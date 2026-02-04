Livrator nigerian, amenințat cu cuțitul și tâlhărit de 3 tineri din Bucureşti. Agresorii au fost reținuți de poliţiști

10:30

Cancerul rămâne una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane, nu doar prin complexitatea bolii, ci și prin impactul profund pe care îl are asupra vieții pacienților și a familiilor lor. În acest context, oncologia modernă a evoluat dincolo de tratamente izolate, către un model de îngrijire integrat, în care deciziile medicale sunt luate coordonat, pe baza expertizei reunite a mai multor specialiști. Abordarea multidisciplinară nu mai este o opțiune, ci un standard esențial pentru creșterea șanselor de supraviețuire și pentru menținerea unei calități cât mai bune a vieții.