Inter – Torino 2-1. Cristi Chivu, în semifinalele Cupei Italiei
Antena Sport, 5 februarie 2026 00:00
Interul lui Cristi Chivu s-a impus cu Torino pentru un loc în semifinalele Cupei Italiei. Jocul grupării pregătite de tehnicianul român a fost transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Vicecampioana din Serie A va contina lupta pe toate cele trei fronturi, fiind în prezent pe primul loc în campionat, […] The post Inter – Torino 2-1. Cristi Chivu, în semifinalele Cupei Italiei appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
00:00
Interul lui Cristi Chivu s-a impus cu Torino pentru un loc în semifinalele Cupei Italiei. Jocul grupării pregătite de tehnicianul român a fost transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Vicecampioana din Serie A va contina lupta pe toate cele trei fronturi, fiind în prezent pe primul loc în campionat, […] The post Inter – Torino 2-1. Cristi Chivu, în semifinalele Cupei Italiei appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
23:50
“Scorul ar fi putut fi mai mare” Reacţia lui Răzvan Lucescu după victoria mare contra lui Rafa Benitez! # Antena Sport
Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a reacţionat după ce l-a învins iar pe Rafa Benitez (65 de ani), de data aceasta în semifinalele Cupei Greciei. Panathinaikos – PAOK 0-1 a fost în direct în AntenaPLAY. Răzvan Lucescu a avut un mesaj pentru jucătorii săi înaintea returului, care va fi tot […] The post “Scorul ar fi putut fi mai mare” Reacţia lui Răzvan Lucescu după victoria mare contra lui Rafa Benitez! appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
23:20
Ianis Zicu, la pământ după eșecul cu Dinamo. Marea nemulțumire a tehnicianului de la Farul # Antena Sport
Spectacol total la Ovidiu, acolo unde Farul Constanța și Dinamo București au arătat calitate pe teren până la ultimul fluier. Victoria a fost a formației antrenate de Zeljko Kopic, care a dat lovitura pe final prin Alex Pop. Rezultatul este unul dureros pentru gazde, care au condus de două ori pe tabelă. Șansele la play-off […] The post Ianis Zicu, la pământ după eșecul cu Dinamo. Marea nemulțumire a tehnicianului de la Farul appeared first on Antena Sport.
23:20
“Acolo s-a decis meciul” Reacţia lui Rafa Benitez după ce a fost învins iar de Răzvan Lucescu # Antena Sport
Antrenorul lui Panathinaikos, Rafa Benitez (65 de ani), a reacţionat, după ce a fost învins iar de antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani). Panathinaikos – PAOK 0-1 a fost în direct în AntenaPLAY. Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK, a luat o opţiune serioasă pentru calificarea în finala Cupei Greciei. PAOK a […] The post “Acolo s-a decis meciul” Reacţia lui Rafa Benitez după ce a fost învins iar de Răzvan Lucescu appeared first on Antena Sport.
23:10
Kopic l-a lăudat pe Alibec după victoria “câinilor” cu Farul! Ce a spus de presupusele tensiuni cu constănţenii # Antena Sport
Zeljko Kopic (48 de ani) a recunoscut, după victoria dramatică a “câinilor” la Ovidiu, cu Farul, că echipa antrenată de Ianis Zicu le-a pus mari probleme jucătorilor săi. Kopic a lăudat evoluţia lui Denis Alibec, care a reuşit un assist la golul cu care Farul a deschis scorul. Zeljko Kopic, în condiţiile în care se […] The post Kopic l-a lăudat pe Alibec după victoria “câinilor” cu Farul! Ce a spus de presupusele tensiuni cu constănţenii appeared first on Antena Sport.
23:00
A fost crescut de Gică Hagi, dar l-a bătut. Alex Pop: “E un sentiment aparte când marchezi contra fostelor echipe” # Antena Sport
Alex Pop a marcat în minutul 89 golul care a adus victoria celor de la Dinamo cu Farul. Golul victorei formaţiei din Ştefan cel Mare a fost adus chiar de un jucător care a fost crescut la Academia lui Gică Hagi! Întrebat la final de meci despre faptul că a marcat contra unei foste echipe, […] The post A fost crescut de Gică Hagi, dar l-a bătut. Alex Pop: “E un sentiment aparte când marchezi contra fostelor echipe” appeared first on Antena Sport.
22:50
Omul meciului cu Farul, Kennedy Boateng, vrea titlul cu Dinamo: “Avem tot ce ne trebuie”! Ce a spus de contract # Antena Sport
Kennedy Boateng a fost autorul unei “duble” în meciul câştigat dramatic de Dinamo cu Farul, cu 3-2, în deplasare. Golul victoriei a fost marcat de Alex Pop în minutul 89. Boateng a fost desemnat omul meciului la partida Farul – Dinamo 2-3. Fundaşul central al “câinilor” nu şi-a prelungit încă înţelegerea cu Dinamo, care expiră […] The post Omul meciului cu Farul, Kennedy Boateng, vrea titlul cu Dinamo: “Avem tot ce ne trebuie”! Ce a spus de contract appeared first on Antena Sport.
22:50
Dinamo București a obținut un succes spectaculos pe terenul celor de la Farul Constanța, în probabil cel mai frumos meci al etapei cu numărul 25 din Liga 1. Formația antrenată de Zeljko Kopic a revenit de două ori în joc și a dat marea lovitură pe final, grație reușitei lui Alex Pop, introdus pe teren […] The post Alexandru Musi a spus ce a făcut diferența pe teren, în Farul – Dinamo 2-3 appeared first on Antena Sport.
22:30
Farul – Dinamo 2-3. Victorie uriașă pentru „câinii” lui Kopic! Constănțenii își iau adio de la play-off # Antena Sport
Dinamo București a dat lovitura la Ovidiu, acolo unde în urmă cu o etapă Universitatea Craiova a fost umilită. „Câinii” lui Kopic s-au impus în fața Farului, în urma unui joc foarte spectaculos. Alex Pop a fost asul din mânecă al lui Zeljko Kopic, el fiind cel care a dat marea lovitură pentru formația alb-roșie. […] The post Farul – Dinamo 2-3. Victorie uriașă pentru „câinii” lui Kopic! Constănțenii își iau adio de la play-off appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
22:20
Schimbare super-inspirată pentru Răzvan Lucescu! L-a trimis în teren, iar el a scos penalty şi l-a transformat! # Antena Sport
Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (56 de ani), a fost foarte inspirat cu introducerea, în repriza a doua, în teren a lui Giorgos Giakoumakis, în locul lui Dimitrios Pelkas. Antrenorul român l-a schimbat în minutul 61 pe Pelkas cu Giakoumakis, iar în minutul 65 Giakoumakis a scos penalty-ul pe care tot el l-a […] The post Schimbare super-inspirată pentru Răzvan Lucescu! L-a trimis în teren, iar el a scos penalty şi l-a transformat! appeared first on Antena Sport.
22:10
Chiar dacă Farul a făcut un meci bun cu Dinamo, suporterii Farului Constanţa au luat o decizie surprinzătoare. Ei au părăsit stadionul încă din prima repriză. Ei au potestat împotriva președintelui Gică Popescu, dar și a forțelor de ordine. Ultrașii din Peluza Marină au părăsit peluza în minutul 15 al partidei. Supărarea fanilor este legată […] The post Suporterii Farului au părăsit stadionul în semn de protest appeared first on Antena Sport.
21:50
Jurnal Antena Sport | România a lansat mai multe timbre speciale pentru Olimpiada de iarnă # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | România a lansat mai multe timbre speciale pentru Olimpiada de iarnă appeared first on Antena Sport.
21:40
Jurnal Antena Sport | E agitaţie la Federaţie cu problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | E agitaţie la Federaţie cu problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
21:40
Jurnal Antena Sport | Şase finale o aşteaptă pe FCSB pentru play-off: “Trebuie să batem tot” # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Şase finale o aşteaptă pe FCSB pentru play-off: “Trebuie să batem tot” appeared first on Antena Sport.
21:40
The post Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii s-au bătut cu bulgări înaintea duelului cu Farul appeared first on Antena Sport.
21:30
FCSB l-a transferat definitiv de la Oțelul Galați pe Joao Paulo, iar mijlocașul defensiv a fost prezentat oficial de campioana României în cursul zilei de luni, după ce a efectuat vizita medicală. Totuşi, fotbalistul nu avea voie să joace pentru FCSB deoarce avea nevoie de un nou permis de muncă, chiar dacă ultima echipă la […] The post “Gata, s-a rezolvat!” Gigi Becali, anunţ despre ultimul transfer la FCSB appeared first on Antena Sport.
21:20
FCSB l-a transferat definitiv de la Oțelul Galați pe Joao Paulo, iar mijlocașul defensiv a fost prezentat oficial de campioana României în cursul zilei de luni, după ce a efectuat vizita medicală. Totuşi, fotbalistul nu avea voie să joace pentru FCSB deoarce avea nevoie de un nou permis de muncă, chiar dacă ultima echipă la […] The post “Gata, s-a rezolvat!” Gigi Becali, anunţ despe ultimul transfer la FCSB appeared first on Antena Sport.
21:10
Miodrag Belodedici şi mascota Ronny speră să vadă România la Mondial: “Ne e poftă tuturor de o calificare” # Antena Sport
De acum, cine merge în vizită la Muzeul Fotbalului îşi poate face poze şi cu mascota României, Ronny! Generaţia de suflet are colţul ei în muzeu. Unde speră să pună şi imagini cu calificarea la Mondial! O mascotă Ronny în mărime naturală îi aşteaptă pe fani, în colţul dedicat Generaţiei de Suflet de la Muzeul […] The post Miodrag Belodedici şi mascota Ronny speră să vadă România la Mondial: “Ne e poftă tuturor de o calificare” appeared first on Antena Sport.
21:00
Neluțu Varga exultă, după a șasea victorie la rând a CFR-ului în Liga 1: „Asta mă interesează” # Antena Sport
CFR Cluj a făcut un pas mare către play-off, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la UTA. Gruparea antrenată de Daniel Pancu a ajuns la o serie de șase succese la rând și este la doar un punct de locul șase. Neluțu Varga a reacționat imediat după victoria clubului […] The post Neluțu Varga exultă, după a șasea victorie la rând a CFR-ului în Liga 1: „Asta mă interesează” appeared first on Antena Sport.
20:40
Revenire spectaculoasă pentru Claudiu Niculescu în Liga 1! Legenda lui Dinamo a semnat # Antena Sport
Claudiu Niculescu este subiectul unei reveniri neașteptate pe prima scenă a fotbalului românesc, antrenorul fiind văzut drept candidatul ideal pentru a salva Unirea Slobozia de la retrogradare. Tehnicianul fusese ultima oară la CSM Slatina, dar a acceptat oferta ialomițenilor, acolo unde i-a înlocuit pe Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu. UPDATE: Claudiu Niculescu, prezentat oficial la […] The post Revenire spectaculoasă pentru Claudiu Niculescu în Liga 1! Legenda lui Dinamo a semnat appeared first on Antena Sport.
20:30
Daniel Pancu a reuşit o nouă victorie în Liga 1. CFR Cluj a trecut de UTA Arad, cu 1-0, iar ardelenii au ajuns pe locul 7 în Liga 1. Antrenorul CFR-ului a trimis câteva săgeţi către Rapid şi U Cluj la finalul partidei câştigate, susţinând că sunt avantajate de programul Ligii 1. “Dacă făceau programările […] The post Daniel Pancu, înţepături la Rapid: “Dacă făcea programările astea Gigi Corsicanu…” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
20:20
Kurt Zouma se va duela cu Nicolae Stanciu în China! Cu cine semnează fostul fundaş al lui CFR Cluj # Antena Sport
Chiar dacă fundaşul central Kurt Zouma (31 de ani) era aşteptat să semneze în Kazahstan, el ar urma să ajungă în China, la Shandong Luneng. În China Zouma se va duela cu Nicolae Stanciu, cu Alex Mitriţă şi cu fostul jucător al FCSB-ului, Malcom Edjouma. Kurt Zouma merge în China Jurnalistul Santi Aouna a anunţat, […] The post Kurt Zouma se va duela cu Nicolae Stanciu în China! Cu cine semnează fostul fundaş al lui CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
20:00
Brighton a făcut ofertă de 17 milioane de euro pentru un român: “Am vorbit cu clubul” # Antena Sport
Un fotbalist român a fost foarte aproape de un transfer pe bani grei în Anglia. Este vorba de Florin Andone, care în sezonul 2016/2017 era omul de gol al celor de la Deportivo La Coruna şi multe cluburi mari erau interesate de el. Printre echipele care s-au interesat de el a fost şi Brighton, care […] The post Brighton a făcut ofertă de 17 milioane de euro pentru un român: “Am vorbit cu clubul” appeared first on Antena Sport.
20:00
UTA – CFR Cluj 0-1. Se vede play-off-ul pentru echipa lui Daniel Pancu! Șase victorii la rând în Liga 1 # Antena Sport
CFR Cluj a bifat miercuri a șasea victorie consecutivă în Liga 1 și s-a apropiat la doar un punct de zona de play-off. Echipa antrenată de Daniel Pancu a câștigat disputa cu UTA și pare de neoprit în acest final de sezon regulat. Unicul gol al întâlnirii de pe ”Francisc von Neumann” i-a aparținut kosovarului […] The post UTA – CFR Cluj 0-1. Se vede play-off-ul pentru echipa lui Daniel Pancu! Șase victorii la rând în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
19:40
Sorana Cîrstea, calificare fulgerătoare în sferturile Transylvania Open! Românca a pierdut un singur game # Antena Sport
Sorana Cîrstea, ultima jucătoare a României rămasă în competiție la Transylvania Open, a obținut o calificare fulgerătoare în faza sferturilor de finală la Cluj-Napoca. Sportiva clasată pe locul 36 în ierarhia mondială s-a distrat în disputa cu slovena Tamara Zidansek, ocupanta locului 153 mondial. Peste cineva va da în următoarea fază a competiției. Sorana Cîrstea, […] The post Sorana Cîrstea, calificare fulgerătoare în sferturile Transylvania Open! Românca a pierdut un singur game appeared first on Antena Sport.
19:40
Liber pentru debutul la FCSB! Veste extraordinară primită de noul transfer al campioanei României # Antena Sport
FCSB l-a transferat definitiv de la Oțelul Galați pe Joao Paulo, iar mijlocașul defensiv a fost prezentat oficial de campioana României în cursul zilei de luni, după ce a efectuat vizita medicală. Pentru a putea debuta la gruparea antrenată de Elias Charalambous, a fost nevoie rezolvarea unei probleme cu permisul de muncă al fotbalistului, însă […] The post Liber pentru debutul la FCSB! Veste extraordinară primită de noul transfer al campioanei României appeared first on Antena Sport.
19:20
Ultimul supravieţuitor al accidentului teribil din Timiş a părăsit România! A călătorit intubat cu avionul # Antena Sport
Ultimul supravieţuitor al accidentului teribil din Timiş a părăsit România, el ajungând în Grecia. Presa elenă a anunţat că el a călătorit intubat în avionul care l-a dus la Salonic. Fanul lui PAOK este în stare stabilă. Presa elenă a anunţat că a ajuns cu bine la Salonic şi că a fost internat la Terapie […] The post Ultimul supravieţuitor al accidentului teribil din Timiş a părăsit România! A călătorit intubat cu avionul appeared first on Antena Sport.
19:20
Sroana Cîrstea, calificare fulgerătoare în sferturile Transylvania Open! Românca a pierdut un singur game # Antena Sport
Sorana Cîrstea, ultima jucătoare a României rămasă în competiție la Transylvania Open, a obținut o calificare fulgerătoare în faza sferturilor de finală la Cluj-Napoca. Sportiva clasată pe locul 36 în ierarhia mondială s-a distrat în disputa cu slovena Tamara Zidansek, ocupanta locului 153 mondial. Peste cineva va da în următoarea fază a competiției. Sorana Cîrstea, […] The post Sroana Cîrstea, calificare fulgerătoare în sferturile Transylvania Open! Românca a pierdut un singur game appeared first on Antena Sport.
19:10
Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu, demiși de la Unirea Slobozia. Anunțul ialomițenilor # Antena Sport
Conducerea Unirii Slobozia a reacționat după ce echipa a suferit al 16-lea eșec din actuala ediție de campionat și a încetat colaborarea cu Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu. Cei doi nu au reușit să scoată gruparea ialomițeană din criză, motiv pentru care oficialii au decis să producă un șoc la nivelul băncii tehnice. Ce nume […] The post Andrei Prepeliță și Jean Vlădoiu, demiși de la Unirea Slobozia. Anunțul ialomițenilor appeared first on Antena Sport.
19:10
Andrei Prepeliţă nu mai este antrenorul celor de la Unirea Slobozia. Înfrângerea din prelungiri cu Petrolul Ploiești, 0-1, i-a fost fatală antrenorului. Totuşi, ruptura dintre jucători şi tehnician era una mai veche, iar acum şi conducerea a decis să nu-i mai acorde credit lui Prepeliţă. Antrenorul avea obiectiv salvarea de la retrogradare, dar oficialii clubului […] The post “Lumea nu știe în ce condiții!” Primele reacţii după demiterea antrenorului appeared first on Antena Sport.
18:30
Laurenţiu Reghecampf este antrenorul momentului Sudan. El a reuşit cu Al-Hilal Omdurman o serie de 11 partide fără înfrângere: 9 victorii și 2 egaluri, iar conducerea a decis să-i prelungească contractul. Veştile sunt bune pentru român, care va beneficia şi de o mărire consistentă a salariului. Într-o primă fază, Al-Hilal Omdurman intenționa să mărească salariul […] The post Echipa cu care Laurenţiu Reghecampf a semnat până în 2028 appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
18:10
Fenomenul „Băieți de oraș” cu Roby (Mihai Bendeac) și Malone (Vlad Drăgulin) în prim plan, şi-a lansat primul film pe marile ecrane, cu un eveniment care a avut loc luni seara la multiplexul Cineplexx din Băneasa Shopping City, unde au participat peste 1000 de spectatori, fani ai personajelor, vedete și apropiați ai actorilor. Printre celebritățile care au vizionat […] The post „Băieți de oraș: Golden Boyz”, lansare de aur la cinema appeared first on Antena Sport.
18:00
Csikszereda și-a trecut în palmares a cincea victorie pe prima scenă a fotbalului românesc. Gruparea antrenată de Robert Ilyeș s-a impus cu scorul de 1-0 la Clinceni, contra celor de la Metaloglobus București. Partida a fost din cadrul etapei cu numărul 25 din Liga 1, iar grație acestei victorii, oaspeții au urcat pe locul al […] The post Metaloglobus – Csikszereda 0-1. Victorie pentru ciucani în „derby-ul suferinței” appeared first on Antena Sport.
17:50
Kylian Mbappe îşi plăteşte regeşte mama. Ea încasează lunar de pe urma jucătorului nu mai puţin de 4.5 milioane de euro anual! Prin comparaţie, Gigi Becali cheltuie la FCSB cu lotul apoximativ 5 milioane de euro pe sezon cu salarii! Cum a ajuns mama lui Kylian Mbappe de are asemenea încasări? Decarul lui Real Madrid […] The post Salariul cu care Mbappe îşi plăteşte mama. Câştigă pe lună cât tot lotul FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
17:40
FRF a făcut anunțul! Când se pun în vânzare biletele pentru semifinala barajului cu Turcia și cât costă un tichet # Antena Sport
Pe data de 26 martie, echipa naționala de fotbal a României va disputa semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial, într-un meci ce va avea loc la Istanbul împotriva Turciei. Federația Română de Fotbal a precizat când vor fi puse în vânzare biletele pentru suporterii „tricolorilor”. Nu mai puțin de 2.130 de tichete vor fi […] The post FRF a făcut anunțul! Când se pun în vânzare biletele pentru semifinala barajului cu Turcia și cât costă un tichet appeared first on Antena Sport.
17:40
Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update. 1. Mircea Lucescu va fi externat Mircea Lucescu urmează să fie externat joi sau vineri. Selecţionerul României vrea să meargă în străinătate pentru a-şi continua tratamentul, dar aşteaptă acceptul medicilor pentru a zbura. 2. Deschişi la negocieri Gigi Becali a primit răspunsul […] The post Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 4 februarie appeared first on Antena Sport.
17:20
Jaqueline Cristian, eliminare șocantă de la Transylvania Open! Românca, învinsă clar în 55 de minute # Antena Sport
Jaqueline Cristian, a doua favorită de la Transylvania Open, a suferit o înfrângere șocantă la turneul de la Cluj-Napoca. Prima rachetă a României a fost învinsă în doar 55 de minute. Daria Snigur, ocupanta locului 144 mondial, s-a distrat împotriva româncei și a obținut o calificare la pas în faza sferturilor de finală. Sorana Cîrstea […] The post Jaqueline Cristian, eliminare șocantă de la Transylvania Open! Românca, învinsă clar în 55 de minute appeared first on Antena Sport.
17:10
Gigi Becali l-a trimis pe banca de rezerve pe Ștefan Târnovanu, iar Matei Popa a fost trimis între buturi. Pe lângă faptul că decizia a fost una care nu i-a căzut bine lui Ştefan Târnovanu, care cel mai probabil se va transfera din vară, măsura mai face o altă “victimă”. Lukas Zima, care era cel […] The post A decis să plece de la FCSB. Vrea să se transfere tot în Liga 1! appeared first on Antena Sport.
17:00
Victor Piţurcă a dat verdictul despre Cristi Chivu, după ce a văzut parcursul românului cu Inter! # Antena Sport
Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (69 de ani), un cunoscut fan al echipei antrenate de Cristi Chivu (45 de ani), Inter, a analizat parcursul de până acum al tehnicianului român de pe banca nerazzurrilor. Cristi Chivu e lider cu Inter în Serie A, cu 55 de puncte după 23 de etape, cu 5 peste […] The post Victor Piţurcă a dat verdictul despre Cristi Chivu, după ce a văzut parcursul românului cu Inter! appeared first on Antena Sport.
17:00
A fost identificat! Decizia luată după ce suporterul lui Inter a aruncat cu o petardă către portarul lui Cremonese # Antena Sport
Meciul dintre Cremonese și Inter, încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea echipei antrenate de Cristi Chivu, a fost aproape să fie suspendat. Un suporter al oaspeților a aruncat o petardă înspre portarul Emil Audero. Portarul și-a revenit abia după minute bune, iar jocul a fost în cele din urmă reluat. Poliția a intervenit însă […] The post A fost identificat! Decizia luată după ce suporterul lui Inter a aruncat cu o petardă către portarul lui Cremonese appeared first on Antena Sport.
16:50
FCSB a făcut două transferuri, dar Elias Charalambous nu se poate baza pe ei. FCSB întâlneşte pe FC Botoșani, în etapa cu numărul 25 din Liga 1, iar pentru această dispută antrenorul bucureştenilor nu se va putea baza pe Vlad Chiricheș, Ofri Arad şi Joao Paulo. Ofri Arad nu este încă pregătit fizic, în timp […] The post Când joacă Ofri Arad și Joao Paulo pentru FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous appeared first on Antena Sport.
16:50
Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a fost aproape să se despartă de Dinamo București în această iarnă, dar nu el a fost cel mai dorit jucător care ar fi putut părăsi echipa antrenată de Zeljko Kopic. Un alt fotbalist din tabăra „câinilor” a primit nu mai puțin de nouă oferte pentru a pleca din Ștefan cel Mare, însă […] The post Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic appeared first on Antena Sport.
16:40
Soţia lui Răzvan Marin, Crina, a născut a doua oară. Cei doi aveau deja o fetiţă, iar acum au devenit tot părinţii unei alte fetiţe. “Unele date sunt alese. Altele se aliniază”, a scris soţia lui Răzvan Marin, Crina, pe contul ei de Instagram, după ce a născut. Răzvan Marin şi soţia lui, Crina, din […] The post Răzvan Marin e din nou tată! Soţia fotbalistului naţionalei a născut a doua oară appeared first on Antena Sport.
16:40
FCSB a făcut două transferuri, dar Elias Charalambous nu se poate baza pe ei. FCSB întâlneşte pe FC Botoșani, în etapa cu numărul 25 din Liga 1, iar pentru această dispută antrenorul bucureştenilor nu se va putea baza pe Vlad Chiricheș, Ofri Arad şi Joao Paulo. Ofri Arad nu este încă pregătit fizic, în timp […] The post Când joacă Ofri Arad și Joao Paulo pentru FSCB. Anunţul lui Elias Charalambous appeared first on Antena Sport.
16:30
Revenire spectaculoasă pentru Claudiu Niculescu în Liga 1! Cu ce echipă negociază legenda lui Dinamo # Antena Sport
Claudiu Niculescu este la un pas de o revenire neașteptată pe prima scenă a fotbalului românesc, antrenorul fiind văzut drept candidatul ideal pentru a salva o echipă de la retrogradare. Tehnicianul care este în prezent la CSM Slatina se află pe lista celor de la Unirea Slobozia, care ia în calcul demiterea lui Andrei Prepeliță […] The post Revenire spectaculoasă pentru Claudiu Niculescu în Liga 1! Cu ce echipă negociază legenda lui Dinamo appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
16:20
Inter – Torino LIVE SCORE (22:00). Cristi Chivu forțează prezența în semifinalele Cupei Italiei # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu joacă împotriva celor de la Torino pentru un loc în semifinalele Cupei Italiei. Jocul grupării pregătite de tehnicianul român este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Vicecampioana din Serie A vrea să continue lupta pe toate cele trei fronturi, fiind în prezent pe primul loc […] The post Inter – Torino LIVE SCORE (22:00). Cristi Chivu forțează prezența în semifinalele Cupei Italiei appeared first on Antena Sport.
16:10
UTA – CFR Cluj LIVE TEXT (18:00). Trupa lui Daniel Pancu vizează a șasea victorie la rând. Echipele probabile # Antena Sport
UTA și CFR Cluj se întâlnesc în cel de-al doilea meci al zilei de miercuri în Liga 1, duelul fiind unul decisiv în ceea ce privește lupta pentru calificarea în play-off. Jocul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Gruparea antrenată de Daniel Pancu este în căutarea celui de-al […] The post UTA – CFR Cluj LIVE TEXT (18:00). Trupa lui Daniel Pancu vizează a șasea victorie la rând. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
16:00
Produsele și prețurile pot fi ușor replicate, însă modul în care o companie își înțelege, comunică și fidelizează clienții face diferența pe termen lung. În acest context, un CRM bine implementat (Customer Relationship Management) nu mai este un simplu instrument de vânzări, ci o soluție strategică pentru creșterea satisfacției și a retenției clienților. Un sistem […] The post Cum un CRM bine implementat îmbunătățește experiența clienților și crește retenția appeared first on Antena Sport.
15:30
Mircea Lucescu urmează să fie externat! Vrea să meargă în străinătate pentru a-şi continua tratamentul # Antena Sport
Mircea Lucescu ar urma să fie externat din Spitalul Universitar şi se pregăteşte să meargă în străinătate pentru un control amănunţit. FRF a venit marţi cu un comunicat pentru a calma situaţia, dar informaţiile legate de starea de sănătate a selecţionerului sunt în continuare delicate. Potrivit gsp.ro, Mircea Lucescu ar urma să părăsească Spitalul Universitar […] The post Mircea Lucescu urmează să fie externat! Vrea să meargă în străinătate pentru a-şi continua tratamentul appeared first on Antena Sport.
15:30
Care este numele real al lui Ion Ţiriac. Chiar magnatul a dezvăluit tot! De ce nu l-a mai schimbat # Antena Sport
Ion Ţiriac a dezvăluit în trecut care este numele său din buletin. Fără să specifice motivul, miliardarul ajuns la 86 de ani a susţinut că în actele sale e trecut numele tatălui său, “Ioan Ţiriac”. Cu ceva timp în urmă, fostul campion al tenisului românesc a vrut să schimbe numele din buletin în “Ion Ţiriac”, […] The post Care este numele real al lui Ion Ţiriac. Chiar magnatul a dezvăluit tot! De ce nu l-a mai schimbat appeared first on Antena Sport.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.