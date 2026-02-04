AMD pierde 15% pe bursă după ce veniturile gigantului din industria procesoarelor au dezamăgit analiştii. „Aşteptările erau extrem de ridicate”

Ziarul Financiar, 4 februarie 2026 18:30

AMD pierde 15% pe bursă după ce veniturile gigantului din industria procesoarelor au dezamăgit analiştii. „Aşteptările erau extrem de ridicate”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 15 minute
18:30
AMD pierde 15% pe bursă după ce veniturile gigantului din industria procesoarelor au dezamăgit analiştii. „Aşteptările erau extrem de ridicate” Ziarul Financiar
Acum 30 minute
18:15
Traficul aerian a ajuns la 28,5 milioane de pasageri, plus 10% într-un an, de şapte ori mai mare în 20 de ani. Românii au plătit 4 mld. euro pe bilete de avion. Companiile low-cost deţin peste 60% din piaţa locală, principalii operatori fiind Wizz Air şi Ryanair Ziarul Financiar
Aeroporturile locale au stabilit un nou record şi au înregistrat peste 28,5 milioane de pasageri în 2025, după un plus de aproape 10% faţă de anul anterior, potrivit datelor Asociaţiei Aeroporturilor din România. Traficul aerian îşi continuă trendul de creştere, ba chiar cu un ritm mai accelerat faţă de anii anteriori.
18:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie joi, 5 februarie 2026, ora 09.30 cu Lucian Isac, Director general al Estinvest Ziarul Financiar
Acum o oră
18:00
Departamentul de Securitate Internă din SUA retrage 700 de agenţi din Minneapolis pentru a calma tensiunea în oraşul în care doi oameni au fost împuşcaţi de forţele federale Ziarul Financiar
17:45
Oferta Lion Capital pentru 191,6 milioane de acţiuni Fondul Proprietatea s-a încheiat cu subscrieri de aproape 49% din pachet, după ce prima de preţ a ridicat rapid cotaţia FP spre nivelul de 0,68 lei Ziarul Financiar
Acum 2 ore
17:30
Mihai Betelie, agenţia de proprietate industrială Rompatent Design: Vouchere 2026 pentru firme-cum şi de ce să îţi protejezi mărcile, brevetele şi desenele Ziarul Financiar
17:30
Schimbări în management: Furnizorul de servicii de conectivitate M247 Global îl aduce pe Pete Wakelam la conducere, după plecarea lui Alex Băloi Ziarul Financiar
Furnizorul global de servicii de conectivitate, hosting şi cloud M247 Global a anunţat numirea lui Pete Wakelam în funcţia de Chief Executive Officer (CEO). Această schimbare la nivelul conducerii vine în urma retragerii lui Alex Băloi din funcţie, acesta fiind recrutat din nou de Vodafone pentru a conduce divizia sa de business. Alex Băloi a mai lucrat în cadrul operatorului telecom, conducând segmentul de IMM-uri în Vodafone între 2019 şi 2022.
17:30
Guvernul va publica joi pachetul de măsuri pentru relansare economică Ziarul Financiar
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat miercuri că va publica pachetul de măsuri pentru relansarea economică, după o serie de consultări cu mediul de afaceri. Ministrul vizează mutarea accentului de pe consum pe „investiţii masive”.
17:30
BNR atrage atenţia că documentul „Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spaţiul online, cu sigla instituţiei, reprezintă un fals Ziarul Financiar
17:30
Ce spune Nicuşor Dan după raportul Congresului SUA în care se vorbeşte despre anularea alegerilor din România? „Decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecţie a ordinii constituţionale” Ziarul Financiar
17:15
Pagina verde. Bani aruncaţi la gunoi sau cum arată containerele care fac parte din sistemul de colectare din sectorul 2 Bucureşti, anunţat în 2024, dar care nici acum nu este funcţional? Ziarul Financiar
La începutul lui 2024, primă­ria sectorului 2, condusă la acea vreme de USR-istul Radu Mihaiu, anunţa că în sfârşit infrastructura de salu­britate va fi schimbată, astfel încât oamenii să nu-şi mai lase gunoaiele în stradă.
17:00
Cum arată organizarea unei vacanţe atunci când ai 20 de ani: notiţe în Excel, bilete de avion luate cu mult timp înainte, bani puşi deoparte şi mese de buget Ziarul Financiar
17:00
Proiect european de 21,3 mil. lei pentru construirea unui centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi la Baia Mare Ziarul Financiar
17:00
CNI a investit peste 24 mil. lei în construirea a două creşe, la Siret, judeţul Suceava, şi în municipiul Botoşani Ziarul Financiar
17:00
Mărcile chinezeşti ajung la aproape 9,5 % din piaţa auto din România. BYD a intrat în top 10, Chery în top 15. Producătorii auto din China continuă să câştige rapid teren pe piaţa românească, ajungând în ianuarie 2026 la o cotă de aproape 9,5% din înmatriculările de autoturisme noi, de la aproximativ 7% în decembrie 2025 şi 5,4% în noiembrie anul trecut Ziarul Financiar
Potrivit datelor DRPCIV şi APIA, în­ma­triculările de autoturisme noi în România au scăzut cu 33% în ianuarie 2026 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 7.927 de unităţi.
16:45
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare: „Schimbăm paradigma dezvoltării României”. Guvernul va publica joi măsurile de relansare economică Ziarul Financiar
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat miercuri că va publica pachetul de măsuri pentru relansarea economică, după o serie de consultări cu mediul de afaceri. Ministrul vizează mutarea accentului de pe consum pe „investiţii masive”.
16:45
Banca Naţională atrage atenţia că documentul „Pericol crescut privind siguranţa juridică – Procură cu autoritate totală” care circulă în spaţiul online, cu sigla instituţiei, reprezintă un fals Ziarul Financiar
Acum 4 ore
16:00
Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România şi Moldova: Vorbim de un nou an de creştere relativ scăzută, undeva probabil între 0,8%, cât estimează Banca Mondială, şi 1%, cât estimează FMI, clar sub potenţial. Sperăm să reuşim să reaccelerăm şi să redevenim lideri de creştere economică, cum am fost mult timp şi cum cred că merităm să fim Ziarul Financiar
16:00
Eliza Predoiu, CFO, NEPI Rockcastle: Puterea de cumpărare în România este impactată de ce s-a întâmplat în 2025. Acest lucru pune presiune pe chiriile spaţiilor comerciale în anumite arii, pentru că şi noi, la rândul nostru, şi chiriaşii noştri suntem dependenţi de cifra de afaceri şi de vânzările către consumatorul final Ziarul Financiar
15:45
Mihai Betelie, General Manager agenţia de proprietate industrială Rompatent Design: Vouchere 2026 pentru firme-cum şi de ce să îţi protejezi mărcile, brevetele şi desenele Ziarul Financiar
15:45
Premieră la OMV Petrom: compania propune pentru 2026 dividende totale de 3,6 mld. lei, mai mari decât profitul din 2025, diferenţa fiind acoperită din rezerve Ziarul Financiar
15:45
Anne-Sophie Bauwens, CFO, Carrefour: Prognozăm o primă jumătate de an care va continua să fie tensionată în privinţa consumului şi ne aşteptăm să avem o revenire a situaţiei în a doua parte a anului Ziarul Financiar
15:45
Furnizorul de servicii de conectivitate M247 Global îl aduce pe Pete Wakelam la conducere, după plecarea lui Alex Băloi Ziarul Financiar
Furnizorul global de servicii de conectivitate, hosting şi cloud M247 Global a anunţat numirea lui Pete Wakelam în funcţia de Chief Executive Officer (CEO). Această schimbare la nivelul conducerii vine în urma retragerii lui Alex Băloi din funcţie, acesta fiind recrutat din nou de Vodafone pentru a conduce divizia sa de business. Alex Băloi a mai lucrat în cadrul operatorului telecom, conducând segmentul de IMM-uri în Vodafone între 2019 şi 2022.
15:30
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Taxa Temu. Cine plăteşte şi cine scapă de cei 25 de lei pentru coletele din China? Cristian Pelivan, director executiv, ARMO: Nu este pentru consumator VIDEO Ziarul Financiar
15:30
Iulian Bogdan, CFO, Adrem Group, jucător de top din piaţa serviciilor energetice: „Este clar că piaţa muncii este un pic strânsă. Focusul nostru continuă să fie pe dezvoltarea internă, pe a învăţa oamenii de la zero. Luăm oameni pe care îi învăţăm să fie electricieni” Ziarul Financiar
15:15
Returnează chinezii de la Haier ajutorul de stat în valoare de 25 mil. euro oferit de România pentru fabrica din Prahova închisă după nici patru ani de funcţionare? Ziarul Financiar
În decembrie 2025, com­pania Haier Tech, cea care a administrat fabrica de frigi­dere din Prahova în­chisă anul trecut, a operat o majo­rare de capital de 152,7 mil. lei (30 mil. euro), printre cele mai mari publicate de Registrul Comerţului.
15:00
Ce spune Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, despre o eventuală vânzare a Carrefour: Preluarea de către un actor deja prezent în România, în comerţul alimentar, ar putea ridica probleme de concurenţă. Dacă e un jucător din afară, ar fi o problemă de siguranţă naţională Ziarul Financiar
14:45
Gigantul spaniol Inditex îşi optimizează portofoliul din România: Retailerul de modă închide magazinele Zara şi Stradivarius din mallul Shopping City Timişoara Ziarul Financiar
Acum 6 ore
14:30
Răzvan Dumitru, Principal in biroul Roland Berger Romania, şi Andra Ioana, Principal in biroul Roland Berger Romania: Cele două Românii: Progresul remarcabil, decalajele economice şi nevoia de a spori coeziunea economică Ziarul Financiar
14:15
Anul 2025, record de investiţii pentru BEI cu un volum de 100 mld. euro, din care peste 60% în investiţii verzi. Sumele investite în România au scăzut însă cu peste 30%. Grecia este peste România ca investiţii Ziarul Financiar
Din cele 100 de miliar­de de euro, circa 60% au fost bani a­lo­caţi pen­tru inves­tiţii verzi. Par­tea de apărare a aca­parat 5% din fondurile BEI.
14:15
Travel Planner: 4 din 10 români au bugetat între 350 şi 500 de euro de persoană pentru o săptămână de vacanţă din acest an. Bulgaria şi Grecia domină opţiunile Ziarul Financiar
14:00
De la vedeta bursei la alertă roşie pentru investitori: Acţiunile Novo Nordisk se prăbuşesc, în timp ce gigantul farmaceutic anticipează un declin sever al vânzărilor pe fondul exploziei competiţiei în industria tratamentelor pentru obezitate Ziarul Financiar
14:00
Bursă. Antreprenorul Nicolae Şerban a vândut acţiuni Grup Şerban Holding de 4 mil. lei printr-un plasament privat intermediat de TradeVille Ziarul Financiar
13:45
Dacia anunţă un nou program de plecări voluntare. Angajaţii care renunţă de bună voie la contract pot până la 41.000 euro Ziarul Financiar
13:45
Investitorii TechAngels au tras frâna de mână în 2025: Investiţiile în start-up-uri tech s-au prăbuşit la 1,6 mil. euro, la mai puţin de jumătate faţă de 2024 Ziarul Financiar
Piaţa locală de investiţii de tip angel a suferit o contracţie semnificativă în 2025, membrii TechAngels, cea mai mare reţea de investitori privaţi din România, realizând investiţii directe totale de 1,6 milioane de euro, mai puţin de jumătate faţă de volumul de 3,77 milioane de euro raportat în 2024. Suma este mai mică şi faţă de estimările asociaţiei de la jumătatea anului trecut, care indica o revenire comparativ cu primul semestru din 2025. Mai exact, în septembrie 2025, investitorii îşi anunţau intenţia de a aloca peste 2,5 milioane de euro pentru proiecte în semestrul al doilea, mai mult decât dublu comparativ cu investiţiile de circa 900.000 de euro realizate în semestrul întâi din 2025. Datele finale arată însă că această promisiune nu s-a materializat: în S2 2025 s-au investit efectiv doar 687.000 de euro, adică aproximativ 27% din suma estimată, pe fondul incertitudinilor fiscale şi economice care au blocat deciziile de finanţare.
13:30
ZF LIVE. Valeriu Filip, FGO.ro: Am crescut de aproape patru ori în trei ani. Ne vom extinde în ţările din regiune, dar nu ca o insulă, ci ca un ecosistem - pe baza parteneriatelor şi integrărilor cu bănci, case de marcat, retaileri şi scheme de plată cu cardul. Platforma românească de facturare FGO.ro a depăşit 3 milioane de euro cifră de afaceri în 2025 Ziarul Financiar
FGO.ro, platforma românească de facturare online care ajuns la o bază de clienţi activi de aproximativ 170.000 de com­panii, vizează expansiunea în Europa de Sud-Est nu ca produs singular, ci ca parte a unui ecosistem de parteneriate - de la bănci şi retaileri la conta­bilitate şi agenţi AI. Platforma, dez­vol­tată de i-Tom Solutions, a depăşit 3 milioane de euro cifră de afaceri în 2025, de la 800.000 de euro în 2022, şi a integrat la finalul anului trecut ChatGPT, permiţându-le antreprenorilor să ceară date şi explicaţii despre datele firmei în limbaj natural.
13:30
(P) Abordarea multidisciplinară modernă, esenţială pentru pacienţii oncologici Ziarul Financiar
13:15
Se intensifică concurenţa între bănci la creditele imobiliare pentru populaţie. UniCredit Bank vine cu o ofertă de dobândă fixă în primii doi ani, începând de la 4,59% pe an, la creditele pentru achiziţia locuinţei Ziarul Financiar
13:15
​Cât de mulţi bani a luat România din PNRR şi cu cât au contribuit aceşti bani la creşterea economică. Ce spun economiştii BNR Ziarul Financiar
Studiul „Fondurile europene şi investiţiile publice în România: implicaţii ale încheierii PNRR asupra creşterii economice“ mai arată că, în ipoteza absorbţiei integrale a fondurilor PNRR rămase până în anul 2026, respectiv 2,7 la sută din PIB, se poate anticipa un impact asupra creşterii economice în anul 2026 de peste 1 punct procentual din PIB.
13:15
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Uite aici cum o să-ţi stric ziua. Ai 40 de ani, eşti pe val în business, ai rezultate, ai succes, ai cariera, ai viitor. Cerul este limita. Apropo. Când ti-ai făcut ultima dată o mamografie sau un test Babeş -Papanicolaou? Când ti-ai făcut ultima dată un examen pulmonar sau o colonoscopie? Ziarul Financiar
13:00
Philipp Gamauf, CFO ING Bank Romania: Cred că 2026 se va fi un an de consolidare, nu de acceleraţie, dar, prin investiţii, prin fonduri europene şi integrare mai profundă în lanţurile de aprovizionare europene, este anul în care România îşi întăreşte bază de creştere pentru următorii ani Ziarul Financiar
13:00
Portughezii de la Greenvolt atrag o finanţare de 58,5 mil. euro de la Erste Group şi BCR pentru un parc eolian de aproape 50 MW în Dobrogea. Proiectul ar urma să fie finalizat în T2/2026 Ziarul Financiar
13:00
Inflaţia din zona euro a scăzut la 1,7% în ianuarie, sub ţinta de 2% a Băncii Centrale Europene, pe fondul reducerii costurilor energiei şi al unui euro mai puternic. România a terminat anul 2025 cu o inflaţie de 9,7% Ziarul Financiar
13:00
Se intensifică concurenţa între bănci la creditele imobiliare. UniCredit Bank vine cu o ofertă de dobândă fixă în primii doi ani, începând de la 4,59% pe an, la creditele pentru achiziţia locuinţei Ziarul Financiar
13:00
Zeno Căprariu, Partener Audit, Deloitte România: Tehnologia nu ar trebui să devină un blocaj, ci un amplificator al competenţelor umane din organizaţie, făcând-o mai flexibilă, mai agilă şi mai adaptabilă unui mediu aflat într-o schimbare rapidă Ziarul Financiar
12:45
Raport de 160 de pagini al Congresului SUA, în care se discută alegerile anulate din România. Americanii acuză Comisia Europeană că a interferat în alegerile din România şi că cenzurează dreptul fundamental la libera exprimare Ziarul Financiar
Acum 8 ore
12:30
BREAKING Cererea retail pentru Electroalfa depăşeşte toate aşteptările: suprasubscriere de 1.767% şi peste 1 mld. lei în a treia zi de ofertă. În doar trei ore au fost subscrise acţiuni de 750 mil. lei. ZF a scris marţi că tranşa instituţionalior a fost acoperită Ziarul Financiar
12:30
Raiffeisen Bank trece de 10 mld. euro active administrate pentru clienţii persoane fizice şi susţine că a ajuns la o cotă de piaţă de 11% în segmentul de economisire şi fonduri de investiţii Ziarul Financiar
12:30
Laura Mihăilă, Raiffeisen Bank România: Vrem să cultivăm noi relaţii de networking şi continuăm demersul educaţional pentru un antreprenoriat cu gândire globală Ziarul Financiar
12:00
Studiu EY: 9 din 10 directori financiari din România anticipează creşteri de taxe în 2026 Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.