Bolojan respinge acuzațiile de „PSD-izare” din PNL # TeleM Iași
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, considerat principalul contestatar al lui Ilie Bolojan din PNL repinge narațiunea potrivit căreia opoziția față de anumite decizii ale conducerii ar veni din partea unor membri acuzați că „au PSD în suflet". Principalul contestatar din partid al lui Ilie Bolojan respinge acuzațiile de „PSD-izare" din PNL Acesta consideră că
Acum 2 ore
09:20
Deficitul comercial total al României a ajuns la aproape 30 de miliarde de euro în primele 11 luni din 2025 # TeleM Iași
România exportă materii prime ieftine şi importă produse procesate, cu valoare adăugată ridicată. Deficitul comercial total al României a ajuns la aproape 30 de miliarde de euro în primele 11 luni din 2025, din care aproape 4 miliarde provin din industria alimentară şi animale vii, potrivit unui studiu realizat de un mare lanţ de magazine
09:10
Directorul grupului din care face parte și Electroputere VFU Pașcani a fost plasat sub control judiciar # TeleM Iași
Directorul general al Grampet Group, detinut de omul de afaceri Gruia Stoica a fost plasat sub control judiciar. Cristian Radulescu este vizat de infractiuni de coruptie. Directorul grupului din care face parte și Electroputere VFU Pașcani a fost plasat sub control judiciar Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au
Acum 24 ore
19:30
Compania aeriana Dan Air anunta o extindere majoră a rețelei de la Aeroportul International George Enescu Bacau începând din luna aprilie. Dan Air introduce zboruri noi incepand cu luna aprilie de la Aeroportul Bacau Dan Air introduce rute noi și frecvențe sporite de zbor cu plecare din Capitala si Bacau. Acestes vizeaza: București: Valencia și
18:50
Lucrări în plină iarnă pe Autostrada A7 Bacău–Pașcani. Nodul turbion de la Pașcani prinde contur. # TeleM Iași
În ciuda temperaturilor scăzute, care au coborât până la aproximativ –8 grade Celsius, lucrările pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău–Pașcani continuă într-un ritm susținut. Lucrări în plină iarnă pe Autostrada A7 Bacău–Pașcani. Nodul turbion de la Pașcani prinde contur. Constructorul este mobilizat pe teren cu utilaje grele, autobasculante și personal, desfășurând activități specifice sezonului rece, acolo
16:40
Primaria Iasi a dat ordinul de începere a lucrărilor de demolare și reconstruire a podului Aurel Vlaicu, aflat lângă intersecția dintre strada Aurel Vlaicu, strada Ignat, strada Ion Creangă și șoseaua Ciric. Primaria Iași anunță din nou reconstrucția podului Aurel Vlaicu Reconstruirea podului Aurel Vlaicu, cu o lungime de 11,60 metri și o lățime de
16:40
Un agent de poliție din municipiul Arad a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, fiind cercetat pentru săvârșirea a trei infracțiuni de luare de mită, în concurs real. Faptele s-ar fi petrecut în perioada 31 decembrie 2025 – 2 februarie 2026, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Polițist din Arad, reținut
16:10
Ani de sesizări ignorate: strada Podișului din Galata rămâne un calvar pentru locuitori # TeleM Iași
Locuitorii de pe strada Podișului, din zona Galata a municipiului Iași, reclamă de mai mulți ani starea gravă a infrastructurii rutiere și lipsa unor condiții minime de circulație. În ciuda numeroaselor sesizări transmise către Primăria Iași, Poliția Locală, Citadin și alte instituții responsabile, problemele nu au fost rezolvate. Ani de sesizări ignorate: strada Podișului din
14:50
Sindicatele din învățământ organizează un miting de amploare pe 4 februarie, în Piața Victoriei, nemulțumite de măsurile guvernamentale. Sunt așteptați să participe aproximativ 2.000 de sindicaliști, începând cu ora 12:00. Profesorii cer revenirea asupra deciziilor din anul trecut, printre care mărirea normei didactice de la 18 la 20 de ore și creșterea numărului de elevi
14:50
Începând cu aceasta luna, Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei" din Buhuși face un pas important spre digitalizare. Unitatea medicală a implementat un sistem de asistenți virtuali bazați pe inteligență artificială conversațională. Noua tehnologie este integrată direct în centrala telefonică a spitalului. Spitalul din Buhuși introduce asistenți virtuali cu inteligență artificială Asistenții virtuali sunt disponibili 24
14:50
Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț anunță că, începând cu 15 februarie, va introduce un sistem de monitorizare informatică a timpilor de răspuns pentru consulturile de specialitate solicitate în Unitatea de Primiri Urgențe. Măsura vine după numeroase sesizări privind timpii mari de așteptare din UPU. Fiecare solicitare de consult va fi înregistrată în sistem, cu ora
14:50
Cantitatea de deșeuri reciclate în județul Iași a crescut semnificativ în anul 2025, potrivit bilanțului realizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași. În total, peste 23.000 de tone de deșeuri au fost trimise la reciclare, cu aproximativ 4.000 de tone mai mult față de anul precedent. A crescut cantitatea de deșeuri reciclate în
14:40
Drumul Național 2, cunoscut și ca Drumul European 85, una dintre cele mai periculoase artere rutiere care traversează tara, s-a aflat ieri dupa amiaza în centrul unei ample acțiuni coordonate a Poliției Rutiere, menită să reducă drastic numărul accidentelor grave. Acțiunea rutiera de amploare a avut loc în sistem „RELEU", cu scopul combaterii principalelor cauze
14:40
O investiție majoră pentru județul Galați rămâne momentan blocată. Licitația pentru construcția unui drum de legătură între Drumul Expres Brăila–Galați și Varianta de Ocolire Galați, estimată la aproape 480 de milioane de lei, nu a ajuns nici măcar la etapa depunerii ofertelor. Procedura ar fi trebuit să se încheie pe 29 ianuarie 2026, însă a
13:40
În jurul orei 10:30, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în comuna Pâncești. În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau cinci persoane. Neamț | Trei femei au fost rănite într-un accident produs în comuna Pâncești La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de
13:30
Primarii din Pașcani, Roman, Moinești și Bârlad i-au cerut lui Ilie Bolojan criterii obiective pentru clasificarea spitalelor municipale de urgență # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi, la Palatul Victoria, consultări cu primarii municipiilor care au în administrare spitale municipale de urgență. Întâlnirea a fost organizată la solicitarea primarilor municipiilor Roman, Laurențiu Dan Leoreanu, Moinești, Valentin Vieru, Bârlad, Dumitru Boros, Pașcani, Marius Pintilie, Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi, Caransebeș, Felix Cosmin Borcean. Primarii din Pașcani, Roman, Moinești
13:20
Anul 2026 aduce noi scumpiri în domeniul serviciilor funerare și în costurile pentru înmormântări în România. Înmormântările se transformă tot mai mult într-o povară financiară pentru multe familii. Prețuri și costuri pentru înmormântări în România anului 2026 Prețurile pentru servicii funerare au crescut semnificativ în 2026, iar diferențele dintre opțiuni sunt tot mai evidente. De la
12:50
Numărul nemțenilor care au solicitat încadrarea în grad de handicap a scăzut după 5 ani de creșteri consecutive # TeleM Iași
Numărul nemțenilor care au solicitat pentru prima oară încadrarea în grad de handicap a scăzut în 2025 după 5 ani de creșteri consecutive. Astfel, anul trecut au fost emise 2.346 de certificate de încadrare în grad de handicap pentru cazuri noi, în scădere comparativ
12:40
Trei moldoveni au fost prinși de Parchetul European că au construit o fabrica ilegală de țigări în provincia italiană Padova # TeleM Iași
La cererea Parchetului European (EPPO) din Palermo (Italia), Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Palermo și Padova a confiscat o instalație industrială de mari dimensiuni pentru fabricarea țigărilor, precum și 5,5 tone de țigări și 16 tone de tutun, în provincia Padova. Trei moldoveni au fost prinși de Parchetul European că au construit o […] Articolul Trei moldoveni au fost prinși de Parchetul European că au construit o fabrica ilegală de țigări în provincia italiană Padova apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Unul dintre cele mai mediatizate dosare de corupție cu implicații politice urmează să primească astazi o decizie definitivă, la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) după 13 amânări succesive. Instanța trebuie să pronunțe astazi sentința în cazul în care Costel Alexe este judecat pentru luare de mită și instigare la delapidare in dosarul Tabla. […] Articolul Costel Alexe așteaptă astăzi sentința în dosarul Tabla apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
La invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, efectuează o vizită de lucru în Washington, în perioada 3-6 februarie. Oana Țoiu, în vizită la Washington pentru o reuniune dedicată mineralelor critice Delegația României, condusă de ministrul de externe, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată în […] Articolul Oana Țoiu, în vizită la Washington pentru o reuniune dedicată mineralelor critice apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Vrancea | Un adolescent a furat mașina bunicului său și s-a plimbat prin sat cu alți prieteni până când s-a răsturnat # TeleM Iași
Aseara, la ora 18:01, dispeceratul Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat prin SNUAU 112 de către un bărbat cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Principală, în comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea. Vrancea | Un adolescent a furat mașina bunicului său și s-a plimbat prin sat cu alți prieteni până când […] Articolul Vrancea | Un adolescent a furat mașina bunicului său și s-a plimbat prin sat cu alți prieteni până când s-a răsturnat apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Violență în școli: Tânăr de 19 ani, reținut după ce și-a agresat colega într-un liceu din Huși. Trei minori cercetați în Neamț # TeleM Iași
Un tânăr de 19 ani a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat o colegă într-un liceu din municipiul Huși. Incidentul a avut loc în data de 28 ianuarie, în jurul orei 13:30. Potrivit IPJ Vaslui, agresiunea s-a produs pe holul unității de învățământ. Conflictul ar fi pornit dintr-o stare tensionată anterioară între cei […] Articolul Violență în școli: Tânăr de 19 ani, reținut după ce și-a agresat colega într-un liceu din Huși. Trei minori cercetați în Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
10:30
Iașul, dependent de finanțarea guvernamentală: proiecte majore în așteptare în bugetul de stat pe 2026 # TeleM Iași
Municipiul Iași se află într-un moment critic în ceea ce privește marile proiecte de infrastructură și dezvoltare publică. În pofida eforturilor administrației locale de a-și organiza veniturile din taxe și impozite sau de a apela la împrumuturi, anumite investiții nu pot fi realizate fără sprijin financiar direct de la Guvern, prin alocări clare în bugetul […] Articolul Iașul, dependent de finanțarea guvernamentală: proiecte majore în așteptare în bugetul de stat pe 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Milioane de lei din banii ieșenilor aruncați pe apa sâmbetei din cauza unor incompetenți. CSM Iași 2020, obligat la plăți uriașe de Federația Română de Handbal # TeleM Iași
Clubul CSM Iași 2020 din subordinea Primariei Iasi a suferit o serie de înfrângeri importante în fața Comisiei de Apel, în urma soluționării definitive a mai multor dosare care au vizat litigii cu sportive și antrenori. Deciziile confirmă în mare parte încetarea fără justă cauză a contractelor de activitate sportivă și obligă clubul la plata […] Articolul Milioane de lei din banii ieșenilor aruncați pe apa sâmbetei din cauza unor incompetenți. CSM Iași 2020, obligat la plăți uriașe de Federația Română de Handbal apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
A fost lansată prima licitație a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA din 2026, care vizează încheierea unor contracte de tip acord-cadru pe doi ani pentru salubrizare la SRFC Constanța. În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație cu titlul ”Salubrizare locații CF pe raza SRCF Constanța”. Valoarea totală estimată este de […] Articolul Prima licitație lansată de CFR SA în 2026. Ce servicii vrea să contracteze compania apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni seară că administraţia sa solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard, informează Reuters. „Solicităm acum despăgubiri în valoare de un miliard de dolari şi nu dorim să mai avem nimic de-a face, pe viitor, cu Universitatea Harvard”, a scris el într-o postare pe platforma […] Articolul Donald Trump solicită despăgubiri de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Remiză în duelul moldovenilor din Superliga. FC Botoșani și Oțelul Galați păstrează șanse reale la play-off # TeleM Iași
Peste 600 de curajoși au venit în tribunele Municipalului, la -10 grade, pentru a susține echipa lui Leo Grozavu, în lupta pentru calificarea în play-off. Remiză în duelul moldovenilor din Superliga. FC Botoșani și Oțelul Galați păstrează șanse reale la play-off Prima repriză a fost una modestă, cu o posesie mai bună a oaspeților și […] Articolul Remiză în duelul moldovenilor din Superliga. FC Botoșani și Oțelul Galați păstrează șanse reale la play-off apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Reguli noi la Spitalul Județean Piatra Neamț pentru reducerea timpilor de așteptare a consultațiilor # TeleM Iași
În urma numeroaselor sesizări primite cu privire la timpii mari de așteptare pentru consulturile de specialitate din cadrul Unității de Primiri Urgențe, conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț a analizat în detaliu modul de funcționare al fluxurilor medicale și timpii de intervenție ai personalului implicat. Reguli noi la Spitalul Județean Piatra Neamț pentru reducerea timpilor […] Articolul Reguli noi la Spitalul Județean Piatra Neamț pentru reducerea timpilor de așteptare a consultațiilor apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Noile prevederi includ majorarea pedepselor atunci când violenţa împotriva femeilor are loc în prezenţa minorilor sau în public, iar copiii rămaşi orfani în urma acestor crime sunt recunoscuţi ca victime directe, ce beneficiază de măsuri de ocrotire imediată. Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced a fost votat […] Articolul Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului a fost votat în Senat apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Păruiala în PNL. Ilie Bolojan a primit un vot de încredere dar a fost criticat de greii partidului # TeleM Iași
În ședința Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal (PNL) desfășurată luni seară la Vila Lac, premierul și președintele formațiunii, Ilie Bolojan, s-a confruntat cu critici puternice din partea unor lideri importanți ai partidului, potrivit stenogramelor citate de surse apropiate dezbaterilor. Ședința, care a durat circa cinci ore, a fost marcată de atacuri, reproșuri și […] Articolul Păruiala în PNL. Ilie Bolojan a primit un vot de încredere dar a fost criticat de greii partidului apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Premierul se va întâlni cu o delegaţie de reprezentanţi ai primarilor pentru a vorbi despre bugetul # TeleM Iași
Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Primării ameninţă că va declanşa o grevă generală dacă guvernul adoptă proiectul de reformă în administraţie fără a consulta şi reprezentanţii salariaţilor. Citește și Păruiala în PNL. Ilie Bolojan a primit un vot de încredere dar a fost criticat de greii partidului Premierul Ilie Bolojan se întâlneşte marți cu o delegaţie […] Articolul Premierul se va întâlni cu o delegaţie de reprezentanţi ai primarilor pentru a vorbi despre bugetul apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Pașcani au intervenit azi noapte pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință situată pe strada Fântânele, în municipiul Pașcani. Incendiu provocat intenționat la o locuință din Pascani Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor calificat (EPA) și […] Articolul Incendiu provocat intenționat la o locuință din Pascani apare prima dată în TeleM Regional.
2 februarie 2026
19:30
Atenție, șoferi! Mesaje false în numele CNAIR și al rovinietei încearcă să vă fure datele bancare # TeleM Iași
În această perioadă, numeroși șoferi din România sunt vizați de o campanie de mesaje înșelătoare care pretind în mod fals că ar fi transmise în numele „Rovinietei” sau al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Atenție, șoferi! Mesaje false în numele CNAIR și al rovinietei încearcă să vă fure datele bancare Aceste mesaje […] Articolul Atenție, șoferi! Mesaje false în numele CNAIR și al rovinietei încearcă să vă fure datele bancare apare prima dată în TeleM Regional.
19:00
Înaintea ședinței Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal (PNL), desfășurată la Vila Lac, europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat critici aspre la adresa premierului și președintelui partidului Ilie Bolojan, susținând că direcția politică actuală „seamănă foarte mult cu Guvernul Ciorbea”, exprimând astfel nemulțumiri față de modul în care conducerea partidului și executivul guvernamental gestionează politica […] Articolul Rareș Bogdan îl atacă frontal pe Ilie Bolojan înaintea unei ședințe tensionate la PNL apare prima dată în TeleM Regional.
18:50
Un mediator școlar de la o unitate din Municipiul Roman a fost arestat după ce a abuzat sexual o elevă # TeleM Iași
Un mediator scolar de la o unitate de invatamant din Municipiul Roman a fost arestat pentru 30 zile fiind acuzat de săvârşirea unei infracţiuni de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, în formă continuată, a unei infracţiuni de racolarea minorilor în scopuri sexuale, în formă continuată şi a unei infracţiuni de folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, […] Articolul Un mediator școlar de la o unitate din Municipiul Roman a fost arestat după ce a abuzat sexual o elevă apare prima dată în TeleM Regional.
18:30
Fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog a fost achitat definitiv în dosarul angajării fictive a unei consiliere # TeleM Iași
Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul de 5 judecători în materie penală, a pronunțat astăzi soluția de achitare în cauza privind pe fostul ministru al Sănătății, Florian Dorel Bodog și Olivia Andreea Marcu (fostă Baciu) trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu respectiv fals intelectual si complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, […] Articolul Fostul ministru al Sănătății, Florian Bodog a fost achitat definitiv în dosarul angajării fictive a unei consiliere apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Potrivit Parchetului de pe langa Judecatori Cluj Napoca, procurorul de caz din cadrul Parchetului s-a dispus luarea măsurii reţinerii pentru o durată de 24 de ore față de un Aurel Litan, fost sef al Inspectoratului de Jandarmi Cluj Napoca cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor. La data de 31.01.2026, […] Articolul Fost șef al Jandarmeriei Cluj arestat după ce a agresat sexual o adolescentă apare prima dată în TeleM Regional.
16:00
Bătălia internă din PNL: Ilie Bolojan îl critică dur pe Hubert Thuma și tabăra sa pentru „sabotajul” din interior # TeleM Iași
Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a lansat un atac dur la adresa unor colegi din propriul partid, acuzându-i că își sabotează propria politică internă într-un moment decisiv pentru PNL și pentru coaliția de guvernare, potrivit stenogramelor obținute dintr-o ședință de grup parlamentară. Bătălia internă din PNL: Ilie Bolojan îl critică dur pe Hubert Thuma […] Articolul Bătălia internă din PNL: Ilie Bolojan îl critică dur pe Hubert Thuma și tabăra sa pentru „sabotajul” din interior apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Casa Corpului Didactic „Spirul Haret” din Iași a obținut acreditarea Erasmus+, valabilă pe următorii cinci ani. Instituția a obținut un punctaj excelent, clasându-se pe poziția a șasea la nivel național. Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, acreditare Erasmus+ pe 5 ani Acreditarea va permite organizarea de activități de formare extinse pentru profesori din întreg județul, […] Articolul Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași, acreditare Erasmus+ pe 5 ani apare prima dată în TeleM Regional.
14:40
Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat lansarea licitației pentru supervizarea lucrărilor pe primul tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț, Iași, Ungheni. Ofertele se pot depune până pe 10 martie 2026. Contractul vizează tronsonul Târgu Neamț – Târgu Frumos, are o valoare estimată de 57 de milioane de lei și o durată totală de 110 […] Articolul Start pentru supervizarea lucrărilor pe A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni apare prima dată în TeleM Regional.
